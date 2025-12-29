Fox Wave Account Nexus
- Indikatoren
- Zbynek Liska
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🔷 Kurzbeschreibung
Fox Wave Account Nexus ist ein professionelles Dashboard für die Echtzeit-Überwachung mehrerer MetaTrader 5-Konten über verschiedene Terminals von einem einzigen Chart aus.
🔷 Vollständige Beschreibung
🔥 Fox Wave Account Nexus
Professionelles Multi-Account Monitoring Dashboard für MetaTrader 5
Fox Wave Account Nexus ist ein leistungsstarkes visuelles Dashboard, das für Händler entwickelt wurde, die mehrere MT5-Konten gleichzeitig betreiben und eine sofortige, zentralisierte Kontrolle benötigen.
Der Indikator sammelt Live-Daten von allen angeschlossenen MetaTrader 5-Terminals und zeigt sie in einem übersichtlichen, kontrastreichen Dashboard an.
Keine externen Server.
Keine Wolke.
Nur Ihre Terminals und lokalen Dateien.
🚀 Hauptmerkmale
✔ Echtzeit-Überwachung mehrerer MT5-Konten
✔ Unterstützt mehrere Terminals und Broker
✔ Kontostand, Eigenkapital und Gewinnübersicht
✔ Zusammenfassungen pro Konto und pro Währung
✔ Klare visuelle Gewinn-/Verlustindikatoren
✔ Automatische Datensynchronisierung über Common Files
✔ Arbeitet im Hintergrund mit zeitbasierten Updates
✔ Optimiert für 24/7-Überwachungs-Setups
✔ Entwickelt für professionelle Trader und Portfoliomanager
🧠 Für wen ist dieser Indikator geeignet?
-
Trader, die mehrere finanzierte oder persönliche Konten führen
-
Portfolio- und Vermögensverwalter
-
Prop-Firm-Händler
-
Trader, die mehrere MT5-Terminals gleichzeitig nutzen
-
Jeder, der eine Kommandozentrale und keinen weiteren Indikator braucht
💡 So funktioniert es
-
Verbinden Sie Fox Wave Account Nexus mit einem beliebigen Chart auf jedem MT5-Terminal
-
Jedes Terminal schreibt die Kontodaten automatisch in einen gemeinsamen Ordner
-
Ein Terminal (Hauptmonitor) liest alle Daten und zeigt das Dashboard an
-
Alle Updates werden in Echtzeit synchronisiert
Keine Kopfschmerzen bei der Konfiguration.
Kein manuelles Exportieren.
Einfach einstecken und überwachen.
⚙️ Technische Hinweise
-
Verwendet das MetaTrader 5 Common Files System
-
Keine DLLs
-
Keine externen Verbindungen
-
Sicher und konform mit den MQL5 Marktregeln
-
Leichtgewichtig und leistungsfreundlich
💎 Empfehlung für die Lizenzierung
Die monatliche Miete ist ideal zum Testen.
Unbegrenzte Lizenz wird für Händler empfohlen, die langfristige Multi-Account-Setups betreiben und nach ein paar Monaten der Nutzung Geld sparen.
📌 Schlussbemerkung
Fox Wave Account Nexus ist kein Handelssignal.
Es ist ein professionelles Kontrollpanel für ernsthafte MT5-Händler.
Wenn Sie mit mehr als einem Konto handeln, wird dieses Tool schnell unverzichtbar.