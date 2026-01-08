DaySpread MinMax
- Indicatori
- Pavel Belyaev
- Versione: 1.2
DaySpread MinMax — indicatore di spread con Min/Max giornalieri
Cosa mostra:
- Spread attuale (Cur)
- Spread minimo del giorno (Min.day)
- Spread massimo del giorno (Max.day)
Come funziona:
- Ogni 1 secondo l’indicatore legge i prezzi Bid/Ask del simbolo corrente.
- Lo spread attuale viene calcolato come (Ask − Bid) / Point (in punti).
- Min.day/Max.day vengono aggiornati durante la giornata e si azzerano con l’inizio di un nuovo giorno di trading (D1).
- Le informazioni vengono mostrate sul grafico come pannello di testo compatto.
- Il pannello è trascinabile con il mouse; la posizione viene salvata per grafico e ripristinata dopo il cambio timeframe.
Vantaggi:
- Vista immediata del costo di ingresso e dell’intervallo di spread giornaliero.
- Utile per monitorare l’allargamento dello spread durante news e bassa liquidità.
- Leggero e discreto: nessuna linea/buffer, solo un pannello informativo.
- Funziona su qualsiasi simbolo e timeframe.
Parametri di input:
- Screen corner — angolo del grafico a cui ancorare il pannello.
- Offset X (px) — offset orizzontale in pixel.
- Offset Y (px) — offset verticale in pixel.
- Font size — dimensione del font.
- Text color — colore del testo.
- Background color — colore di sfondo del pannello.
- Show background — mostra/nascondi lo sfondo.
- Show Min.day/Max.day — mostra/nascondi Min/Max giornalieri.
- Allow drag with mouse — abilita il trascinamento del pannello con il mouse.