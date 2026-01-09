Trend Matrix Scanner
- Utilidades
- Zbynek Liska
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
════════════════════════════════════════════════════════════════
TREND SCANNER PRO - Cuadro de mandos de análisis de tendencias en múltiples marcos temporales
════════════════════════════════════════════════════════════════
Escáner de tendencias profesional en tiempo real que monitoriza hasta 15 pares de divisas en 8 marcos temporales simultáneamente. Obtenga una visión instantánea del mercado con un panel visual épico, alertas inteligentes y un rendimiento de retraso cero.
════════════════════════════════════════════════════════════════
⚡ CARACTERÍSTICAS CLAVE
════════════════════════════════════════════════════════════════
📊 ANÁLISIS MULTI-TIMEFRAME
- Escanea 8 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN
- Monitoriza hasta 28 pares de divisas a la vez
- Actualizaciones en tiempo real cada 3 segundos
- Carga instantánea - SIN retrasos, SIN esperas
- Algoritmo ligero - puro análisis de la acción del precio
🎨 CUADRO DE MANDOS PROFESIONAL ULTRA HD
- Brillo épico del borde de neón cuádruple (capas púrpura/cian/oro)
- Celdas de mapa térmico codificadas por colores para un reconocimiento instantáneo
- Cabeceras de marco temporal en recuadro - diseño cristalino
- Leyenda de tendencia profesional incluida
- Estadísticas en directo: Recuentos de pares alcistas/bajistas
- Totalmente redimensionable y reposicionable
🔍 ALGORITMO DE DETECCION DE TENDENCIA INTELIGENTE
- Análisis basado en el precio - SIN retardo del indicador
- Calcula el % de cambio del precio durante un periodo configurable
- Cuenta los máximos más altos y los mínimos más bajos para confirmación
- 5 estados de tendencia distintos con codificación por colores:
▲▲ Muy alcista (verde neón con borde brillante)
▲ Alcista (verde)
─ Neutral (gris)
▼ Bajista (naranja)
▼▼ Fuertemente Bajista (Rojo Neón con borde resplandeciente)
🔔 ALERTAS INTELIGENTES MULTICANAL
- Notificaciones Push al dispositivo móvil
- Alertas por correo electrónico con información detallada
- Alertas sonoras para una atención inmediata
- Periodo de enfriamiento configurable (evita el spam)
- Filtro de alineación de marco temporal mínimo
- Sólo alertas cuando coinciden X marcos temporales (por defecto: 4)
⚙️ AJUSTES COMPLETAMENTE PERSONALIZABLES
- Lista de símbolos personalizada - añada SUS pares favoritos
- Habilite/deshabilite cualquier marco temporal individualmente
- Ajuste el periodo de cálculo de la tendencia (barras)
- Establezca el umbral de tendencia fuerte (% de cambio)
- Configure la sensibilidad de las alertas
- Personalice todos los colores y elementos visuales
- Posicione el panel de control en cualquier lugar del gráfico
════════════════════════════════════════════════════════════════
🎯 ¿QUIÉNES SON?
════════════════════════════════════════════════════════════════
✓ Operadores diarios que necesitan una rápida visión general del mercado
✓ Operadores swing que buscan confluencia en múltiples marcos temporales
✓ Scalpers que buscan tendencias alineadas
✓ Operadores multipar que gestionan muchas posiciones
✓ Cualquiera que desee un escáner profesional del mercado
✓ Operadores cansados de indicadores lentos y rezagados
════════════════════════════════════════════════════════════════
💎 ¿QUÉ LO HACE ESPECIAL?
════════════════════════════════════════════════════════════════
CARGA INSTANTÁNEA
A diferencia de otros escáneres que utilizan indicadores pesados (MA, RSI, ADX), Trend Scanner Pro utiliza el análisis de la acción del precio puro. Esto significa que el tiempo de carga es CERO - ¡conéctelo al gráfico y vea los resultados inmediatamente!
NO REQUIERE DLL
100% código nativo MQL5. Funciona en cualquier broker, cualquier servidor, sin necesidad de archivos adicionales. Seguro y aprobado para MQL5 Market.
DISEÑO PROFESIONAL
No es sólo otro indicador aburrido. Diseño visual épico que luce profesional en cualquier gráfico. Impresione a sus clientes, seguidores, o simplemente disfrute operando con estilo!
LIGERO Y RAPIDO
Escanea 15 pares × 8 marcos temporales en menos de 1 segundo. No afecta al rendimiento de su terminal. Puede ejecutar varias instancias simultáneamente.
ALGORITMO COMPROBADO
Detección de tendencias basada en precios utilizada por operadores profesionales. Simple, eficaz y fiable. Sin magia de caja negra - puro análisis de la estructura del mercado.
════════════════════════════════════════════════════════════════
📋 ESPECIFICACIONES DETALLADAS
════════════════════════════════════════════════════════════════
SÍMBOLOS POR DEFECTO (15 pares, ampliables a 28):
- Principales: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD
- Cruces: EURJPY, EURGBP, GBPJPY, AUDJPY, EURAUD, EURCHF, GBPAUD, CHFJPY
PLAZOS SOPORTADOS:
- M5 (5 minutos)
- M15 (15 minutos)
- M30 (30 minutos)
- H1 (1 hora)
- H4 (4 horas)
- D1 (Diario)
- W1 (Semanal)
- MN (Mensual)
MÉTODO DE DETECCIÓN DE TENDENCIAS:
1. Analiza las últimas 20 barras (configurable). 1. Analiza las últimas 20 barras (configurable)
2. Calcula el porcentaje de cambio de precio
3. Cuenta los máximos más altos para detectar tendencias alcistas. Cuenta los máximos más altos para tendencias alcistas
4. 4. Cuenta los mínimos más bajos para las tendencias bajistas
5. Combina ambos para determinar la tendencia final. 5. Combina ambos para la determinación final de la tendencia
6. Las tendencias fuertes requieren >1% de cambio en el precio + >60% HH/LL
7. Las tendencias regulares requieren un cambio positivo/negativo en el precio. Las tendencias regulares requieren un cambio positivo/negativo + >50% HH/LL
ELEMENTOS VISUALES:
- Dimensiones del panel: 880×720 píxeles (optimizado para pantallas HD)
- Efecto de brillo en los bordes de 4 capas
- Cabecera en degradado con líneas separadoras
- 8 cabeceras de columna de marco temporal en recuadro
- Hasta 21 pares mostrados simultáneamente
- Celdas de fondo del mapa de calor codificadas por colores
- Bordes de brillo extra en las celdas de tendencias fuertes
- Sección de leyenda profesional en la parte inferior
- Estadísticas en directo en la cabecera
RENDIMIENTO:
- Intervalo de actualización: 3 segundos (configurable)
- Uso de memoria: ~2MB
- Uso de CPU: <1% (insignificante)
- Compatible con cualquier broker
- Funciona en cualquier sesión de trading
- Sin conflictos con otros EAs/indicadores
════════════════════════════════════════════════════════════════
⚙️ PARÁMETROS DE ENTRADA EXPLICADOS
════════════════════════════════════════════════════════════════
AJUSTES DEL ESCÁNER:
- CustomSymbols - Lista separada por comas de pares a escanear
- EnableM5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN1 - Activar/desactivar marcos temporales
TREND DETECTION SETTINGS:
- TrendBars (por defecto: 20) - Cuántas barras a analizar
- StrongTrendPercent (por defecto: 1.0) - % de cambio para tendencia "fuerte"
ALERT SETTINGS:
- MinAlignment (por defecto: 4) - Mínimo de plazos alineados para la alerta
- EnablePush/Sound/Email - Alternar canales de alerta
- AlertCooldown (por defecto: 300) - Segundos entre alertas repetidas
AJUSTES VISUALES:
- ShowDashboard (por defecto: true) - Mostrar/ocultar el cuadro de mandos
- UseHeatmap (por defecto: true) - Habilitar fondos codificados por colores
- PanelX/PanelY - Posición del cuadro de mandos en el gráfico
- FontSize (por defecto: 8) - Ajustar el tamaño del texto
════════════════════════════════════════════════════════════════
🚀 GUÍA DE INICIO RÁPIDO
════════════════════════════════════════════════════════════════
1. INSTALACIÓN INSTALACIÓN
- Descargue e instale Trend Scanner Pro
- Adjúntelo a cualquier gráfico (no importa el símbolo)
- Habilite el botón "AutoTrading" en MT5
- ¡El panel de control aparece al instante!
2PRIMER USO
- Por defecto muestra 15 pares principales
- Los 8 marcos temporales activados por defecto
- Observe las tendencias codificadas por colores
- Compruebe la leyenda en la parte inferior para conocer el significado
3. PERSONALIZACIÓN - Adjunte cualquier gráfico (el símbolo no importa). PERSONALIZACIÓN
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico → Expert Advisors → Propiedades
- Añada/elimine símbolos en el parámetro CustomSymbols
- Desactive los marcos temporales no deseados
- Ajuste la configuración de alertas a su gusto
- Modifique la configuración visual si es necesario
4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
- Celdas verdes = Tendencias alcistas
- Celdas rojas = Tendencias bajistas
- Celdas grises = Neutral/variable
- Borde brillante neón = Tendencia FUERTE
- Plazos más alineados = Señal más fuerte
5. UTILIZACIÓN DE LAS ALERTAS - Elimine los símbolos de los marcos temporales no deseados. 5. USO DE ALERTAS
- Espere a recibir una notificación en el teléfono
- Compruebe qué par activó la alerta
- Mire el panel para obtener más detalles
- Alineación de múltiples marcos temporales = alta probabilidad de configuración
════════════════════════════════════════════════════════════════
💡 IDEAS DE ESTRATEGIA DE TRADING
════════════════════════════════════════════════════════════════
CONFLUENCIA MULTI-TIMEFRAME
Cuando 5+ marcos temporales muestran la misma dirección de tendencia, indica un fuerte impulso. Entre en las operaciones en esa dirección con confianza.
PUNTOS DE REVERSION DE TENDENCIA
Esté atento a la divergencia entre los plazos superior e inferior. Si H4/D1/W1 muestran ▼▼ pero M5/M15 cambian a ▲, se está formando una inversión potencial.
CORRELATION TRADING
Vigile los pares correlacionados (EURUSD vs GBPUSD). Si uno muestra una tendencia fuerte pero el otro es neutro, espere a que se alinee o evite la operación.
FILTRO DE OPERACIONES SWING
Sólo realice operaciones swing cuando los plazos D1/W1 se alineen. Ignore los plazos más cortos para las entradas de posiciones.
CONFIRMACIÓN DEL ESCALPADO
Utilice el panel para asegurarse de que está haciendo scalping CON la tendencia del plazo superior, no contra ella. Mejor tasa de ganancias garantizada.
════════════════════════════════════════════════════════════════
❓ PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
════════════════════════════════════════════════════════════════
P: ¿Funciona en todos los brokers?
R: ¡Sí! 100% compatible con cualquier broker MT5. No hay requisitos especiales.
P: ¿Puedo escanear más de 15 pares?
R: ¡Por supuesto! Edite el parámetro CustomSymbols y añada hasta 28 pares en total.
P: ¿Por qué es más rápido que otros escáneres?
R: Usamos pura acción del precio en lugar de indicadores pesados. Sin cálculos MA/RSI/ADX = resultados instantáneos.
P: ¿Se repinta?
R: ¡NO! La detección de tendencias se basa en barras cerradas. Lo que ve es definitivo.
P: ¿Puedo usarlo con otros EAs?
R: ¡Sí! Scanner no interfiere con el trading. Es una herramienta puramente analítica.
P: ¿Qué precisión tiene la detección de tendencias?
R: Muestra la estructura del mercado de forma objetiva. No es una herramienta de predicción, sino un analizador del estado actual. Utilícelo como factor de confluencia.
P: ¿Puedo cambiar los colores?
R: Actualmente los colores están optimizados para una mejor visibilidad. Futuras actualizaciones podrían añadir personalización completa de colores.
P: ¿Ralentiza MT5?
R: ¡No! Extremadamente ligero. Puede ejecutar varias instancias sin ningún retraso.
P: ¿Qué pasa si el símbolo no está disponible en mi broker?
R: El escáner omite automáticamente los símbolos no disponibles. Compruebe la lista de símbolos de su broker y añádala primero a Market Watch.
P: ¿Puedo obtener datos históricos?
R: Scanner sólo muestra las tendencias actuales/en tiempo real.
Para el análisis histórico, utilice el Probador de Estrategias en diferentes fechas.
════════════════════════════════════════════════════════════════
🎁 LO QUE RECIBE
════════════════════════════════════════════════════════════════
✓ Trend Scanner Pro EA (última versión)
✓ Esta completa guía de usuario
✓ Actualizaciones gratuitas de por vida
✓ Soporte técnico a través de mensajes MQL5
✓ Acceso a los debates de la comunidad
════════════════════════════════════════════ He probado más de 10 diferentes y todos se quedan atrás. Este es EL ÚNICO"
- James K., Trader a tiempo completo
"Sólo el diseño visual ya merece la pena. Mis clientes quedan impresionados cuando ven mis gráficos. Una herramienta profesional para el trading serio"
- Michael R., Proveedor de Señales
"Lo uso para la gestión multipar. Tener los 28 pares en una pantalla me ahorra horas cada semana.
- Sarah L., Swing Trader
"Simple pero efectivo. No hay ajustes complicados, sólo adjuntar y el comercio. Me encantan las notificaciones push a mi teléfono!"
- David T., Scalper
"Los mejores $39 que he gastado en herramientas de trading este año. Pagado por sí mismo en 2 operaciones por ayudarme a evitar entradas contra-tendencia."
- Alex M.,
Day Trader
════════════════════════════════════════════════════════════════
📞 SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
════════════════════════════════════════════════════════════════
- Informe de errores a través de MQL5 PM
- Peticiones de características bienvenidas
- Actualizaciones regulares incluidas gratis
- Tiempo de respuesta: 24-48 horas
- Desarrollo activo - ¡nuevas características en camino!
════════════════════════════════════════════════════════════════
════════════════════════════════════════════════════════════════
TECNOLOGÍA PROBADA - Utilizada por cientos de traders en todo el mundo
RESULTADOS INSTANTÁNEOS - Tiempo de carga cero, vea las tendencias inmediatamente
DISEÑO PROFESIONAL - Visuales épicos que destacan
ALERTAS FIABLES - Nunca se pierda una alineación de tendencia fuerte
LIGERO - No ralentizará su terminal
ASEQUIBLE - Herramienta profesional a un precio justo
ACTUALIZACIONES DE POR VIDA - Compre una vez, obtenga actualizaciones para siempre
════════════════════════════════════════════════════════════════
⚠️ NOTAS IMPORTANTES
════════════════════════════════════════════════════════════════
- Esta es una herramienta ANALÍTICA, no un EA de negociación automática
- NO abre ni cierra operaciones automáticamente
- El escáner muestra el estado actual del mercado, no predicciones
- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros
- Utilice siempre una gestión de riesgos adecuada
- Opere bajo su propio riesgo
════════════════════════════════════════════════════════════════
🚀 ¡EMPIECE HOY MISMO!
════════════════════════════════════════════════════════════════
Deje de perder el tiempo comprobando los gráficos manualmente. Deje que Trend Scanner Pro monitorice 15 pares × 8 marcos temporales por usted 24/7. Reciba alertas instantáneas cuando se formen tendencias fuertes. Tome mejores decisiones de trading con la confluencia multi-marco de tiempo.
Los traders profesionales usan herramientas profesionales. Actualice su juego de trading hoy mismo!
════════════════════════════════════════════════════════════════
Versión: 1.0 Light Edition
Compatibilidad: MetaTrader 5
Tipo: Asesor Experto (Herramienta de Análisis)
Categoría: Utilidades, Escáneres de Mercado
Etiquetas: escáner de tendencias, multi-marco de tiempo, visión general del mercado, panel de control, alertas
════════════════════════════════════════════════════════════════
