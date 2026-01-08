QuantumPulse
- Asesores Expertos
- Abdulrahman Saad
- Versión: 1.0
QuantumPulse- Sistema Institucional de Oro (XAUUSD)
QuantumPulse es un avanzado sistema de trading automatizado de nivel institucional diseñado específicamente para el Oro (XAU/USD).
El robot está construido utilizando un marco de decisión de múltiples capas que combina la validación de la tendencia en un marco de tiempo más alto, la detección de micro-momentum, la protección de la liquidez, y la supresión de ruido, lo que le permite operar de manera eficiente tanto en condiciones de tendencia como de volatilidad en el mercado del oro.
A diferencia de los Asesores Expertos minoristas tradicionales, QuantumPulse no se basa en estrategias de cuadrícula, martingala o recuperación. Cada operación es independiente, protegida por un stop-loss duro, y ejecutada sólo cuando se alinean múltiples condiciones de grado institucional.
🧠 Lógica básica de negociación
QuantumPulse opera utilizando un enfoque de análisis de mercado descendente:
1. Confirmación de Tendencia Institucional
-
Utiliza la estructura H4 EMA (Rápido vs Lento) para definir la tendencia dominante del mercado.
-
Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección de la tendencia del marco temporal superior, reduciendo la exposición al ruido aleatorio del mercado.
2. Alineación del Momento Multi-Tiempo
-
Confirma el impulso utilizando la pendiente de la EMA H1, la fuerza del RSI y los indicadores de impulso.
-
La alineación de los plazos de entrada garantiza la precisión de los tiempos y evita las entradas prematuras.
3. Micro-Momento y Filtrado de Ruido
-
Detecta la aceleración del precio a corto plazo en el marco temporal de ejecución.
-
Filtra los movimientos laterales y de baja calidad mediante la supresión de ruido basada en ATR.
4. Liquidez y protección contra impulsos
-
Evita las entradas durante las oleadas de liquidez y las velas de stop-hunting.
-
Evita la negociación durante velas de impulso anormales o fases inestables del mercado.
5. Sesión inteligente y filtros de riesgo
-
Opera sólo durante sesiones predefinidas de alta liquidez.
-
Incluye comprobaciones de spread, margen y nivel de stop del broker para evitar problemas de ejecución.
⚙️ Gestión del riesgo y del dinero
-
Tamaño de lote dinámico basado en el margen de la cuenta y el perfil de riesgo seleccionado.
-
Múltiples modos de riesgo disponibles (Bajo / Medio / Alto).
-
Sin promedios, coberturas ni martingalas.
-
Cada operación está protegida por:
-
Stop Loss basado en ATR
-
Take Profit fijo
-
Validación del nivel de Stop del broker
-
Margen libre de seguridad
-
Características de rendimiento
-
Diseñado para swing trading a medio y largo plazo.
-
La frecuencia de las operaciones es intencionadamente selectiva.
-
El rendimiento está optimizado para la volatilidad del oro, no para el scalping.
-
Funciona mejor en ejecución H1 / M1 con confirmación en plazos más largos.
⚠️ Información importante sobre riesgos (Léala atentamente)
⚠️ Advertencia de Reducción
Debido a la naturaleza de la volatilidad del oro y la dependencia de la estrategia en la continuación de la tendencia en plazos más largos, pueden producirse períodos de reducción elevada, especialmente durante:
-
Crisis macroeconómicas repentinas
-
Noticias de gran impacto (IPC, NFP, FOMC)
-
Fases de consolidación prolongadas seguidas de fuertes retrocesos
Aunque el sistema emplea múltiples filtros de protección, ningún sistema de negociación puede eliminar por completo las caídas.
👉 Este EA NO es apto para cuentas poco capitalizadas.
👉 Se recomienda encarecidamente una configuración de riesgo conservadora.
👉 Siempre prueba en una cuenta demo antes de la implementación en vivo.
Adecuado Para
✔ Desafíos de la firma Prop
✔ Cuentas con fondos
✔ Traders experimentados que entienden los ciclos de drawdown
✔ Carteras centradas en el oro.
❌ No recomendado para principiantes
❌ No apto para cuentas con saldos ultrabajos
❌ No diseñado para curvas de renta variable de tipo martingala
🛠 Ajustes recomendados
-
Símbolo: XAUUSD
-
Plazo de ejecución: M1
-
Confirmación de tendencia: H4
-
Nivel de Riesgo: Bajo o Medio
-
VPS recomendado para una ejecución óptima
|CUENTA
|TAMAÑO LOTE
|300 USD
|0.01
|600 USD
|0.01 - 0.05
|5000 USD
|0.2
|10.000 USD
|1.0