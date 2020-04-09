Prop Firm Daily Loss Guardian

Täglicher Verlust Traffic Light Guardian

Daily Loss Traffic Light Guardian ist ein leichtgewichtiges Risikomanagementprogramm für MetaTrader 5. Es zeigt auf dem Chart eine übersichtliche "Ampel"-Statusanzeige für Ihre Tagesverluste an und kann optional einen harten Stopp erzwingen, indem es neu eröffnete Positionen schließt, sobald ein kritisches Drawdown-Niveau erreicht ist.

Das Tool wurde für Händler entwickelt, die einen sofortigen, visuellen Überblick darüber haben möchten, wann sie ihr Risiko reduzieren und wann sie den Handel für den Tag beenden sollten.

Wichtigste Merkmale

  • On-Chart-Status-Panel mit Ampel-Status: Grün, Gelb, Rot und Durchbrochen

  • Konfigurierbares tägliches Verlustlimit:

    • Fester Währungsbetrag

    • Prozentsatz des Tagesanfangssaldos oder des Eigenkapitals

    • Prozentmodus im Stil einer Prop-Firma

  • Flexible Verlustberechnungsbasis:

    • Equity Drawdown vom Tagesbeginn an

    • Nur geschlossene PnL

    • Kombiniert (geschlossene und variable Logik)

  • Klare Warnschwellen:

    • Gelbe Warnung (Standardwert 50%)

    • Rote kritische Warnung (Standardwert 85%)

  • Optionale Schutzmodi:

    • Nur Warnungen (keine Durchsetzung)

    • Hartes Blockierverhalten: Schließt automatisch neu eröffnete Positionen, nachdem Rot ausgelöst wurde

  • Visuelle Stile für rote Warnungen:

    • Bildschirmrand

    • STOP-Plakette

    • Beide

  • Tägliche Rücksetzungsoptionen:

    • Broker-Tagesrücksetzung (Server-Mitternacht)

    • Benutzerdefinierte Rücksetzzeit

  • Manueller Überbrückungsschalter (deaktiviert vorübergehend die Durchsetzung)

  • Einstellbare Position, Skalierung und Deckkraft der Benutzeroberfläche

  • Optionale akustische Warnung bei Statusänderung

Wie funktioniert es?

  1. Zum Zeitpunkt der täglichen Rückstellung erfasst das Dienstprogramm das Eigenkapital und den Saldo zu Beginn des Tages.

  2. Es berechnet kontinuierlich den aktuellen Tagesverlust entsprechend der von Ihnen gewählten Verlustbasis.

  3. Es wandelt den Verlust in einen Nutzungsprozentsatz Ihres täglichen Verlustlimits um.

  4. Es aktualisiert den Status des Panels:

    • Grün: unter dem gelben Schwellenwert

    • Gelb: bei oder über dem gelben Schwellenwert

    • Rot: bei oder über dem roten Schwellenwert

    • Überschritten: bei oder über 100%

  5. Wenn Hard Block aktiviert und Rot aktiv ist, können neu eröffnete Positionen nach einer kurzen Karenzzeit automatisch geschlossen werden.

Übersicht der Eingaben

Risiko-Einstellungen

  • Täglicher Verlustmodus (Währung oder Prozent)

  • Täglicher Verlustwert

  • Gelber Schwellenwert (%)

  • Roter Schwellenwert (%)

Zeit-Einstellungen

  • Rückstellungsmethode (Maklertag oder benutzerdefinierte Zeit)

  • Benutzerdefinierte Rückstellung Stunde/Minute

Berechnungsgrundlage

  • Verlustbasis (Kapitalabzug, geschlossener PnL, kombiniert)

  • Eigenkapital oder Saldo als Basis für Prozentberechnungen verwenden

Schutz

  • Schutzmodus (aus/weich/hart)

  • Harter Blockumfang (aktuelles Symbol oder alle Symbole)

  • Karenzzeit (ms)

  • Maximale Schließungsversuche

Visuell / UI

  • Bedienfeld-Ecke

  • Panel-Skala

  • Deckkraft

  • Stil des roten Alarms

  • Sound aktiviert + Sounddatei

Manuelle Aufhebung

  • Durchsetzung deaktivieren, während die Anzeige aktiv bleibt

Häufigkeit der Aktualisierung

  • Aktualisierungsintervall der Anzeige (ms)

Hinweise und Empfehlungen

  • Dieses Dienstprogramm ist als Risikokontrollschicht gedacht. Es erzeugt keine Handelssignale.

  • Der Hard-Block-Mechanismus reagiert auf neu erkannte Positionen nach dem Red-Trigger. Verwenden Sie die Karenzzeit, um unbeabsichtigte Schließungen aufgrund von Race Conditions während der schnellen Ausführung zu vermeiden.

  • Um ein möglichst zuverlässiges Verhalten zu erreichen, sollten Sie das Aktualisierungsintervall angemessen halten (die Standardwerte sind für die meisten Anwendungsfälle geeignet).

Unterstützung

Wenn Sie Fragen, Konfigurationsprobleme oder Funktionswünsche haben, verwenden Sie bitte den Abschnitt Produktkommentare auf MQL5.com oder senden Sie mir eine Nachricht über das integrierte MQL5.com-Nachrichtensystem.


Empfohlene Produkte
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilitys
TradeInfo ist ein Utility-Indikator, der die wichtigsten Informationen über das aktuelle Konto und die Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages. MagicNumber-Filter.
FREE
Izi Hedge Free Limit 3 order hedge
Le Van Tien
Utilitys
izi hedge ist ein Tool, das Ihnen hilft, Risiken zu managen, Hedge-Aufträge zu verwalten und verlorene Aufträge wieder auszugleichen. Wie es funktioniert izi hedge platziert einen Auftrag, der dem von Ihnen für das betreffende Währungspaar erteilten Auftrag entgegengesetzt ist. Wenn die von Ihnen erteilte Order korrekt ist, wird die umgekehrte Order automatisch gelöscht. Wenn sich der Markt unglücklicherweise gegen Ihren Auftrag wendet und den Hedge-Auftrag berührt, beginnt das System mit der
FREE
Apex StopLoss Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilitys
Apex StopLoss Manager MT5-Skript - Dienstprogramm zur Stop-Loss-Kontrolle Überblick Apex StopLoss Manager ist ein Handelsmanagement-Skript für MetaTrader 5, das eine präzise, regelbasierte Kontrolle über das Stop-Loss-Verhalten bei bestehenden offenen Positionen ermöglicht. Das Skript konzentriert sich auf die manuelle Ausführung und Genauigkeit. Es verwendet keine automatisierte Handelslogik, eröffnet keine Trades und wird einmal pro Anhang ausgeführt. Kernfunktionalität Das Skript bietet zwei
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitys
Einfaches und leicht zu bedienendes Handels-Panel. Ersetzt das Standard-Panel von Meta Trader 5. Dieses neue Panel ermöglicht es Ihnen, Stop Loss und Take Profit (in Punkten) hinzuzufügen. Außerdem können Sie es durch Klicken und Ziehen an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben, was die Ansicht und Bedienung erleichtert. Neu gestaltet, um den Schwerpunkt auf die Risikokontrolle zu legen, mit einer Begrenzung der Marge, die verwendet werden kann, und einer Begrenzung des möglichen V
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Experten
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL 5-Minuten-Handelsstrategie | Schnell & effektiv für Anfänger Willkommen zu unserem Trading-Kanal - dem Deepak-Trading In diesem Video werden wir eine einfache 5-Minuten-Handelsstrategie erkunden, die Ihnen helfen kann, schnelle Marktbewegungen zu erfassen und profitable Trades zu machen. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, diese Strategie ist so konzipiert, dass sie Ihnen klare Ein- und Ausstiegspunkte bietet, indem sie technisc
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Manual Trade Helper
Vipul Gautam
5 (1)
Utilitys
Dieser Utility Bot ist für neue Trader, die Schwierigkeiten haben, die Trendrichtung zu erkennen. Es macht Sie auch bewusst über verschiedene Timeframes Bar Status. Das Dienstprogramm verfügt über 3 gleitende Durchschnitte, die durch Eingabeparameter vollständig konfigurierbar sind. Der 3MA-basierte Trend wird für den aktuellen, im Chart ausgewählten Zeitrahmen angezeigt. (Zeile 1) 3MA-basierter Trend für den täglichen Zeitrahmen. (Zeile 2) Bietet auch schnelle Informationen über den aktuellen s
FREE
OnBoard stats MT5
Fabio Cavalloni
5 (4)
Utilitys
OnBoard-Statistiken ist ein Panel, das in einer einzigen Ansicht viele nützliche Informationen über die laufenden Aufträge und das Handelskonto anzeigt. Es hat 4 verschiedene Unter-Panels (von links nach rechts): Symbole Auftragsstatistiken : Hier werden die Symbole angezeigt, für die es Aufträge gibt (Markt oder pendings). Symbole mit ausstehenden Aufträgen sind mit "Farbe für ausstehende Aufträge" gekennzeichnet. Wenn Sie auf eine bestimmte Symbolzeile klicken, wird der Chart auf dieses Symbol
FREE
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilitys
Skript zum Entfernen von Indikatoren für MetaTrader 5 (Version 1.4) Das Delete All Indicators Script ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Tool für MetaTrader 5 (MT5), mit dem Sie alle Indikatoren mit einem einzigen Klick aus dem Hauptchart, den Unterfenstern oder beiden entfernen können. Dieses von Louis MattFX entwickelte Skript (Version 1.4) vereinfacht die Chartverwaltung und spart Händlern Zeit und Mühe, wenn sie ihren Arbeitsbereich für neue Analysen oder neue Handelsstrategien
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilitys
Das Lot by Risk Trading Panel ist für den manuellen Handel konzipiert. Dies ist ein alternatives Mittel zum Senden von Aufträgen. Das erste Merkmal des Panels ist die bequeme Orderausstellung mit Hilfe von Kontrolllinien. Das zweite Merkmal ist die Berechnung des Transaktionsvolumens zu einem bestimmten Risiko, wenn eine Stop-Loss-Linie vorhanden ist. Die Kontrolllinien werden mit Hilfe von Hotkeys eingestellt: take profit - die Standardtaste ist T; price – Die Standardtaste ist P; stop loss
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilitys
Dieses kleine Tool zeigt die Lot Größe basierend auf den vorherigen festgelegten Risk Management entweder % Anteil der Account Balance oder einem fixen Geldbetrag an. Dafür einfach die Lot Line mit dem Drücken der "t" Taste aktivieren und zum Stop Loss Punkt bewegen. Die aktuale Lot Größe wird in Echtzeit über der Linie angezeigt. In den Einstellungen können Sie die Farbe und stärke der Linie, die Schriftgröße vom Text und den Abstand zwischen Linie und Text, sowie das Risiko in % vom Account od
FREE
Manual Trading Panel
Renald Rista
3 (1)
Utilitys
Manual Trading Panel ist ein einfaches, effizientes und intuitives grafisches Tool, das eine Steuerung zum Öffnen, Schließen und Verwalten aller Ihrer Aufträge in MetaTrader 5 bietet. Es ist sehr nützlich, wenn Sie mit anderen EA interagieren müssen, um eine weitere Position hinzuzufügen oder alle Positionen in einer bestimmten Richtung oder alle Themen zu löschen. Dieser EA kann nicht mit dem Strategie-Tester getestet werden. Bitte testen Sie die Funktionen auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilitys
Ein-Klick-Handelsmanager für MetaTrader 5 Der Close Manager Buttons EA ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Ihnen mit nur einem Klick die volle Kontrolle über Ihre offenen Positionen und schwebenden Aufträge gibt. Vergessen Sie die manuelle Schließung einzelner Trades bei schnellen Marktbewegungen - dieser EA erledigt dies sofort, sicher und effizient. Hauptmerkmale Close All Trades - sofortige Schließung aller offenen Positionen Close Only Buy Trades - schließen Sie nur BUY Positionen,
FREE
FXTrade Panel
Sakariya Bhaskar Nitinbhai
Utilitys
FXTrade Panel – Intelligenter & Schneller MT5 Trade Manager FXTrade Panel ist ein fortschrittliches, aber benutzerfreundliches Trading-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um Ihre Trading-Effizienz mit One-Click-Ausführung und -Management zu steigern. Hauptfunktionen: • Kontoübersicht: zeigt Kontonummer, Hebelwirkung, Kontostand und aktuellen Spread.   • Lotgrößensteuerung: einstellbare Lotgröße mit intuitiven Plus-/Minus-Buttons.   • Risikomanagement: legen Sie Stop Loss (SL), Take P
FREE
SimpleTradingPanel
Igor Widiger
4.5 (2)
Utilitys
Simple Trading Panel ist ein manuelles Tool für sicheren Handel. Überwacht durch den Mentor und Indikatoren. Dieses Panel verfügt über viele nützliche Einstellungen, um Ihren Handel auf die nächste Stufe zu bringen. Simple Trading Panel bietet Funktionen: Einstellbare Stopploss, Takeprofit, Volumen, Trailingstopp mit Profit in Prozent,  Risiko - Verhältnis, News - Filter und vieles mehr. Testergebnisse Simple Trading Panel  funktioniert nicht im Strategietester! Empfehle Art von Account: Hedging
FREE
Symbol Switch MT5
Manuraj Dhanda
5 (1)
Utilitys
Intelligenter Symbolwechsler und Multi-Chart-Synchronisation Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Änderung von Symbolen in jedem Chart. Der Smart Symbol Changer ist nicht nur eine Schalttafel, sondern ein komplettes Tool zur Verwaltung des Arbeitsbereichs, das für professionelle Händler entwickelt wurde, die mehrere Vermögenswerte (Forex, Krypto, Indizes) in mehreren Chartfenstern überwachen. Warum dies der beste Symbolwechsler für MQL5 ist: Die meisten Symbolwechsler sind unübersi
FREE
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (4)
Utilitys
Trade Manager ist ein Dienstprogramm für die Positionsverwaltung, mit dem Sie Stop-Loss-, Take-Profit-, Trailing-Stop- und Break-Even-Operationen für manuelle und automatisierte Trades automatisieren können. Dieses Dienstprogramm überwacht offene Positionen und wendet fehlende Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus gemäß den von Ihnen konfigurierten Parametern an. Es verfügt über einen Trailing-Stop-Mechanismus, der den Stop-Loss anpasst, wenn sich der Preis günstig entwickelt, und eine Break-Even-F
FREE
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit Breakeven Bot, dem unverzichtbaren Tool für aktive Händler, die mehrere Positionen gleichzeitig verwalten. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Anpassung Ihrer Stopps - ein Klick genügt, um Ihre Gewinne zu sichern! Hauptmerkmal: ️ "BREAKEVEN"-Schaltfläche - Setzen Sie alle profitablen Positionen sofort auf Breakeven und schützen Sie Ihre Gewinne schnell. ️ Anpassungsoptionen: Legen Sie den Breakeven in Pips oder Währung fest, je n
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Utilitys
Ein einfaches und nützliches Panel für den aktuellen Kurs, das die aktuellen Geld- und Briefkurse sowie den Spread vergrößert anzeigt und mit der Maus an eine beliebige Stelle im Chartfenster verschoben werden kann. Bietet auch die Möglichkeit, den Geld- oder Briefkurs zusammen mit der Spanne an einer beliebigen Stelle des Charts als Text an einer statischen Stelle anzuzeigen. Ermöglicht die Anzeige als Pips oder Punkte zusammen mit dem Spread, der farblich hervorgehoben wird, wenn er den Schwel
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indikatoren
Dieser Informationsindikator ist nützlich für diejenigen, die immer über die aktuelle Situation auf dem Konto informiert sein möchten. -   Weitere nützliche Indikatoren Der Indikator zeigt Daten wie Gewinn in Punkten, Prozentsatz und Währung sowie den Spread für das aktuelle Paar und die Zeit bis zum Schließen des Balkens im aktuellen Zeitrahmen an. Für die Platzierung der Informationslinie im Diagramm gibt es mehrere Möglichkeiten: Rechts vom Preis (läuft hinter dem Preis); Als Kommentar (in d
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Utilitys
Sind Sie ein MT5-Händler, der ein schnelles und zuverlässiges Risikomanagement benötigt? Wir stellen Ihnen dieses unverzichtbare Tool vor - einen leistungsstarken, kostenlosen Expert Advisor, mit dem Sie alle offenen Positionen auf Ihrem MetaTrader 5-Konto mit einer einzigen, speziellen Aktion sofort schließen können. Dieses Tool ist ein absolutes Muss für Notausstiege aus dem Markt oder schnelle, entscheidende Gewinnmitnahmen. Warum ist dieses Tool KOSTENLOS? Ich bin ein professioneller MQL-Ent
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Utilitys
Das SmartTrader-Panel ist ein leistungsstarkes und intuitives Handels-Panel, das die Handelsausführung und das Risikomanagement in MetaTrader optimiert. Mit seiner schlanken und benutzerfreundlichen Oberfläche können Händler ihre Positionen schnell verwalten, Risikokennzahlen berechnen und Trades mit Präzision ausführen. Hauptmerkmale: One-Click Trading: Platzieren Sie Kauf- oder Verkaufsaufträge mit einem einzigen Klick. Risikomanagement: Automatische Berechnung des Risikoprozentsatzes, des
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Utilitys
EA Utility Tool: Risiko-Konsistenz-Manager Der Risk Consistency Manager EA ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, das das Risikomanagement für mehrere offene Positionen automatisiert. Er passt die Stop-Loss-Levels dynamisch an, um einen vordefinierten Gesamtrisikowert (z.B. $10.000) gleichmäßig auf alle aktiven Trades zu verteilen. Hauptmerkmale: Dynamische Risikoverteilung: Verteilt automatisch einen gleichen Anteil des Risikos auf jede Position (z.B. bei einem Gesamtrisikokapital von $
FREE
TradeGacha
Phongsphat Chanswat
Utilitys
## Version 2.50 Ich habe diesen EA mit der Absicht erstellt, ihn für jedermann kostenlos zur Verfügung zu stellen. Er dient als Hilfsmittel für den Handel mit Geldmanagement, der Eingabe von Auftragslosen entsprechend einem Prozentsatz des Kontostandes und der automatischen Einstellung von TP/SL auf der Grundlage von Hoch-/Tiefkursen. In der Version 2.50 passt sich die Funktion Auto TP/SL von der Einstiegslinie (Einstiegspunkt) aus an, und Auto price verschiebt in dieser Version nur die Einst
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Zählung - Automatische Spread- und Provisionsabrechnung . Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen Levels - Beliebige A
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilitys
Umfassendes Handelspanel auf dem Chart mit der einzigartigen Fähigkeit, auch vom Handy aus gesteuert werden zu können. Außerdem gibt es eine Bibliothek mit herunterladbaren Konfigurationen, z.B. Ausstiegsregeln, zusätzliche Schaltflächen im Panel, Einrichtung von Pending Orders und mehr. Bitte sehen Sie sich unser Produktvideo an. Funktioniert mit allen Symbolen, nicht nur mit Währungspaaren. Merkmale On-Chart-Panel plus steuerbar über kostenlose App für Windows, iPhone und Android Eingebaute Sk
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
Weitere Produkte dieses Autors
Transparent Renko Overlay Indicator
Arnold Holm
Indikatoren
Ghost Renko Overlay-Indikator Überblick Der Ghost Renko Overlay-Indikator zeigt Renko-Bausteine direkt auf dem Hauptpreisdiagramm als halbtransparentes Overlay an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Renko-Charts, die ein separates Offline-Fenster erfordern, können Händler mit diesem Indikator die Standard-Candlestick-Preisaktion und die Renko-Struktur gleichzeitig auf demselben Diagramm anzeigen. Das Overlay hilft bei der Identifizierung von Trendrichtung, Preisrauschen und Konsolidierungsphasen, ohn
FREE
Renko Velocity Heatmap
Arnold Holm
Indikatoren
Velocity Renko Heatmap ist ein separater Fensterindikator, der standardmäßige zeitbasierte Preisreihen in Renko-Blöcke umwandelt und sie nach der Impulsgeschwindigkeit einfärbt. Jeder Block repräsentiert eine feste Renko-Box-Größe, während die Farbintensität widerspiegelt, wie schnell der Block im Verhältnis zur durchschnittlichen Bildungszeit der letzten Zeit gebildet wurde. Langsame Bewegungen erscheinen schwach/neutral, schnelle Bewegungen werden stärker eingefärbt, was eine schnelle visuelle
FREE
Drag Drop Lot Size Calculator
Arnold Holm
Utilitys
Drag-Drop-Losgrößen-Rechner Übersicht Drag Drop Lot Size Calculator ist ein chartbasiertes Risiko- und Positionsgrößen-Tool für MetaTrader 5. Es berechnet die geeignete Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostandes (oder Ihres Eigenkapitals), des gewählten Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Distanz, die durch eine einzelne horizontale Linie im Chart definiert wird. Ein kompaktes On-Chart-Panel zeigt die wichtigsten Werte in Echtzeit an. Wichtigste Merkmale Einlinien-Workflow: verwendet eine e
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension