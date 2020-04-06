HedgeMarti001

✅ Kleines Konto


EURUSD AUDUSD Hedge Martingale EA - gebaut für kleine Konten
Small Balance? Sie wollen trotzdem reibungslose Zyklen? Dies ist für Sie gemacht.

Dieser EA wurde entwickelt, um kleinen Konten mit einem kontrollierten Hedge-System zu helfen, intelligenter zu handeln:
BUY & SELL Simultaneous Entry (True Hedge Start)
RSI + MA Filter - nur starten, wenn die Bedingungen sauberer sind
Smart Grid Averaging - Schritt-für-Schritt-Erholungslogik
Basket Take-Profit: Total Orders × $1Close All Automatically

Keine komplizierten Einstellungen. Keine manuellen Beendigungen.
Starten Sie einfach das System und lassen Sie es den Zyklus verwalten.

Perfekt für Trader, die kleine, wiederholbare Ziele bevorzugen.

