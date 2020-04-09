Prop Firm Daily Loss Guardian
- Utilidades
- Arnold Holm
- Versión: 1.0
Semáforo de Pérdidas Diario Guardian
El Semáforo de Pérdidas Diarias Guardian es una ligera utilidad de gestión de riesgos para MetaTrader 5. Muestra un claro panel de estado de "semáforo" en el gráfico para su uso diario de pérdidas y, opcionalmente, puede aplicar una parada dura mediante el cierre de las posiciones recién abiertas una vez que se alcanza un nivel crítico de reducción.
La herramienta está diseñada para los operadores que quieren una comprensión inmediata, visual de cuándo reducir el riesgo y cuándo dejar de operar para el día.
Características principales
-
Panel de estado con semáforos: Verde, Amarillo, Rojo y Alcanzado
-
Límite de pérdida diario configurable:
-
Importe fijo en divisas
-
Porcentaje del saldo o del capital al inicio del día
-
Modo de porcentaje estilo Prop-firm
-
-
Base de cálculo de pérdidas flexible:
-
Reducción de capital desde el inicio del día
-
Sólo PnL cerrado
-
Combinado (lógica cerrada y flotante)
-
-
Umbrales de alerta claros:
-
Alerta amarilla (por defecto 50%)
-
Alerta crítica roja (por defecto 85%)
-
-
Modos de protección opcionales:
-
Sólo advertencias (sin aplicación)
-
Comportamiento de bloqueo duro: cierra automáticamente las posiciones recién abiertas tras activarse el rojo
-
-
Estilos visuales de alerta roja:
-
Borde de pantalla
-
Insignia STOP
-
Ambos
-
-
Opciones de reinicio diario:
-
Restablecimiento del día del corredor (medianoche del servidor)
-
Hora de reinicio personalizada
-
-
Interruptor de anulación manual (desactiva temporalmente la aplicación)
-
Posición, escala y opacidad de la interfaz de usuario ajustables
-
Alerta sonora opcional en caso de cambio de estado
Funcionamiento
-
A la hora de reinicio diario, la utilidad captura el capital y el saldo al inicio del día.
-
Calcula continuamente la pérdida diaria actual según la base de pérdidas seleccionada.
-
Convierte la pérdida en un porcentaje de uso de su límite de pérdida diario.
-
Actualiza el estado del panel:
-
Verde: por debajo del umbral amarillo
-
Amarillo: en o por encima del umbral amarillo
-
Rojo: en o por encima del umbral rojo
-
Violado: al 100% o por encima
-
-
Si el bloqueo duro está activado y el rojo está activo, las posiciones recién abiertas pueden cerrarse automáticamente tras un breve periodo de gracia.
Resumen de Entradas
Ajustes de Riesgo
-
Modo de pérdida diaria (divisa o porcentaje)
-
Valor de pérdida diaria
-
Umbral amarillo (%)
-
Umbral rojo (%)
Ajustes de tiempo
-
Método de reinicio (día del corredor u hora personalizada)
-
Reajuste personalizado hora/minuto
Base de cálculo
-
Base de pérdidas (reducción de capital, PnL cerrado, combinado)
-
Utilizar el capital o el saldo como base para los cálculos porcentuales
Protección
-
Modo de protección (off/soft/hard)
-
Alcance del bloqueo duro (símbolo actual o todos los símbolos)
-
Periodo de gracia (ms)
-
Número máximo de intentos de cierre
Visual / UI
-
Esquina del panel
-
Escala del panel
-
Opacidad
-
Estilo de alerta roja
-
Sonido activado + archivo de sonido
Anulación manual
-
Desactivar la aplicación manteniendo la pantalla activa
Frecuencia de actualización
-
Intervalo de actualización del panel (ms)
Notas y recomendaciones
-
Esta utilidad está pensada como una capa de control de riesgos. No genera señales de operación.
-
El mecanismo de bloqueo reacciona a las nuevas posiciones detectadas después del disparo en rojo. Utilice el periodo de gracia para evitar cierres involuntarios por condiciones de carrera durante la ejecución rápida.
-
Para un comportamiento más fiable, mantenga un intervalo de actualización razonable (los valores por defecto son adecuados para la mayoría de los casos de uso).
Soporte
Si tiene preguntas, problemas de configuración o solicitudes de características, por favor utilice la sección de comentarios del producto en MQL5.com o envíeme un mensaje a través del sistema de mensajería incorporado en MQL5.com.