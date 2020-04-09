Prop Firm Daily Loss Guardian

Täglicher Verlust Traffic Light Guardian

Daily Loss Traffic Light Guardian ist ein leichtgewichtiges Risikomanagementprogramm für MetaTrader 5. Es zeigt auf dem Chart eine übersichtliche "Ampel"-Statusanzeige für Ihre Tagesverluste an und kann optional einen harten Stopp erzwingen, indem es neu eröffnete Positionen schließt, sobald ein kritisches Drawdown-Niveau erreicht ist.

Das Tool wurde für Händler entwickelt, die einen sofortigen, visuellen Überblick darüber haben möchten, wann sie ihr Risiko reduzieren und wann sie den Handel für den Tag beenden sollten.

Wichtigste Merkmale

On-Chart-Status-Panel mit Ampel-Status: Grün, Gelb, Rot und Durchbrochen

Konfigurierbares tägliches Verlustlimit: Fester Währungsbetrag Prozentsatz des Tagesanfangssaldos oder des Eigenkapitals Prozentmodus im Stil einer Prop-Firma

Flexible Verlustberechnungsbasis: Equity Drawdown vom Tagesbeginn an Nur geschlossene PnL Kombiniert (geschlossene und variable Logik)

Klare Warnschwellen: Gelbe Warnung (Standardwert 50%) Rote kritische Warnung (Standardwert 85%)

Optionale Schutzmodi: Nur Warnungen (keine Durchsetzung) Hartes Blockierverhalten: Schließt automatisch neu eröffnete Positionen, nachdem Rot ausgelöst wurde

Visuelle Stile für rote Warnungen: Bildschirmrand STOP-Plakette Beide

Tägliche Rücksetzungsoptionen: Broker-Tagesrücksetzung (Server-Mitternacht) Benutzerdefinierte Rücksetzzeit

Manueller Überbrückungsschalter (deaktiviert vorübergehend die Durchsetzung)

Einstellbare Position, Skalierung und Deckkraft der Benutzeroberfläche

Optionale akustische Warnung bei Statusänderung

Wie funktioniert es?

Zum Zeitpunkt der täglichen Rückstellung erfasst das Dienstprogramm das Eigenkapital und den Saldo zu Beginn des Tages. Es berechnet kontinuierlich den aktuellen Tagesverlust entsprechend der von Ihnen gewählten Verlustbasis. Es wandelt den Verlust in einen Nutzungsprozentsatz Ihres täglichen Verlustlimits um. Es aktualisiert den Status des Panels: Grün: unter dem gelben Schwellenwert

Gelb: bei oder über dem gelben Schwellenwert

Rot: bei oder über dem roten Schwellenwert

Überschritten: bei oder über 100% Wenn Hard Block aktiviert und Rot aktiv ist, können neu eröffnete Positionen nach einer kurzen Karenzzeit automatisch geschlossen werden.

Übersicht der Eingaben

Risiko-Einstellungen

Täglicher Verlustmodus (Währung oder Prozent)

Täglicher Verlustwert

Gelber Schwellenwert (%)

Roter Schwellenwert (%)

Zeit-Einstellungen

Rückstellungsmethode (Maklertag oder benutzerdefinierte Zeit)

Benutzerdefinierte Rückstellung Stunde/Minute

Berechnungsgrundlage

Verlustbasis (Kapitalabzug, geschlossener PnL, kombiniert)

Eigenkapital oder Saldo als Basis für Prozentberechnungen verwenden

Schutz

Schutzmodus (aus/weich/hart)

Harter Blockumfang (aktuelles Symbol oder alle Symbole)

Karenzzeit (ms)

Maximale Schließungsversuche

Visuell / UI

Bedienfeld-Ecke

Panel-Skala

Deckkraft

Stil des roten Alarms

Sound aktiviert + Sounddatei

Manuelle Aufhebung

Durchsetzung deaktivieren, während die Anzeige aktiv bleibt

Häufigkeit der Aktualisierung

Aktualisierungsintervall der Anzeige (ms)

Hinweise und Empfehlungen

Dieses Dienstprogramm ist als Risikokontrollschicht gedacht. Es erzeugt keine Handelssignale.

Der Hard-Block-Mechanismus reagiert auf neu erkannte Positionen nach dem Red-Trigger. Verwenden Sie die Karenzzeit, um unbeabsichtigte Schließungen aufgrund von Race Conditions während der schnellen Ausführung zu vermeiden.

Um ein möglichst zuverlässiges Verhalten zu erreichen, sollten Sie das Aktualisierungsintervall angemessen halten (die Standardwerte sind für die meisten Anwendungsfälle geeignet).

Unterstützung

Wenn Sie Fragen, Konfigurationsprobleme oder Funktionswünsche haben, verwenden Sie bitte den Abschnitt Produktkommentare auf MQL5.com oder senden Sie mir eine Nachricht über das integrierte MQL5.com-Nachrichtensystem.