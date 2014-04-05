MT5NewHighLowDashboardScanner

ist kein gewöhnlicher Indikator.Es handelt sich um ein, das entwickelt wurde, um in Echtzeit die Entstehung neuerüberzu überwachen - und gleichzeitig den genauen Abstand des Preises von diesen kritischen Niveaus in Pips zu messen.Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die nicht zu spät reagieren wollen, sondernwollen.■ Was das System machtDas Dashboard scannt den Markt kontinuierlich nach:► Neue► Neue► Neue► NeueWenn sich ein neues Hoch oder Tief bildet, aktualisiert das System:■ Aktualisiert das Dashboard sofort■ Zeichnet den genauen Zeitpunkt des Ereignisses auf■ Löst Warnungen aus (Ton, Popup, Push-Benachrichtigung)■ Zeigt den genauen Pip-Abstand zu jedem wichtigen Niveau anDas Ergebnis ist ein, der immer auf dem neuesten Stand ist.★ Warum dies ein entscheidender Vorteil istDie meisten Trader:

beobachten einen einzelnen Chart warten auf Bestätigung handeln innerhalb des Rauschens

Fox Wave arbeitet anders:

► Überwacht Dutzende von Märkten gleichzeitig

► Erkennt strukturelle Extreme, nicht zufällige Bewegungen

► Liefert Kontext, nicht nur Signale

Ein neues Hoch oder Tief ist niemals zufällig.

Es ist der Punkt, an dem:

■ Die Liquidität verschiebt sich

■ Eine neue Welle entsteht

■ Das Marktverhalten ändert sich

Und genau diese Momente isoliert das System.

◆ Handeln Sie, ohne am PC zu sitzen

Dank intelligenter Benachrichtigungen:

► Keine Notwendigkeit, den ganzen Tag Charts zu beobachten

► Keine Notwendigkeit, an der Plattform zu bleiben

► Volle Aufmerksamkeit direkt von Ihrem Mobiltelefon

Ihr Telefon benachrichtigt Sie nur, wenn etwas strukturell Wichtiges passiert.

Kein Rauschen. Keine Überalarmierung. Nur sinnvolle Ereignisse.

◇ Für wen dieses System geeignet ist

■ Swing- und Positions-Trader

■ Systematische Trader

■ Prop-Firm-Trading

■ Portfoliobasierte Handelsansätze

■ Jeder, der High / Low als Grundlage der Marktstruktur versteht

⚑ Die Fox Wave Philosophie

Dieses Dashboard wurde nicht als "nur ein weiterer Indikator" entwickelt.

Es wurde als ein Filter für die Marktrealität entwickelt.

Fox Wave basiert auf einem einfachen, aber kompromisslosen Prinzip:

Der Markt erinnert sich an Extreme.

Und diejenigen, die sie früh erkennen, sind im Vorteil.

