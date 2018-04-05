Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Grado Institucional · Sistema de Cobertura Tri-Estructurado
—— Esto no es una apuesta, es el arte de las matemáticas.

El ÚNICO motor cuantitativo en el mercado MQL5 impulsado por el doble núcleo de "Geometría Fractal" y "Centinela Sombra".

🔥  Oferta por Tiempo Limitado: Precio actual  $299.
El precio subirá automáticamente $50 cada 10 ventas.  Precio Final: $1,999.
🎁  Regalo Exclusivo: ¡Envíame un mensaje privado tras la compra para obtener el  "Manual de Configuración Institucional" y acceso VIP!

👑  ¿Por qué Fibonacci Prime es el fin de los "Santos Griales de Backtest"?
Saludos, Traders. Soy  Fibonacci Prime.
Desarrollado por  [MCPrime Lab] durante 5 años y probado bajo estrés con 15 años de datos históricos.
Para sobrevivir en el mercado XAUUSD (Oro), no necesitas predicciones falsas de IA. Necesitas un dominio absoluto de la  Microestructura del Mercado.
El mercado está lleno de "EAs de juguete" que se rompen en cuentas reales. Yo soy una  máquina de supervivencia diseñada para Inversores Senior y Cuentas de Fondos.

¿Mi Ventaja Principal?
Más que un EA, soy un Ecosistema: No soy una estrategia simple. Soy una matriz algorítmica con 3 lógicas independientes.
Pedigrí Institucional: Mi código lleva la experiencia de más de 20,000 horas de un equipo de quants veteranos. No adivino el mercado; calculo probabilidades.
Sin Cajas Negras: Mi núcleo de riesgo proviene de la clásica secuencia de Fibonacci y la Teoría del Equilibrio de Volatilidad.

⚔️  La Trinidad: Motor de "Tres Elementos"
No solo opero, tejo beneficios. Mi interior consta de tres engranajes perfectos:

  • Motor ALPHA (Cazador de Tendencias): Basado en rupturas de volatilidad. Espera pacientemente como un francotirador para capturar la ola principal.

  • Motor BETA (Retroceso Estructural): Utiliza la estructura fractal del Oro para entrar con precisión en las correcciones. Cuando otros venden por pánico, yo acumulo con codicia.

  • Motor GAMMA (Reversión a la Media): Estrategia de contra-balance para cubrir fluctuaciones extremas. Es el arma secreta para mantener la curva suave en tiempos turbulentos.

🛡️  "Centinela Sombra" (Shadow Sentry): Tecnología de Riesgo del Futuro
Esto es lo que me diferencia.
Un  "Sistema de Monitoreo de Equidad Virtual" se ejecuta en segundo plano.
Calcula la  Entropía del Mercado 24/7.
Cuando detecta anomalías estructurales, fuerza un  Corte de Circuito antes de que ocurran pérdidas reales.
Resultado: Drawdown extremadamente bajo. No opero como un jugador en racha perdedora; me escondo como un cazador ante el peligro.

💎  Mi Filosofía: Frío como una máquina, Elegante como un maestro
Diseñado para ser  "Olvidado": el trading perfecto es aquel en el que tu dinero crece mientras duermes.
🚫  CERO Martingala: Veneno para cuentas. El trading real no lo toca.
🚫  CERO Grid: No dependo de la suerte. Cada operación tiene un Stop Loss matemático.
  Stop Loss Dinámico ATR: Mi SL respira con la volatilidad.
  Periodo de Enfriamiento Inteligente: Bloquea ganancias tras rachas ganadoras; obliga a descansar tras pérdidas. Tengo gestión emocional, otros EAs no.

📊  Requisitos

  • Par: XAUUSD (Oro).

  • Temporalidad: H1 (1 Hora).

  • Broker: ECN recomendado.

  • Capital: Desde $500. Recomendado $2,000 - $10,000+.

  • VPS: Obligatorio.

🚀  Carta a los Traders Ambiciosos
Si buscas enriquecerte en una noche, vete y compra una Martingala.
Pero si buscas una  "Solución de Gestión de Activos" para 5 o 10 años,  Fibonacci Prime es tu única opción.
Únete al bando profesional ahora. No esperes a que suba a $1,999.
Soy Fibonacci Prime. Estoy listo. ¿Y tú?
(DM obligatorio para archivos VIP)

🔧  Transparencia: Manual de Parámetros
Rechazamos las cajas negras.
📂  Estrategia A (Tendencia)

  • StopLoss: Basado en ATR (Volatilidad).

  • InpPauseTradesAfterLossA: Pausa tras pérdida (Anti-emocional).

  • InpSentryEnableA: Activa el filtro "Centinela".
    📂  Estrategia B (Estructura)

  • InpMaxBOrders: Límite de órdenes.

  • InpTrailingStepB: Protección de beneficios.
    📂  Estrategia C (Equilibrio)

  • InpRewardRatioC: Ratio Riesgo/Beneficio.

  • InpBreakevenTriggerC: Activación de Break-even.


Productos recomendados
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Asesores Expertos
MetaCove AI: Motor de Precisión Pullback (v1.2) Un sistema algorítmico avanzado y totalmente automatizado de Meta Cove Technologies Sitio web: www.metacove.io Versión: 1.2 (Lanzamiento de Stops Fix) Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Visión general: El MetaCove AI: Precision Pullback Engine es un asesor experto (EA) de alto rendimiento construido para identificar puntos de entrada de bajo riesgo y alta probabilidad en mercados en tendencia. El sistema está totalmente automatizado y emplea una lógi
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Asesores Expertos
Magic Gold Scalper EA Magic Gold Scalper EA está diseñado para identificar zonas ocultas de liquidez en el mercado del oro , desequilibrios fractales y confirmaciones multi-patrón para construir entradas de alta confianza. El motor adaptativo del EA se ajusta automáticamente al ritmo del mercado, combinando el seguimiento de tendencias , el reconocimiento de patrones y el escalado inteligente para mantener el rendimiento a través de ciclos de volatilidad variables. Con potentes sistemas de prot
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Asesores Expertos
Descubra el poder del trading automatizado con **SimpleTradeGioeste**, un Asesor Experto (EA) diseñado para optimizar sus operaciones de trading en el mercado Forex. Este innovador EA combina estrategias de trading avanzadas con indicadores técnicos probados, ofreciendo una experiencia de trading sin igual. video backtest : https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Fuerzas**** - Estrategia Multi-Indicador**: SimpleTradeGioeste emplea un enfoque integrado que combina cuatro indicado
FREE
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Asesores Expertos
Triple Volatility Box System Oferta de lanzamiento: Solo 5 copias disponibles al precio introductorio antes del próximo nivel de precio. Un sistema profesional de rupturas basado en los ciclos institucionales de volatilidad y en la lógica de compresión del precio . Triple Volatility Box System identifica períodos de baja volatilidad (“cajas”) y se posiciona automáticamente para posibles expansiones posteriores, siguiendo un principio ampliamente utilizado por los traders institucionales. Lógica
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Asesores Expertos
El Argo Gridosaur es un simple pero fiable Grid trading expert, que está optimizado para trabajar principalmente con los pares de divisas GBPUSD, EURGBP, pero también se puede utilizar con: EURUSD, USDCAD . Diseñado para terminales MT5 y MT4. Los principales indicadores - RSI y WPR, que utiliza son suficientes para determinar la naturaleza del movimiento futuro a corto plazo. Se utiliza un sistema de recuperación inteligente, que permite abrir más de una orden. El experto es adecuado tanto para
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Asesores Expertos
El Asesor Experto tradea usando la estrategia de tendencia basada en el cruzamiento del precio con la media móvil con la confirmación a través del indicador ADX. Generalidades de la estrategia: Compra: el precio de cierre de la barra terminada es superior a la media móvil; además, la media móvil crece en la barra anterior y actual. Venta: el precio de cierre de la barra terminada es inferior a la media móvil; además, la media móvil decrece en la barra anterior y actual. Está implementada complem
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
EA Tunning
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Automatizado INNOVACIÓN EXCLUSIVA: Tecnología de Reducción del Drawdown en un 80 Sistema de trading automatizado combinado RSI modificado dan Bandas de Desviación Estándar para producir señales de trading más precisas y seguras que los indicadores estándar . Resultados probados: 1. 20-80% Menor Drawdown vs RSI Estándar 2. Mismo número de operaciones - Entradas de mayor calidad 3. Adaptable a la volatilidad del mercado 4. Probado en condiciones reales de m
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Asesores Expertos
Robot de trading X Forts El scalper Forts EA está diseñado para el comercio de futuros en el mercado ruso de futuros (RTS, Sberbank, Gazprom, Rublo, etc.). Los principales instrumentos son los futuros sobre el índice RTS, SBRF. Plazos recomendados M1-M6. El EA no utiliza promedios. Cada operación tiene su propio stop loss. El tamaño del GO necesario para pruebas y operaciones en el instrumento seleccionado se toma del código del instrumento. Ajustes del robot de trading SL - stop loss Lots
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Asesores Expertos
Este robot está diseñado para los principales pares de divisas y opera con tres estrategias. 1- swing, 2- gap, 3- soporte y resistencia. Utiliza el algoritmo para el análisis de los datos de precios y encuentra los mejores parámetros. Las operaciones se filtran por los resultados del análisis de los gráficos diarios y mensuales de los últimos 12 períodos. La estrategia Swing se puede utilizar en TF H1 o M30, o también en M15 o M5 (más operaciones pero mayor riesgo). La estrategia Gap se recomien
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Asesores Expertos
UScalper30 – Asesor Experto de Trading Automático ATR-RSI Resumen UScalper30 EA utiliza los indicadores ATR y RSI para identificar oportunidades de trading cerca de niveles de soporte y resistencia, ofreciendo entradas estructuradas y herramientas automatizadas de gestión de riesgo para operaciones disciplinadas. Características principales Entradas con doble confirmación Venta cuando RSI está sobrecomprado y el precio cerca de la resistencia. Compra cuando RSI está sobrevendido y el precio cer
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Asesores Expertos
VENTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga BF Scalper PRO con un enorme -65% de descuento Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $157 (Precio normal: $447 - ¡Ahorre $290!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No pierda esta
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Asesores Expertos
Morning Range Breakout (Versión Gratuita) Morning Range Breakout (Versión Gratuita) es un sencillo asesor de operaciones que implementa una estrategia de ruptura basada en el rango de la mañana. Identifica el máximo y el mínimo dentro de un intervalo de tiempo especificado (por ejemplo, 08:00-10:00 UTC) y abre una operación en una ruptura al alza o a la baja. La versión gratuita incluye las funciones básicas sin restricciones. Todos los parámetros y mensajes están en inglés, según los requisito
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
A pesar de la popularidad del patrón de barra interior entre los operadores, su uso como señal de entrada independiente no proporciona ninguna ventaja probatoria. KT Inside Bar Hunter sólo opera con patrones de barras internas seleccionados utilizando alguna evaluación previa y el ciclo de acción del precio ECE. Estrategia de negociación Al detectar con éxito el patrón requerido, EA coloca una orden pendiente en la dirección de la fase de expansión de precios prevista. Las órdenes pendientes se
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Asesores Expertos
TrendScalp_King - EA de Élite de Seguimiento de Tendencia y Scalping para MT5 Precios de lanzamiento limitados (sólo 35 licencias disponibles) Nivel Precio Primeras 10 licencias/compras $799 25 licencias/compras siguientes $1,099 Precio Final (Después de 35 Vendidas) $1,599 El precio aumenta automáticamente cuando se agota cada nivel. ¡Asegúrese su copia ahora! Visión general TrendScalp_King es un Asesor Experto multi-estrategia de nivel profesional que combina: RSI optimizado por IA + Bandas de
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Asesores Expertos
El "GRID EA" oficial que utiliza PipFinite Trend PRO . Un EA inteligente de seguimiento de tendencias que utiliza señales del indicador Trend PRO en una estrategia de cuadrícula única. Trend Grid EA toma la señal del Indicador Trend PRO en la primera operación y luego construye operaciones sucesivas si el movimiento va en su contra. El innovador algoritmo de cuadrícula gestiona cada posición para garantizar que cada cesta se cierre con un beneficio neto positivo. SEGUIMIENTO DE LA CUENTA EN D
Stratos Goldwind mt5
Michela Russo
4.67 (242)
Asesores Expertos
Stratos Goldwind es un innovador robot de trading diseñado para operar con Oro , utilizando las capacidades avanzadas del indicador Stratos Pali . Este EA mejora la precisión de las operaciones con 10 estrategias diversas . Stratos Goldwind es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados, proporcionando una interfaz adaptable y fácil de usar que simplifica las decisiones comerciales complejas. Experimente el siguiente nivel de trading automatizado con Stratos Goldwind, d
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para traders que quieren un sistema genuino y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El precio au
Otros productos de este autor
Overclocking RMA
Xiao Hui Guan
Asesores Expertos
Overclocking RMA: Su socio comercial Gold robusto, transparente y personalizable Adopte la fiabilidad, vaya más allá del alto riesgo: Overclocking RMA está construido sobre una base de módulos técnicos tradicionales probados , adhiriéndose a una filosofía de trading robusta. Evitamos estrictamente estrategias impredecibles de alto riesgo como Martingale, Grid o cualquier método opaco basado en IA. Elegir Overclocking RMA significa elegir tranquilidad y total transparencia. Este sistema está dise
Slow is fast
Xiao Hui Guan
Asesores Expertos
《Introducción al Sistema de Operaciones GoldMaster Pro》 Nacido en la era de la volatilidad del mercado del oro de más de 3000 pips, este sistema representa una solución evolutiva para entornos de alta volatilidad. Adhiriéndonos a nuestros valores fundamentales de "Trading Transparente, Control Inteligente del Riesgo", proporcionamos herramientas de grado institucional validadas por big data histórico. Ventajas del sistema: Mecanismo de adaptación dinámica Algoritmo propio de resonancia cíclica q
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario