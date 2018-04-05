Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: 기관 등급 · 3원 구조화 헤지 시스템

—— 이것은 도박이 아닙니다. 수학의 예술입니다.

MQL5 시장 유일의 "프랙탈 기하학"과 "섀도우 센트리(Shadow Sentry)" 듀얼 코어 구동 퀀트 엔진.

🔥 한정 기간 할인: 현재 가격 $299.

10개 판매 시마다 가격이 $50씩 자동 인상됩니다. 최종 정가: $1,999.

🎁 독점 혜택: 구매 후 저에게 메시지(DM)를 보내주시면 "기관 등급 파라미터 매뉴얼" 및 VIP 채널 입장 권한을 드립니다!

👑 왜 Fibonacci Prime이 "백테스트 성배"의 종결자인가?

트레이더 여러분, 안녕하십니까. 저는 Fibonacci Prime입니다.

**[MCPrime Lab]**이 5년에 걸쳐 개발하고, 15년의 과거 데이터 스트레스 테스트를 견뎌낸 플래그십 트레이딩 시스템입니다.

XAUUSD(골드) 시장에서 살아남기 위해 필요한 것은 가짜 AI 예측이 아닙니다. **시장 미시구조(Market Microstructure)**에 대한 절대적인 장악력이 필요합니다.

시장은 과최적화된 "장난감 EA"로 넘쳐나며, 실전에서 쉽게 무너집니다. 저는 전문 투자자와 펀드 계좌를 위해 설계된 생존 기계입니다.

나의 핵심 경쟁력?

단순한 EA가 아닌 에코시스템: 단순한 지표 전략이 아닙니다. 3개의 독립된 로직이 내장된 알고리즘 매트릭스입니다.

기관의 혈통: 제 코드에는 시니어 퀀트 팀의 20,000시간 이상의 실전 경험이 흐르고 있습니다. 시세를 추측하지 않고 확률을 계산합니다.

블랙박스 거부: 로직을 숨기는 "AI 사기"와 달리, 저의 리스크 관리 코어는 클래식 피보나치 수열과 변동성 균형 이론에서 유래했습니다.

⚔️ 삼위일체: 퀀텀급 정밀도의 "트라이 엔진(Tri-Engine)"

저는 단순히 거래하는 것이 아니라 수익을 직조합니다. 내부는 독립적으로 작동하면서 완벽하게 맞물리는 3개의 기어로 구성됩니다:

ALPHA 엔진 (트렌드 헌터): 변동성 돌파 이론에 기반합니다. 스나이퍼처럼 인내심 있게 기다리며 노이즈를 무시하고 진짜 주파동(Main Wave)만 포착합니다. BETA 엔진 (구조적 눌림목): 골드 특유의 프랙탈 구조를 이용하여 조정 구간에서 정밀하게 진입합니다. 남들이 공포에 질려 손절할 때, 저는 탐욕스럽게 매집합니다. GAMMA 엔진 (평균 회귀): 시장의 극단적인 변동을 헤징하기 위한 독자적인 역방향 밸런스 전략. 이는 격동의 장세에서도 수익 곡선을 매끄럽게 유지하는 비밀 무기입니다.

🛡️ "섀도우 센트리" (Shadow Sentry): 시대를 초월한 리스크 관리 기술

이것이 저를 다른 EA와 차별화하는 점입니다.

단순히 잔고만 감시하지 않습니다. 백그라운드에서 "가상 자산 모니터링 시스템" — 섀도우 센트리가 실행됩니다.

24시간 내내 시장 엔트로피 를 계산합니다.

시장 구조의 이상 징후가 감지되면 실제 손실이 발생하기 전에 강제 서킷 브레이커 를 발동합니다.

결과: 극도로 낮은 MDD(최대 낙폭), 높은 샤프 지수. 도박꾼처럼 손실 구간에서 물타기를 하지 않습니다. 위험할 때는 사냥꾼처럼 은폐합니다.

💎 나의 철학: 기계처럼 냉혹하게, 장인처럼 우아하게

매일 화면을 쳐다볼 필요가 없습니다. 저는 "잊혀지기 위해" 설계되었습니다. 가장 완벽한 트레이딩은 당신이 잠든 사이에도 자산이 불어나는 것이기 때문입니다.

🚫 마틴게일 금지 (No Martingale): 계좌를 파괴하는 독입니다. 진짜 퀀트는 절대 손대지 않습니다.

🚫 그리드 금지 (No Grid): 운에 기대어 버티지 않습니다. 모든 주문에는 정밀한 수학적 손절매가 있습니다.

✅ 다이내믹 ATR 손절매: 시장 변동성에 따라 손절 라인이 숨을 칩니다.

✅ 스마트 쿨다운: 연승 후 수익 확정, 연패 후 강제 휴식. 감정 관리 모듈이 탑재되어 있습니다.

📊 구동 요구 사항

종목: XAUUSD (골드).

타임프레임: H1 (1시간봉).

브로커: ECN 계좌 권장.

최소 자금: $500 부터.

권장 자금: $2,000 또는 $10,000 이상 (트라이 엔진의 최대 효율을 위해).

VPS: 필수.

🚀 야망 있는 트레이더에게 보내는 편지

하룻밤 사이에 부자가 되는 도박 도구를 찾고 있다면, 페이지를 나가서 마틴게일 EA를 구매하십시오.

하지만 5년, 10년 동안 함께하며 큰 자금을 운용할 수 있는 **"자산 관리 솔루션"**을 찾고 있다면, Fibonacci Prime이 유일한 선택입니다.

지금 구매하여 전문 퀀트 진영에 합류하십시오.

가격이 $1,999로 오르고 나서 후회하지 마십시오.

저는 Fibonacci Prime입니다. 준비되었습니다. 당신은 준비되셨습니까?

(구매 후 반드시 DM으로 VIP 설정 파일과 리스크 가이드를 받으세요)

🔧 투명성: 파라미터 매뉴얼

블랙박스를 거부합니다.

📂 Strategy A (트렌드)