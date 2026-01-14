Transparent Renko Overlay Indicator

Ghost Renko Overlay-Indikator

Überblick

Der Ghost Renko Overlay-Indikator zeigt Renko-Bausteine direkt auf dem Hauptpreisdiagramm als halbtransparentes Overlay an.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Renko-Charts, die ein separates Offline-Fenster erfordern, können Händler mit diesem Indikator die Standard-Candlestick-Preisaktion und die Renko-Struktur gleichzeitig auf demselben Diagramm anzeigen.

Das Overlay hilft bei der Identifizierung von Trendrichtung, Preisrauschen und Konsolidierungsphasen, ohne den zeitlichen Marktkontext zu verlieren.

Wichtigste Merkmale

Renko-Bausteine werden direkt auf dem Hauptchart angezeigt

Halbtransparente Visualisierung hinter Kurskerzen

Feste oder ATR-basierte Berechnung der Boxgröße

Klassische Renko-Regeln mit konstanter Steinhöhe

Automatische Erkennung von Trendfortsetzungen und -umkehrungen

Optionale Hervorhebung der Noise Zone während der Konsolidierung

Echtzeit-Anzeige des sich gerade bildenden Renko Bricks

Leichtes, leistungsoptimiertes Design

Renko Berechnungslogik

Der Indikator folgt den Standard-Renko-Konstruktionsregeln, die auf professionellen Plattformen üblich sind:

Alle Bausteine haben die gleiche Höhe, basierend auf der gewählten Boxgröße

Eine Fortsetzung erfordert eine Box in der aktuellen Trendrichtung

Eine Umkehrung erfordert zwei Boxen gegen den vorherigen Trend

Die Bausteine verbinden sich immer lückenlos von Ecke zu Ecke

Ein einziger Preisanker wird für eine konsistente Konstruktion verwendet

Dieser Ansatz gewährleistet saubere, zuverlässige Renko-Strukturen, ohne dass fertige Bausteine neu gestrichen werden müssen.

Visualisierung

Bullish- und Bearish-Bausteine sind farbcodiert

Einstellbare Opazität ermöglicht die Sichtbarkeit der Preiskerzen

Die Breite der Bricks passt sich dynamisch der Marktaktivität an

Optionale schattierte Rauschzonen markieren Perioden der Seitwärtsbewegung

Statusetikett zeigt den aktuellen Trend, die Anzahl der Bricks und die Größe der Box an

Eingabe-Parameter

Die Parameter sind der Übersichtlichkeit halber in logischen Gruppen organisiert:

Renko-Einstellungen (Boxgrößenmodus, ATR-Optionen, Umkehrgröße)

Visuelle Einstellungen (Farben, Opazität, Brick-Breite)

Rauschzonen-Einstellungen

Performance- und Objektgrenzen

Alle Parameter sind auf jedem Kontotyp ohne Einschränkungen voll funktionsfähig.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Indikator ist konzipiert für:

Trenderkennung und Filterung

Rauschunterdrückung auf niedrigeren und höheren Zeitskalen

Visualisierung von Unterstützungen und Widerständen anhand von Renko-Levels

Strategiebestätigung neben zeitbasierten Charts

Er platziert keine Trades und verändert keine Orders.

Anmerkungen

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

Zeichnet keine fertigen Renko-Bausteine nach

Keine Werbung, Pop-ups, externe Links oder eingeschränkte Funktionalität



