HedgeMarti001

✅ Cuenta Pequeña


EURUSD AUDUSD Hedge Martingale EA - Construido para cuentas pequeñas
¿Saldo pequeño? ¿Todavía quiere ciclos suaves? Esto está hecho para usted.

Este EA está diseñado para ayudar a las cuentas pequeñas a operar de forma más inteligente con un sistema de cobertura controlada:
Entrada Simultánea de COMPRA y VENTA (Inicio de Cobertura Real)
Filtro RSI + MA - inicio sólo cuando las condiciones son más limpias
Promedio de Red Inteligente - lógica de recuperación paso a paso
Cesta Take-Profit: Total de órdenes × $1Cerrar todo automáticamente.

Sin configuraciones complicadas. Sin salidas manuales.
Simplemente ejecute el sistema y deje que gestione el ciclo.

Perfecto para los traders que prefieren objetivos pequeños y repetibles.

