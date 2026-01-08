DaySpread MinMax

DaySpread MinMax — Spread-Indikator mit Tages-Min/Max

Was wird angezeigt:

  • Aktueller Spread (Cur)
  • Minimaler Spread des Tages (Min.day)
  • Maximaler Spread des Tages (Max.day)

Funktionsweise:

  • Alle 1 Sekunde liest der Indikator Bid/Ask des aktuellen Symbols.
  • Der aktuelle Spread wird berechnet als (Ask − Bid) / Point (in Punkten).
  • Min.day/Max.day werden tagsüber aktualisiert und beim Start eines neuen Handelstags (D1) zurückgesetzt.
  • Die Werte werden als kompakte Textanzeige im Chart dargestellt.
  • Die Anzeige ist per Maus verschiebbar; die Position wird chartbezogen gespeichert und nach Timeframe-Wechsel wiederhergestellt.

Vorteile:

  • Sofortiger Überblick über aktuelle Handelskosten und die Tages-Spread-Spanne.
  • Hilft, Spread-Ausweitungen bei News und geringer Liquidität zu erkennen.
  • Leichtgewichtig und unaufdringlich: keine Linien/Buffer, nur ein Infopanel.
  • Funktioniert auf jedem Symbol und Timeframe.

Eingabeparameter:

  • Screen corner — Ecke des Charts zur Verankerung des Panels.
  • Offset X (px) — horizontaler Versatz in Pixeln.
  • Offset Y (px) — vertikaler Versatz in Pixeln.
  • Font size — Schriftgröße.
  • Text color — Textfarbe.
  • Background color — Hintergrundfarbe des Panels.
  • Show background — Hintergrund ein-/ausblenden.
  • Show Min.day/Max.day — Tages-Min/Max ein-/ausblenden.
  • Allow drag with mouse — Panel per Maus verschiebbar.

