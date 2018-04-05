Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Kurumsal Düzey · Üçlü Yapılandırılmış Hedge Sistemi
—— Bu bir kumar değil. Bu matematiğin sanatıdır.

MQL5 piyasasında "Fraktal Geometri" ve "Gölge Nöbetçi" (Shadow Sentry) çift çekirdek gücüyle çalışan TEK kantitatif motor.

🔥  Sınırlı Süreli Teklif: Şu Anki Fiyat  $299.
Her 10 satışta fiyat otomatik olarak $50 artacaktır.  Son Hedef Fiyat: $1,999.
🎁  Özel Hediye: Satın aldıktan sonra  "Kurumsal Parametre Kılavuzu" ve VIP kanal erişimi için bana özel mesaj atın!

👑  Fibonacci Prime Neden "Backtest Efsanelerinin" Katilidir?
Merhaba Tüccarlar. Ben  Fibonacci Prime.
[MCPrime Lab] tarafından 5 yılda geliştirilen ve 15 yıllık geçmiş veri stres testlerinden geçen amiral gemisi ticaret sistemiyim.
XAUUSD (Altın) piyasasında hayatta kalmak için sahte yapay zeka tahminlerine ihtiyacınız yok.  Piyasa Mikro Yapısı üzerinde mutlak hakimiyete ihtiyacınız var.
Piyasa, gerçek hesaplarda parçalanan aşırı optimize edilmiş "oyuncak EA'lar" ile dolu. Ben,  Kıdemli Yatırımcılar ve  Fon Hesapları için tasarlanmış bir hayatta kalma makinesiyim.

Temel Avantajım?
Bir EA'dan fazlası, bir Ekosistemim: Basit bir indikatör stratejisi değilim. 3 bağımsız mantık seti içeren bir algoritmik matrisim.
Kurumsal Soy: Kodlarımda, kıdemli bir kantitatif ekibin 20.000+ saatlik savaş tecrübesi akıyor. Piyasayı tahmin etmem; olasılıkları hesaplarım.
Kara Kutu Yok: Mantığını gizleyen "Yapay Zeka Dolandırıcılıklarının" aksine, risk kontrol çekirdeğim klasik Fibonacci dizisi ve Volatilite Denge Teorisinden türetilmiştir.

⚔️  Üçleme: Kuantum Hassasiyetli "Üçlü Motor"
Sadece işlem yapmam; kâr dokurum. İçim, bağımsız çalışan ancak mükemmel bir şekilde kenetlenen üç dişliden oluşur:

  1. ALPHA Motoru (Trend Avcısı): Volatilite kırılmasına dayanır. Gürültüyü görmezden gelerek ana dalgaları yakalamak için bir keskin nişancı gibi sabırla bekler.

  2. BETA Motoru (Yapısal Geri Çekilme): Düzeltmelerde hassas giriş yapmak için Altın'ın fraktal yapısını kullanır. Başkaları panikle satarken, ben açgözlülükle toplarım.

  3. GAMMA Motoru (Ortalamaya Dönüş): Aşırı piyasa dalgalanmalarını hedge etmek için benzersiz bir ters denge stratejisi. Bu, çalkantılı zamanlarda eğriyi pürüzsüz tutmak için gizli silahtır.

🛡️  "Gölge Nöbetçi" (Shadow Sentry): Geleceğin Risk Kontrol Teknolojisi
Beni diğerlerinden ayıran şey budur.
Arka planda bir  "Sanal Varlık İzleme Sistemi" çalışır.

  • 7/24  Piyasa Entropisini hesaplar.

  • Yapısal anormallikler tespit ettiğinde, gerçek kayıplar oluşmadan önce  Devre Kesiciyi (Circuit Breaker) zorlar.

  • Sonuç: Son derece düşük düşüş (drawdown), son derece yüksek Sharpe Oranı. Bir kumarbaz gibi zararda ekleme yapmam; tehlike anında bir avcı gibi saklanırım.

💎  Felsefem: Bir makine kadar Soğuk, Bir usta kadar Zarif
Ekran başında beklemenize gerek yok.  "Unutulmak" üzere tasarlandım—çünkü en mükemmel ticaret, siz uyurken sermayenizin büyümesidir.
🚫  Martingale YOK: Hesapları yok eden zehir. Gerçek profesyoneller buna dokunmaz.
🚫  Grid YOK: Şansa güvenmem. Her işlemin matematiksel bir Zarar Durdur (Stop Loss) noktası vardır.
  Dinamik ATR Stop-Loss: Stop seviyem piyasa volatilitesiyle nefes alır.
  Akıllı Soğuma Süresi: Galibiyet serilerinden sonra kârı kilitler; kayıplardan sonra dinlenmeye zorlar.

📊  Çalışma Gereksinimleri

  • Sembol: XAUUSD (Altın).

  • Zaman Dilimi: H1 (1 Saat).

  • Broker: ECN önerilir.

  • Minimum Bakiye: $500'dan başlar.

  • Önerilen: $2,000 veya $10,000+ (Tam güç için).

  • VPS: Zorunlu.

🚀  Hırslı Yatırımcılara Bir Mektup
Bir gecede zengin olacak bir kumar aracı arıyorsanız, sayfadan çıkın ve bir Martingale EA alın.
Ancak 5 veya 10 yıl boyunca size eşlik edecek bir  "Varlık Yönetim Çözümü" arıyorsanız,  Fibonacci Prime tek seçeneğinizdir.
Şimdi satın alın. Fiyatın $1,999'a çıkmasını bekleyip pişman olmayın.
Ben Fibonacci Prime. Grafiğinizi devralmaya hazırım. Siz hazır mısınız?
(VIP dosyaları için satın aldıktan sonra DM atın)


Önerilen ürünler
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygun
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Uzman Danışmanlar
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Uzman Danışmanlar
Magic Gold Scalper EA   Magic Gold Scalper EA is designed to identify   hidden gold market liquidity zones ,   fractal imbalances , and   multi-pattern confirmations   to build high-confidence entries. The EA’s adaptive engine automatically adjusts to market rhythm, blending   trend following ,   pattern recognition , and   smart scaling   to maintain performance across varying volatility cycles. With powerful account protection systems,  this EA aims for steady and responsible growth. Core Cap
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The ultimate breakout engine is finally here — built for precision, structure, and consistent execution. A professional breakout system designed around institutional volatility cycles and price compression logic. Triple Volatility Box System identifies periods of reduced volatility (“boxes”) and automatically positions for potential expansions that follow — a principle widely used by institutional traders. Core Logic Operates with three independent, time-based boxes aligned with major trading
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Uzman Danışmanlar
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Uzman Danışmanlar
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator. The trade signals: Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars. Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars. To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction usin
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Uzman Danışmanlar
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
EA Tunning
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Uzman Danışmanlar
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Uzman Danışmanlar
UScalper30 – ATR-RSI Otomatik Ticaret Uzman Danışmanı Özet UScalper30 EA, destek ve direnç seviyeleri yakınındaki potansiyel işlem fırsatlarını belirlemek için ATR ve RSI göstergelerini kullanır ve yapılandırılmış girişler ile otomatik risk yönetimi araçları sunar. Temel Özellikler Çift Onaylı Girişler RSI aşırı alımda ve fiyat direnç seviyesine yakınsa satış. RSI aşırı satımda ve fiyat destek seviyesine yakınsa alış. ATR ile momentum doğrulaması. Ayarlanabilir Stop Loss, Take Profit ve Trailin
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Uzman Danışmanlar
Despite the popularity of inside bar pattern among traders, using it as a standalone entry signal doesn't provide any evidentiary advantage. KT Inside Bar Hunter trades only selected inside bar patterns using some preassessment and ECE price action cycle. Trading Strategy On successful detection of the required pattern, EA places a pending order in the direction of the forecasted price expansion phase. Pending orders are canceled if they are not triggered within the next bar. Once triggered, ac
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                           
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Uzman Danışmanlar
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Uzman Danışmanlar
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Uzman Danışmanlar
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Stratos Goldwind mt5
Michela Russo
4.67 (242)
Uzman Danışmanlar
Stratos Goldwind   is an innovative   trading robot   designed for   Gold   trading, utilizing the advanced capabilities of the   Stratos Pali   indicator. This EA enhances trading precision with   10 diverse strategies . Stratos Goldwind is suitable for both novice and experienced traders, providing an adaptable and user-friendly interface that simplifies complex trading decisions. Experience the next level of automated trading with Stratos Goldwind, where technology meets strategy. Unlock Exc
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel Trend Filtresi: Gürültüyü ve sahte hareketleri eler. Sıfır Izgara: Martingale veya ızgara kullanmaz. "
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   , [ AI Usage ]  ,  [ PDF Guide ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stra
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Uzman Danışmanlar
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a genuine system and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Tra
Yazarın diğer ürünleri
Overclocking RMA
Xiao Hui Guan
Uzman Danışmanlar
Overclocking RMA: Your Robust, Transparent, and Customizable Gold Trading Partner Embrace Reliability, Move Beyond High-Risk:   Overclocking RMA is built upon a foundation of   proven traditional technical modules , adhering to a philosophy of robust trading. We   strictly avoid   high-risk, unpredictable strategies such as Martingale, Grid, or any opaque AI-driven methods. Choosing Overclocking RMA means choosing peace of mind and complete transparency. Targeting Gold Market Opportunities:   Th
Slow is fast
Xiao Hui Guan
Uzman Danışmanlar
《GoldMaster Pro Trading System Introduction》 Born in the era of 3000+ pip gold market volatility, this system represents an evolutionary solution for high-volatility environments. Adhering to our core values of "Transparent Trading, Intelligent Risk Control", we provide institutional-grade tools validated by historical big data. System Advantages: Dynamic Adaptation Mechanism Proprietary cycle resonance algorithm captures breakout signals on 15M/30M timeframes. Stress-tested through full market
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt