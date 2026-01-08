DaySpread MinMax
- Indikatoren
- Pavel Belyaev
- Version: 1.2
DaySpread MinMax — Spread-Indikator mit Tages-Min/Max
Was wird angezeigt:
- Aktueller Spread (Cur)
- Minimaler Spread des Tages (Min.day)
- Maximaler Spread des Tages (Max.day)
Funktionsweise:
- Alle 1 Sekunde liest der Indikator Bid/Ask des aktuellen Symbols.
- Der aktuelle Spread wird berechnet als (Ask − Bid) / Point (in Punkten).
- Min.day/Max.day werden tagsüber aktualisiert und beim Start eines neuen Handelstags (D1) zurückgesetzt.
- Die Werte werden als kompakte Textanzeige im Chart dargestellt.
- Die Anzeige ist per Maus verschiebbar; die Position wird chartbezogen gespeichert und nach Timeframe-Wechsel wiederhergestellt.
Vorteile:
- Sofortiger Überblick über aktuelle Handelskosten und die Tages-Spread-Spanne.
- Hilft, Spread-Ausweitungen bei News und geringer Liquidität zu erkennen.
- Leichtgewichtig und unaufdringlich: keine Linien/Buffer, nur ein Infopanel.
- Funktioniert auf jedem Symbol und Timeframe.
Eingabeparameter:
- Screen corner — Ecke des Charts zur Verankerung des Panels.
- Offset X (px) — horizontaler Versatz in Pixeln.
- Offset Y (px) — vertikaler Versatz in Pixeln.
- Font size — Schriftgröße.
- Text color — Textfarbe.
- Background color — Hintergrundfarbe des Panels.
- Show background — Hintergrund ein-/ausblenden.
- Show Min.day/Max.day — Tages-Min/Max ein-/ausblenden.
- Allow drag with mouse — Panel per Maus verschiebbar.