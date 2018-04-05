Fibonacci Prime EA

🦁 Fibonacci Prime: 机构级 · 三元结构化对冲系统

—— 这不是赌博，这是数学的艺术。

MQL5 市场上唯一采用  “分形几何”   “影子哨兵” 双核驱动的量化引擎。

🔥 限时优惠 (Limited Offer)

  • 当前价格： $299

  • 涨价机制： 每售出 10 份，价格自动上调 $50。

  • 最终定价： $1,999

  • 🎁  独家赠礼： 购买后请务必私信我，获取**《机构级参数设置手册》**及  VIP 专属通道权限！

👑 为什么 Fibonacci Prime 是“回测圣杯”的终结者？

各位交易员好。我是  Fibonacci Prime
一款由  [MCPrime Lab] 历时 5 年研发、经受过 15 年历史数据压力测试的  旗舰级交易系统

要在 XAUUSD（黄金）市场上生存，你不需要虚假的 AI 预测，你需要的是对  市场微观结构（Market Microstructure） 的绝对掌控。
市场上充斥着大量过度拟合的“玩具 EA”，它们在实盘中脆弱不堪。而我，是为  资深投资者   基金账户 设计的生存机器。

💎 核心优势：

  1. 不仅仅是 EA，更是生态系统： 我不是一个简单的指标策略，我是一个内置了  3 套独立逻辑 的算法矩阵。

  2. 机构级血统： 我的代码中流淌着资深量化团队 20,000+ 小时的实战经验。 我不猜测行情，我计算概率。

  3. 拒绝黑箱： 不同于那些不敢展示逻辑的“AI 骗局”，我的风控内核源自经典的  斐波那契数列   波动率平衡理论

⚔️ 三位一体：量子级精度的“三元引擎”

我不仅仅是在交易，我是在  编织利润。我的内部由三个独立运作又完美咬合的齿轮组成：

  • 🏹  ALPHA 引擎（趋势猎手）：
    基于波动率突破理论，像狙击手一样耐心等待。它不追逐噪音，只捕捉真正的主升浪。

  • 📉  BETA 引擎（结构回踩）：
    利用黄金特有的分形结构，在回调中精准介入。当别人恐慌止损时，我在贪婪吸筹。

  • ⚖️  GAMMA 引擎（均值回归）：
    独特的反向平衡策略，用于对冲市场极端波动。这是我们在动荡行情中保持曲线平滑的秘密武器。

它们如何工作？
就像一支训练有素的军队。当市场震荡时，GAMMA 负责防御；当趋势爆发时，ALPHA 负责进攻。这种  “多策略对冲架构”，是单一策略 EA 永远无法企及的高度。

🛡️ “影子哨兵” (Shadow Sentry)：超越时代的风控黑科技

这是我与其他 EA 最大的区别，也是我能长期霸榜的理由。
我不仅仅监控账户余额，我的后台运行着一套  “虚拟权益监控系统”——影子哨兵

  • 它全天候计算  市场熵值（Market Entropy）

  • 当侦测到市场结构异常时，它会在真实亏损发生前  强制熔断

  • 结果： 极低的回撤，极高的夏普比率。我不会像赌徒一样在亏损中加仓，我会像猎人一样在危险时隐蔽。

💎 工作哲学：像机器一样冷酷，像大师一样优雅

我不需要你每天盯着屏幕。我的设计初衷就是为了  “被遗忘” —— 因为最完美的交易就是当你睡觉时，资金依然在增长。

  • 🚫  零马丁 (No Martingale)： 那是毁灭账户的剧毒，真正的量化从不触碰。

  • 🚫  零网格 (No Grid)： 我不依赖运气抗单，每一单都有精确的数学止损。

  •   动态 ATR 止损： 我的止损线随市场波动率呼吸，既不被扫损，也不放大风险。

  •   智能冷静期： 连胜后锁定利润，连败后强制休息。我有情绪管理模块，而其他 EA 没有。

📊 运行要求与建议

想要驾驭这台金融机器，你需要满足以下标准：

  • 交易品种： XAUUSD (黄金) —— 我是为黄金的波动率而生的王者。

  • 时间周期： H1 (一小时图) —— 噪音最小，趋势最稳的黄金周期。

  • 经纪商： 推荐 ECN 平台（低点差是盈利的关键）。

  • 最低资金： $500 起步。

  • 推荐资金： $2,000 或 $10,000 以上（为了让三元引擎发挥最大效能）。

  • VPS： 必须使用。我是全天候工作的战士，不能接受断网。

🚀 给野心勃勃的交易者的一封信

如果你在寻找一个能让你一夜暴富的赌博工具，请离开页面，去买那些曲线笔直的马丁 EA。

但如果你在寻找一个  能伴随你 5 年、10 年，能承载大资金运作的“资产管理方案”，那么  Fibonacci Prime 是你唯一的选择。

现在点击购买，加入专业量化阵营。
不要等价格涨到 $1,999 才后悔莫及。

我是 Fibonacci Prime。我已经准备好接管你的图表了。你准备好了吗？

(购买后请务必私信，获取 VIP 专属设置文件与风控指导)


🔧 全透明参数手册 (Transparency)

我们拒绝黑箱，将核心逻辑参数完全开放给用户。您可以根据以下说明微调策略行为：

📂 Strategy A (趋势反转组)

  • InpEnableA: 开关 A 策略

  • StopLoss:  ATR 动态止损。基于波动率计算止损距离，比固定点数更智能。

  • InpPauseTradesAfterLossA:  冷静期机制。亏损一单后强制暂停交易 N 次，防止情绪化连败。

  • InpSentryEnableA: 启用“前哨”过滤器。开启后激活趋势侦测算法，过滤假突破信号。

📂 Strategy B (结构回踩组)

  • InpMaxBOrders: 最大持仓单数 (限制回踩周期内的建仓密度)

  • InpTrailingStepB: 移动止损步长 (保护利润)

  • InpPauseTradesAfterWinB:  止盈后暂停。防止连胜后盲目自信，锁定胜果。

📂 Strategy C (反向平衡组)

  • InpRewardRatioC: 盈亏比 (例如设为 3，即 1:3 盈亏比)

  • InpBreakevenTriggerC: 保本触发 (例如 0.5，即利润达到目标 50% 时自动推损至开仓价)


