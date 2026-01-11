M5 Scalp Wick Entry Arrows

M5 Scalp Dochteinstiegspfeile

Dieser Indikator zeigt zwei unabhängige Arten von Pfeilen direkt auf dem Chart an. Beide Pfeiltypen werden ausschließlich aus M5-Daten berechnet, wobei der Indikator zur bequemen Anzeige und Analyse an jeden beliebigen Zeitrahmen angehängt werden kann. Die Pfeile helfen, potenziell interessante Momente visuell zu markieren, ohne den Chart zu überladen. Sie können die Pfeilgröße und -farben in den Einstellungen an Ihre Vorlage anpassen. Getestet an XAUUSD (Gold) und EURUSD.