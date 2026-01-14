Transparent Renko Overlay Indicator

Ghost Renko Overlay-Indikator

Überblick

Der Ghost Renko Overlay-Indikator zeigt Renko-Bausteine direkt auf dem Hauptpreisdiagramm als halbtransparentes Overlay an.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Renko-Charts, die ein separates Offline-Fenster erfordern, können Händler mit diesem Indikator die Standard-Candlestick-Preisaktion und die Renko-Struktur gleichzeitig auf demselben Diagramm anzeigen.

Das Overlay hilft bei der Identifizierung von Trendrichtung, Preisrauschen und Konsolidierungsphasen, ohne den zeitlichen Marktkontext zu verlieren.

Wichtigste Merkmale

  • Renko-Bausteine werden direkt auf dem Hauptchart angezeigt

  • Halbtransparente Visualisierung hinter Kurskerzen

  • Feste oder ATR-basierte Berechnung der Boxgröße

  • Klassische Renko-Regeln mit konstanter Steinhöhe

  • Automatische Erkennung von Trendfortsetzungen und -umkehrungen

  • Optionale Hervorhebung der Noise Zone während der Konsolidierung

  • Echtzeit-Anzeige des sich gerade bildenden Renko Bricks

  • Leichtes, leistungsoptimiertes Design

Renko Berechnungslogik

Der Indikator folgt den Standard-Renko-Konstruktionsregeln, die auf professionellen Plattformen üblich sind:

  • Alle Bausteine haben die gleiche Höhe, basierend auf der gewählten Boxgröße

  • Eine Fortsetzung erfordert eine Box in der aktuellen Trendrichtung

  • Eine Umkehrung erfordert zwei Boxen gegen den vorherigen Trend

  • Die Bausteine verbinden sich immer lückenlos von Ecke zu Ecke

  • Ein einziger Preisanker wird für eine konsistente Konstruktion verwendet

Dieser Ansatz gewährleistet saubere, zuverlässige Renko-Strukturen, ohne dass fertige Bausteine neu gestrichen werden müssen.

Visualisierung

  • Bullish- und Bearish-Bausteine sind farbcodiert

  • Einstellbare Opazität ermöglicht die Sichtbarkeit der Preiskerzen

  • Die Breite der Bricks passt sich dynamisch der Marktaktivität an

  • Optionale schattierte Rauschzonen markieren Perioden der Seitwärtsbewegung

  • Statusetikett zeigt den aktuellen Trend, die Anzahl der Bricks und die Größe der Box an

Eingabe-Parameter

Die Parameter sind der Übersichtlichkeit halber in logischen Gruppen organisiert:

  • Renko-Einstellungen (Boxgrößenmodus, ATR-Optionen, Umkehrgröße)

  • Visuelle Einstellungen (Farben, Opazität, Brick-Breite)

  • Rauschzonen-Einstellungen

  • Performance- und Objektgrenzen

Alle Parameter sind auf jedem Kontotyp ohne Einschränkungen voll funktionsfähig.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Indikator ist konzipiert für:

  • Trenderkennung und Filterung

  • Rauschunterdrückung auf niedrigeren und höheren Zeitskalen

  • Visualisierung von Unterstützungen und Widerständen anhand von Renko-Levels

  • Strategiebestätigung neben zeitbasierten Charts

Er platziert keine Trades und verändert keine Orders.

Anmerkungen

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

  • Zeichnet keine fertigen Renko-Bausteine nach

  • Keine Werbung, Pop-ups, externe Links oder eingeschränkte Funktionalität



