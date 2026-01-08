DaySpread MinMax

DaySpread MinMax — indicador de spread con Min/Max diario

Qué muestra:

  • Spread actual (Cur)
  • Spread mínimo del día (Min.day)
  • Spread máximo del día (Max.day)

Cómo funciona:

  • Cada 1 segundo el indicador lee Bid/Ask del símbolo actual.
  • El spread actual se calcula como (Ask − Bid) / Point (en puntos).
  • Min.day/Max.day se actualizan durante el día y se reinician al comenzar un nuevo día de trading (D1).
  • La información se muestra en el gráfico como un panel de texto compacto.
  • El panel se puede arrastrar con el ratón; la posición se guarda por gráfico y se restaura al cambiar de timeframe.

Ventajas:

  • Vista inmediata del coste actual de entrada y del rango de spread del día.
  • Ayuda a controlar el ensanchamiento del spread en noticias y baja liquidez.
  • Ligero y discreto: sin líneas/buffers, solo un panel informativo.
  • Funciona en cualquier símbolo y timeframe.

Parámetros de entrada:

  • Screen corner — esquina del gráfico donde se ancla el panel.
  • Offset X (px) — desplazamiento horizontal en píxeles.
  • Offset Y (px) — desplazamiento vertical en píxeles.
  • Font size — tamaño de fuente.
  • Text color — color del texto.
  • Background color — color de fondo del panel.
  • Show background — mostrar/ocultar el fondo.
  • Show Min.day/Max.day — mostrar/ocultar Min/Max diarios.
  • Allow drag with mouse — permitir arrastrar el panel con el ratón.

