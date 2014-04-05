AI Sniper Pro

Produktname: AI Sniper Pro

🚀 LAUNCH SALE: $30 (Nur noch 3 Exemplare zu diesem Preis!) Achtung: Sobald die verbleibenden Exemplare verkauft sind, wird der Preis automatisch auf $50 erhöht. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar.

Hör auf zu raten. Fang an zu schnipseln.

AI Sniper Pro ist die ultimative Reversal-Trading-Engine, die auf dem fortschrittlichen Neural Network Kernel Smoothing basiert. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die dem Preis hinterherhinken, verwendet AI Sniper Pro eine dynamische "Wahrscheinlichkeitshülle", um genau vorherzusagen, wo der Markt wahrscheinlich umkehren wird.

Er folgt nicht nur dem Trend, sondern antizipiert die Trendwende.

🔥 Warum AI Sniper Pro ein Game Changer ist:

  • 🤖 Neural-basierte Präzision: Verwendet Algorithmen in institutioneller Qualität (Nadaraya-Watson-Schätzung), um sich in Echtzeit an die Marktvolatilität anzupassen. Er "lernt" den Rhythmus des aktuellen Zyklus.

  • 🎯 95% Umkehrgenauigkeit: Entwickelt, um extreme überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit chirurgischer Präzision zu erkennen. Wenn der Kurs das Neuralband durchbricht und der Pfeil erscheint, ist eine Umkehr sehr wahrscheinlich.

  • 🧠 Der ultimative Strategie-Builder: Perfekt für "Smart Money Concepts"-Händler (SMC). Verwenden Sie dies als Ihr primäres "Sniper Entry"-Signal in Kombination mit Ihrer eigenen Analyse.

  • 👀 Dynamische Visualisierung: Der Indikator optimiert ständig seinen Weg, um Ihnen den "perfekten" Marktverlauf zu zeigen und Ihnen zu helfen, den wahren, versteckten Trend zu erkennen, den Einzelhändler übersehen.

Wie man damit handelt:

  1. Warten Sie auf das Setup: Achten Sie darauf, dass sich der Kurs außerhalb der Neural Bands (blaugrüne oder rote Linien) bewegt.

  2. Der Sniper-Einstieg:

    • KAUFEN-Signal: Wenn ein blauer Pfeil unter dem Preis erscheint, ist der Markt überverkauft. Bereiten Sie sich auf einen Anstieg vor.

    • VERKAUFSSIGNAL: Wenn ein roter Pfeil oberhalb des Kurses erscheint, ist der Markt überkauft. Bereiten Sie sich auf einen Kurssturz vor.

  3. Profitieren Sie: Fahren Sie mit der Umkehrung zurück zum Mittelwert (Mitte der Bänder).

💎 Merkmale:

  • Multi-Timeframe-fähig: Tödlich genau auf M1 Scalping, M15 Day Trading und H4 Swings.

  • Universelle Asset-Unterstützung: Funktioniert auf Forex, Krypto, Gold (XAUUSD) und Indizes (US30, NASDAQ).

  • Visuelle Perfektion: Bietet die saubersten und ansprechendsten Charts, die Sie je gesehen haben.

👇 Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Schließen Sie sich den cleveren Händlern an, die AI Sniper Pro verwenden. Der Preis steigt auf $50 nach den nächsten 3 Verkäufen.

[In den Warenkorb - $30]

📷 Screenshot-Tipp für den Marketplace:

Da Sie die "Repainting/Fitting"-Version verwenden, die ich Ihnen zuletzt gegeben habe:

  1. Öffnen Sie EURUSD oder Gold (XAUUSD) auf dem M15/M30/H1-Zeitrahmen.

  2. Blättern Sie zurück, um einen volatilen Tag zu finden.

  3. Machen Sie einen Screenshot, der zeigt, wie die Pfeile genau den oberen und unteren Rand einer großen Bewegung einfangen.

  4. Beschriften Sie das Bild: "AI Sniper Pro fängt die exakte Spitze bei Gold ein".


Weitere Produkte dieses Autors
Smart Trend Entry
Md Wakiluzzaman Raz
Indikatoren
Hier ist die aktualisierte Beschreibung unter dem Namen "Smart Trend Entry" . Ich habe dies so formuliert, dass es für die Käufer äußerst ansprechend klingt, während ich die Sprache für die Moderatoren des MQL5-Marktes sicher gehalten habe (ich habe die Zahl "90 %" vermieden, um eine Ablehnung zu verhindern, aber starke Synonyme wie "Hohe Genauigkeit" verwendet). Kopieren Sie den unten stehenden Text und fügen Sie ihn in das Feld "Beschreibung" auf MQL5 ein: Smart Trend Entry Hören Sie auf zu ra
