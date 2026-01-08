DaySpread MinMax
- Göstergeler
- Pavel Belyaev
- Sürüm: 1.2
DaySpread MinMax — günlük Min/Max ile spread göstergesi
Ne gösterir:
- Anlık spread (Cur)
- Günün minimum spread değeri (Min.day)
- Günün maksimum spread değeri (Max.day)
Çalışma prensibi:
- Gösterge her 1 saniyede bir mevcut sembolün Bid/Ask fiyatlarını okur.
- Anlık spread şu şekilde hesaplanır: (Ask − Bid) / Point (puan cinsinden).
- Min.day/Max.day gün boyunca güncellenir ve yeni işlem günü başladığında (D1) sıfırlanır.
- Bilgiler grafikte kompakt bir metin paneli olarak gösterilir.
- Panel fare ile sürüklenebilir; konum grafik bazında kaydedilir ve zaman dilimi değişince geri yüklenir.
Avantajlar:
- Gün içi spread aralığı ve anlık maliyet hızlıca görülür.
- Haber saatlerinde ve düşük likiditede spread genişlemesini izlemeye yardımcı olur.
- Hafif ve rahatsız etmez: çizgi/buffer çizmez, sadece bilgi paneli gösterir.
- Her sembol ve zaman diliminde çalışır.
Giriş parametreleri:
- Screen corner — panelin bağlanacağı ekran köşesi.
- Offset X (px) — yatay piksel ofseti.
- Offset Y (px) — dikey piksel ofseti.
- Font size — yazı boyutu.
- Text color — yazı rengi.
- Background color — panel arka plan rengi.
- Show background — arka planı göster/gizle.
- Show Min.day/Max.day — günlük Min/Max değerlerini göster/gizle.
- Allow drag with mouse — paneli fare ile sürüklemeyi etkinleştir.