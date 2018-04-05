Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Grado Istituzionale · Sistema di Hedging Tri-Strutturato
—— Questo non è gioco d'azzardo. È l'arte della matematica.

L'UNICO motore quantitativo sul mercato MQL5 guidato dal doppio nucleo di "Geometria Frattale" e "Sentinella Ombra".

🔥  Offerta Limitata: Prezzo attuale  $299.
Il prezzo aumenterà automaticamente di $50 ogni 10 vendite.  Prezzo Finale: $1,999.
🎁  Regalo Esclusivo: Inviami un messaggio privato dopo l'acquisto per ricevere il  "Manuale dei Parametri Istituzionali" e l'accesso VIP!

👑  Perché Fibonacci Prime è la fine dei "Santi Graal da Backtest"?
Salve, Traders. Sono  Fibonacci Prime.
Sviluppato da  [MCPrime Lab] in 5 anni e testato sotto stress su 15 anni di dati storici.
Per sopravvivere nel mercato XAUUSD (Oro), non hai bisogno di false previsioni AI. Hai bisogno del comando assoluto sulla  Microstruttura del Mercato.
Il mercato è pieno di "EA giocattolo" che si rompono nel trading reale. Io sono una  macchina di sopravvivenza progettata per Investitori Senior e Conti Fondo.

Il mio vantaggio principale?
Più di un EA, sono un Ecosistema: Non sono una semplice strategia. Sono una matrice algoritmica con 3 logiche indipendenti.
Pedigree Istituzionale: Il mio codice contiene l'esperienza di oltre 20.000 ore di un team quant veterano. Non indovino il mercato; calcolo le probabilità.
Nessuna Scatola Nera: Il mio nucleo di rischio deriva dalla classica sequenza di Fibonacci e dalla Teoria dell'Equilibrio della Volatilità.

⚔️  La Trinità: Motore a "Tre Elementi"
Non faccio solo trading, tesso profitti. Il mio interno è composto da tre ingranaggi perfetti:

  • Motore ALPHA (Cacciatore di Trend): Basato sui breakout di volatilità. Aspetta pazientemente come un cecchino per catturare l'onda principale.

  • Motore BETA (Rintracciamento Strutturale): Utilizza la struttura frattale dell'Oro per entrare con precisione nelle correzioni. Quando altri vendono per panico, io accumulo.

  • Motore GAMMA (Ritorno alla Media): Strategia di contro-bilanciamento per coprire le fluttuazioni estreme. È l'arma segreta per mantenere la curva stabile.

🛡️  "Sentinella Ombra" (Shadow Sentry): Tecnologia di Rischio del Futuro
Un  "Sistema di Monitoraggio dell'Equity Virtuale" gira in background.
Calcola l' Entropia di Mercato 24/7.
Quando rileva anomalie, forza un  Interruttore Automatico (Circuit Breaker) prima che si verifichino perdite reali.
Risultato: Drawdown bassissimo. Non medio al ribasso come un giocatore d'azzardo; mi nascondo come un cacciatore nel pericolo.

💎  La mia Filosofia: Freddo come una macchina, Elegante come un maestro
Progettato per essere  "Dimenticato"—perché il trading perfetto è quando il tuo capitale cresce mentre dormi.
🚫  NO Martingala: Veleno per i conti.
🚫  NO Griglia (Grid): Non mi affido alla fortuna. Ogni trade ha uno Stop Loss matematico.
  Stop Loss Dinamico ATR: Il mio SL respira con la volatilità.
  Cooldown Intelligente: Blocca i profitti dopo le vittorie; impone riposo dopo le perdite.

📊  Requisiti

  • Simbolo: XAUUSD (Oro).

  • Timeframe: H1 (1 Ora).

  • Broker: ECN raccomandato.

  • Capitale: Da $500. Consigliato $2,000+.

  • VPS: Obbligatorio.

🚀  Lettera ai Trader Ambiziosi
Se cerchi di diventare ricco in una notte, vattene e compra una Martingala.
Ma se cerchi una  "Soluzione di Gestione Patrimoniale" per 5 o 10 anni,  Fibonacci Prime è la tua unica scelta.
Acquista ora. Non aspettare che il prezzo arrivi a $1,999.
Sono Fibonacci Prime. Sono pronto. E tu?
(DM obbligatorio per file VIP)

🔧  Trasparenza: Manuale Parametri
Rifiutiamo le scatole nere.
📂  Strategia A (Trend)

  • StopLoss: Basato su ATR.

  • InpPauseTradesAfterLossA: Pausa dopo perdita.

  • InpSentryEnableA: Attiva il filtro "Sentinella".
    📂  Strategia B (Struttura)

  • InpMaxBOrders: Limite ordini.

  • InpTrailingStepB: Protezione profitti.
    📂  Strategia C (Bilanciamento)

  • InpRewardRatioC: Rapporto Rischio/Rendimento.

  • InpBreakevenTriggerC: Attivazione Breakeven.


