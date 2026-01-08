DaySpread MinMax
- Indicadores
- Pavel Belyaev
- Versión: 1.2
DaySpread MinMax — indicador de spread con Min/Max diario
Qué muestra:
- Spread actual (Cur)
- Spread mínimo del día (Min.day)
- Spread máximo del día (Max.day)
Cómo funciona:
- Cada 1 segundo el indicador lee Bid/Ask del símbolo actual.
- El spread actual se calcula como (Ask − Bid) / Point (en puntos).
- Min.day/Max.day se actualizan durante el día y se reinician al comenzar un nuevo día de trading (D1).
- La información se muestra en el gráfico como un panel de texto compacto.
- El panel se puede arrastrar con el ratón; la posición se guarda por gráfico y se restaura al cambiar de timeframe.
Ventajas:
- Vista inmediata del coste actual de entrada y del rango de spread del día.
- Ayuda a controlar el ensanchamiento del spread en noticias y baja liquidez.
- Ligero y discreto: sin líneas/buffers, solo un panel informativo.
- Funciona en cualquier símbolo y timeframe.
Parámetros de entrada:
- Screen corner — esquina del gráfico donde se ancla el panel.
- Offset X (px) — desplazamiento horizontal en píxeles.
- Offset Y (px) — desplazamiento vertical en píxeles.
- Font size — tamaño de fuente.
- Text color — color del texto.
- Background color — color de fondo del panel.
- Show background — mostrar/ocultar el fondo.
- Show Min.day/Max.day — mostrar/ocultar Min/Max diarios.
- Allow drag with mouse — permitir arrastrar el panel con el ratón.