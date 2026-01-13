Gold Strength Indicator MT4

Eleve su nivel de trading en el XAUUSD (Oro) con el Medidor de Fuerza del XAUUSD Oro, un indicador técnico de alta precisión diseñado para scalpers intradía y seguidores de tendencias.





Indicador de fuerza del XAUUSD.

Adecuado únicamente para el oro en plazos de 1 y 5 minutos. Indicador intradía a corto plazo. Sin desviación de señal ni redibujado. Capacidad de alerta temprana.





Características principales:





Coloreado dinámico del Momentum: Las velas de alto impacto se resaltan instantáneamente en amarillo (alcista) o rojo (bajista). Sólo opera cuando el mercado tiene fuerza real.





Etiquetado de nivel de potencia (1-5): Cada movimiento significativo se clasifica del 1 al 5. El nivel 5 indica una ruptura institucional masiva, mientras que el nivel 1 representa una continuación saludable de la tendencia.





Temporizador de velas inteligente: Temporizador de cuenta atrás integrado que se vuelve rojo durante los últimos 10 segundos de una barra, alertándole para que se prepare para entrar exactamente al cierre.





Detección de agotamiento: Detecta automáticamente los movimientos sobreextendidos (zonas Climax) utilizando la lógica MA-Deviation para evitar que compre en la parte superior o venda en la parte inferior.





Suite de Alertas Completa: Obtenga alertas sonoras y emergentes instantáneas para todos los niveles de impulso en los marcos temporales M1 y M5.





Panel profesional: Panel de reglas de negociación opcional para mantener su psicología bajo control (límites de pérdida diarios y estrategias básicas).





Cómo utilizarlo:





Identificación de Tendencias (M5): Busque velas resaltadas en amarillo/rojo con niveles de potencia 3, 4 ó 5 para confirmar la tendencia.





Entrada de Scalping (M1): Utilice las alertas de impulso M1 para programar su entrada durante los retrocesos en la dirección de la tendencia M5.





Estrategia de salida: Salga cuando aparezca un símbolo de agotamiento (!) o cuando se desvanezca el impulso.





Mercados recomendados: Optimizado para Oro (XAUUSD).



