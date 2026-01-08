DaySpread MinMax

DaySpread MinMax — indicateur de spread avec Min/Max journalier

Ce qu’il affiche :

  • Spread actuel (Cur)
  • Spread minimum du jour (Min.day)
  • Spread maximum du jour (Max.day)

Principe de fonctionnement :

  • Toutes les 1 seconde, l’indicateur lit les prix Bid/Ask du symbole courant.
  • Le spread actuel est calculé : (Ask − Bid) / Point (en points).
  • Min.day/Max.day sont suivis pendant la journée et réinitialisés au changement de jour de trading (D1).
  • Les informations sont affichées sur le graphique sous forme d’un panneau texte compact.
  • Le panneau peut être déplacé à la souris ; sa position est enregistrée par graphique et restaurée après un changement de timeframe.

Avantages :

  • Vue immédiate du coût d’entrée actuel et de la plage de spread du jour.
  • Utile pour surveiller l’élargissement du spread pendant les news et la faible liquidité.
  • Léger et discret : pas de lignes/buffers, uniquement un panneau d’informations.
  • Fonctionne sur tous les symboles et timeframes.

Paramètres d’entrée :

  • Screen corner — coin du graphique servant d’ancrage au panneau.
  • Offset X (px) — décalage horizontal en pixels.
  • Offset Y (px) — décalage vertical en pixels.
  • Font size — taille de police.
  • Text color — couleur du texte.
  • Background color — couleur de fond du panneau.
  • Show background — afficher/masquer le fond.
  • Show Min.day/Max.day — afficher/masquer Min/Max journaliers.
  • Allow drag with mouse — autoriser le déplacement du panneau à la souris.

