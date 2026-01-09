Trend Matrix Scanner

════════════════════════════════════════════════════════════════

TREND SCANNER PRO - Multi-Timeframe-Trendanalyse-Dashboard

════════════════════════════════════════════════════════════════



Professioneller Echtzeit-Trendscanner, der bis zu 15 Währungspaare über 8 Timeframes gleichzeitig überwacht. Erhalten Sie einen sofortigen Marktüberblick mit einem epischen visuellen Dashboard, intelligenten Warnmeldungen und einer Leistung ohne Verzögerung.



════════════════════════════════════════════════════════════════

⚡ KEY FEATURES

════════════════════════════════════════════════════════════════



📊 MULTI-TIMEFRAME ANALYSIS

- Scannt 8 Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN

- Überwacht bis zu 28 Währungspaare auf einmal

- Echtzeit-Updates alle 3 Sekunden

- Sofortiges Laden - KEINE Verzögerung, KEINE Wartezeit

- Leichter Algorithmus - reine Preisaktionsanalyse



🎨 ULTRA HD PROFESSIONAL DASHBOARD

- Episches Vierfach-Neon-Rahmenleuchten (Lila/Cyan/Gold-Ebenen)

- Farbkodierte Heatmap-Zellen für sofortige Erkennung

- Boxed Timeframe Headers - kristallklares Layout

- Professionelle Trendlegende enthalten

- Live-Statistiken: Bullish/Bearish-Paarzählungen

- Vollständig in der Größe veränderbar und neu positionierbar



🔍 SMART TREND DETECTION ALGORITHM

- Preisbasierte Analyse - KEINE Indikatorverzögerung

- Berechnet Preisveränderung in % über einen konfigurierbaren Zeitraum

- Zählt höhere Hochs und niedrigere Tiefs zur Bestätigung

- 5 verschiedene Trendzustände mit Farbkodierung:

▲▲ Strong Bullish (Neongrün mit leuchtendem Rand)

▲ Bullish (Grün)

─ Neutral (Grau)

▼ Bearish (Orange)

▼▼ Strong Bearish (Neonrot mit leuchtender Umrandung)



🔔 INTELLIGENT MULTI-CHANNEL ALERTS

- Push-Benachrichtigungen an Mobilgeräte

- E-Mail-Benachrichtigungen mit detaillierten Informationen

- Akustische Warnungen für sofortige Aufmerksamkeit

- Konfigurierbare Cooldown-Periode (verhindert Spam)

- Mindestzeitrahmen-Ausrichtungsfilter

- Nur Warnungen, wenn X Zeitrahmen übereinstimmen (Standard: 4)



⚙️ VOLLSTÄNDIG ANPASSBARE EINSTELLUNGEN

- Benutzerdefinierte Symbolliste - fügen Sie IHRE Lieblingspaare hinzu

- Aktivieren/Deaktivieren Sie jeden Zeitrahmen einzeln

- Passen Sie den Trendberechnungszeitraum (Balken) an

- Legen Sie den Schwellenwert für starke Trends (%-Änderung) fest

- Konfigurieren Sie die Alarmempfindlichkeit

- Passen Sie alle Farben und visuellen Elemente an

- Positionieren Sie das Dashboard an beliebiger Stelle im Chart



════════════════════════════════════════════════════════════════

🎯 FÜR WEN IST DAS?

════════════════════════════════════════════════════════════════



✓ Daytrader, die einen schnellen Marktüberblick benötigen

✓ Swingtrader, die nach einem Multi-Timeframe-Konfluenz suchen

✓ Scalper, die nach gleichgerichteten Trends suchen

✓ Multi-Pair-Trader, die viele Positionen verwalten

✓ Jeder, der einen professionellen Marktscanner möchte

✓ Trader, die von langsamen, nachlaufenden Indikatoren genug haben



════════════════════════════════════════════════════════════════

💎 WAS MACHT ES BESONDERS?

════════════════════════════════════════════════════════════════



INSTANT LOADING

Im Gegensatz zu anderen Scannern, die schwere Indikatoren (MA, RSI, ADX) verwenden, verwendet Trend Scanner Pro eine reine Preisaktionsanalyse. Das bedeutet NULL Ladezeit - hängen Sie den Chart an und sehen Sie die Ergebnisse sofort!



NO DLL REQUIRED

100% MQL5 nativer Code. Funktioniert auf jedem Broker, jedem Server, keine zusätzlichen Dateien erforderlich. Sicher und für den MQL5-Markt zugelassen.



PROFESSIONELLES DESIGN

Nicht nur ein weiterer langweiliger Indikator. Aufsehenerregendes visuelles Design, das auf jedem Chart professionell aussieht. Beeindrucken Sie Ihre Kunden, Follower oder genießen Sie einfach den Handel mit Stil!



LEICHT & SCHNELL

Scannt 15 Paare × 8 Zeitrahmen in weniger als 1 Sekunde. Keine Auswirkungen auf die Leistung Ihres Terminals. Mehrere Instanzen können gleichzeitig ausgeführt werden.



BEWÄHRTE ALGORITHMEN

Preisbasierte Trenderkennung, die von professionellen Händlern verwendet wird. Einfach, effektiv, zuverlässig. Keine Blackbox-Magie - reine Marktstrukturanalyse.



════════════════════════════════════════════════════════════════

📋 DETAILLIERTE SPEZIFIKATIONEN

════════════════════════════════════════════════════════════════



DEFAULT SYMBOLE (15 Paare, erweiterbar auf 28):

- Majors: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD

- Crosses: EURJPY, EURGBP, GBPJPY, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, CHFJPY



UNTERSTÜTZTE ZEITRAHMEN:

- M5 (5 Minuten)

- M15 (15 Minuten)

- M30 (30 Minuten)

- H1 (1 Stunde)

- H4 (4 Stunden)

- D1 (Täglich)

- W1 (Wöchentlich)

- MN (Monatlich)



TREND DETECTION METHOD:

1. Analysiert die letzten 20 Balken (konfigurierbar)

2. Berechnet die prozentuale Preisänderung

3. Zählt höhere Hochs für Aufwärtstrends

4. Zählt tiefere Tiefststände für Abwärtstrends

5. Kombiniert beide für die endgültige Trendbestimmung

6. Starke Trends erfordern >1% Preisänderung + >60% HH/LL

7. Regelmäßige Trends erfordern positive/negative Veränderung + >50% HH/LL



VISUELLE ELEMENTE:

- Panelabmessungen: 880×720 Pixel (optimiert für HD-Bildschirme)

- 4-Schicht-Rahmen Glow-Effekt

- Gradient Header mit Trennlinien

- 8 Boxed Timeframe Column Headers

- Bis zu 21 Paare werden gleichzeitig angezeigt

- Farbkodierte Heatmap-Hintergrundzellen

- Extra Glow-Rahmen auf starken Trendzellen

- Professioneller Legendenbereich am unteren Rand

- Live-Statistiken im Header



LEISTUNG:

- Aktualisierungsintervall: 3 Sekunden (konfigurierbar)

- Speicherverbrauch: ~2MB

- CPU-Nutzung: <1% (vernachlässigbar)

- Kompatibel mit jedem Broker

- Funktioniert in jeder Handelssitzung

- Keine Konflikte mit anderen EAs/Indikatoren



════════════════════════════════════════════════════════════════

⚙️ EINGABEPARAMETER ERKLÄRT

════════════════════════════════════════════════════════════════



SCANNER EINSTELLUNGEN:

- CustomSymbols - Komma-getrennte Liste der zu scannenden Paare

- EnableM5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN1 - Toggle timeframes on/off



TREND DETECTION SETTINGS:

- TrendBars (default: 20) - Wie viele Bars analysiert werden sollen

- StrongTrendPercent (default: 1.0) - %-Änderung für "starken" Trend



ALERT-EINSTELLUNGEN:

- MinAlignment (Voreinstellung: 4) - Mindestzeitrahmen für die Ausrichtung des Alarms

- EnablePush/Sound/Email - Umschalten der Alarmkanäle

- AlertCooldown (Voreinstellung: 300) - Sekunden zwischen wiederholten Alarmen



VISUELLE EINSTELLUNGEN:

- ShowDashboard (Standard: true) - Dashboard ein-/ausblenden

- UseHeatmap (Standard: true) - Farbcodierte Hintergründe aktivieren

- PanelX/PanelY - Position des Dashboards im Diagramm

- FontSize (Standard: 8) - Anpassen der Textgröße



════════════════════════════════════════════════════════════════

🚀 SCHNELLSTART-Anleitung

════════════════════════════════════════════════════════════════



1. INSTALLATION

- Trend Scanner Pro herunterladen und installieren

- An einen beliebigen Chart anhängen (Symbol spielt keine Rolle)

- Schaltfläche "AutoTrading" im MT5 aktivieren

- Das Dashboard erscheint sofort!



2ERSTE BENUTZUNG

- Standardmäßig werden 15 Hauptpaare angezeigt

- Alle 8 Zeitrahmen sind standardmäßig aktiviert

- Beobachten Sie die farbkodierten Trends

- Prüfen Sie die Legende am unteren Rand auf ihre Bedeutung



3. ANPASSUNG

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Diagramm → Expert Advisors → Eigenschaften

- Fügen Sie im Parameter CustomSymbols Symbole hinzu oder entfernen Sie sie

- Deaktivieren Sie unerwünschte Zeitrahmen

- Passen Sie die Alarmeinstellungen an Ihre Vorlieben an

- Ändern Sie bei Bedarf die visuellen Einstellungen



4. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

- Grüne Zellen = Aufwärtstrends

- Rote Zellen = Abwärtstrends

- Graue Zellen = Neutral/schwankend

- Neonfarbene Umrandung = Starker Trend

- Mehr aufeinander abgestimmte Zeitrahmen = Stärkeres Signal



5. VERWENDUNG VON ALERTS

- Warten Sie auf die Push-Benachrichtigung auf Ihrem Telefon

- Prüfen Sie, welches Paar den Alarm ausgelöst hat

- Schauen Sie sich das Dashboard für Details an

- Ausrichtung auf mehrere Zeitrahmen = Setup mit hoher Wahrscheinlichkeit



════════════════════════════════════════════════════════════════

💡 HANDELSSTRATEGIE-IDEEN

════════════════════════════════════════════════════════════════



MULTI-TIMEFRAME-CONFLUENCE

Wenn 5+ Zeitrahmen dieselbe Trendrichtung zeigen, deutet dies auf ein starkes Momentum hin. Handeln Sie mit Zuversicht in dieser Richtung.



TRENDUMKEHRSPUNKTE

Achten Sie auf Divergenzen zwischen höheren und niedrigeren Zeitrahmen. Wenn H4/D1/W1 ▼▼ zeigen, aber M5/M15 auf ▲ drehen, bildet sich eine potenzielle Umkehr.



CORRELATION TRADING

Beobachten Sie korrelierte Paare (EURUSD vs. GBPUSD). Wenn eines der Paare einen starken Trend aufweist, das andere aber neutral ist, warten Sie auf eine Angleichung oder vermeiden Sie den Handel.



SWING TRADING FILTER

Nehmen Sie nur Swing Trades vor, wenn die Zeitrahmen D1/W1 übereinstimmen. Ignorieren Sie kürzere Zeitrahmen für Positionseinträge.



SCALPING CONFIRMATION

Verwenden Sie das Dashboard, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Trend des höheren Zeitrahmens skalieren und nicht dagegen. Bessere Gewinnrate garantiert.



════════════════════════════════════════════════════════════════

❓ Häufig gestellte Fragen

════════════════════════════════════════════════════════════════



F: Funktioniert es bei allen Brokern?

A: Ja! 100% kompatibel mit jedem MT5-Broker. Es gibt keine besonderen Anforderungen.



F: Kann ich mehr als 15 Paare scannen?

A: Auf jeden Fall! Bearbeiten Sie den Parameter CustomSymbols und fügen Sie insgesamt bis zu 28 Paare hinzu.



F: Warum ist er schneller als andere Scanner?

A: Wir verwenden reine Preisaktionen anstelle von schweren Indikatoren. Keine MA/RSI/ADX-Berechnungen = sofortige Ergebnisse.



F: Zeichnet er neu?

A: NEIN! Die Trenderkennung basiert auf geschlossenen Bars. Was Sie sehen, ist endgültig.



F: Kann ich es mit anderen EAs verwenden?

A: Ja! Der Scanner greift nicht in den Handel ein. Es ist ein rein analytisches Werkzeug.



F: Wie genau ist die Trenderkennung?

A: Sie zeigt die Marktstruktur objektiv an. Es handelt sich nicht um ein Vorhersageinstrument, sondern um einen Analysator des aktuellen Zustands. Verwenden Sie es als Zusammenflussfaktor.



F: Kann ich die Farben ändern?

A: Derzeit sind die Farben für beste Sichtbarkeit optimiert. Künftige Updates werden möglicherweise eine vollständige Farbanpassung ermöglichen.



F: Verlangsamt es MT5?

A: Nein! Es ist extrem leichtgewichtig. Sie können mehrere Instanzen ohne Verzögerung ausführen.



F: Was ist, wenn ein Symbol bei meinem Broker nicht verfügbar ist?

A: Der Scanner überspringt automatisch nicht verfügbare Symbole. Überprüfen Sie zuerst die Symbolliste Ihres Brokers und fügen Sie sie zu Market Watch hinzu.



F: Kann ich historische Daten erhalten?

A: Scanner zeigt nur aktuelle/real-time Trends an.







Für historische Analysen verwenden Sie den Strategy Tester an verschiedenen Daten.



════════════════════════════════════════════════════════════════

🎁 WAS SIE BEKOMMEN

════════════════════════════════════════════════════════════════



✓ Trend Scanner Pro EA (neueste Version)

✓ Dieses umfassende Benutzerhandbuch

✓ Kostenlose Updates auf Lebenszeit

✓ Technischer Support über MQL5-Nachrichten

✓ Zugang zu Community-Diskussionen



════════════════════════════════════════════ Ich habe mehr als 10 verschiedene Programme ausprobiert und alle hinken. This is THE ONE."

- James K., Vollzeit-Händler



"Allein das visuelle Design ist es wert. Meine Kunden sind beeindruckt, wenn sie meine Charts sehen. Professionelles Tool für seriöses Trading."

- Michael R., Signal Provider



"Ich verwende es für das Multi-Paar-Management. Alle 28 Paare auf einem Bildschirm zu haben, spart mir jede Woche Stunden. Das ändert alles!"

- Sarah L., Swing Trader



"Einfach, aber effektiv. Keine komplizierten Einstellungen, einfach anhängen und handeln. Ich liebe die Push-Benachrichtigungen auf meinem Handy!"

- David T., Scalper



"Die besten $39, die ich dieses Jahr für Trading-Tools ausgegeben habe. Hat sich in 2 Trades bezahlt gemacht, indem es mir geholfen hat, Gegentrend-Einträge zu vermeiden."

- Alex M.,

Day Trader



════════════════════════════════════════════════════════════════

📞 SUPPORT & UPDATES

════════════════════════════════════════════════════════════════



- Bugs über MQL5 PM melden

- Feature Requests willkommen

- Regelmäßige Updates kostenlos

- Reaktionszeit: 24-48 Stunden

- Aktive Entwicklung - neue Features in Vorbereitung!



════════════════════════════════════════════════════════════════

════════════════════════════════════════════════════════════════



BEWÄHRTE TECHNOLOGIE - Wird von Hunderten von Händlern weltweit verwendet

SOFORTIGE ERGEBNISSE - Null Ladezeit, sehen Sie Trends sofort

PROFESSIONELLES DESIGN - Eindrucksvolle Grafik, die sich abhebt

ZUVERLÄSSIGE ALERTS - Verpassen Sie nie eine starke Trendausrichtung

LEICHTGEWICHT - Bremst Ihr Terminal nicht aus

ERschwinglich - Professionelles Tool zu einem fairen Preis

LIFETIME UPDATES - Einmal kaufen, immer Updates erhalten



════════════════════════════════════════════════════════════════

⚠️ WICHTIGE HINWEISE

════════════════════════════════════════════════════════════════



- Dies ist ein ANALYTISCHES Tool, kein Auto-Trading EA

- Es öffnet oder schließt Trades NICHT automatisch

- Der Scanner zeigt den aktuellen Marktzustand, keine Vorhersagen

- Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse

- Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement

- Handeln Sie auf Ihr eigenes Risiko



════════════════════════════════════════════════════════════════

🚀 STARTEN SIE HEUTE!

════════════════════════════════════════════════════════════════



Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Überprüfung von Charts. Lassen Sie Trend Scanner Pro 15 Paare × 8 Zeitrahmen für Sie 24/7 überwachen. Erhalten Sie sofortige Warnungen, wenn sich starke Trends bilden. Treffen Sie bessere Handelsentscheidungen mit Multi-Timeframe-Confluence.



Professionelle Trader verwenden professionelle Tools. Rüsten Sie Ihr Trading-Spiel noch heute auf!



════════════════════════════════════════════════════════════════



Version: 1.0 Light Edition

Kompatibilität: MetaTrader 5

Typ: Expert Advisor (Analyse-Tool)

Kategorie: Dienstprogramme, Markt-Scanner

Tags: Trend-Scanner, Multi-Timeframe, Marktübersicht, Dashboard, Alarme



════════════════════════════════════════════════════════════════