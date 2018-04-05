Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Институциональный уровень · Трехсторонняя система хеджирования
—— Это не казино. Это высшая математика.

Единственный квантовый движок на рынке MQL5, работающий на двойном ядре: «Фрактальная геометрия» и «Теневой страж» (Shadow Sentry).

🔥  Ограниченное предложение: Текущая цена  $299.
Цена автоматически повышается на $50 после каждых 10 продаж.  Финальная цена: $1,999.
🎁  Эксклюзив: После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить  «Руководство по институциональным настройкам» и доступ в VIP-канал!

👑  Почему Fibonacci Prime — это конец эпохи «Граалей из тестера»?
Приветствую, трейдеры. Я —  Fibonacci Prime.
Флагманская торговая система от  [MCPrime Lab], создававшаяся 5 лет и прошедшая стресс-тесты на 15-летней истории котировок.
Чтобы выжить на рынке XAUUSD (Золото), вам не нужны фальшивые ИИ-прогнозы. Вам нужен полный контроль над  микроструктурой рынка.
Маркет переполнен переоптимизированными «игрушками», которые ломаются на реальных счетах. Я же —  машина выживания, созданная для профессиональных инвесторов и фондовых счетов.

Мое главное преимущество?
Не просто советник, а экосистема: Я — это алгоритмическая матрица с тремя независимыми логическими ядрами.
Кровь институционалов: В моем коде зашито более 20 000 часов боевого опыта команды квантов. Я не гадаю на кофейной гуще, я рассчитываю вероятности.
Никаких «черных ящиков»: В отличие от «AI-скама», мой риск-менеджмент основан на классических числах Фибоначчи и теории равновесия волатильности.

⚔️  Триединство: Трехкомпонентный двигатель квантовой точности
Я не просто торгую, я плету кружево прибыли. Внутри меня работают три шестеренки:

  1. ALPHA Engine (Охотник за трендом): Снайпер, работающий на пробое волатильности. Игнорирует шум, забирает только главные движения.

  2. BETA Engine (Структурный откат): Использует фрактальную структуру золота для входа на коррекциях. Пока другие в панике закрываются, я жадно набираю позицию.

  3. GAMMA Engine (Возврат к среднему): Уникальная стратегия контр-баланса для хеджирования экстремальных колебаний. Это секретное оружие для сглаживания кривой доходности.

Как это работает?
Как спецназ. Когда рынок во флэте — GAMMA держит оборону. Когда тренд взрывается — ALPHA атакует. Эта  «Мультистратегическая архитектура хеджирования» недоступна обычным советникам.

🛡️  «Теневой Страж» (Shadow Sentry): Технология защиты будущего
Это то, что отличает меня от других.
Фоном работает  «Система мониторинга виртуального эквити».

  • Она 24/7 вычисляет  Энтропию рынка.

  • При обнаружении аномалий структуры происходит  принудительное отключение до получения реального убытка.

  • Итог: Минимальная просадка, высокий коэффициент Шарпа. Я не усредняюсь как лудоман, я прячусь в тени, как охотник, когда чую опасность.

💎  Моя философия: Холоден как машина, элегантен как мастер
Вам не нужно сидеть у монитора. Я создан, чтобы быть  «забытым», ведь идеальный трейдинг — это когда вы спите, а капитал растет.
🚫  НЕТ Мартингейла: Это яд для депозита. Настоящий квант никогда его не использует.
🚫  НЕТ Сетки (Grid): Я не надеюсь на удачу. У каждой сделки есть математический стоп-лосс.
  Динамический ATR Stop-Loss: Мой стоп «дышит» вместе с рынком.
  Умный Cool-down: Фиксация прибыли после серии побед и принудительный отдых после убытка. У меня есть модуль управления эмоциями.

📊  Требования к запуску

  • Инструмент: XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: H1 (Час) — минимум шума, максимум тренда.

  • Брокер: ECN (низкий спред критичен).

  • Депозит: От $500. Рекомендуется $2,000 - $10,000+ для полной мощности.

  • VPS: Обязательно.

🚀  Послание амбициозным трейдерам
Ищете казино для мгновенного обогащения? Закройте страницу и купите Мартингейл.
Но если вы ищете  «Систему управления активами» на 5-10 лет —  Fibonacci Prime ваш единственный выбор.
Покупайте сейчас. Не ждите цены $1,999.
Я — Fibonacci Prime. Я готов взять управление вашими графиками на себя. А вы готовы?
(После покупки обязательно напишите в ЛС за VIP-файлами)


Рекомендуем также
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Эксперты
Round Lock — умный советник с динамическим локированием позиций Round Lock — интеллектуальный советник с функцией динамической локировки позиций, продвинутый торговый советник, реализующий  двустороннюю стратегию блокировки ордеров с постепенным ростом позиции и динамической адаптацией к рынку . Преимущества Round Lock : Контроль риска через локирование позиций, Динамический рост объёмов на трендовых участках рынка, Гибкая настройка поведения в зависимости от лимитов, Подходит для флэтовых и тр
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Эксперты
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Эксперты
Magic Gold Scalper EA   Magic Gold Scalper EA is designed to identify   hidden gold market liquidity zones ,   fractal imbalances , and   multi-pattern confirmations   to build high-confidence entries. The EA’s adaptive engine automatically adjusts to market rhythm, blending   trend following ,   pattern recognition , and   smart scaling   to maintain performance across varying volatility cycles. With powerful account protection systems,  this EA aims for steady and responsible growth. Core Cap
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Эксперты
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Эксперты
Triple Volatility Box System Стартовое предложение: Осталось только 5 копий по вводной цене, прежде чем будет установлена следующая ценовая категория. Профессиональная система пробоев, основанная на институциональных циклах волатильности и логике ценовой компрессии . Triple Volatility Box System определяет периоды снижения волатильности («боксы») и автоматически готовится к возможным расширениям, которые часто следуют за такими фазами — принцип, широко используемый институциональными трейдерами
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Эксперты
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Эксперты
Советник торгует по трендовой стратегии, основанной на пересечении ценой скользящей средней c подтверждением при помощи индикатора ADX. Основные положения стратегии: Покупка: цена закрытия завершенного бара выше скользящей средней, при этом скользящая средняя возрастает на предыдущем и текущем барах. Продажа: цена закрытия завершенного бара ниже скользящей средней, при этом скользящая средняя убывает на предыдущем и текущем барах. Дополнительно реализована фильтрация ложных сигналов путем анализ
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Эксперты
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Эксперты
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
EA Tunning
Sabil Yudifera
Эксперты
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Эксперты
Торговый робот X Forts Советник скальпер  X Forts  предназначен для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Основные инструменты - фьючерс на индекс  RTS, SBRF. Рекомендуемые таймфреймы M1-M6. Советник не использует усреднения. У каждой сделки есть свой стоплосс.  Размер необходимого ГО для тестов и торговли по выбранному инструменту берется из кода инструмента.  Настройки торгового робота: SL - стоплосс Lots- лот для торговли Pos_Market -
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Эксперты
Робот предназначен для работы га основных валютных парах. Он торгует тремя стратегиями. 1 - свинг-стратегия, 2 - торговля по гэпам, 3 - поддержка и сопротивление. Он использует алгоритм анализа ценовых данных и находит лучшие параметры. Фильтрация сделок происходит по результатам анализа последних 10 периодов дневного и месячного графика. Свинг-стратегия может использоваться на таймфрейме H1 или M30, а также на M15 или M5 (при этом будет больше сделок, но и риск будет более высоким) Для стратеги
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Эксперты
EA Go Long реализует продвинутую внутридневную торговую стратегию, основанную на принципе систематической ежедневной торговли с множественными техническими подтверждениями. В то время как многие трейдеры ищут сложные алгоритмы, этот EA сочетает простые, но эффективные концепты с продвинутым управлением рисками и множественными техническими фильтрами. EA открывает позиции в определенное время каждый день, но только когда рыночные условия соответствуют множественным техническим индикаторам. Этот
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Эксперты
UScalper30 – ATR-RSI Автоматический торговый советник Обзор UScalper30 EA использует индикаторы ATR и RSI для определения потенциальных торговых возможностей около уровней поддержки и сопротивления, предоставляя структурированные входы и автоматические инструменты управления рисками. Основные функции Двойное подтверждение входа Продажа при RSI выше уровня перекупленности и цене возле сопротивления. Покупка при RSI ниже уровня перепроданности и цене возле поддержки. Подтверждение движения с помо
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Эксперты
Morning Range Breakout (Бесплатная версия) Morning Range Breakout (Free Version) — это простой торговый советник, реализующий стратегию входа по пробою утреннего диапазона. Советник определяет максимум и минимум за заданный интервал времени (например, 08:00–10:00 UTC) и открывает сделку при пробое вверх или вниз. Бесплатная версия включает базовую логику без ограничений. Все параметры и сообщения на английском языке, согласно требованиям MQL5 Market. Основные возможности Определение утреннего д
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
Despite the popularity of inside bar pattern among traders, using it as a standalone entry signal doesn't provide any evidentiary advantage. KT Inside Bar Hunter trades only selected inside bar patterns using some preassessment and ECE price action cycle. Trading Strategy On successful detection of the required pattern, EA places a pending order in the direction of the forecasted price expansion phase. Pending orders are canceled if they are not triggered within the next bar. Once triggered, ac
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                           
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Эксперты
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Эксперты
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Stratos Goldwind mt5
Michela Russo
4.67 (242)
Эксперты
Stratos Goldwind   is an innovative   trading robot   designed for   Gold   trading, utilizing the advanced capabilities of the   Stratos Pali   indicator. This EA enhances trading precision with   10 diverse strategies . Stratos Goldwind is suitable for both novice and experienced traders, providing an adaptable and user-friendly interface that simplifies complex trading decisions. Experience the next level of automated trading with Stratos Goldwind, where technology meets strategy. Unlock Exc
FREE
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это торговый советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя девять независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или методы усреднения . Все сделки, открываемые совет
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Эксперты
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы лежит алгоритм цифровой интуиции, который не просто следует за ценой, а идентифицирует зоны институционального интереса и моменты рыночного дисбаланса. Вместо
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Эксперты
VolumeHedger EA [ Live Signals ]  ,  [ Мой канал ]   ,  [ Set-файлы ]  ,   [ Блог ]  , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Рекомендуемые счета: High leverage Standard, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO и др.) Разработчик этого EA доказал свой профессионализм качеством других своих роботов. С Volume Hedger EA  Благодаря возможности задать стратегию входа с использованием пользовательского индикатора, вам больше не потребуется покупать дополнительные EA! Этот EA — продвинутый торговый алгоритм, к
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Эксперты
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a genuine system and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Tra
Другие продукты этого автора
Overclocking RMA
Xiao Hui Guan
Эксперты
Overclocking RMA: Your Robust, Transparent, and Customizable Gold Trading Partner Embrace Reliability, Move Beyond High-Risk:   Overclocking RMA is built upon a foundation of   proven traditional technical modules , adhering to a philosophy of robust trading. We   strictly avoid   high-risk, unpredictable strategies such as Martingale, Grid, or any opaque AI-driven methods. Choosing Overclocking RMA means choosing peace of mind and complete transparency. Targeting Gold Market Opportunities:   Th
Slow is fast
Xiao Hui Guan
Эксперты
《GoldMaster Pro Trading System Introduction》 Born in the era of 3000+ pip gold market volatility, this system represents an evolutionary solution for high-volatility environments. Adhering to our core values of "Transparent Trading, Intelligent Risk Control", we provide institutional-grade tools validated by historical big data. System Advantages: Dynamic Adaptation Mechanism Proprietary cycle resonance algorithm captures breakout signals on 15M/30M timeframes. Stress-tested through full market
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв