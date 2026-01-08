DaySpread MinMax

DaySpread MinMax — indicatore di spread con Min/Max giornalieri

Cosa mostra:

  • Spread attuale (Cur)
  • Spread minimo del giorno (Min.day)
  • Spread massimo del giorno (Max.day)

Come funziona:

  • Ogni 1 secondo l’indicatore legge i prezzi Bid/Ask del simbolo corrente.
  • Lo spread attuale viene calcolato come (Ask − Bid) / Point (in punti).
  • Min.day/Max.day vengono aggiornati durante la giornata e si azzerano con l’inizio di un nuovo giorno di trading (D1).
  • Le informazioni vengono mostrate sul grafico come pannello di testo compatto.
  • Il pannello è trascinabile con il mouse; la posizione viene salvata per grafico e ripristinata dopo il cambio timeframe.

Vantaggi:

  • Vista immediata del costo di ingresso e dell’intervallo di spread giornaliero.
  • Utile per monitorare l’allargamento dello spread durante news e bassa liquidità.
  • Leggero e discreto: nessuna linea/buffer, solo un pannello informativo.
  • Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe.

Parametri di input:

  • Screen corner — angolo del grafico a cui ancorare il pannello.
  • Offset X (px) — offset orizzontale in pixel.
  • Offset Y (px) — offset verticale in pixel.
  • Font size — dimensione del font.
  • Text color — colore del testo.
  • Background color — colore di sfondo del pannello.
  • Show background — mostra/nascondi lo sfondo.
  • Show Min.day/Max.day — mostra/nascondi Min/Max giornalieri.
  • Allow drag with mouse — abilita il trascinamento del pannello con il mouse.
