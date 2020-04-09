Prop Firm Daily Loss Guardian

Semáforo de Pérdidas Diario Guardian

El Semáforo de Pérdidas Diarias Guardian es una ligera utilidad de gestión de riesgos para MetaTrader 5. Muestra un claro panel de estado de "semáforo" en el gráfico para su uso diario de pérdidas y, opcionalmente, puede aplicar una parada dura mediante el cierre de las posiciones recién abiertas una vez que se alcanza un nivel crítico de reducción.

La herramienta está diseñada para los operadores que quieren una comprensión inmediata, visual de cuándo reducir el riesgo y cuándo dejar de operar para el día.

Características principales

Panel de estado con semáforos: Verde, Amarillo, Rojo y Alcanzado

Límite de pérdida diario configurable: Importe fijo en divisas Porcentaje del saldo o del capital al inicio del día Modo de porcentaje estilo Prop-firm

Base de cálculo de pérdidas flexible: Reducción de capital desde el inicio del día Sólo PnL cerrado Combinado (lógica cerrada y flotante)

Umbrales de alerta claros: Alerta amarilla (por defecto 50%) Alerta crítica roja (por defecto 85%)

Modos de protección opcionales: Sólo advertencias (sin aplicación) Comportamiento de bloqueo duro: cierra automáticamente las posiciones recién abiertas tras activarse el rojo

Estilos visuales de alerta roja: Borde de pantalla Insignia STOP Ambos

Opciones de reinicio diario: Restablecimiento del día del corredor (medianoche del servidor) Hora de reinicio personalizada

Interruptor de anulación manual (desactiva temporalmente la aplicación)

Posición, escala y opacidad de la interfaz de usuario ajustables

Alerta sonora opcional en caso de cambio de estado

Funcionamiento

A la hora de reinicio diario, la utilidad captura el capital y el saldo al inicio del día. Calcula continuamente la pérdida diaria actual según la base de pérdidas seleccionada. Convierte la pérdida en un porcentaje de uso de su límite de pérdida diario. Actualiza el estado del panel: Verde: por debajo del umbral amarillo

Amarillo: en o por encima del umbral amarillo

Rojo: en o por encima del umbral rojo

Violado: al 100% o por encima Si el bloqueo duro está activado y el rojo está activo, las posiciones recién abiertas pueden cerrarse automáticamente tras un breve periodo de gracia.

Resumen de Entradas

Ajustes de Riesgo

Modo de pérdida diaria (divisa o porcentaje)

Valor de pérdida diaria

Umbral amarillo (%)

Umbral rojo (%)

Ajustes de tiempo

Método de reinicio (día del corredor u hora personalizada)

Reajuste personalizado hora/minuto

Base de cálculo

Base de pérdidas (reducción de capital, PnL cerrado, combinado)

Utilizar el capital o el saldo como base para los cálculos porcentuales

Protección

Modo de protección (off/soft/hard)

Alcance del bloqueo duro (símbolo actual o todos los símbolos)

Periodo de gracia (ms)

Número máximo de intentos de cierre

Visual / UI

Esquina del panel

Escala del panel

Opacidad

Estilo de alerta roja

Sonido activado + archivo de sonido

Anulación manual

Desactivar la aplicación manteniendo la pantalla activa

Frecuencia de actualización

Intervalo de actualización del panel (ms)

Notas y recomendaciones

Esta utilidad está pensada como una capa de control de riesgos. No genera señales de operación.

El mecanismo de bloqueo reacciona a las nuevas posiciones detectadas después del disparo en rojo. Utilice el periodo de gracia para evitar cierres involuntarios por condiciones de carrera durante la ejecución rápida.

Para un comportamiento más fiable, mantenga un intervalo de actualización razonable (los valores por defecto son adecuados para la mayoría de los casos de uso).

Soporte

Si tiene preguntas, problemas de configuración o solicitudes de características, por favor utilice la sección de comentarios del producto en MQL5.com o envíeme un mensaje a través del sistema de mensajería incorporado en MQL5.com.