Drag Drop Lot Size Calculator

Drag-Drop-Losgrößen-Rechner

Übersicht

Drag Drop Lot Size Calculator ist ein chartbasiertes Risiko- und Positionsgrößen-Tool für MetaTrader 5. Es berechnet die geeignete Losgröße auf der Grundlage Ihres Kontostandes (oder Ihres Eigenkapitals), des gewählten Risikoprozentsatzes und der Stop-Loss-Distanz, die durch eine einzelne horizontale Linie im Chart definiert wird. Ein kompaktes On-Chart-Panel zeigt die wichtigsten Werte in Echtzeit an.

Wichtigste Merkmale

  • Einlinien-Workflow: verwendet eine einzige horizontale Linie als Stop-Loss-Ebene

  • Berechnung der Losgröße in Echtzeit auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes und des Stop-Abstands

  • Anzeige von Risikobetrag (Geld), Stoppkurs, Abstand in Pips und berechneter Losgröße

  • Voreingestellte Risikotasten (0,10% bis 4,00%) für schnelle Anpassungen

  • Optionale Balance/Equity-Basis für die Risikoberechnung

  • Verschiebbares Panel (optional) für flexible Chartplatzierung

  • Funktioniert mit jedem vom Broker unterstützten Symbol (verwendet Tick-Wert/Tick-Größe des Brokers)

Wie funktioniert es?

  1. Befestigen Sie den Indikator in einem Chart.

  2. Zeichnen Sie genau eine horizontale Linie (HLINE) an Ihrem beabsichtigten Stop-Loss-Kurs.

  3. Der Indikator erkennt die Linie und behandelt sie als Stop-Loss-Niveau.

  4. Der Einstiegskurs wird vom aktuellen Marktpreis übernommen (Ask für BUY, Bid für SELL).

  5. Die Lotgröße wird so berechnet, dass der Verlust am Stop dem gewählten Risikobetrag entspricht.

  6. Das Panel wird automatisch aktualisiert, wenn Sie die Stop-Linie verschieben oder die Risikovoreinstellungen ändern.

Wenn mehr als eine horizontale Linie vorhanden ist, fordert der Indikator Sie auf, alle bis auf eine Linie zu entfernen, um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden.

Eingaben (Parameter)

  • Risiko-Prozentsatz: Risiko pro Handel in Prozent (z. B. 1,00)

  • Eigenkapital anstelle von Saldo verwenden: Wenn aktiviert, basiert das Risiko auf dem Eigenkapital; andernfalls auf dem Saldo

  • Richtung: Auto, BUY oder SELL (Auto wählt auf der Grundlage der Stop-Linie im Verhältnis zum aktuellen Preis)

  • Standard-Stop-Abstand (Pips): Reserviert für Workflow-Standardwerte (nicht erforderlich für die Berechnung bei Verwendung der Linie)

  • Farbe/Dicke der Risikolinie: Visuelle Einstellungen für das Stop-Konzept (Panel-basierte Anzeige)

  • Label Text Color: Textfarbe des Panels

  • Voreingestellte Schaltflächen anzeigen: Aktiviert Schaltflächen für schnelle Risikoprozente

  • Y-Position des Panels / Breite des Panels: Platzierung und Größe des Panels

  • Panel verschiebbar: Ermöglicht das Verschieben des Panels durch Ziehen

Anmerkungen und Beschränkungen

  • Der Indikator platziert keine Trades und ändert keine Orders. Er ist ein Berechnungs- und Visualisierungstool.

  • Für eine genaue Lotberechnung sind gültige Tickdaten des Brokers erforderlich. Wenn der Tick-Wert/die Tick-Größe noch nicht verfügbar ist, zeigt das Panel eine Warte-/Fehlermeldung bis zur nächsten Preisaktualisierung an.

  • Um korrekte Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie genau eine horizontale Linie auf dem Diagramm beibehalten, um das Stop-Loss-Niveau zu definieren.

Tipps für die Verwendung

  • Setzen Sie Richtung auf KAUFEN oder VERKAUFEN, wenn Sie die Berechnung auf eine Seite beschränken möchten.

  • Verwenden Sie Equity anstelle von Balance, wenn Sie das Risiko auf der Grundlage des aktuellen variablen P/L-Risikos bemessen.

  • Wenn die berechnete Losgröße unter dem Mindestwert des Brokers oder über dem Höchstwert des Brokers liegt, zeigt das Panel eine Warnung an und Sie sollten das Risiko oder den Stop-Abstand anpassen.

Unterstützung

Wenn Sie auf ein Problem stoßen, beschreiben Sie bitte das Symbol, den Kontotyp, den Broker und die Schritte zur Reproduktion des Problems in den Produktkommentaren, damit das Problem effizient gelöst werden kann.


