Fox Wave Account Nexus

🔷 Kurzbeschreibung

Fox Wave Account Nexus ist ein professionelles Dashboard für die Echtzeit-Überwachung mehrerer MetaTrader 5-Konten über verschiedene Terminals von einem einzigen Chart aus.

🔷 Vollständige Beschreibung

🔥 Fox Wave Account Nexus

Professionelles Multi-Account Monitoring Dashboard für MetaTrader 5

Fox Wave Account Nexus ist ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das für Händler entwickelt wurde, die mehrere MT5-Konten gleichzeitig betreiben und eine sofortige, zentralisierte Kontrolle benötigen.

Der Indikator sammelt Live-Daten von allen angeschlossenen MetaTrader 5-Terminals und zeigt sie in einem übersichtlichen, kontrastreichen Dashboard an.

Keine externen Server.
Keine Wolke.
Nur Ihre Terminals und lokalen Dateien.

🚀 Hauptmerkmale

✔ Echtzeit-Überwachung mehrerer MT5-Konten
✔ Unterstützt mehrere Terminals und Broker
✔ Kontostand, Eigenkapital und Gewinnübersicht
✔ Zusammenfassungen pro Konto und pro Währung
✔ Klare visuelle Gewinn-/Verlustindikatoren
✔ Automatische Datensynchronisierung über Common Files
✔ Arbeitet im Hintergrund mit zeitbasierten Updates
✔ Optimiert für 24/7-Überwachungs-Setups
✔ Entwickelt für professionelle Trader und Portfoliomanager

🧠 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

  • Trader, die mehrere finanzierte oder persönliche Konten führen

  • Portfolio- und Vermögensverwalter

  • Prop-Firm-Händler

  • Trader, die mehrere MT5-Terminals gleichzeitig nutzen

  • Jeder, der eine Kommandozentrale und keinen weiteren Indikator braucht

💡 So funktioniert es

  1. Verbinden Sie Fox Wave Account Nexus mit einem beliebigen Chart auf jedem MT5-Terminal

  2. Jedes Terminal schreibt die Kontodaten automatisch in einen gemeinsamen Ordner

  3. Ein Terminal (Hauptmonitor) liest alle Daten und zeigt das Dashboard an

  4. Alle Updates werden in Echtzeit synchronisiert

Keine Kopfschmerzen bei der Konfiguration.
Kein manuelles Exportieren.
Einfach einstecken und überwachen.

⚙️ Technische Hinweise

  • Verwendet das MetaTrader 5 Common Files System

  • Keine DLLs

  • Keine externen Verbindungen

  • Sicher und konform mit den MQL5 Marktregeln

  • Leichtgewichtig und leistungsfreundlich

💎 Empfehlung für die Lizenzierung

Die monatliche Miete ist ideal zum Testen.
Unbegrenzte Lizenz wird für Händler empfohlen, die langfristige Multi-Account-Setups betreiben und nach ein paar Monaten der Nutzung Geld sparen.

📌 Schlussbemerkung

Fox Wave Account Nexus ist kein Handelssignal.
Es ist ein professionelles Kontrollpanel für ernsthafte MT5-Händler.

Wenn Sie mit mehr als einem Konto handeln, wird dieses Tool schnell unverzichtbar.


Video Fox Wave Account Nexus
Weitere Produkte dieses Autors
Cool iExposure
Zbynek Liska
5 (1)
Indikatoren
Wenn Sie mehr Informationen als nur ein paar Zahlen im iExposure-Index benötigen, ist dieser Indikator genau das Richtige für Sie. Der bessere iExposure-Indikator ist eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Informationen, wie z. B.: Getrennte Gewinnspalte für KAUFEN und VERKAUFEN Separate SL-Spalte für KAUFEN und VERKAUFEN Separate TP-Spalte für KAUFEN und VERKAUFEN Durchschnittspreis als horizontale Linie im Chart Pip-Wert www.foxwave.eu
Annual Bar Info
Zbynek Liska
Indikatoren
Grundlegendes Werkzeug Zeigt Jahreskerze, Bereich für Tag, Bereich für Woche, Bereich für Monat, Bereich für Jahr. Zeigt Fibonacci für Tag, Fibonacci für Woche, Fibonacci für Monat, Fibonacci für Jahr. Anzeige der prozentualen Veränderung für den Tag, die Woche, den Monat und das Jahr. Zeigt den Abstand des aktuellen Wertes zum vorherigen Schlusskurs für Tag, Woche, Monat und Jahr an.
Fox Wave QCW DrawFiboByDate
Zbynek Liska
Indikatoren
Was sind Fibonacci-Zahlen und -Linien? Fibonacci-Zahlen werden verwendet, um technische Indikatoren zu erstellen, wobei eine mathematische Sequenz verwendet wird, die von dem italienischen Mathematiker, der gemeinhin als "Fibonacci" bezeichnet wird, im 13. Die Zahlenfolge, die mit Null und Eins beginnt, wird durch Addition der beiden vorhergehenden Zahlen gebildet. Der erste Teil der Folge lautet zum Beispiel 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 usw. Die Fibonacci-Folge ist w
FOX Wave QCW Account Protector
Zbynek Liska
Utilitys
Dies ist ein einfaches und sehr effektives Dienstprogramm für den Abschluss im Gewinn oder im Verlust. Ständige Übersicht über den täglichen Draw Down, den aktuellen Gewinn und den Tagesgewinn Dieses Dienstprogramm rettet Ihre Einlage im Falle einer starken Marktveränderung. Fügen Sie es einfach zu einem beliebigen freien Chart hinzu und verwenden Sie es für Ihren täglichen Handel. Dank der minimalen Anzahl von Parametern können Sie das Dienstprogramm für jedes Symbol in MT4 leicht einrichten
Cool iExposure MT5
Zbynek Liska
Indikatoren
Wenn Sie mehr Informationen als nur ein paar Zahlen im iExposure-Index benötigen, ist dieser Indikator genau das Richtige für Sie. Der bessere iExposure-Indikator ist eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Informationen, wie z. B.: Getrennte Gewinnspalte für KAUFEN und VERKAUFEN Separate SL-Spalte für KAUFEN und VERKAUFEN Getrennte TP-Spalte für KAUFEN und VERKAUFEN Durchschnittspreis als horizontale Linie im Chart Pip-Wert Gewinn https://www.facebook.com/groups/prop4y iExposure zeigt
Fox Wave Hidden TP and SL MT5
Zbynek Liska
Utilitys
Einfacher EA zum Schließen von Positionen mit Gewinn oder Verlust. Alle Positionen eines Chartsymbols werden separat gezählt. Einstellungen: TPforSymbol - legen Sie den Gewinnbetrag fest, der angibt, wann alle Positionen für das Symbol des Charts geschlossen werden sollen. Swap und Kommission verringern Ihren Gewinn. SLforSymbol - stellen Sie den SL-Betrag ein, um den SL für jede Position für das Symbol des Charts anzugeben. Swap und Kommission erhöhen Ihren Verlust. SLforSyblol ist immer unter
Dashboard for the nearest H L for the last X years
Zbynek Liska
Indikatoren
Dieses jährliche Dashboard für mehrere Währungen analysiert den nächstgelegenen Höchst- und Tiefststand zum aktuellen Kurs für eine ausgewählte Anzahl der letzten Jahre. Es zeigt an, wie viele Pips der Kurs noch vom nächsten Hoch oder Tief entfernt ist. Sie können einen Schwellenwert für die Anzahl der Pips festlegen, und der Alarm benachrichtigt Sie, wenn sich der Kurs den festgelegten Werten nähert. In Echtzeit bietet das Dashboard auch einen Überblick über die nächstgelegenen Höchst- oder Tie
Annual Highs Lows Over X Years
Zbynek Liska
Indikatoren
Analyse auf Schlüsselebene : Der Indikator verfolgt den nächstgelegenen Jahreshöchst- und -tiefststand zum aktuellen Kurs über eine bestimmte Anzahl von Jahren. Annäherungswarnungen : Er löst einen Alarm aus, wenn der Kurs eine bestimmte Anzahl von Punkten vom nächsten Hoch oder Tief entfernt ist. Anpassbare Benachrichtigungsintervalle : Sie können festlegen, wie oft die Warnungen wiederholt werden sollen, z. B. alle 30 Minuten. Historische Perspektive : Ermöglicht die langfristige Verfolgung vo
Cool iExposure MT5 II
Zbynek Liska
Indikatoren
iExposure Fox Wave - Umfassender Indikator zur Positionsüberwachung iExposure Fox Wave ist ein fortschrittlicher MetaTrader-Indikator, der eine detaillierte Überwachung aller offenen Handelspositionen in einem klaren, tabellarischen Format bietet. Dieses Tool ist perfekt für Händler, die alle wichtigen Handelsinformationen an einem Ort haben möchten. Hauptmerkmale: Symbol: Zeigt die Instrumente (Währungspaare oder andere Symbole) mit offenen Positionen an. Abschlüsse: Anzahl der offenen Trades (
Sorted Range Monitor with Alerts
Zbynek Liska
Indikatoren
RangeDashboard - Täglicher, wöchentlicher und monatlicher Multi-Symbol-Range-Überblick mit Alarmen RangeDashboard ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die aktuelle Bandbreite (Hoch-Tief) ausgewählter Währungspaare oder Instrumente über einen ausgewählten Zeitrahmen (D1, W1, MN1) direkt im Chart anzeigt. Sie können eine anpassbare Liste von Symbolen eingeben, bei Bedarf Suffixe hinzufügen und den Zeitrahmen auswählen, für den die Bereiche berechnet werden. Hauptmerkmal
Multicurrency PSAR Scanner
Zbynek Liska
Indikatoren
Fox Wave PSAR - PSAR Dashboard für mehrere Symbole und Timeframes Beschreibung: Fox Wave PSAR ist ein leistungsstarker Indikator für MetaTrader 5, mit dem Sie den Parabolic SAR (PSAR) über mehrere Symbole und Zeitrahmen hinweg direkt in einem übersichtlichen und praktischen Dashboard überwachen können. Er ist ideal für Scalping-, Intraday- und langfristige Handelsstrategien. Hauptmerkmale: Übersichtliches Dashboard mit einer Liste von Symbolen und ihrem aktuellen PSAR-Status. Unterstützt eine b
MT5NewHighLowDashboardScanner
Zbynek Liska
Indikatoren
New High / Low Dashboard Scanner ist kein gewöhnlicher Indikator. Es handelt sich um ein System zur Kontrolle der Marktstruktur , das entwickelt wurde, um in Echtzeit die Entstehung neuer Hochs und Tiefs über tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Zeithorizonte zu überwachen - und gleichzeitig den genauen Abstand des Preises von diesen kritischen Niveaus in Pips zu messen. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die nicht zu spät reagieren wollen, sondern am Ursprung der Marktbewegun
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension