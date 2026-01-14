Transparent Renko Overlay Indicator
- Indikatoren
- Arnold Holm
- Version: 1.0
Ghost Renko Overlay-Indikator
Überblick
Der Ghost Renko Overlay-Indikator zeigt Renko-Bausteine direkt auf dem Hauptpreisdiagramm als halbtransparentes Overlay an.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Renko-Charts, die ein separates Offline-Fenster erfordern, können Händler mit diesem Indikator die Standard-Candlestick-Preisaktion und die Renko-Struktur gleichzeitig auf demselben Diagramm anzeigen.
Das Overlay hilft bei der Identifizierung von Trendrichtung, Preisrauschen und Konsolidierungsphasen, ohne den zeitlichen Marktkontext zu verlieren.
Wichtigste Merkmale
-
Renko-Bausteine werden direkt auf dem Hauptchart angezeigt
-
Halbtransparente Visualisierung hinter Kurskerzen
-
Feste oder ATR-basierte Berechnung der Boxgröße
-
Klassische Renko-Regeln mit konstanter Steinhöhe
-
Automatische Erkennung von Trendfortsetzungen und -umkehrungen
-
Optionale Hervorhebung der Noise Zone während der Konsolidierung
-
Echtzeit-Anzeige des sich gerade bildenden Renko Bricks
-
Leichtes, leistungsoptimiertes Design
Renko Berechnungslogik
Der Indikator folgt den Standard-Renko-Konstruktionsregeln, die auf professionellen Plattformen üblich sind:
-
Alle Bausteine haben die gleiche Höhe, basierend auf der gewählten Boxgröße
-
Eine Fortsetzung erfordert eine Box in der aktuellen Trendrichtung
-
Eine Umkehrung erfordert zwei Boxen gegen den vorherigen Trend
-
Die Bausteine verbinden sich immer lückenlos von Ecke zu Ecke
-
Ein einziger Preisanker wird für eine konsistente Konstruktion verwendet
Dieser Ansatz gewährleistet saubere, zuverlässige Renko-Strukturen, ohne dass fertige Bausteine neu gestrichen werden müssen.
Visualisierung
-
Bullish- und Bearish-Bausteine sind farbcodiert
-
Einstellbare Opazität ermöglicht die Sichtbarkeit der Preiskerzen
-
Die Breite der Bricks passt sich dynamisch der Marktaktivität an
-
Optionale schattierte Rauschzonen markieren Perioden der Seitwärtsbewegung
-
Statusetikett zeigt den aktuellen Trend, die Anzahl der Bricks und die Größe der Box an
Eingabe-Parameter
Die Parameter sind der Übersichtlichkeit halber in logischen Gruppen organisiert:
-
Renko-Einstellungen (Boxgrößenmodus, ATR-Optionen, Umkehrgröße)
-
Visuelle Einstellungen (Farben, Opazität, Brick-Breite)
-
Rauschzonen-Einstellungen
-
Performance- und Objektgrenzen
Alle Parameter sind auf jedem Kontotyp ohne Einschränkungen voll funktionsfähig.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieser Indikator ist konzipiert für:
-
Trenderkennung und Filterung
-
Rauschunterdrückung auf niedrigeren und höheren Zeitskalen
-
Visualisierung von Unterstützungen und Widerständen anhand von Renko-Levels
-
Strategiebestätigung neben zeitbasierten Charts
Er platziert keine Trades und verändert keine Orders.
Anmerkungen
-
Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen
-
Zeichnet keine fertigen Renko-Bausteine nach
-
Keine Werbung, Pop-ups, externe Links oder eingeschränkte Funktionalität