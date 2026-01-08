Candle Detector by Mahefa Rav
Indicateur de Détection de Chandeliers
By Mahefa R.
📌 Description générale
Candle Detector est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5, conçu pour détecter automatiquement et mettre en évidence les principaux patterns de chandeliers japonais directement sur le graphique des prix.
Il permet aux traders d’identifier rapidement les configurations de retournement ou de continuation du marché, sans surcharge visuelle.
L’indicateur recolore uniquement les bougies correspondant au pattern sélectionné, garantissant une lecture claire, précise et professionnelle du graphique.
⚙️ Fonctionnement
L’utilisateur sélectionne :
-
Un type de pattern à analyser
-
Une couleur personnalisée pour l’affichage
🕯️ Patterns détectés
🔹 Bougies simples (1 chandelier)
-
Doji Classique
-
Doji Dragonfly
-
Doji Gravestone
-
Hammer
-
Inverted Hammer
-
Hanging Man
-
Shooting Star
-
Marubozu Haussier
-
Marubozu Baissier
-
Spinning Top
🔹 Patterns à 2 chandeliers
-
Bullish Engulfing (Avalement haussier)
-
Bearish Engulfing (Avalement baissier)
-
Bullish Harami
-
Bearish Harami
-
Tweezer Top
-
Tweezer Bottom
✅ Avantages clés
✔ Détection précise basée sur des règles professionnelles
✔ Aucune surcharge visuelle
✔ Lecture instantanée du marché
✔ Idéal pour le price action, le scalping, le day trading et le swing trading
✔ Peut être combiné avec supports/résistances, RSI, MACD, etc.