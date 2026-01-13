Universal Strategy EA

EA de Estrategia Universal - Detección de Señales MACD Multi-Tiempo

Un sofisticado sistema de trading automatizado que combina el análisis MACD multi-marco temporal con el reconocimiento avanzado de patrones y la gestión integral del riesgo. Este EA funciona como un sistema autónomo con detección de señales incorporada, sin necesidad de indicadores externos.

Soporta hasta 4 marcos temporales simultáneos (Mayor + 3 Menor)

Tres tipos de señales MACD: Cruce de Línea Cero, Cruce de Línea de Señal y Precio Relativo

Modo cascada configurable para validación jerárquica de señales

Selección de barra de señal independiente por timeframe

📊 Reconocimiento avanzado de patrones





Patrones armónicos (Gartley, Mariposa, Murciélago, Cangrejo)

Cabeza y hombros / cabeza y hombros invertidos

Detección de Pin Bar con parámetros personalizables

Zonas de retroceso Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%)

Reconocimiento de Smart Order Block

Detección de barrido de liquidez (Stop Hunts)

Patrones de acción del precio (Engulfing, Inside/Outside Bars, Doji)

Múltiples estrategias de negociación





Breakout/Fade de la sesión asiática

Gap Trading (Relleno/Continuación)

Perfil de Volumen + Punto de Control

Autodetección de Línea de Tendencia

Breakouts de contracción de la volatilidad

Detección de regímenes de mercado

Análisis de Divergencia Multi-Tiempo

🛡️ Gestión integral del riesgo





Dimensionamiento dinámico de lotes con márgenes

Protección de la cuenta (saldo mínimo, nivel de margen, límites de reducción)

Validación del nivel de stop con ajuste automático

Filtrado de márgenes con supervisión en tiempo real

Objetivos de beneficios/pérdidas diarios/semanales

Protección contra la reducción máxima

Gestión avanzada de operaciones





Niveles de TP/SL individuales y acumulativos

Sistemas de punto de equilibrio y trailing stop

Estrategias de cierre parcial (2 niveles)

Salidas basadas en el tiempo y bloqueo de beneficios

Salida en candelabro y trailing SAR parabólico

Protección de ruptura de entrada

Negociación multisímbolo

Opere en el gráfico actual o en toda la Observación del Mercado

Seguimiento del estado de cada símbolo

Cálculo del riesgo por símbolo

Procesamiento de señales independiente por símbolo

🎛️ Sistema de filtros

Filtro de media móvil (MA simple frente a precio o cruce de MA)

Filtro estocástico con zonas de sobrecompra/sobreventa

Filtro RSI con 6 modos de negociación (Reversal, Trend-Follow, Momentum, etc.)

Filtro MACD2 (Estándar/Zero-Lag/OSMA)

Filtro de impulso TrendSentry

Validación de tendencia ZigZag

Modos de negociación

Sólo gráfico actual: sólo opera con el símbolo del gráfico adjunto.

Toda la vigilancia del mercado: negocia todos los símbolos de la ventana de vigilancia del mercado.

Tipos de señales

Señales de Continuación - Opere en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior

Señales de reversión - Opere contra el impulso a corto plazo para correcciones

Señales de estrategia - Entradas basadas en patrones de estrategias avanzadas

Controles de riesgo

Protección del saldo mínimo de la cuenta

Control del nivel de margen (impide operar por debajo del 150-200% del nivel de margen)

Límites de reducción (detiene las operaciones por encima del 20-30% de reducción)

Tamaño dinámico de los lotes en función del margen disponible

Gestión de errores mejorada con lógica de reintento inteligente

Parámetros de entrada

Más de 135 parámetros configurables que cubren todos los aspectos de la negociación

Ajustes independientes para cada marco temporal y estrategia

Personalización del color y la visualización de los objetos del gráfico

Activación/desactivación individual de todas las funciones

Gestión de sesiones

Filtros de sesión de negociación (asiática, Londres, EE.UU., personalizada)

Opciones de inicio diferido tras la apertura de la sesión/día

Cierre de operaciones por periodos (fin de día/semana/mes)

Funciones de rendimiento

Gestión de errores de nivel empresarial con códigos de error específicos de MT4

Lógica de reintento de operaciones con retrasos inteligentes

Mecanismos de actualización de precios para una ejecución precisa

Registro exhaustivo para la resolución de problemas

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4

Idioma: MQL4 MQL4

Tipos de cuenta: Todos (Hedge/Netting)

Símbolos: Cualquier símbolo negociable

Plazos: M1 a MN1

Este EA representa una completa solución de trading de nivel institucional que combina análisis técnico, reconocimiento de patrones y una sofisticada gestión del riesgo en un único sistema automatizado.