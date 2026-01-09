Purple Dolphin Indicator





Purple Dolphin - Trend & Momentum Einstiegsindikator

🔷 Kurzbeschreibung

Purple Dolphin ist ein professioneller, nicht nachzeichnender Indikator, der für manuelle Trader entwickelt wurde, die saubere, qualitativ hochwertige Trendeinstiegssignale ohne Rauschen oder Overtrading wünschen.

Der Indikator konzentriert sich darauf, starke Marktbedingungen zu identifizieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten nur dann hervorzuheben, wenn Momentum und Trendausrichtung vorhanden sind.

🔷 Hauptmerkmale

✅ Nicht-übermalende Signale

✅ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

✅ Trend- und Momentum-basierte Logik

✅ Klare BUY / SELL Pfeile

✅ Rotes X als Ausstiegssignal

✅ Ton- und Popup-Warnungen für neue Einträge

✅ Ein Signal pro Trend (kein Signal-Spam)

✅ Sauberer Chart, keine unnötigen Indikatoren

✅ Geeignet für Forex, Gold, Indizes, Krypto

🔷 Handelsstil

Purple Dolphin wurde für den manuellen Handel entwickelt und unterstützt Trader, die:

Trendfolgende Setups bevorzugen

Schwankende Märkte von geringer Qualität vermeiden wollen

eine klare visuelle Bestätigung suchen

die ihre Trades manuell mit eigenen Risikoregeln verwalten

Der Indikator überlastet den Chart nicht und hilft Händlern, sich auf Marktphasen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren.

🔷 Alarme & Benachrichtigungen

🔔 Popup-Warnungen

🔊 Akustische Alarme (anpassbar)

Alarme werden nur bei neuen Signalen ausgelöst, um wiederholte Benachrichtigungen zu vermeiden.

🔷 Empfohlene Verwendung

Jeder Zeitrahmen (von Scalping bis Swing Trading)

Beste Ergebnisse bei trendigen Marktbedingungen

Funktioniert gut als alleinstehendes Bestätigungswerkzeug

Kann kombiniert werden mit: Unterstützung und Widerstand Preis-Aktion Manuelle Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien



🔷 Wichtige Informationen

Dieser Indikator handelt nicht automatisch

Keine Martingale, kein Grid, keine riskanten Erholungssysteme

Entwickelt als Entscheidungshilfe

Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement

🔷 Warum Purple Dolphin?

Purple Dolphin wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit, Disziplin und Bestätigung legen.

Anstatt jeder Bewegung hinterherzulaufen, hilft es Ihnen, auf die richtigen Bedingungen zu warten und mit Zuversicht zu handeln.

🔷 Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel für den Handel und stellt keine Finanzberatung dar.