Fisher Transform MTF

Indikator-Übersicht

Dies ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe (MTF)-Indikator, der nicht nur die klassische Fisher-Transform-Formel anwendet, sondern sie in ein umfassendes Handelssystem mit einem Echtzeit-Dashboard integriert. Der Indikator zeichnet sich dadurch aus, dass er Umkehrungen durch eine fortschrittliche Divergenzerfassung aufzeigt und eine klare Multi-Timeframe-Ansicht der Marktstruktur bietet.

Wie er funktioniert: Kern der Fisher-Logik

1. normalisierung und Signalerzeugung

Der Indikator transformiert den Preis (unter Verwendung des Medianpreises (High+Low)/2) in eine Gauß-Verteilung mittels der Fisher-Transform-Formel: 0,5 log((1+Wert)/(1-Wert)) .

Dieser Prozess schärft die Wendepunkte und erzeugt zwei Linien:

Fisher-Linie (gelb-grün): Der transformierte Hauptoszillator.

Trigger-Linie (Magenta): Eine 1-Perioden-Verzögerung der Fisher-Linie (dient als Signallinie).

Überkreuzungen zwischen diesen Linien erzeugen einfache Kauf-/Verkaufspfeile im Indikatorfenster.

2. wichtige Fisher-Interpretation

Nulllinie als Trendfilter: Eine leistungsstarke Funktion. Wenn die Fisher-Linie über 0 liegt, deutet dies auf eine zinsbullische Tendenz des zugrunde liegenden Preistrends für diesen Zeitraum hin. Umgekehrt deutet ein Wert unter 0 auf eine rückläufige Tendenz hin. Dies bietet einen sofortigen, objektiven Trendfilter.

Extreme Messwerte: Werte nahe der oberen/unteren Grenze deuten auf überkaufte/überverkaufte Bedingungen hin, aber die Fisher-Linie ist so konzipiert, dass sie sich während starker Trends länger an den Extremen aufhält.

Das erweiterte MTF-Dashboard: Ihre Kommandozentrale

Die wahre Stärke liegt im Chart-Panel, das die Fisher-Analyse über 8 Zeitrahmen hinweg in einer handlungsorientierten Übersicht zusammenfasst.

1. vierspaltiges Layout für jeden Zeitrahmen:

TF : Zeitrahmen (z. B. H1, M15).

FT-Wert : Der aktuelle numerische Wert der Fisher-Transformation. Dieser Wert zeigt Ihnen sofort an, ob der Bias bullish (>0) oder bearish (<0) ist und wie extrem der Wert ist.

Status : Eine dynamische Textbeschriftung ("Steigend", "Fallend" oder "Gleichbleibend") basierend auf der Fisher-Transformation. Blau für steigend, Orange für fallend und Grau für gleichbleibend. Dies zeigt die aktuelle Impulsrichtung des Fisher-Oszillators selbst an.

Signal : Die farblich abgestufte Richtungseinschätzung unter Verwendung proprietärer Schwellenwerte für die Steigung.

2. gradiente Signalstärke und Farben:

Der Indikator gibt nicht nur ein Kauf-/Verkaufssignal aus, sondern teilt die Stärke des Momentums anhand von Steigungsberechnungen in fünf verschiedene Stufen ein:

▲▲ S tarker Bulle (Limonengrün): Steigung ist > 2x der positive Schwellenwert. Sehr starkes bullisches Momentum.

▲ B ullish (Grün): Die Steigung ist > der positive Schwellenwert. Normales bullisches Momentum.

● Neutral (Grau): Die Steigung liegt innerhalb der neutralen Schwelle. Keine starke direktionale Tendenz.

▼ B ärenhaft (Rosa): Die Steigung ist < dem negativen Schwellenwert. Standardmäßiges bärisches Momentum.

▼▼ S tarker Bär (Rot): Die Steigung ist < 2x der negative Schwellenwert. Sehr starkes bärisches Momentum.

Die Empfindlichkeitsschwelle passt sich je nach Zeitrahmen an (empfindlicher bei niedrigeren TFs wie M1).

3) Aggregierte "Suggestion" und Vertrauensanzeige:

Das Panel fasst alle 8 Zeitrahmensignale zu einer klaren Empfehlung zusammen (z.B. "Strong Buy", "Neutral", "Sell").

Das Confidence Meter (ein farbiger Balken) und die prozentuale Bewertung (0-100%) zeigen, wie stark die Zeitrahmen übereinstimmen. Eine hohe Punktzahl bei einer "Strong Buy"-Empfehlung deutet auf eine hochwahrscheinliche, abgestimmte Gelegenheit hin.

Hervorgehobener Vorteil: Überlegene Divergenzerfassung

Die Logik zur Erkennung von Divergenzen zwischen der Preisbewegung und der Fisher-Linie ist außergewöhnlich gut abgestimmt:

Sie erkennt sowohl klassische als auch umgekehrte/versteckte Divergenzen.

Zur visuellen Bestätigung werden klare Pfeile auf dem Indikator und optionale Trendlinien sowohl auf dem Preisdiagramm als auch im Indikatorfenster angezeigt .

Kann Warnungen generieren, um sicherzustellen, dass Sie nie ein potenzielles Umkehrsignal verpassen.

Hauptvorteile für den Trader

Umfassende Trendanalyse: Kombiniert den Fisher-Wert (>/< 0) für die Verzerrung, den Status (steigend/fallend) für das Momentum und den Gradienten Signalstärke für die Überzeugung, alles in einer Ansicht.

Informierte Entscheidungsfindung: Das MTF-Panel beantwortet kritische Fragen: Ist der Trend auf den höheren TFs bullisch? Verstärkt sich das Momentum auf den unteren TFs für einen Einstieg? Bildet sich eine Divergenz?

Objektiv und visuell: Macht Schluss mit dem Rätselraten. Das farbcodierte Dashboard bietet eine sofortige, objektive Momentaufnahme der Marktstruktur über alle relevanten Zeitrahmen hinweg.

Hochwahrscheinliche Warnungen: Die Divergenzsignale gehören zu den zuverlässigsten Frühindikatoren für eine Trendwende, insbesondere wenn sie mit einem unterstützenden MTF-Dashboard-Wert kombiniert werden.

Für wen es geeignet ist

Dieses Tool ist ideal für:

Swing- und Positionstrader, die die Trendrichtung W1/H4 zum Filtern von Trades verwenden.

Day Trader, die die M15/M5-Signale für den Einstieg nutzen und sich dabei an der H1-Richtung orientieren.

Alle Trader, die sich auf Divergenzen als Kernkomponente ihrer Strategie verlassen und falsche Signale vermeiden wollen, indem sie die Ausrichtung mehrerer Zeitrahmen überprüfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich hierbei nicht nur um einen Fisher Transform-Indikator handelt, sondern um ein komplettes Multi-Timeframe-Momentum- und Divergenzhandelssystem, das Trend-Bias, Momentum-Richtung und Signalstärke in einem einzigen, intuitiven Dashboard quantifiziert.