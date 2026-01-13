Gold Strength Indicator MT4
- Indicadores
- Yan Zhen Du
- Versión: 1.0
- Activaciones: 8
Eleve su nivel de trading en el XAUUSD (Oro) con el Medidor de Fuerza del XAUUSD Oro, un indicador técnico de alta precisión diseñado para scalpers intradía y seguidores de tendencias.
Indicador de fuerza del XAUUSD.
Adecuado únicamente para el oro en plazos de 1 y 5 minutos. Indicador intradía a corto plazo.
Sin desviación de señal ni redibujado. Capacidad de alerta temprana.
Características principales:
Coloreado dinámico del Momentum: Las velas de alto impacto se resaltan instantáneamente en amarillo (alcista) o rojo (bajista). Sólo opera cuando el mercado tiene fuerza real.
Etiquetado de nivel de potencia (1-5): Cada movimiento significativo se clasifica del 1 al 5. El nivel 5 indica una ruptura institucional masiva, mientras que el nivel 1 representa una continuación saludable de la tendencia.
Temporizador de velas inteligente: Temporizador de cuenta atrás integrado que se vuelve rojo durante los últimos 10 segundos de una barra, alertándole para que se prepare para entrar exactamente al cierre.
Detección de agotamiento: Detecta automáticamente los movimientos sobreextendidos (zonas Climax) utilizando la lógica MA-Deviation para evitar que compre en la parte superior o venda en la parte inferior.
Suite de Alertas Completa: Obtenga alertas sonoras y emergentes instantáneas para todos los niveles de impulso en los marcos temporales M1 y M5.
Panel profesional: Panel de reglas de negociación opcional para mantener su psicología bajo control (límites de pérdida diarios y estrategias básicas).
Cómo utilizarlo:
Identificación de Tendencias (M5): Busque velas resaltadas en amarillo/rojo con niveles de potencia 3, 4 ó 5 para confirmar la tendencia.
Entrada de Scalping (M1): Utilice las alertas de impulso M1 para programar su entrada durante los retrocesos en la dirección de la tendencia M5.
Estrategia de salida: Salga cuando aparezca un símbolo de agotamiento (!) o cuando se desvanezca el impulso.
Mercados recomendados: Optimizado para Oro (XAUUSD).