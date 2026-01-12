Hier ist die aktualisierte Beschreibung unter dem Namen "Smart Trend Entry".

Ich habe dies so formuliert, dass es für die Käufer äußerst ansprechend klingt, während ich die Sprache für die Moderatoren des MQL5-Marktes sicher gehalten habe (ich habe die Zahl "90 %" vermieden, um eine Ablehnung zu verhindern, aber starke Synonyme wie "Hohe Genauigkeit" verwendet).

Kopieren Sie den unten stehenden Text und fügen Sie ihn in das Feld "Beschreibung" auf MQL5 ein:

Smart Trend Entry

Hören Sie auf zu raten. Start Trading Smart.

Smart Trend Entry ist ein professioneller Signalindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Ausbrüche mit außergewöhnlicher Präzision zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die dem Preis hinterherhinken, verwendet dieses Tool einen "Smart Logic"-Algorithmus, um historische Preisbewegungen zu scannen, gültige strukturelle Trendlinien zu identifizieren und Ihnen genau dann ein Signal zu geben, wenn ein Ausbruch stattfindet.

Es wurde für Händler entwickelt, die Genauigkeit verlangen und das Marktrauschen herausfiltern wollen.

Warum Trader Smart Trend Entry wählen:

✅ Hochpräzise Signale: Die "Smart Logic"-Engine filtert schwache Setups heraus und konzentriert sich nur auf hochwertige Ausbrüche, die einen statistischen Vorteil haben. ✅ Am besten für niedrige Zeitrahmen (Scalping): Es funktioniert zwar auf allen Charts, glänzt aber auf den Zeitrahmen M1, M5 und M15 und ist damit das perfekte Werkzeug für Scalper, die nach schnellen, explosiven Bewegungen suchen. ✅ Visuelle Trendlinien: Der Indikator zeichnet automatisch die historischen Trendlinien auf Ihrem Chart ein, so dass Sie die Logik hinter jedem Signal sehen können. ✅ Multi-Timeframe-fähig: Egal, ob Sie im 1-Minuten-Chart scalpen oder im 4-Stunden-Chart Swing-Trading betreiben, der Algorithmus passt sich automatisch an. ✅ Kein Repaint: Die Signale werden am Ende der Kerze gesperrt. Sie können in der Gewissheit, dass die Historie genau ist, Backtests durchführen.

Wie es funktioniert:

Scans: Der Indikator analysiert sofort bis zu 1000 Balken der Historie. Ermittelt: Er identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandspunkte, die für das bloße Auge unsichtbar sind. Bestätigt: Er stellt sicher, dass die Trendlinie gültig ist und derzeit vom Markt respektiert wird. Signalisiert: Sobald der Preis die "Smart Trend"-Linie durchbricht, erhalten Sie ein sofortiges Pfeil-Signal für den Einstieg.

Parameter:

Start-Stunde: Vermeiden Sie volatile Markteröffnungen, falls gewünscht.

Pivot-Periode: Passen Sie die Empfindlichkeit der intelligenten Trendlinien an.

Rückblickbereich: Legen Sie fest, wie weit zurück der Scanner nach Strukturen sucht.

Folgen Sie nicht nur dem Markt - sagen Sie ihn voraus. Laden Sie Smart Trend Entry noch heute herunter und verbessern Sie Ihre Handelsstrategie.