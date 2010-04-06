Renko Velocity Heatmap

Velocity Renko Heatmap ist ein separater Fensterindikator, der standardmäßige zeitbasierte Preisreihen in Renko-Blöcke umwandelt und sie nach der Impulsgeschwindigkeit einfärbt. Jeder Block repräsentiert eine feste Renko-Box-Größe, während die Farbintensität widerspiegelt, wie schnell der Block im Verhältnis zur durchschnittlichen Bildungszeit der letzten Zeit gebildet wurde. Langsame Bewegungen erscheinen schwach/neutral, schnelle Bewegungen werden stärker eingefärbt, was eine schnelle visuelle Beurteilung der Beschleunigung und Verlangsamung von Trendbewegungen ermöglicht.

Der Indikator wurde für Händler entwickelt, die die Rauschunterdrückung von Renko mögen, aber auch eine klare zeitbasierte "Geschwindigkeits"-Ebene wünschen, um zu beurteilen, ob eine Bewegung stärker oder schwächer wird. Der Indikator verfügt über eine adaptive Skalierung, so dass sich der Farbbereich an die aktuellen Marktbedingungen anpasst, anstatt starr zu bleiben.

Hauptmerkmale:

Blöcke im Renko-Stil, die in einem separaten Indikatorfenster angezeigt werden

Geschwindigkeitsbasierte Heatmap-Färbung (Intensität nimmt mit schnellerer Blockbildung zu)

Adaptiver Geschwindigkeitsbereich für dynamische Normalisierung

Einstellbare Renko-Box-Größe (punktbasiert)

Konfigurierbarer Lookback für die Berechnung der durchschnittlichen Blockdauer

Optionales Informationskonzept im Tooltip-Stil (Geschwindigkeit, Dauer, Richtung)

Eingaben:

Renko-Box-Größe (Punkte): Größe der einzelnen Renko-Blöcke in Punkten

Lookback-Periode für Durchschnittszeit: Zeitraum, der zur Berechnung der durchschnittlichen Blockdauer verwendet wird

Adaptive Bereichsperiode: Anzahl der letzten Blöcke, die zur Normalisierung der Geschwindigkeit verwendet werden

Bullish/Bearish Slow/Fast Farben: Für die Interpolation verwendete Farbendpunkte

Tooltips beim Hovern anzeigen: Aktiviert zusätzliche Informationslogik (Plattform-Tooltip-Verhalten kann variieren)

Minimaler Geschwindigkeitsbereich: Stellt sicher, dass die adaptive Skalierung auch in Phasen geringer Volatilität nutzbar bleibt

Anmerkungen: