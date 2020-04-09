Prop Firm Daily Loss Guardian

Semáforo de Pérdidas Diario Guardian

El Semáforo de Pérdidas Diarias Guardian es una ligera utilidad de gestión de riesgos para MetaTrader 5. Muestra un claro panel de estado de "semáforo" en el gráfico para su uso diario de pérdidas y, opcionalmente, puede aplicar una parada dura mediante el cierre de las posiciones recién abiertas una vez que se alcanza un nivel crítico de reducción.

La herramienta está diseñada para los operadores que quieren una comprensión inmediata, visual de cuándo reducir el riesgo y cuándo dejar de operar para el día.

Características principales

  • Panel de estado con semáforos: Verde, Amarillo, Rojo y Alcanzado

  • Límite de pérdida diario configurable:

    • Importe fijo en divisas

    • Porcentaje del saldo o del capital al inicio del día

    • Modo de porcentaje estilo Prop-firm

  • Base de cálculo de pérdidas flexible:

    • Reducción de capital desde el inicio del día

    • Sólo PnL cerrado

    • Combinado (lógica cerrada y flotante)

  • Umbrales de alerta claros:

    • Alerta amarilla (por defecto 50%)

    • Alerta crítica roja (por defecto 85%)

  • Modos de protección opcionales:

    • Sólo advertencias (sin aplicación)

    • Comportamiento de bloqueo duro: cierra automáticamente las posiciones recién abiertas tras activarse el rojo

  • Estilos visuales de alerta roja:

    • Borde de pantalla

    • Insignia STOP

    • Ambos

  • Opciones de reinicio diario:

    • Restablecimiento del día del corredor (medianoche del servidor)

    • Hora de reinicio personalizada

  • Interruptor de anulación manual (desactiva temporalmente la aplicación)

  • Posición, escala y opacidad de la interfaz de usuario ajustables

  • Alerta sonora opcional en caso de cambio de estado

Funcionamiento

  1. A la hora de reinicio diario, la utilidad captura el capital y el saldo al inicio del día.

  2. Calcula continuamente la pérdida diaria actual según la base de pérdidas seleccionada.

  3. Convierte la pérdida en un porcentaje de uso de su límite de pérdida diario.

  4. Actualiza el estado del panel:

    • Verde: por debajo del umbral amarillo

    • Amarillo: en o por encima del umbral amarillo

    • Rojo: en o por encima del umbral rojo

    • Violado: al 100% o por encima

  5. Si el bloqueo duro está activado y el rojo está activo, las posiciones recién abiertas pueden cerrarse automáticamente tras un breve periodo de gracia.

Resumen de Entradas

Ajustes de Riesgo

  • Modo de pérdida diaria (divisa o porcentaje)

  • Valor de pérdida diaria

  • Umbral amarillo (%)

  • Umbral rojo (%)

Ajustes de tiempo

  • Método de reinicio (día del corredor u hora personalizada)

  • Reajuste personalizado hora/minuto

Base de cálculo

  • Base de pérdidas (reducción de capital, PnL cerrado, combinado)

  • Utilizar el capital o el saldo como base para los cálculos porcentuales

Protección

  • Modo de protección (off/soft/hard)

  • Alcance del bloqueo duro (símbolo actual o todos los símbolos)

  • Periodo de gracia (ms)

  • Número máximo de intentos de cierre

Visual / UI

  • Esquina del panel

  • Escala del panel

  • Opacidad

  • Estilo de alerta roja

  • Sonido activado + archivo de sonido

Anulación manual

  • Desactivar la aplicación manteniendo la pantalla activa

Frecuencia de actualización

  • Intervalo de actualización del panel (ms)

Notas y recomendaciones

  • Esta utilidad está pensada como una capa de control de riesgos. No genera señales de operación.

  • El mecanismo de bloqueo reacciona a las nuevas posiciones detectadas después del disparo en rojo. Utilice el periodo de gracia para evitar cierres involuntarios por condiciones de carrera durante la ejecución rápida.

  • Para un comportamiento más fiable, mantenga un intervalo de actualización razonable (los valores por defecto son adecuados para la mayoría de los casos de uso).

Soporte

Si tiene preguntas, problemas de configuración o solicitudes de características, por favor utilice la sección de comentarios del producto en MQL5.com o envíeme un mensaje a través del sistema de mensajería incorporado en MQL5.com.


Productos recomendados
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilidades
¿Has echado en falta alguna herramienta o atajo en Meta Trader? ¿Cosas sencillas que le facilitarían mucho su operativa diaria? Tenemos la solución para usted: ¡nuestro Trade Panel! Se trata de una herramienta EA (Asesor Experto) que, si se configura para controlar todos los símbolos, sólo necesita cargarse una vez. Esta es la versión Lite (gratuita) de nuestra herramienta. Versión profesional: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Si tiene algún problema con los botones de acceso di
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilidades
TradeInfo es un indicador de utilidad que muestra la información más importante de la cuenta corriente y la posición. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (Saldo, Capital, Margen libre). Spread actual, Drawdown (DD) actual, Beneficio previsto, Pérdidas previstas, etc. Número de posición(es) abierta(s), volumen (LOT), beneficio. Rango de hoy y de ayer. Tiempo restante hasta la siguiente vela. Información sobre el beneficio del último día. Filtro MagicNumber. Filtro de co
FREE
Izi Hedge Free Limit 3 order hedge
Le Van Tien
Utilidades
izi hedge es una herramienta que le ayuda a gestionar el riesgo, gestionar las órdenes de cobertura y reequilibrar las órdenes perdedoras. Cómo funciona Colocará una orden opuesta a la orden que usted colocó con ese par de divisas. Si la orden que coloca es correcta, la orden contraria se eliminará automáticamente Si por desgracia el mercado va en contra de su orden y toca la orden de cobertura, empezará a calcular el volumen de cobertura para limitar el riesgo de que el mercado vaya a la inve
FREE
Apex StopLoss Manager
Muhammad Hassan Muhammad Ahmad Atiyah
Utilidades
Apex StopLoss Manager Script MT5 – Gestión de Stop Loss Descripción Apex StopLoss Manager es un script para MetaTrader 5 que proporciona control preciso sobre el Stop Loss en posiciones abiertas existentes . Se ejecuta una sola vez al adjuntarlo al gráfico y todas las funciones se activan únicamente mediante configuración del usuario. No utiliza lógica de trading automática, no abre operaciones y no genera señales. Funcionalidad Ajuste a Breakeven Permite mover el Stop Loss a un nivel de break
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilidades
Panel de operaciones sencillo y fácil de usar. Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5. Este nuevo panel le permite añadir stop loss y take profit (en puntos). También permite hacer clic y arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla, lo que facilita su visualización y manejo. Rediseñado para centrarse en el control del riesgo, con un límite en el margen que se puede utilizar y un límite en la pérdida posible por stop loss. Con la facilidad de colocar sólo el stop loss y el EA calcula autom
FREE
EmaRsi robot
Deepak Saini
Asesores Expertos
https://youtu.be/KHhg88fXWTk?si=ZoVtpc-wpfTVImSL Estrategia de Trading de 5 Minutos | Rápida y Efectiva para Principiantes Bienvenido a nuestro canal de trading- the deepak trading En este video, exploraremos una simple estrategia de trading de 5 minutos que puede ayudarte a capturar movimientos rápidos del mercado y hacer operaciones rentables. Si usted es un principiante o un trader experimentado, esta estrategia está diseñada para darle puntos claros de entrada y salida utilizando indicad
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Manual Trade Helper
Vipul Gautam
5 (1)
Utilidades
Esta utilidad Bot es para los nuevos operadores, que luchan para detectar la dirección de la tendencia. También te hace consciente de los diferentes marcos de tiempo Bar Estado. La Utilidad tiene 3 Medias Móviles totalmente configurables por parámetros de entrada. La Tendencia basada en 3MA se muestra para el Timeframe actual seleccionado en el gráfico. (Línea 1) Tendencia basada en 3MA para el Timeframe Diario. (Línea 2) También proporciona información rápida sobre el estado actual de las Velas
FREE
OnBoard stats MT5
Fabio Cavalloni
5 (4)
Utilidades
OnBoard stats es un panel que muestra en una sola vista mucha información útil sobre las órdenes de trabajo y la cuenta de trading. Tiene 4 sub-paneles diferentes (de izquierda a derecha): Estadísticas de órdenes de símbolos: se pueden encontrar los símbolos para los que hay órdenes (de mercado o pendientes). Los símbolos con órdenes pendientes están coloreados con "Pendings color". Haciendo clic en la fila de un símbolo específico, el gráfico cambiará a ese símbolo. Estadísticas del símbolo act
FREE
Close All Indicators Script for MT5
Mathew Louis Sau Kinminja
Utilidades
Script de Eliminación de Indicadores para MetaTrader 5 (Versión 1.4) El Script de Eliminación de Todos los Indicadores es una herramienta potente y fácil de usar diseñada para MetaTrader 5 (MT5) para eliminar instantáneamente todos los indicadores del gráfico principal, sub-ventanas, o ambos, con un solo clic. Desarrollado por Louis MattFX , este script (Versión 1.4) simplifica la gestión de los gráficos, ahorrando a los operadores tiempo y esfuerzo a la hora de reajustar su espacio de trabajo p
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
Lot by Risk MT5
Sergey Vasilev
4.93 (14)
Utilidades
El panel de negociación Lot by Risk está diseñado para operar manualmente. Es un medio alternativo para enviar órdenes. La primera característica del panel es la colocación conveniente de órdenes con la ayuda de líneas de control. La segunda característica es el cálculo del volumen de la transacción según el riesgo dado en presencia de la línea stop loss. Las líneas de control se configuran con teclas de acceso rápido: take profit-por defecto la tecla T; price-por defecto la tecla P; stop los
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Indicador MultiTimeframe Info Feed (MIF) Descripción: MultiTimeframe Info Feed (MIF) es un indicador MQL5 inteligente que muestra un panel de información dinámica en tiempo real directamente en su gráfico, ofreciendo una poderosa visión de las condiciones actuales del mercado. Las características clave incluyen: Visualización en tiempo real de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el precio del tick en tiempo real. Tasa de Tick (ticks por segundo) para evaluar la actividad del mercado P
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilidades
Esta pequeña herramienta le ayuda a definir su gestión de riesgos con una simple línea arrastrándola sobre el gráfico. Le muestra el tamaño del lote real calculado sobre el % de la cuenta o el monto de dinero fijo directamente en la línea. Todo lo que tienes que hacer es activar la línea presionando la tecla "t" en tu teclado y arrastrar la línea hasta tu punto de stop loss. Eso es todo. En la configuración puede definir el color y el ancho de la línea y el texto, también el espacio del texto
FREE
Manual Trading Panel
Renald Rista
3 (1)
Utilidades
Manual Trading Panel es una herramienta gráfica sencilla, eficiente e intuitiva que proporciona un control para abrir, cerrar y gestionar todas sus órdenes en MetaTrader 5. Es muy útil en caso de tener que interactuar con otro EA añadiendo otra posición o eliminar todas las posiciones en una dirección específica o todos los temas. Este EA no puede ser probado en el probador de estrategias. En caso de uso por favor pruebe sus funciones en la cuenta demo antes de ejecutar en el comercio en vivo. F
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilidades
Gestor de operaciones con un solo clic para MetaTrader 5 El EA Botones de Cierre es una potente utilidad diseñada para darle el control total de sus posiciones abiertas y órdenes pendientes con un solo clic. Olvídese de cerrar manualmente las operaciones una por una durante los movimientos rápidos del mercado, este EA lo hace de forma instantánea, segura y eficiente. Características principales Cerrar todas las operaciones - cierra instantáneamente todas las posiciones abiertas Cerrar sólo oper
FREE
FXTrade Panel
Sakariya Bhaskar Nitinbhai
Utilidades
FXTrade Panel – Administrador de Trading MT5 Inteligente y Rápido FXTrade Panel es una herramienta de trading avanzada pero fácil de usar para MetaTrader 5, diseñada para mejorar la eficiencia de tu trading con ejecución y gestión de órdenes con un solo clic. Funciones clave: • Vista de cuenta: muestra número de cuenta, apalancamiento, saldo y spread actual.   • Control de tamaño de lote: tamaño de lote ajustable con intuitivos botones de subir/bajar.   • Gestión de riesgo: establece Stop Los
FREE
SimpleTradingPanel
Igor Widiger
4.5 (2)
Utilidades
Simple Trading Panel es una herramienta manual para operar con seguridad. Supervisado por el mentor y los indicadores. Este panel tiene muchos ajustes útiles para llevar su comercio al siguiente nivel. Simple Trading Panel ofrece características : Stop loss ajustable, take profit, volumen, trailing stop con beneficio en porcentaje, ratio de riesgo, filtro de noticias y mucho más. Resultados de las pruebas Simple Trading Panel no funciona en el probador de estrategias. Recomendar Tipo de cuen
FREE
Symbol Switch MT5
Manuraj Dhanda
5 (1)
Utilidades
Cambiador de símbolos inteligente y sincronización multigráfica Deje de perder el tiempo cambiando manualmente los símbolos en cada gráfico. El Cambiador de Símbolos Inteligente no es sólo una botonera, es una completa herramienta de gestión del espacio de trabajo diseñada para traders profesionales que monitorizan múltiples activos (Forex, Cripto, Índices) a través de múltiples ventanas de gráficos. Por qué este es el mejor Cambiador de Símbolos para MQL5: La mayoría de los cambiadores de símbo
FREE
Trade Manager Auto SLTP Trailing and Breakeven MT5
Nguyen Thanh Trieu
5 (4)
Utilidades
Trade Manager es una utilidad de gestión de posiciones diseñada para automatizar las operaciones de stop loss, take profit, trailing stops y punto de equilibrio para operaciones manuales y automatizadas. Esta utilidad supervisa las posiciones abiertas y aplica los niveles de stop loss y take profit que faltan según los parámetros configurados. Cuenta con un mecanismo de trailing stop que ajusta el stop loss a medida que el precio se mueve favorablemente, y una función de punto muerto que asegura
FREE
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilidades
Optimice la gestión de sus operaciones con Breakeven Bot, la herramienta esencial para los operadores activos que gestionan varias posiciones a la vez. No pierda más tiempo ajustando manualmente sus stops: ¡un solo clic es todo lo que necesita para asegurar sus beneficios! Característica principal: ️ Botón "BREAKEVEN " - Ajuste instantáneamente todas las posiciones rentables al punto de equilibrio y proteja sus ganancias rápidamente. ️ Opciones de personalización: Establece el punto d
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Utilidades
Un sencillo y útil Panel de Precios Actuales, que muestra los precios actuales de compra y venta ampliados y el diferencial, y que se puede mover a cualquier lugar de la ventana del gráfico con el ratón. También proporciona una opción para tener como texto en una ubicación estática que muestra la oferta o demanda de precios junto con la propagación, que se muestra en cualquier lugar en el gráfico. Permite la visualización como pips o puntos junto con el spread resaltado en un color distinto si c
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
Utilidades
¿Es usted un operador de MT5 que necesita una gestión de riesgos rápida y fiable? Presentamos esta utilidad esencial: un potente Asesor Experto gratuito diseñado para cerrar instantáneamente todas las posiciones abiertas en su cuenta de MetaTrader 5 con una única acción específica. Esta herramienta es imprescindible para salidas de emergencia del mercado o para una toma de beneficios rápida y decisiva. ¿Por qué es una herramienta GRATUITA? Soy un desarrollador MQL profesional centrado activament
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilidades
VR Color Levels es una herramienta útil para quienes aplican análisis técnico utilizando elementos como línea de tendencia, rectángulo y texto. Es posible agregar texto directamente al gráfico y tomar capturas de pantalla. Las configuraciones, archivos de configuración, versiones de demostración, instrucciones y resolución de problemas se pueden obtener en [Blog] Puedes leer o escribir reseñas en [enlace] Versión para [MetaTrader 4] El trabajo con el indicador se realiza con un clic . Para hac
FREE
SmartTrader Panel
Bhuwan Singh Kumha
Utilidades
El panel SmartTrader es un potente e intuitivo panel de operaciones diseñado para agilizar la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos en MetaTrader. Con su interfaz elegante y fácil de usar, los operadores pueden gestionar rápidamente sus posiciones, calcular las métricas de riesgo y ejecutar operaciones con precisión. Características principales: One-Click Trading: Coloca fácilmente órdenes de Compra o Venta con un solo clic. Gestión del riesgo: Calcula automáticamente el porcentaje
FREE
Concurent Risk Management
Kai Lim
Utilidades
Herramienta de utilidad de EA: Gestor de Consistencia de Riesgos El EA Risk Consistency Manager es una herramienta sencilla pero potente que automatiza la gestión del riesgo en múltiples posiciones abiertas. Ajusta dinámicamente los niveles de stop-loss para distribuir un valor de riesgo total predefinido (por ejemplo, 10.000 $) uniformemente entre todas las operaciones activas. Características principales: Distribución dinámica del riesgo: Asigna automáticamente una parte igual de riesgo a cada
FREE
TradeGacha
Phongsphat Chanswat
Utilidades
## Version 2.50 He creado este EA con la intención de que sea de uso gratuito para todo el mundo. Sirve como una herramienta para ayudar en el trading con la administración del dinero, ingresando lotes de órdenes de acuerdo a un porcentaje del balance de la cuenta, y ajustando automáticamente TP/SL basado en precios altos/bajos. En la versión 2.50, la función de TP/SL automático se ajusta desde la línea de entrada (punto de entrada), y el precio automático en esta versión sólo desplaza la lín
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilidades
Indicador de sincronización de gráficos: diseñado para sincronizar objetos gráficos en ventanas de terminal. Puede utilizarse como una excelente adición a TradePanel . Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Demostración aquí . Para trabajar, instale el indicador en el gráfico del que desea copiar objetos. Los objetos gráficos creados en este gráfico serán copiados automáticamente por el indicador a todos los gráficos con el mismo símbolo. El indicador tambi
Otros productos de este autor
Transparent Renko Overlay Indicator
Arnold Holm
Indicadores
Indicador fantasma de superposición Renko Visión general El indicador superpuesto Ghost Renko muestra ladrillos Renko directamente en el gráfico de precios principal como una superposición semitransparente. A diferencia de los gráficos Renko tradicionales que requieren una ventana sin conexión separada, este indicador permite a los operadores ver la acción del precio de las velas estándar y la estructura Renko simultáneamente en el mismo gráfico. La superposición ayuda a identificar la dirección
FREE
Renko Velocity Heatmap
Arnold Holm
Indicadores
Velocity Renko Heatmap es un indicador de ventana independiente que convierte series de precios estándar basadas en el tiempo en bloques de estilo Renko y los colorea según la velocidad de impulso. Cada bloque representa un tamaño de caja Renko fijo, mientras que la intensidad del color refleja la rapidez con la que se formó el bloque en relación con el tiempo de formación medio reciente. El movimiento lento aparece atenuado/neutro, el movimiento rápido se vuelve más saturado, lo que permite una
FREE
Drag Drop Lot Size Calculator
Arnold Holm
Utilidades
Calculadora de tamaño de lote de arrastrar y soltar Visión general Drag Drop Lot Size Calculator es una herramienta basada en gráficos de riesgo y dimensionamiento de posiciones para MetaTrader 5. Calcula el tamaño de lote apropiado basado en el saldo de su cuenta (o capital), el porcentaje de riesgo seleccionado, y la distancia de stop-loss definida por una sola línea horizontal en el gráfico. Un panel compacto en el gráfico muestra los valores clave en tiempo real. Características principales
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario