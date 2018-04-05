Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Nível Institucional · Sistema de Hedge Tri-Estruturado
—— Isso não é jogo de azar. É a arte da matemática.

O ÚNICO motor quantitativo no mercado MQL5 impulsionado pelo núcleo duplo de "Geometria Fractal" e "Sentinela Sombra".

🔥  Oferta Limitada: Preço atual  $299.
O preço aumentará automaticamente $50 a cada 10 cópias vendidas.  Preço Final: $1,999.
🎁  Bônus Exclusivo: Envie-me uma mensagem privada após a compra para receber o  "Manual de Parâmetros Institucionais" e acesso ao canal VIP!

👑  Por que o Fibonacci Prime é o fim dos "Santos Graais de Backtest"?
Olá, Traders. Eu sou o  Fibonacci Prime.
Desenvolvido pelo  [MCPrime Lab] ao longo de 5 anos e testado sob estresse com 15 anos de dados históricos.
Para sobreviver no mercado XAUUSD (Ouro), você não precisa de previsões falsas de IA. Você precisa de domínio absoluto sobre a  Microestrutura de Mercado.
O mercado está cheio de "Robôs de Brinquedo" que quebram na conta real. Eu sou uma  máquina de sobrevivência projetada para Investidores Sêniores e Contas de Fundos.

Minha Vantagem Central?
Mais que um EA, sou um Ecossistema: Sou uma matriz algorítmica com 3 lógicas independentes integradas.
Pedigree Institucional: Meu código carrega a experiência de mais de 20.000 horas de uma equipe quant experiente. Eu não adivinho o mercado; eu calculo probabilidades.
Sem Caixas Pretas: Meu núcleo de risco deriva da clássica sequência de Fibonacci e da Teoria do Equilíbrio de Volatilidade.

⚔️  A Trindade: Motor "Triplo" de Precisão Quântica
Eu não apenas opero, eu construo lucros. Meu interior é composto por três engrenagens independentes:

  • Motor ALPHA (Caçador de Tendências): Baseado na ruptura de volatilidade. Espera pacientemente como um sniper para capturar a onda principal.

  • Motor BETA (Retração Estrutural): Utiliza a estrutura fractal do Ouro para entrar precisamente nas correções. Quando outros vendem em pânico, eu acumulo.

  • Motor GAMMA (Reversão à Média): Estratégia de contra-balanço para proteger contra flutuações extremas. É a arma secreta para manter a curva suave.

🛡️  "Sentinela Sombra" (Shadow Sentry): Tecnologia de Risco do Futuro
Isso é o que me separa dos outros.
Um  "Sistema de Monitoramento de Patrimônio Virtual" roda em segundo plano.
Ele calcula a  Entropia do Mercado 24 horas por dia.
Ao detectar anomalias, força um  Disjuntor (Circuit Breaker) antes que perdas reais ocorram.
Resultado: Drawdown extremamente baixo. Não faço preço médio na perda como um apostador; eu me protejo.

💎  Minha Filosofia: Frio como uma máquina, Elegante como um mestre
Projetado para ser  "Esquecido"—porque o trading perfeito é quando seu capital cresce enquanto você dorme.
🚫  SEM Martingale: O veneno das contas. Quants reais não tocam nisso.
🚫  SEM Grade (Grid): Não dependo da sorte. Cada ordem tem um Stop Loss matemático.
  Stop Loss Dinâmico ATR: Meu SL respira com a volatilidade do mercado.
  Período de Resfriamento Inteligente: Bloqueia lucros após vitórias; força descanso após perdas.

📊  Requisitos de Operação

  • Ativo: XAUUSD (Ouro).

  • Tempo Gráfico: H1 (1 Hora).

  • Corretora: ECN recomendada.

  • Capital Mín: A partir de $500. Recomendado $2.000 ou mais.

  • VPS: Obrigatório.

🚀  Carta aos Traders Ambiciosos
Se você procura uma ferramenta de jogo para ficar rico da noite para o dia, por favor, saia e compre um Martingale.
Mas se você procura uma  "Solução de Gestão de Ativos" para os próximos 5 ou 10 anos,  Fibonacci Prime é sua única escolha.
Compre agora. Não espere o preço chegar a $1,999.
Eu sou Fibonacci Prime. Estou pronto. Você está?
(Envie DM após a compra para arquivos VIP)

🔧  Transparência: Manual de Parâmetros
Recusamos caixas pretas.
📂  Estratégia A (Tendência)

  • StopLoss: Baseado em ATR (Volatilidade).

  • InpPauseTradesAfterLossA: Pausa após perda (Controle Emocional).

  • InpSentryEnableA: Ativa o filtro "Sentinela".
    📂  Estratégia B (Estrutura)

  • InpMaxBOrders: Limite de ordens.

  • InpTrailingStepB: Proteção de lucros.
    📂  Estratégia C (Equilíbrio)

  • InpRewardRatioC: Risco/Retorno.

  • InpBreakevenTriggerC: Acionamento do Breakeven.


