Fibonacci Prime EA
- Эксперты
- Xiao Hui Guan
- Версия: 1.3
- Активации: 10
Fibonacci Prime: Институциональный уровень · Трехсторонняя система хеджирования
—— Это не казино. Это высшая математика.
Единственный квантовый движок на рынке MQL5, работающий на двойном ядре: «Фрактальная геометрия» и «Теневой страж» (Shadow Sentry).
🔥 Ограниченное предложение: Текущая цена $299.
Цена автоматически повышается на $50 после каждых 10 продаж. Финальная цена: $1,999.
🎁 Эксклюзив: После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить «Руководство по институциональным настройкам» и доступ в VIP-канал!
👑 Почему Fibonacci Prime — это конец эпохи «Граалей из тестера»?
Приветствую, трейдеры. Я — Fibonacci Prime.
Флагманская торговая система от [MCPrime Lab], создававшаяся 5 лет и прошедшая стресс-тесты на 15-летней истории котировок.
Чтобы выжить на рынке XAUUSD (Золото), вам не нужны фальшивые ИИ-прогнозы. Вам нужен полный контроль над микроструктурой рынка.
Маркет переполнен переоптимизированными «игрушками», которые ломаются на реальных счетах. Я же — машина выживания, созданная для профессиональных инвесторов и фондовых счетов.
Мое главное преимущество?
Не просто советник, а экосистема: Я — это алгоритмическая матрица с тремя независимыми логическими ядрами.
Кровь институционалов: В моем коде зашито более 20 000 часов боевого опыта команды квантов. Я не гадаю на кофейной гуще, я рассчитываю вероятности.
Никаких «черных ящиков»: В отличие от «AI-скама», мой риск-менеджмент основан на классических числах Фибоначчи и теории равновесия волатильности.
⚔️ Триединство: Трехкомпонентный двигатель квантовой точности
Я не просто торгую, я плету кружево прибыли. Внутри меня работают три шестеренки:
-
ALPHA Engine (Охотник за трендом): Снайпер, работающий на пробое волатильности. Игнорирует шум, забирает только главные движения.
-
BETA Engine (Структурный откат): Использует фрактальную структуру золота для входа на коррекциях. Пока другие в панике закрываются, я жадно набираю позицию.
-
GAMMA Engine (Возврат к среднему): Уникальная стратегия контр-баланса для хеджирования экстремальных колебаний. Это секретное оружие для сглаживания кривой доходности.
Как это работает?
Как спецназ. Когда рынок во флэте — GAMMA держит оборону. Когда тренд взрывается — ALPHA атакует. Эта «Мультистратегическая архитектура хеджирования» недоступна обычным советникам.
🛡️ «Теневой Страж» (Shadow Sentry): Технология защиты будущего
Это то, что отличает меня от других.
Фоном работает «Система мониторинга виртуального эквити».
-
Она 24/7 вычисляет Энтропию рынка.
-
При обнаружении аномалий структуры происходит принудительное отключение до получения реального убытка.
-
Итог: Минимальная просадка, высокий коэффициент Шарпа. Я не усредняюсь как лудоман, я прячусь в тени, как охотник, когда чую опасность.
💎 Моя философия: Холоден как машина, элегантен как мастер
Вам не нужно сидеть у монитора. Я создан, чтобы быть «забытым», ведь идеальный трейдинг — это когда вы спите, а капитал растет.
🚫 НЕТ Мартингейла: Это яд для депозита. Настоящий квант никогда его не использует.
🚫 НЕТ Сетки (Grid): Я не надеюсь на удачу. У каждой сделки есть математический стоп-лосс.
✅ Динамический ATR Stop-Loss: Мой стоп «дышит» вместе с рынком.
✅ Умный Cool-down: Фиксация прибыли после серии побед и принудительный отдых после убытка. У меня есть модуль управления эмоциями.
📊 Требования к запуску
-
Инструмент: XAUUSD (Золото).
-
Таймфрейм: H1 (Час) — минимум шума, максимум тренда.
-
Брокер: ECN (низкий спред критичен).
-
Депозит: От $500. Рекомендуется $2,000 - $10,000+ для полной мощности.
-
VPS: Обязательно.
🚀 Послание амбициозным трейдерам
Ищете казино для мгновенного обогащения? Закройте страницу и купите Мартингейл.
Но если вы ищете «Систему управления активами» на 5-10 лет — Fibonacci Prime ваш единственный выбор.
Покупайте сейчас. Не ждите цены $1,999.
Я — Fibonacci Prime. Я готов взять управление вашими графиками на себя. А вы готовы?
(После покупки обязательно напишите в ЛС за VIP-файлами)