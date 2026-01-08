DaySpread MinMax

DaySpread MinMax — 带日内最小/最大值的点差指标

显示内容：

  • 当前点差（Cur）
  • 当日最小点差（Min.day）
  • 当日最大点差（Max.day）

工作原理：

  • 指标每 1 秒读取当前品种的 Bid/Ask 报价。
  • 当前点差计算公式：（Ask − Bid）/ Point（以点为单位）。
  • Min.day/Max.day 在当天持续更新；当进入新的交易日（按 D1）时自动重置。
  • 以图表上的文字面板形式显示信息。
  • 面板可用鼠标拖动；位置按图表保存，并可在切换周期后恢复。

优势：

  • 快速查看当前交易成本以及当日点差范围。
  • 便于监控新闻时段或低流动性时点差扩大。
  • 轻量不打扰：不绘制线条/缓冲区，仅显示信息面板。
  • 适用于任何品种与周期。

输入参数：

  • Screen corner — 面板锚定的屏幕角。
  • Offset X (px) — X 方向像素偏移。
  • Offset Y (px) — Y 方向像素偏移。
  • Font size — 字体大小。
  • Text color — 文字颜色。
  • Background color — 面板背景颜色。
  • Show background — 显示/隐藏背景。
  • Show Min.day/Max.day — 显示/隐藏当日最小/最大值。
  • Allow drag with mouse — 允许鼠标拖动面板。

