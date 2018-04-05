Fibonacci Prime: Grado Institucional · Sistema de Cobertura Tri-Estructurado

—— Esto no es una apuesta, es el arte de las matemáticas.

El ÚNICO motor cuantitativo en el mercado MQL5 impulsado por el doble núcleo de "Geometría Fractal" y "Centinela Sombra".

🔥 Oferta por Tiempo Limitado: Precio actual $299.

El precio subirá automáticamente $50 cada 10 ventas. Precio Final: $1,999.

🎁 Regalo Exclusivo: ¡Envíame un mensaje privado tras la compra para obtener el "Manual de Configuración Institucional" y acceso VIP!

👑 ¿Por qué Fibonacci Prime es el fin de los "Santos Griales de Backtest"?

Saludos, Traders. Soy Fibonacci Prime.

Desarrollado por [MCPrime Lab] durante 5 años y probado bajo estrés con 15 años de datos históricos.

Para sobrevivir en el mercado XAUUSD (Oro), no necesitas predicciones falsas de IA. Necesitas un dominio absoluto de la Microestructura del Mercado.

El mercado está lleno de "EAs de juguete" que se rompen en cuentas reales. Yo soy una máquina de supervivencia diseñada para Inversores Senior y Cuentas de Fondos.

¿Mi Ventaja Principal?

Más que un EA, soy un Ecosistema: No soy una estrategia simple. Soy una matriz algorítmica con 3 lógicas independientes.

Pedigrí Institucional: Mi código lleva la experiencia de más de 20,000 horas de un equipo de quants veteranos. No adivino el mercado; calculo probabilidades.

Sin Cajas Negras: Mi núcleo de riesgo proviene de la clásica secuencia de Fibonacci y la Teoría del Equilibrio de Volatilidad.

⚔️ La Trinidad: Motor de "Tres Elementos"

No solo opero, tejo beneficios. Mi interior consta de tres engranajes perfectos:

Motor ALPHA (Cazador de Tendencias): Basado en rupturas de volatilidad. Espera pacientemente como un francotirador para capturar la ola principal.

Motor BETA (Retroceso Estructural): Utiliza la estructura fractal del Oro para entrar con precisión en las correcciones. Cuando otros venden por pánico, yo acumulo con codicia.

Motor GAMMA (Reversión a la Media): Estrategia de contra-balance para cubrir fluctuaciones extremas. Es el arma secreta para mantener la curva suave en tiempos turbulentos.

🛡️ "Centinela Sombra" (Shadow Sentry): Tecnología de Riesgo del Futuro

Esto es lo que me diferencia.

Un "Sistema de Monitoreo de Equidad Virtual" se ejecuta en segundo plano.

Calcula la Entropía del Mercado 24/7.

Cuando detecta anomalías estructurales, fuerza un Corte de Circuito antes de que ocurran pérdidas reales.

Resultado: Drawdown extremadamente bajo. No opero como un jugador en racha perdedora; me escondo como un cazador ante el peligro.

💎 Mi Filosofía: Frío como una máquina, Elegante como un maestro

Diseñado para ser "Olvidado": el trading perfecto es aquel en el que tu dinero crece mientras duermes.

🚫 CERO Martingala: Veneno para cuentas. El trading real no lo toca.

🚫 CERO Grid: No dependo de la suerte. Cada operación tiene un Stop Loss matemático.

✅ Stop Loss Dinámico ATR: Mi SL respira con la volatilidad.

✅ Periodo de Enfriamiento Inteligente: Bloquea ganancias tras rachas ganadoras; obliga a descansar tras pérdidas. Tengo gestión emocional, otros EAs no.

📊 Requisitos

Par: XAUUSD (Oro).

Temporalidad: H1 (1 Hora).

Broker: ECN recomendado.

Capital: Desde $500. Recomendado $2,000 - $10,000+.

VPS: Obligatorio.

🚀 Carta a los Traders Ambiciosos

Si buscas enriquecerte en una noche, vete y compra una Martingala.

Pero si buscas una "Solución de Gestión de Activos" para 5 o 10 años, Fibonacci Prime es tu única opción.

Únete al bando profesional ahora. No esperes a que suba a $1,999.

Soy Fibonacci Prime. Estoy listo. ¿Y tú?

(DM obligatorio para archivos VIP)

🔧 Transparencia: Manual de Parámetros

Rechazamos las cajas negras.

📂 Estrategia A (Tendencia)