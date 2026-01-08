DaySpread MinMax
- Indicateurs
- Pavel Belyaev
- Version: 1.2
DaySpread MinMax — indicateur de spread avec Min/Max journalier
Ce qu’il affiche :
- Spread actuel (Cur)
- Spread minimum du jour (Min.day)
- Spread maximum du jour (Max.day)
Principe de fonctionnement :
- Toutes les 1 seconde, l’indicateur lit les prix Bid/Ask du symbole courant.
- Le spread actuel est calculé : (Ask − Bid) / Point (en points).
- Min.day/Max.day sont suivis pendant la journée et réinitialisés au changement de jour de trading (D1).
- Les informations sont affichées sur le graphique sous forme d’un panneau texte compact.
- Le panneau peut être déplacé à la souris ; sa position est enregistrée par graphique et restaurée après un changement de timeframe.
Avantages :
- Vue immédiate du coût d’entrée actuel et de la plage de spread du jour.
- Utile pour surveiller l’élargissement du spread pendant les news et la faible liquidité.
- Léger et discret : pas de lignes/buffers, uniquement un panneau d’informations.
- Fonctionne sur tous les symboles et timeframes.
Paramètres d’entrée :
- Screen corner — coin du graphique servant d’ancrage au panneau.
- Offset X (px) — décalage horizontal en pixels.
- Offset Y (px) — décalage vertical en pixels.
- Font size — taille de police.
- Text color — couleur du texte.
- Background color — couleur de fond du panneau.
- Show background — afficher/masquer le fond.
- Show Min.day/Max.day — afficher/masquer Min/Max journaliers.
- Allow drag with mouse — autoriser le déplacement du panneau à la souris.