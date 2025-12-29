🔷 Kurzbeschreibung

Fox Wave Account Nexus ist ein professionelles Dashboard für die Echtzeit-Überwachung mehrerer MetaTrader 5-Konten über verschiedene Terminals von einem einzigen Chart aus.

🔷 Vollständige Beschreibung

🔥 Fox Wave Account Nexus

Professionelles Multi-Account Monitoring Dashboard für MetaTrader 5

Fox Wave Account Nexus ist ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das für Händler entwickelt wurde, die mehrere MT5-Konten gleichzeitig betreiben und eine sofortige, zentralisierte Kontrolle benötigen.

Der Indikator sammelt Live-Daten von allen angeschlossenen MetaTrader 5-Terminals und zeigt sie in einem übersichtlichen, kontrastreichen Dashboard an.

Keine externen Server.

Keine Wolke.

Nur Ihre Terminals und lokalen Dateien.

🚀 Hauptmerkmale

✔ Echtzeit-Überwachung mehrerer MT5-Konten

✔ Unterstützt mehrere Terminals und Broker

✔ Kontostand, Eigenkapital und Gewinnübersicht

✔ Zusammenfassungen pro Konto und pro Währung

✔ Klare visuelle Gewinn-/Verlustindikatoren

✔ Automatische Datensynchronisierung über Common Files

✔ Arbeitet im Hintergrund mit zeitbasierten Updates

✔ Optimiert für 24/7-Überwachungs-Setups

✔ Entwickelt für professionelle Trader und Portfoliomanager

🧠 Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Trader, die mehrere finanzierte oder persönliche Konten führen

Portfolio- und Vermögensverwalter

Prop-Firm-Händler

Trader, die mehrere MT5-Terminals gleichzeitig nutzen

Jeder, der eine Kommandozentrale und keinen weiteren Indikator braucht

💡 So funktioniert es

Verbinden Sie Fox Wave Account Nexus mit einem beliebigen Chart auf jedem MT5-Terminal Jedes Terminal schreibt die Kontodaten automatisch in einen gemeinsamen Ordner Ein Terminal (Hauptmonitor) liest alle Daten und zeigt das Dashboard an Alle Updates werden in Echtzeit synchronisiert

Keine Kopfschmerzen bei der Konfiguration.

Kein manuelles Exportieren.

Einfach einstecken und überwachen.

⚙️ Technische Hinweise

Verwendet das MetaTrader 5 Common Files System

Keine DLLs

Keine externen Verbindungen

Sicher und konform mit den MQL5 Marktregeln

Leichtgewichtig und leistungsfreundlich

💎 Empfehlung für die Lizenzierung

Die monatliche Miete ist ideal zum Testen.

Unbegrenzte Lizenz wird für Händler empfohlen, die langfristige Multi-Account-Setups betreiben und nach ein paar Monaten der Nutzung Geld sparen.

📌 Schlussbemerkung

Fox Wave Account Nexus ist kein Handelssignal.

Es ist ein professionelles Kontrollpanel für ernsthafte MT5-Händler.

Wenn Sie mit mehr als einem Konto handeln, wird dieses Tool schnell unverzichtbar.