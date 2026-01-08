DaySpread MinMax

DaySpread MinMax — günlük Min/Max ile spread göstergesi

Ne gösterir:

  • Anlık spread (Cur)
  • Günün minimum spread değeri (Min.day)
  • Günün maksimum spread değeri (Max.day)

Çalışma prensibi:

  • Gösterge her 1 saniyede bir mevcut sembolün Bid/Ask fiyatlarını okur.
  • Anlık spread şu şekilde hesaplanır: (Ask − Bid) / Point (puan cinsinden).
  • Min.day/Max.day gün boyunca güncellenir ve yeni işlem günü başladığında (D1) sıfırlanır.
  • Bilgiler grafikte kompakt bir metin paneli olarak gösterilir.
  • Panel fare ile sürüklenebilir; konum grafik bazında kaydedilir ve zaman dilimi değişince geri yüklenir.

Avantajlar:

  • Gün içi spread aralığı ve anlık maliyet hızlıca görülür.
  • Haber saatlerinde ve düşük likiditede spread genişlemesini izlemeye yardımcı olur.
  • Hafif ve rahatsız etmez: çizgi/buffer çizmez, sadece bilgi paneli gösterir.
  • Her sembol ve zaman diliminde çalışır.

Giriş parametreleri:

  • Screen corner — panelin bağlanacağı ekran köşesi.
  • Offset X (px) — yatay piksel ofseti.
  • Offset Y (px) — dikey piksel ofseti.
  • Font size — yazı boyutu.
  • Text color — yazı rengi.
  • Background color — panel arka plan rengi.
  • Show background — arka planı göster/gizle.
  • Show Min.day/Max.day — günlük Min/Max değerlerini göster/gizle.
  • Allow drag with mouse — paneli fare ile sürüklemeyi etkinleştir.

