RSI v SMA MTF

RSI und SMA MTF-Indikator: Professioneller Handelsvorteil in einem Tool

Zusammenfassung

Der RSI v SMA MTF-Indikator ist ein hochentwickeltes Multi-Timeframe-Momentum-Analyse-Tool, das den traditionellen RSI in ein leistungsstarkes, handlungsfähiges Handelssystem verwandelt. Durch die Kombination der RSI-Neigungsanalyse mit SMA-Crossover-Signalen, Divergenzerfassung und Echtzeit-Multi-Timeframe-Confluence bietet dieser Indikator Händlern eine umfassendere Sicht auf das Marktmomentum über alle relevanten Zeitrahmen hinweg.

Hauptnutzen und umsetzbare Handelsentscheidungen

1 . intelligente RSI-Momentum-Visualisierung

- Farbkodierte RSI-Neigung: Identifiziert sofort die Stärke des Momentums durch 5 verschiedene Farben der Steigung:

- Steil nach oben/unten: Starkes Momentum (Blau/Orange)

- Leicht aufwärts/abwärts: Moderates Momentum (Puderblau/Gelb)

- Flach : Konsolidierungsphasen (Grau)

- SMA-Dynamik-Filter: Glättet das RSI-Rauschen und bietet eine eigene farbkodierte Trendrichtung (Kalk/Rot/Grau)

2) Multi-Timeframe-Konfluenz-System

- Trend Timeframes: W1, D1, H4, H1 für direktionale Vorspannung

- Einstiegszeitrahmen: M30, M15, M5, M1 für präzises Timing

- Real-Time-Panel: Zeigt RSI-Werte, Richtung und Status für alle 8 Zeitrahmen gleichzeitig an

3 . klare Handelssignale

- RSI/SMA-Überkreuzungen: Bullish/Bearish-Pfeile mit visueller Bestätigung

- Divergenz-Erkennung: Automatische Erkennung mit Trendlinien und Alarmen

- MTF-Zusammenfluss: Identifiziert, wenn sich mehrere Zeitrahmen für wahrscheinliche Setups ausrichten

- Konfidenzmesser: Quantifiziert die Signalstärke von 0-100%.

Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung

1 Intuitive visuelle Schnittstelle

- Übersichtliche Anzeige: Alle Elemente in einem separaten Fenster mit klarer Farbkodierung

- Intelligentes Bedienfeld: MTF-Panel mit CPU-sparender Toggle-Funktionalität (an/aus)

- Automatische Aktualisierungen: Das Panel wird alle 3 Sekunden aktualisiert (konfigurierbar)

2 . keine Konfiguration erforderlich

- Plug-and-Play: Standardeinstellungen optimiert für die meisten Märkte (konfigurierbar für das jeweilige Instrument)

- Anpassbar: Einstellbare RSI/SMA-Perioden, Farben und Alarmpräferenzen

- Optimierter Strategietester: Automatische Optimierung der Leistung während des Backtestings, um CPU-Ressourcen zu sparen

3 . nahtlose Integration

- Keine externen Abhängigkeiten: Läuft vollständig innerhalb von MetaTrader5

- Minimale Ressourcenauslastung: Optimierte Berechnungen und Speicherverwaltung

- Plattformübergreifend: Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

Wettbewerbsvorteil und einzigartige Vorteile

1 ) Multi-Timeframe-Kontext (was andere übersehen)

Die meisten Indikatoren zeigen nur den aktuellen Zeitrahmen an. Dieses Tool bietet:

- Hierarchische Analyse: Verstehen der Trendrichtung (höhere TFs) gegenüber dem Einstiegszeitpunkt (niedrigere TFs)

- Konfluenz-Erkennung: Automatische Erkennung, wenn 4+ Zeitrahmen übereinstimmen

- Bewertung der Stärke: Konfidenzmesser quantifiziert die Qualität des Setups

2 . dynamische Steigungsintelligenz

Im Gegensatz zu statischen RSI-Anzeigen zeigt dieser Indikator:

- Quantifiziert das Momentum: Nicht nur die Richtung, sondern auch die Stärke des Momentums

- Kontextabhängige Schwellenwerte: Unterschiedliche Steigungsschwellen für verschiedene Zeitrahmen

- Visuelle Progression: Beobachten Sie, wie das Momentum in Echtzeit auf- oder abnimmt

3 . professionelle Funktionen

- Rollierende SMA-Berechnung: Optimierte Leistung auch bei großen Datensätzen

- Selektive Divergenz-Erkennung: Berechnet nur die letzten Balken, um CPU zu sparen

- Intelligentes Warnsystem: Konfigurierbare Alarme für Crosses, Divergenzen und MTF-Konfluenz

4 . integrierte Risikomanagement-Funktion

- Überkauft/überverkauft-Zonen: Klare visuelle Abgrenzung (konfigurierbar)

- Mid-Level-Linie: Wichtige 50er-Linie zur Trendbestimmung

- Signalstärke-Filter: Vermeiden von Trades mit geringem Vertrauen

Handelsanwendungen und Anwendungsfälle

Für Swing Trader (H4-D1-W1 Fokus)

- Trend-Timeframes für direktionale Tendenz verwenden

- Einstieg bei Zusammenfluss mit Einstiegszeitrahmen

- Positionen durch RSI/SMA-Ausrichtung halten

Für Day Trader (M5-M30-H1 Fokus)

- Schnelle visuelle Einschätzung von Momentumverschiebungen

- Präzises Einstiegs-Timing mit Multi-TF-Bestätigung

- Scalp-Divergenz-Setups mit hohem Vertrauen

Für Positions-Trader

- Überwachung der langfristigen Trendausrichtung

- Identifizieren Sie wichtige Divergenzmuster

- Einstiegszeitpunkte bei Konvergenzen mit mehreren Zeitrahmen

Leistung und Verlässlichkeit

Optimierte Engine

- Effiziente Berechnungen: Rolling SMA, selektive Divergenzerfassung

- Stabile Leistung: Zuverlässige Behandlung von Datenlücken und ungültigen Handles

- Effizienter Speicher: Ordnungsgemäße Bereinigung von Objekten und Puffern

Professionelle Eigenschaften

- EA-bereit: Bullish/Bearish RSI v SMA Cross-Signale werden in Puffern gespeichert und sind für EA leicht zugänglich

- Strategie-Tester bereit: Deaktiviert visuelle Elemente während der Optimierung

- Anpassbare UI: Passen Sie Farben, Größen und Positionen nach Belieben an

Warum dieser Indikator einen echten Mehrwert bietet

1. Umfassende Analyse in einer Ansicht: Eliminiert/verringert den Bedarf an mehreren Diagrammen/Indikatoren

2. Quantifizierbarer Vorteil: Konfidenzbewertung beseitigt Subjektivität

3. Zeitersparnis: Sofortige Bewertung für mehrere Zeitrahmen

4. Anpassungsfähig: Geeignet für alle Handelsstile und Zeitrahmen

5. Profi-Grade: Funktionen, die normalerweise in teuren kommerziellen Indikatoren zu finden sind

Ideales Benutzerprofil

Dieser Indikator ist ideal für:

- Umsteigende Trader: Übergang vom diskretionären zum systematischen Handel

- Multi-Timeframe-Analysten: Die den Zusammenfluss visualisieren wollen

- RSI/SMA-Strategie-Anwender: Die traditionelle Ansätze verbessern wollen

- Vielbeschäftigte Fachleute: Sie benötigen eine schnelle, umfassende Markteinschätzung

- Systementwickler: Sie suchen eine solide Grundlage für automatisierte Strategien

Der RSI v SMA MTF-Indikator verwandelt komplexe Multi-Timeframe-Analysen in klare, umsetzbare Handelsentscheidungen. Durch die Bereitstellung von Kontext-, Zusammenfluss- und Konfidenzmetriken verschafft er Händlern einen erheblichen Vorteil bei der Identifizierung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und vermeidet gleichzeitig Rauschen und falsche Signale.


Empfohlene Produkte
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indikatoren
Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells: 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (od
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Dieser Indikator ist derselbe wie der beliebte Heiken Ashi Smoothed. Der Heikin Ashi-Indikator für MetaTrader 5 existiert bereits, aber er hat zwei Nachteile: Er malt die Kerzen nicht genau. Es ist nicht möglich, die Kerzenbreite zu ändern. Siehe auch Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In dieser Version gibt es keine solchen Nachteile.
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „WPR mit 2 gleitenden Durchschnitten“ für MT5, ohne Nachzeichnen. - Der WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. - Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ zeigt die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators an. - Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. - Die Konfiguration des Indikators über Parameter ist sehr einfach und er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. - Die Kauf- und Verkaufs-Ei
ESS Enguifing Strategy Signals
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indikatoren
ESS ENGUIFING STATEGY SIGNALS Dieser Indikator erkennt Hüllkerzen, auf die ein Filter angewendet wird, dieser Filter setzt sich aus 3 Strategien zusammen, mit denen es möglich ist, die größtmögliche Wirksamkeit innerhalb der messbaren Parameter zu identifizieren. Die Signale werden durch Aufwärts- und Abwärtspfeile für jede der Richtungen angezeigt, und Sie können auch Warnungen, E-Mails und Push-Nachrichten an das Mobiltelefon aktivieren oder deaktivieren. Es ist erwähnenswert, dass kein In
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (558)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Advanced Price Flow Analytics 8
Rafael Vasili
Indikatoren
DAILY OH/OL SDEV QUANT MODEL - STATISTISCHER HANDEL MIT PRÄZISEM RISIKOMANAGEMENT HANDELN SIE MIT MATHEMATISCHER SICHERHEIT - KENNEN SIE IHREN EXAKTEN STOP-LOSS UND TAKE-PROFIT BEVOR SIE EINSTEIGEN Dieser Indikator analysiert mehr als 5.000 Tage Kursverlauf, um Sie zu informieren: Genaue Einstiegsniveaus (Sigma-Bänder, die bei der
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Universal Soul Reaper ist ein atmosphärischer Marktfluss-Oszillator, der das Preisverhalten als einen Zyklus spiritueller Energie interpretiert. Anstatt nur auf den reinen Preis zu reagieren, visualisiert er den Seelenzustand des Marktes und zeigt an , wann die Dynamik erwacht, sich stabilisiert oder nachlässt. Der Indikator arbeitet in einem separaten Fenster und stellt drei miteinander verwobene Einheiten dar: den Ektoplasmischen Schleier , die Geistgrenze und den Seelenkern . Zusammen bilden
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem für mehrere Zeitrahmen und Symbole, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert , so dass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert in den Zeitrahmen
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten， Er unterstützt auch verschiedene Devisentransaktionen， DEMO Version，modleling muss " Every tick based on real ticks" wählen ) Wichtiger Hinweis: Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, kontaktieren Sie mich bitte zuerst, und ich werde Sie mit professionellen Antworten und Dienstleistungen versorgen 1. Übersicht FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortsc
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
RelicusRoad Pro: Quantitatives Markt-Betriebssystem 70% RABATT AUF LEBENSLANGEN ZUGANG (BEGRENZTE ZEIT) - ÜBER 2.000 TRADER Warum scheitern die meisten Trader trotz "perfekter" Indikatoren? Weil sie einzelne Konzepte isoliert handeln. Ein Signal ohne Kontext ist ein Glücksspiel. Für konstante Gewinne benötigen Sie KONFLUENZ . RelicusRoad Pro ist kein einfacher Pfeil-Indikator. Es ist ein vollständiges quantitatives Markt-Ökosystem . Es bildet die „Fair Value Road“ ab und unterscheidet zwischen R
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.48 (138)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator für die gleichzeitige Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen möglichen Zeitrahmen 3. Suche nach Mustern in allen möglichen Größen. Von den kleinsten bis z
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Weitere Produkte dieses Autors
Williams Accumulation Distribution MTF
Ebrah Ssali
Indikatoren
MTF WAD Vereinfachter Indikator - Professionelle Handelslösung Überblick Der MTF WAD Simplified ist ein hochentwickelter volumenbasierter Multi-Timeframe-Indikator, der entwickelt wurde, um Smart Money Flows auf den Finanzmärkten zu verfolgen. Durch die Überwachung der Williams Accumulation/Distribution (WAD) über 8 verschiedene Zeitrahmen bietet dieses Tool Händlern einen beispiellosen Einblick in institutionelle Akkumulations- und Distributionsmuster. Hauptvorteile für Trader 1 . intelligente
MTF Candlestick Patterns Detector
Ebrah Ssali
Indikatoren
Der MTF Candlestick Patterns Detector-Indikator ist ein umfassendes Momentum- und Trend-Intelligence-System , das entwickelt wurde, um das Marktrauschen zu beseitigen und Privatanlegern Klarheit auf institutionellem Niveau zu bieten. Er ist auf die Erkennung von Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit spezialisiert, indem er die Geometrie der Preisbewegung mit zeitlichen Zusammenhängen verbindet. Hier erfahren Sie, warum dieses Tool für Ihr Trading Desk ein entscheidender Faktor ist: Kernfunktiona
SessionInfoDisplay
Ebrah Ssali
Indikatoren
Wichtige Marktsitzungsinformationen auf einen Blick Hören Sie auf, mit mehreren Tools zu jonglieren und auf Zeitzonenumrechner zu schielen. Der SessionInfoDisplay-Indikator ist Ihr neuer, unentbehrlicher Trading-Pilot, der Ihnen Echtzeit-Marktinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Was er leistet: Ihr unverzichtbares Trading-Dashboard Dieser intelligente Indikator liefert drei wichtige Informationen auf einen Blick: 1. Erkennung von Sitzungen in Echtzeit - Erkennt automatisch , welche wich
FREE
Dynamic Gradient Colour RSI v SMA
Ebrah Ssali
Indikatoren
Clr-Dynamischer RSI vs. SMA-Indikator: Umfassende Analyse der Merkmale und Vorteile Der Clr-Dynamic RSI v SMA-Indikator stellt einen bedeutenden Evolutionssprung bei den Instrumenten der technischen Analyse dar. Er verwandelt den klassischen Relative Strength Index (RSI) von einem potenziell zweideutigen Oszillator in ein hochentwickeltes, multidimensionales Handelssystem. Im Kern behält dieser Indikator die mathematische Grundlage des RSI bei, indem er die Geschwindigkeit und Veränderung von
Multi Time Frame VWAP
Ebrah Ssali
Indikatoren
MTF VWAP-Indikator - Kurzübersicht Dieser Indikator zeigt Ihnen anhand des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP), wohin institutionelles Geld über mehrere Zeitrahmen hinweg fließt, um Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Was er tatsächlich tut: 1 . verfolgt die Smart Money Levels: - Zeigt auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis die VWAP-Linien an, auf denen große Akteure (Banken, Fonds) handeln. - Sagt Ihnen, ob der Kurs über oder unter diesen wichtigen institutionel
Fisher Transform MTF
Ebrah Ssali
Indikatoren
Indikator-Übersicht Dies ist ein hochentwickelter Multi-Timeframe (MTF)-Indikator, der nicht nur die klassische Fisher-Transform-Formel anwendet, sondern sie in ein umfassendes Handelssystem mit einem Echtzeit-Dashboard integriert. Der Indikator zeichnet sich dadurch aus, dass er Umkehrungen durch eine fortschrittliche Divergenzerfassung aufzeigt und eine klare Multi-Timeframe-Ansicht der Marktstruktur bietet. Wie er funktioniert: Kern der Fisher-Logik 1. normalisierung und Signalerzeugung Der I
