DaySpread MinMax — индикатор спреда с Min/Max за день

Что показывает:

  • Текущий спред (Cur)
  • Минимальный спред за текущий день (Min.day)
  • Максимальный спред за текущий день (Max.day)

Принцип работы:

  • Раз в 1 секунду индикатор считывает цены Bid/Ask по текущему символу.
  • Текущий спред считается как (Ask − Bid) / Point (в пунктах).
  • Min.day и Max.day обновляются в течение дня и сбрасываются при смене торгового дня (по D1).
  • Данные выводятся на график в виде компактной текстовой панели.
  • Панель можно перетаскивать мышью; позиция сохраняется для конкретного графика и восстанавливается после смены таймфрейма.

Преимущества:

  • Сразу видно текущую “стоимость входа” и диапазон спреда за день.
  • Удобно контролировать расширение спреда во время новостей и в периоды низкой ликвидности.
  • Лёгкий и ненавязчивый: не рисует линий/буферов, показывает только информацию.
  • Работает на любом символе и таймфрейме.

Входные параметры:

  • Screen corner — угол экрана, к которому привязывается панель.
  • Offset X (px) — смещение по X в пикселях.
  • Offset Y (px) — смещение по Y в пикселях.
  • Font size — размер шрифта.
  • Text color — цвет текста.
  • Background color — цвет фона панели.
  • Show background — показывать/скрывать фон панели.
  • Show Min.day/Max.day — показывать/скрывать дневные Min/Max.
  • Allow drag with mouse — разрешить перетаскивание панели мышью.

