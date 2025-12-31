Symbol Switch MT5

Intelligenter Symbolwechsler und Multi-Chart-Synchronisation

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Änderung von Symbolen in jedem Chart. Der Smart Symbol Changer ist nicht nur eine Schalttafel, sondern ein komplettes Tool zur Verwaltung des Arbeitsbereichs, das für professionelle Händler entwickelt wurde, die mehrere Vermögenswerte (Forex, Krypto, Indizes) in mehreren Chartfenstern überwachen.

Warum dies der beste Symbolwechsler für MQL5 ist:

Die meisten Symbolwechsler sind unübersichtlich und überladen Ihren Bildschirm. Dieses Tool verfügt über ein intelligentes Auto-Grid, das Ihre Symbole automatisch alphabetisch sortiert und sie in ordentlichen Reihen auf der Grundlage ihres Anfangsbuchstabens anordnet (z. B. alle "A"-Paare in einer Reihe, "E"-Paare in der nächsten).

Noch besser ist das robuste Master/Slave-Synchronisationssystem. Klicken Sie auf ein Symbol in Ihrem "Master"-Dashboard, und alle Ihre "Slave"-Diagramme werden sofort entsprechend aktualisiert.

🔥 Hauptmerkmale

1. Multi-Chart-Synchronisation (Master/Slave)

Master-Modus: Zeigt Ihr gesamtes Symbolgitter an. Wenn Sie auf ein Symbol klicken, sendet es ein Signal an alle anderen Charts.

Slave-Modus (Clean UI): Slave-Diagramme blenden das Schaltflächenraster aus, um Bildschirmplatz zu sparen. Sie zeigen eine schlichte Statusleiste an und warten auf Befehle vom Master.

Kanäle: Führen Sie mehrere Sync-Gruppen gleichzeitig aus! Verwenden Sie Kanal 1, um Ihre Forex-Charts zu synchronisieren und Kanal 2, um Ihre Krypto-Charts unabhängig voneinander auf demselben Terminal zu synchronisieren.

2. Intelligentes "Auto-Layout" UI

Auto-Sortierung: Fügen Sie einfach Ihre Symbolliste ein. Der Indikator sortiert sie automatisch alphabetisch.

Intelligente Zeilen: Das Raster beginnt auf intelligente Weise eine neue Zeile, wenn sich der erste Buchstabe eines Symbols ändert. Kein Suchen mehr in einem unübersichtlichen Block von Schaltflächen.

Behandlung von Präfixen/Suffixen: Der Broker verwendet m.EURUSD oder EURUSD.pro ? Geben Sie das Präfix/Suffix in den Einstellungen ein, und die Schaltflächen bleiben sauber (zeigen nur "EURUSD") und funktionieren trotzdem perfekt.

3. Unterstützung mehrerer Instanzen

Fügen Sie mehrere Panels zum selben Chart hinzu! Sie können ein "Forex"-Panel auf der linken Seite und ein "Crypto"-Panel auf der rechten Seite haben, ohne dass sie in Konflikt geraten.

4. Optimierte Leistung

Geschrieben in modernem, objektorientiertem MQL5.

Null Verzögerung. Verwendet ereignisbasierte Kommunikation anstelle von langsamen Schleifen.

⚙️ Wie man einrichtet

Szenario A: Das Kommandozentrum (Master Chart)

Hängen Sie den Indikator an einen Chart an. Setzen Sie InpMasterChart = true . Geben Sie Ihre Liste von Symbolen ein (z.B. EURUSD;GBPUSD;USDJPY... ). Dieser Chart wird nun andere Charts steuern.

Szenario B: Der Empfänger (Slave Chart)

Hängen Sie den Indikator an einen anderen Chart an. Setzen Sie InpMasterChart = false . Die Schaltflächen verschwinden und es bleibt eine reine "Slave Mode"-Statusleiste. Dieser Chart folgt nun sofort jedem Symbol, das Sie im Master-Chart anklicken.

📋 Eingabeparameter

Symbole: Eine Liste von Vermögenswerten, getrennt durch ein Semikolon ( ; ).

Präfix / Suffix: Ausgeblendeter Text für Maklerkompatibilität (z. B. ecn. , .pro ).

Instanz-ID: (Standard: Set1 ) Ändern Sie dies, wenn Sie ein zweites Panel zum selben Chart hinzufügen.

Link Channel: (Standard: 1 ) Master steuern nur Slaves mit der gleichen Channel ID.

Smart Rows: (Voreinstellung: true ) Startet eine neue Zeile für jeden neuen Buchstaben (A, B, C...).

UI-Einstellungen: Passen Sie X/Y-Offsets, Farben, Schaltflächengrößen und Schriftarten an Ihre Vorlage an.

Optimieren Sie noch heute Ihren Handels-Workflow.