Fibonacci Prime EA
- Xiao Hui Guan
- Versão: 1.3
- Ativações: 10
Fibonacci Prime: Nível Institucional · Sistema de Hedge Tri-Estruturado
—— Isso não é jogo de azar. É a arte da matemática.
O ÚNICO motor quantitativo no mercado MQL5 impulsionado pelo núcleo duplo de "Geometria Fractal" e "Sentinela Sombra".
👑 Por que o Fibonacci Prime é o fim dos "Santos Graais de Backtest"?
Olá, Traders. Eu sou o Fibonacci Prime.
Desenvolvido pelo [MCPrime Lab] ao longo de 5 anos e testado sob estresse com 15 anos de dados históricos.
Para sobreviver no mercado XAUUSD (Ouro), você não precisa de previsões falsas de IA. Você precisa de domínio absoluto sobre a Microestrutura de Mercado.
O mercado está cheio de "Robôs de Brinquedo" que quebram na conta real. Eu sou uma máquina de sobrevivência projetada para Investidores Sêniores e Contas de Fundos.
Minha Vantagem Central?
Mais que um EA, sou um Ecossistema: Sou uma matriz algorítmica com 3 lógicas independentes integradas.
Pedigree Institucional: Meu código carrega a experiência de mais de 20.000 horas de uma equipe quant experiente. Eu não adivinho o mercado; eu calculo probabilidades.
Sem Caixas Pretas: Meu núcleo de risco deriva da clássica sequência de Fibonacci e da Teoria do Equilíbrio de Volatilidade.
⚔️ A Trindade: Motor "Triplo" de Precisão Quântica
Eu não apenas opero, eu construo lucros. Meu interior é composto por três engrenagens independentes:
-
Motor ALPHA (Caçador de Tendências): Baseado na ruptura de volatilidade. Espera pacientemente como um sniper para capturar a onda principal.
-
Motor BETA (Retração Estrutural): Utiliza a estrutura fractal do Ouro para entrar precisamente nas correções. Quando outros vendem em pânico, eu acumulo.
-
Motor GAMMA (Reversão à Média): Estratégia de contra-balanço para proteger contra flutuações extremas. É a arma secreta para manter a curva suave.
🛡️ "Sentinela Sombra" (Shadow Sentry): Tecnologia de Risco do Futuro
Isso é o que me separa dos outros.
Um "Sistema de Monitoramento de Patrimônio Virtual" roda em segundo plano.
Ele calcula a Entropia do Mercado 24 horas por dia.
Ao detectar anomalias, força um Disjuntor (Circuit Breaker) antes que perdas reais ocorram.
Resultado: Drawdown extremamente baixo. Não faço preço médio na perda como um apostador; eu me protejo.
💎 Minha Filosofia: Frio como uma máquina, Elegante como um mestre
Projetado para ser "Esquecido"—porque o trading perfeito é quando seu capital cresce enquanto você dorme.
🚫 SEM Martingale: O veneno das contas. Quants reais não tocam nisso.
🚫 SEM Grade (Grid): Não dependo da sorte. Cada ordem tem um Stop Loss matemático.
✅ Stop Loss Dinâmico ATR: Meu SL respira com a volatilidade do mercado.
✅ Período de Resfriamento Inteligente: Bloqueia lucros após vitórias; força descanso após perdas.
📊 Requisitos de Operação
-
Ativo: XAUUSD (Ouro).
-
Tempo Gráfico: H1 (1 Hora).
-
Corretora: ECN recomendada.
-
Capital Mín: A partir de $500. Recomendado $2.000 ou mais.
-
VPS: Obrigatório.
🚀 Carta aos Traders Ambiciosos
Se você procura uma ferramenta de jogo para ficar rico da noite para o dia, por favor, saia e compre um Martingale.
Mas se você procura uma "Solução de Gestão de Ativos" para os próximos 5 ou 10 anos, Fibonacci Prime é sua única escolha.
Compre agora. Não espere o preço chegar a $1,999.
Eu sou Fibonacci Prime. Estou pronto. Você está?
🔧 Transparência: Manual de Parâmetros
Recusamos caixas pretas.
📂 Estratégia A (Tendência)
-
StopLoss: Baseado em ATR (Volatilidade).
-
InpPauseTradesAfterLossA: Pausa após perda (Controle Emocional).
-
InpSentryEnableA: Ativa o filtro "Sentinela".
📂 Estratégia B (Estrutura)
-
InpMaxBOrders: Limite de ordens.
-
InpTrailingStepB: Proteção de lucros.
📂 Estratégia C (Equilíbrio)
-
InpRewardRatioC: Risco/Retorno.
-
InpBreakevenTriggerC: Acionamento do Breakeven.