QuantumPulse- Sistema Institucional de Oro (XAUUSD)

QuantumPulse es un avanzado sistema de trading automatizado de nivel institucional diseñado específicamente para el Oro (XAU/USD).

El robot está construido utilizando un marco de decisión de múltiples capas que combina la validación de la tendencia en un marco de tiempo más alto, la detección de micro-momentum, la protección de la liquidez, y la supresión de ruido, lo que le permite operar de manera eficiente tanto en condiciones de tendencia como de volatilidad en el mercado del oro.

A diferencia de los Asesores Expertos minoristas tradicionales, QuantumPulse no se basa en estrategias de cuadrícula, martingala o recuperación. Cada operación es independiente, protegida por un stop-loss duro, y ejecutada sólo cuando se alinean múltiples condiciones de grado institucional.

🧠 Lógica básica de negociación

QuantumPulse opera utilizando un enfoque de análisis de mercado descendente:

1. Confirmación de Tendencia Institucional

Utiliza la estructura H4 EMA (Rápido vs Lento) para definir la tendencia dominante del mercado.

Las operaciones se ejecutan sólo en la dirección de la tendencia del marco temporal superior, reduciendo la exposición al ruido aleatorio del mercado.

2. Alineación del Momento Multi-Tiempo

Confirma el impulso utilizando la pendiente de la EMA H1, la fuerza del RSI y los indicadores de impulso .

La alineación de los plazos de entrada garantiza la precisión de los tiempos y evita las entradas prematuras.

3. Micro-Momento y Filtrado de Ruido

Detecta la aceleración del precio a corto plazo en el marco temporal de ejecución.

Filtra los movimientos laterales y de baja calidad mediante la supresión de ruido basada en ATR.

4. Liquidez y protección contra impulsos

Evita las entradas durante las oleadas de liquidez y las velas de stop-hunting.

Evita la negociación durante velas de impulso anormales o fases inestables del mercado.

5. Sesión inteligente y filtros de riesgo

Opera sólo durante sesiones predefinidas de alta liquidez.

Incluye comprobaciones de spread, margen y nivel de stop del broker para evitar problemas de ejecución.

⚙️ Gestión del riesgo y del dinero

Tamaño de lote dinámico basado en el margen de la cuenta y el perfil de riesgo seleccionado.

Múltiples modos de riesgo disponibles (Bajo / Medio / Alto).

Sin promedios, coberturas ni martingalas.

Cada operación está protegida por: Stop Loss basado en ATR Take Profit fijo Validación del nivel de Stop del broker Margen libre de seguridad



Características de rendimiento

Diseñado para swing trading a medio y largo plazo .

La frecuencia de las operaciones es intencionadamente selectiva.

El rendimiento está optimizado para la volatilidad del oro , no para el scalping.

Funciona mejor en ejecución H1 / M1 con confirmación en plazos más largos.

⚠️ Información importante sobre riesgos (Léala atentamente)

⚠️ Advertencia de Reducción

Debido a la naturaleza de la volatilidad del oro y la dependencia de la estrategia en la continuación de la tendencia en plazos más largos, pueden producirse períodos de reducción elevada, especialmente durante:

Crisis macroeconómicas repentinas

Noticias de gran impacto (IPC, NFP, FOMC)

Fases de consolidación prolongadas seguidas de fuertes retrocesos

Aunque el sistema emplea múltiples filtros de protección, ningún sistema de negociación puede eliminar por completo las caídas.

👉 Este EA NO es apto para cuentas poco capitalizadas.

👉 Se recomienda encarecidamente una configuración de riesgo conservadora.

👉 Siempre prueba en una cuenta demo antes de la implementación en vivo.

Adecuado Para

✔ Desafíos de la firma Prop

✔ Cuentas con fondos

✔ Traders experimentados que entienden los ciclos de drawdown

✔ Carteras centradas en el oro.

❌ No recomendado para principiantes

❌ No apto para cuentas con saldos ultrabajos

❌ No diseñado para curvas de renta variable de tipo martingala

🛠 Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD

Plazo de ejecución: M1

Confirmación de tendencia: H4

Nivel de Riesgo: Bajo o Medio

VPS recomendado para una ejecución óptima