DaySpread MinMax
- Индикаторы
- Pavel Belyaev
- Версия: 1.2
DaySpread MinMax — индикатор спреда с Min/Max за день
Что показывает:
- Текущий спред (Cur)
- Минимальный спред за текущий день (Min.day)
- Максимальный спред за текущий день (Max.day)
Принцип работы:
- Раз в 1 секунду индикатор считывает цены Bid/Ask по текущему символу.
- Текущий спред считается как (Ask − Bid) / Point (в пунктах).
- Min.day и Max.day обновляются в течение дня и сбрасываются при смене торгового дня (по D1).
- Данные выводятся на график в виде компактной текстовой панели.
- Панель можно перетаскивать мышью; позиция сохраняется для конкретного графика и восстанавливается после смены таймфрейма.
Преимущества:
- Сразу видно текущую “стоимость входа” и диапазон спреда за день.
- Удобно контролировать расширение спреда во время новостей и в периоды низкой ликвидности.
- Лёгкий и ненавязчивый: не рисует линий/буферов, показывает только информацию.
- Работает на любом символе и таймфрейме.
Входные параметры:
- Screen corner — угол экрана, к которому привязывается панель.
- Offset X (px) — смещение по X в пикселях.
- Offset Y (px) — смещение по Y в пикселях.
- Font size — размер шрифта.
- Text color — цвет текста.
- Background color — цвет фона панели.
- Show background — показывать/скрывать фон панели.
- Show Min.day/Max.day — показывать/скрывать дневные Min/Max.
- Allow drag with mouse — разрешить перетаскивание панели мышью.