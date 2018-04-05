Fibonacci Prime: 機関投資家グレード・三元構造ヘッジシステム

—— これはギャンブルではありません。数学という名の芸術です。

MQL5市場で唯一、「フラクタル幾何学」と「シャドー・セントリー（影の歩哨）」のデュアルコア駆動を採用したクオンツエンジン。

🔥 期間限定オファー: 現在価格 **

299 ∗ ∗ 10 本売れるごとに価格は自動的に 299∗∗10本売れるごとに価格は自動的に

50上昇します。

最終定価 $1,999

購入者限定特典:

購入後、必ずDMをください。『機関投資家級パラメーター設定マニュアル』およびVIPチャンネルへのアクセス権を付与します。

👑 なぜ Fibonacci Prime は「バックテストの聖杯」を終わらせるのか？

トレーダーの皆様、こんにちは。私は Fibonacci Prime です。

[MCPrime Lab] が5年の歳月をかけ開発し、過去15年分のヒストリカルデータによるストレステストをクリアした、フラッグシップ・トレーディングシステムです。

XAUUSD（ゴールド）市場で生き残るために必要なのは、偽りのAI予測ではなく、 市場の微細構造（マーケット・マイクロストラクチャー） への絶対的な支配力です。

市場には過剰最適化された「おもちゃのEA」が溢れていますが、私は熟練投資家や ファンド口座のために設計された「生存機械」です。

私の核心的優位性

単なるEAではなく、エコシステム: 単純なインジケーター戦略ではありません。3つの独立したロジックを内蔵したアルゴリズム・マトリックスです。

機関投資家の血統: 私のコードには、熟練クオンツチームの20,000時間以上の実戦経験が流れています。相場を予想せず、確率を計算します。

ブラックボックスの拒絶: ロジックを隠すAI詐欺とは異なり、私のリスク管理の中核は、古典的なフィボナッチ数列とボラティリティ均衡理論に基づいています。

⚔️ 三位一体：量子精度の「トライ・エンジン」

私はただ取引するのではなく、利益を織り上げます。内部では3つの独立したギアが完璧に噛み合っています。

ALPHA エンジン（トレンドハンター）: ボラティリティ・ブレイクアウト理論に基づき、スナイパーのように忍耐強く待ちます。ノイズを追わず、真の主波（Main Wave）のみを捉えます。 BETA エンジン（構造的押し目買い）: ゴールド特有のフラクタル構造を利用し、調整局面で精密にエントリーします。他者が恐怖で損切りする時、私は貪欲にポジションを構築します。 GAMMA エンジン（平均回帰）: 市場の極端な変動をヘッジするための独自の逆バランス戦略。これは、激動の相場でも資産曲線を滑らかに保つための秘密兵器です。

🛡️ 「シャドー・セントリー」(Shadow Sentry): 次世代のリスク管理技術

これこそが、私が他のEAと一線を画し、ランキング上位に君臨できる理由です。

私は口座残高を監視するだけではありません。バックグラウンドで**「仮想エクイティ監視システム」——シャドー・セントリー**が稼働しています。

24時間体制で 市場のエントロピー を計算します。

市場構造の異常を検知すると、実損失が発生する前に 強制的にサーキットブレーカー を発動します。

結果: 極めて低いドローダウンと高いシャープレシオ。ギャンブラーのように損失中にナンピンはしません。危険な時はハンターのように身を潜めます。

💎 私の哲学：機械のように冷徹に、巨匠のように優雅に

毎日画面に張り付く必要はありません。私は**「忘れられること」**を前提に設計されています。なぜなら、最高のトレードとは、あなたが寝ている間に資産が増えていることだからです。

🚫 マーチンゲールなし: 口座を破壊する劇薬です。本物のクオンツは手を出しません。

🚫 グリッドなし: 運に頼ったナンピンはしません。すべてのポジションに数学的なストップロスを設定します。

✅ 動的ATRストップロス: 市場のボラティリティに合わせて損切りラインが呼吸します。

✅ スマート・クールダウン: 連勝後は利益をロックし、連敗後は強制的に休息します。感情管理モジュールを搭載しています。

📊 稼働要件と推奨事項

通貨ペア: XAUUSD (ゴールド) — ボラティリティの王。

時間足: H1 (1時間足) — ノイズが最小でトレンドが安定しています。

ブローカー: ECN口座推奨（低スプレッドが鍵）。

最低証拠金: $500から。

推奨証拠金: $2,000 または $10,000以上（3つのエンジンを最大効率化するため）。

VPS: 必須。私は24時間働く戦士です。

🚀 野心的なトレーダーへの手紙

もしあなたが一夜にして大金持ちになるギャンブルツールを探しているなら、このページを離れて、直線的な資産曲線のマーチンゲールEAを買ってください。

しかし、もしあなたが5年、10年と寄り添い、大口資金を運用できる**「資産管理ソリューション」**を探しているなら、 Fibonacci Prime が唯一の選択肢です。

今すぐ購入し、プロのクオンツ陣営に参加してください。

価格が $1,999 になってから後悔しないように。

私は Fibonacci Prime です。あなたのチャートを引き継ぐ準備はできています。あなたは準備できていますか？

(購入後は必ずDMでVIP設定ファイルとリスク指導を受け取ってください)

🔧 透明性：全パラメーターマニュアル

ブラックボックスを拒否し、核心ロジックを開放します。

📂 Strategy A (トレンド反転)