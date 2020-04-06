HedgeMarti001

✅ Kleines Konto





EURUSD AUDUSD Hedge Martingale EA - gebaut für kleine Konten

Small Balance? Sie wollen trotzdem reibungslose Zyklen? Dies ist für Sie gemacht.

Dieser EA wurde entwickelt, um kleinen Konten mit einem kontrollierten Hedge-System zu helfen, intelligenter zu handeln:

✅ BUY & SELL Simultaneous Entry (True Hedge Start)

✅ RSI + MA Filter - nur starten, wenn die Bedingungen sauberer sind

✅ Smart Grid Averaging - Schritt-für-Schritt-Erholungslogik

✅ Basket Take-Profit: Total Orders × $1 → Close All Automatically

Keine komplizierten Einstellungen. Keine manuellen Beendigungen.

Starten Sie einfach das System und lassen Sie es den Zyklus verwalten.

Perfekt für Trader, die kleine, wiederholbare Ziele bevorzugen.