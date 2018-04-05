Fibonacci Prime EA

Fibonacci Prime: Niveau Institutionnel · Système de Couverture Structurée Tripartite
—— Ce n'est pas un jeu de hasard. C'est l'art des mathématiques.

Le SEUL moteur quantitatif sur le marché MQL5 propulsé par le double noyau de la "Géométrie Fractale" et de la "Sentinelle de l'Ombre".

🔥  Offre Limitée : Prix actuel  $299.
Le prix augmentera automatiquement de $50 toutes les 10 ventes.  Prix Final : $1,999.
🎁  Cadeau Exclusif : Envoyez-moi un message privé après l'achat pour recevoir le  "Manuel des Paramètres Institutionnels" et l'accès au canal VIP !

👑  Pourquoi Fibonacci Prime sonne-t-il le glas des "Graals de Backtest" ?
Bonjour, Traders. Je suis  Fibonacci Prime.
Développé par  [MCPrime Lab] durant 5 ans et soumis à des stress-tests sur 15 ans de données historiques.
Pour survivre sur le marché XAUUSD (Or), vous n'avez pas besoin de fausses prédictions d'IA. Vous avez besoin d'une maîtrise absolue de la  Microstructure du Marché.
Le marché est inondé d'EAs "jouets" sur-optimisés qui se brisent en réel. Je suis une  machine de survie conçue pour les Investisseurs Seniors et les Comptes de Fonds.

Mon Avantage Principal ?
Plus qu'un EA, un Écosystème : Je ne suis pas une simple stratégie d'indicateurs. Je suis une matrice algorithmique avec 3 logiques indépendantes intégrées.
Pédigrée Institutionnel : Mon code porte l'expérience de plus de 20 000 heures d'une équipe de quants chevronnés. Je ne devine pas le marché ; je calcule les probabilités.
Pas de Boîte Noire : Contrairement aux "Arnaques IA", mon noyau de gestion des risques dérive de la suite classique de Fibonacci et de la Théorie de l'Équilibre de la Volatilité.

⚔️  La Trinité : Moteur "Tri-Engine" de Précision Quantique
Je ne trade pas seulement, je tisse des profits. Mon intérieur se compose de trois engrenages indépendants :

  • Moteur ALPHA (Chasseur de Tendance) : Basé sur la rupture de volatilité. Attend patiemment comme un sniper pour capturer la vague principale.

  • Moteur BETA (Retracement Structurel) : Utilise la structure fractale de l'Or pour entrer précisément lors des corrections. Quand les autres vendent par panique, j'accumule.

  • Moteur GAMMA (Retour à la Moyenne) : Stratégie de contre-balance unique pour couvrir les fluctuations extrêmes. C'est l'arme secrète pour lisser la courbe.

🛡️  "Sentinelle de l'Ombre" (Shadow Sentry) : Technologie de Risque d'Avant-Garde
C'est ce qui me distingue.
Un  "Système de Surveillance d'Équité Virtuelle" tourne en arrière-plan.
Il calcule  l'Entropie du Marché 24h/24.
Lorsqu'il détecte des anomalies structurelles, il force un  Coupe-Circuit avant que les pertes réelles ne surviennent.
Résultat : Drawdown extrêmement faible. Je ne moyenne pas à la baisse comme un joueur ; je me cache comme un chasseur face au danger.

💎  Ma Philosophie : Froid comme une machine, Élégant comme un maître
Conçu pour être  "Oublié"—car le trading parfait est celui où votre capital croît pendant votre sommeil.
🚫  NON Martingale : Le poison des comptes. Les vrais quants n'y touchent pas.
🚫  NON Grille (Grid) : Je ne compte pas sur la chance. Chaque trade a un Stop Loss mathématique.
  Stop Loss Dynamique ATR : Mon SL respire avec la volatilité.
  Période de Refroidissement Intelligente : Verrouille les gains après une série de victoires ; impose le repos après une perte.

📊  Prérequis

  • Symbole : XAUUSD (Or).

  • Unité de Temps : H1 (1 Heure).

  • Courtier : ECN recommandé.

  • Capital Min : Dès $500. Recommandé $2,000+.

  • VPS : Obligatoire.

🚀  Lettre aux Traders Ambitieux
Si vous cherchez un outil de jeu pour devenir riche en une nuit, partez et achetez une Martingale.
Mais si vous cherchez une  "Solution de Gestion d'Actifs" pour 5 ou 10 ans,  Fibonacci Prime est votre seul choix.
Achetez maintenant. N'attendez pas que le prix atteigne $1,999.
Je suis Fibonacci Prime. Je suis prêt. Et vous ?
(DM obligatoire pour fichiers VIP)

🔧  Transparence : Manuel des Paramètres
Nous refusons les boîtes noires.
📂  Stratégie A (Tendance)

  • StopLoss : Basé sur l'ATR.

  • InpPauseTradesAfterLossA : Pause après perte (Contrôle émotionnel).

  • InpSentryEnableA : Active le filtre "Sentinelle".
    📂  Stratégie B (Structure)

  • InpMaxBOrders : Limite d'ordres.

  • InpTrailingStepB : Protection des gains.
    📂  Stratégie C (Équilibre)

  • InpRewardRatioC : Ratio Risque/Récompense.

  • InpBreakevenTriggerC : Déclenchement du Breakeven.


Produits recommandés
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock est un conseiller intelligent avec verrouillage dynamique des positions. Ce conseiller de trading avancé met en œuvre une stratégie de verrouillage bidirectionnel des ordres avec une croissance progressive des positions et une adaptation dynamique au marché . Avantages du cadenas rond: Contrôle des risques par verrouillage de position, Croissance dynamique des volumes dans les secteurs tendances du marché, Paramètres de comportement flexibles en fonction des limites, Adapté aux phase
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experts
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Magic Gold Scalper EA
Mike Wilson Namaru
Experts
Magic Gold Scalper EA   Magic Gold Scalper EA is designed to identify   hidden gold market liquidity zones ,   fractal imbalances , and   multi-pattern confirmations   to build high-confidence entries. The EA’s adaptive engine automatically adjusts to market rhythm, blending   trend following ,   pattern recognition , and   smart scaling   to maintain performance across varying volatility cycles. With powerful account protection systems,  this EA aims for steady and responsible growth. Core Cap
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Breakout Box Pro 3in1
Jose Antonio Valverde Galdeano
5 (2)
Experts
Triple Volatility Box System Offre de lancement : Il ne reste que 5 copies disponibles au prix d’introduction avant le prochain palier tarifaire. Un système de breakout professionnel fondé sur les cycles institutionnels de volatilité et la logique de compression des prix . Le Triple Volatility Box System identifie les périodes de faible volatilité (« box ») et se positionne automatiquement pour les expansions potentielles qui suivent — un principe largement utilisé par les traders institutionnel
Argo Gridosaur MT5
Encho Enev
Experts
The Argo Gridosaur is a simple but reliable Grid trading expert, which is optimized for working mainly with currency pairs GBPUSD, EURGBP,  but can also be used with: EURUSD, USDCAD . Designed for MT5 and MT4 terminals. The main indicators – RSI and WPR, which it uses are sufficient to determine the nature of the future movement in the short term. An intelligent recovery system is used, which allows opening more than one order. The expert is suitable for both beginners and advanced traders. It d
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Experts
The strategy is based on price crossover with Moving Average indicator, confirmed by ADX indicator. The trade signals: Buy: closing price of the last completed bar is higher than moving average, the moving average increases at the current and last completed bars. Sell: closing price of the last completed bar is lower than moving average, the moving average decreases at the current and last completed bars. To filter the false signal, it checks the trend power (ADX>ADXmin) and trend direction usin
FREE
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experts
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experts
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
Experts
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
Le EA Go Long met en œuvre une stratégie de trading intraday avancée basée sur le principe du trading quotidien systématique avec de multiples confirmations techniques. Alors que de nombreux traders recherchent des algorithmes complexes, cet EA combine des concepts simples mais efficaces avec une gestion sophistiquée des risques et de multiples filtres techniques. L'EA ouvre des positions à une heure spécifique chaque jour, mais uniquement lorsque les conditions du marché s'alignent avec plusi
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Experts
UScalper30 – Conseiller Expert de Trading Automatisé ATR-RSI Résumé UScalper30 EA utilise les indicateurs ATR et RSI pour identifier les opportunités de trading potentielles près des niveaux de support et de résistance, offrant des entrées structurées et des outils automatisés de gestion des risques. Fonctionnalités principales Entrées à double confirmation Vente lorsque RSI est en zone de surachat et que le prix approche de la résistance. Achat lorsque RSI est en zone de survente et que le pri
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
KT Inside Bar Hunter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
Despite the popularity of inside bar pattern among traders, using it as a standalone entry signal doesn't provide any evidentiary advantage. KT Inside Bar Hunter trades only selected inside bar patterns using some preassessment and ECE price action cycle. Trading Strategy On successful detection of the required pattern, EA places a pending order in the direction of the forecasted price expansion phase. Pending orders are canceled if they are not triggered within the next bar. Once triggered, ac
Theranto v3 MT5
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                           
TrendScalp King
Tichaona Mahuni
Experts
TrendScalp_King – Elite Trend-Following & Scalping EA for MT5 Limited Launch Pricing (Only 35 Licenses Available) Tier Price First 10 Licenses/Purchases $799 Next 25 Licenses/Purchases $1,099 Final Price (After 35 Sold) $1,599 Price increases automatically after each tier sells out. Secure your copy now! Overview TrendScalp_King is a professional-grade, multi-strategy Expert Advisor that combines: AI-optimized RSI + Bollinger Bands Real-time news filtering (MT5 Calendar + Forex Factory JSON fall
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experts
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
Stratos Goldwind mt5
Michela Russo
4.67 (242)
Experts
Stratos Goldwind   is an innovative   trading robot   designed for   Gold   trading, utilizing the advanced capabilities of the   Stratos Pali   indicator. This EA enhances trading precision with   10 diverse strategies . Stratos Goldwind is suitable for both novice and experienced traders, providing an adaptable and user-friendly interface that simplifies complex trading decisions. Experience the next level of automated trading with Stratos Goldwind, where technology meets strategy. Unlock Exc
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions. The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal. Avantages Intelligence de Liquidité : Détecte les zones explosives. Filtre de Tendance Neural : Élimine le bruit du marché. Zéro Grille : Pas de martingale ni de gril
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Signaux en direct ]  ,  [ Mon canal ]   ,  [ Fichiers Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Usage IA ]  ,  [ PDF Guide ] Comptes recommandés : Standard à fort levier, ECN, Raw ; Cent ; Prop firm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la possibilité de définir une stratégie d’entrée via un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter d’autres EA ! Cet EA est un algorithme de
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (13)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD. Attach to a single chart with any timeframe - Neptune manages its own internal timeframes. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want a genuine system and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!  Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Tra
Plus de l'auteur
Overclocking RMA
Xiao Hui Guan
Experts
Overclocking RMA: Your Robust, Transparent, and Customizable Gold Trading Partner Embrace Reliability, Move Beyond High-Risk:   Overclocking RMA is built upon a foundation of   proven traditional technical modules , adhering to a philosophy of robust trading. We   strictly avoid   high-risk, unpredictable strategies such as Martingale, Grid, or any opaque AI-driven methods. Choosing Overclocking RMA means choosing peace of mind and complete transparency. Targeting Gold Market Opportunities:   Th
Slow is fast
Xiao Hui Guan
Experts
《GoldMaster Pro Trading System Introduction》 Born in the era of 3000+ pip gold market volatility, this system represents an evolutionary solution for high-volatility environments. Adhering to our core values of "Transparent Trading, Intelligent Risk Control", we provide institutional-grade tools validated by historical big data. System Advantages: Dynamic Adaptation Mechanism Proprietary cycle resonance algorithm captures breakout signals on 15M/30M timeframes. Stress-tested through full market
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis