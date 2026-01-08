DaySpread MinMax
- 指标
- Pavel Belyaev
- 版本: 1.2
DaySpread MinMax — 带日内最小/最大值的点差指标
显示内容：
- 当前点差（Cur）
- 当日最小点差（Min.day）
- 当日最大点差（Max.day）
工作原理：
- 指标每 1 秒读取当前品种的 Bid/Ask 报价。
- 当前点差计算公式：（Ask − Bid）/ Point（以点为单位）。
- Min.day/Max.day 在当天持续更新；当进入新的交易日（按 D1）时自动重置。
- 以图表上的文字面板形式显示信息。
- 面板可用鼠标拖动；位置按图表保存，并可在切换周期后恢复。
优势：
- 快速查看当前交易成本以及当日点差范围。
- 便于监控新闻时段或低流动性时点差扩大。
- 轻量不打扰：不绘制线条/缓冲区，仅显示信息面板。
- 适用于任何品种与周期。
输入参数：
- Screen corner — 面板锚定的屏幕角。
- Offset X (px) — X 方向像素偏移。
- Offset Y (px) — Y 方向像素偏移。
- Font size — 字体大小。
- Text color — 文字颜色。
- Background color — 面板背景颜色。
- Show background — 显示/隐藏背景。
- Show Min.day/Max.day — 显示/隐藏当日最小/最大值。
- Allow drag with mouse — 允许鼠标拖动面板。