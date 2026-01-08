Candle Detector by Mahefa Rav

Indicateur de Détection de Chandeliers

By Mahefa R.

📌 Description générale

Candle Detector est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5, conçu pour détecter automatiquement et mettre en évidence les principaux patterns de chandeliers japonais directement sur le graphique des prix.

Il permet aux traders d’identifier rapidement les configurations de retournement ou de continuation du marché, sans surcharge visuelle.

L’indicateur recolore uniquement les bougies correspondant au pattern sélectionné, garantissant une lecture claire, précise et professionnelle du graphique.

⚙️ Fonctionnement

L’utilisateur sélectionne :

Un type de pattern à analyser

Une couleur personnalisée pour l’affichage





🕯️ Patterns détectés

🔹 Bougies simples (1 chandelier)

Doji Classique

Doji Dragonfly

Doji Gravestone

Hammer

Inverted Hammer

Hanging Man

Shooting Star

Marubozu Haussier

Marubozu Baissier

Spinning Top

🔹 Patterns à 2 chandeliers

Bullish Engulfing (Avalement haussier)

Bearish Engulfing (Avalement baissier)

Bullish Harami

Bearish Harami

Tweezer Top

Tweezer Bottom

✅ Avantages clés

✔ Détection précise basée sur des règles professionnelles

✔ Aucune surcharge visuelle

✔ Lecture instantanée du marché

✔ Idéal pour le price action, le scalping, le day trading et le swing trading

✔ Peut être combiné avec supports/résistances, RSI, MACD, etc.