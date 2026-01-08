QuantumPulse- Institutionelles Goldhandelssystem (XAUUSD)

QuantumPulse ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Institutionen, das speziell für Gold (XAU/USD) entwickelt wurde.

Der Roboter verwendet ein mehrschichtiges Entscheidungsframework, das Trendvalidierung auf höheren Zeitebenen, Mikro-Momentum-Erkennung, Liquiditätsschutz und Rauschunterdrückung kombiniert, so dass er sowohl unter Trendbedingungen als auch unter volatilen Goldmarktbedingungen effizient arbeiten kann.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Expert Advisors für den Einzelhandel basiert QuantumPulse nicht auf Grid-, Martingale- oder Recovery-Strategien. Jeder Handel ist unabhängig, durch einen harten Stop-Loss geschützt und wird nur ausgeführt, wenn mehrere institutionelle Bedingungen zusammentreffen.

🧠 Kern-Handelslogik

QuantumPulse arbeitet mit einem Top-Down-Ansatz zur Marktanalyse:

1. institutionelle Trend-Bestätigung

Verwendet die H4 EMA-Struktur (Fast vs. Slow) , um die vorherrschende Markttendenz zu definieren.

Trades werden nur in Richtung des Trends mit höherem Zeitrahmen ausgeführt, was die Anfälligkeit für zufälliges Marktrauschen reduziert.

2. Multi-Timeframe-Momentum-Ausrichtung

Bestätigt das Momentum anhand der H1 EMA-Neigung, der RSI-Stärke und der Momentum-Indikatoren .

Die Ausrichtung des Einstiegszeitrahmens gewährleistet ein präzises Timing und verhindert einen verfrühten Einstieg.

3. mikro-Momentum & Rauschfilterung

Erkennt kurzfristige Preisbeschleunigungen auf dem Ausführungszeitrahmen.

Filtert Seitwärtsbewegungen und Bewegungen geringer Qualität durch ATR-basierte Rauschunterdrückung aus.

4) Liquiditäts- und Impulsschutz

Verhindert den Einstieg während Liquiditätsengpässen und Stop-Hunting-Kerzen.

Verhindert den Handel während abnormaler Impulskerzen oder instabiler Marktphasen.

5. Intelligente Session- und Risikofilter

Handelt nur während vordefinierter Sitzungen mit hoher Liquidität.

Beinhaltet Spread-, Margin- und Broker-Stop-Level-Prüfungen, um Ausführungsprobleme zu vermeiden.

⚙️ Risiko- und Geldmanagement

Dynamische Losgröße basierend auf der Kontomarge und dem gewählten Risikoprofil.

Mehrere Risikomodi verfügbar (Niedrig / Mittel / Hoch).

Kein Averaging, kein Hedging, keine Martingale.

Jeder Handel ist geschützt durch: ATR-basierter Stop Loss Fester Take Profit Broker-Stop-Level-Validierung Freier Margin-Sicherheitspuffer



Leistungsmerkmale

Konzipiert für mittel- bis langfristigen Swing-Handel .

Die Handelsfrequenz ist absichtlich selektiv.

Die Leistung ist für Goldvolatilität optimiert, nicht für Scalping.

Funktioniert am besten bei H1 / M1-Ausführung mit höherer Zeitrahmenbestätigung.

⚠️ Wichtige Risikohinweise (bitte sorgfältig lesen)

⚠️ Drawdown-Warnung

Aufgrund der Natur der Goldvolatilität und der Abhängigkeit der Strategie von der Trendfortsetzung in höheren Zeitrahmen können Perioden mit erhöhtem Drawdown auftreten, insbesondere bei:

Plötzliche makroökonomische Schocks

Aufsehenerregende Nachrichten (CPI, NFP, FOMC)

Ausgedehnte Konsolidierungsphasen, gefolgt von starken Umschwüngen

Obwohl das System mehrere Schutzfilter einsetzt, kann kein Handelssystem Drawdowns vollständig ausschließen.

👉 Dieser EA ist NICHT für unterkapitalisierte Konten geeignet.

👉 Konservative Risikoeinstellungen werden dringend empfohlen.

👉 Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.

Geeignet für

✔ Prop Firm Challenges

✔ Funded Accounts

✔ Erfahrene Trader, die Drawdown-Zyklen verstehen

✔ Gold-fokussierte Portfolios

❌ Nicht für Anfänger empfohlen

❌ Nicht für Konten mit sehr geringem Guthaben geeignet

❌ Nicht für Martingal-ähnliche Aktienkurven konzipiert

🛠 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Ausführungszeitrahmen: M1

Trend-Bestätigung: H4

Risiko-Level: Niedrig oder Mittel

VPS empfohlen für optimale Ausführung