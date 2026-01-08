Candle Detector by Mahefa Rav

Indicateur de Détection de Chandeliers 

By Mahefa R.

📌 Description générale

Candle Detector est un indicateur technique avancé pour MetaTrader 5, conçu pour détecter automatiquement et mettre en évidence les principaux patterns de chandeliers japonais directement sur le graphique des prix.
Il permet aux traders d’identifier rapidement les configurations de retournement ou de continuation du marché, sans surcharge visuelle.

L’indicateur recolore uniquement les bougies correspondant au pattern sélectionné, garantissant une lecture claire, précise et professionnelle du graphique.

⚙️ Fonctionnement

L’utilisateur sélectionne :

  • Un type de pattern à analyser

  • Une couleur personnalisée pour l’affichage


🕯️ Patterns détectés

🔹 Bougies simples (1 chandelier)

  • Doji Classique

  • Doji Dragonfly

  • Doji Gravestone

  • Hammer

  • Inverted Hammer

  • Hanging Man

  • Shooting Star

  • Marubozu Haussier

  • Marubozu Baissier

  • Spinning Top

🔹 Patterns à 2 chandeliers

  • Bullish Engulfing (Avalement haussier)

  • Bearish Engulfing (Avalement baissier)

  • Bullish Harami

  • Bearish Harami

  • Tweezer Top

  • Tweezer Bottom

✅ Avantages clés

✔ Détection précise basée sur des règles professionnelles
✔ Aucune surcharge visuelle
✔ Lecture instantanée du marché
✔ Idéal pour le price action, le scalping, le day trading et le swing trading
✔ Peut être combiné avec supports/résistances, RSI, MACD, etc.

Plus de l'auteur
RSI Bollinger DualStrike Signals
Mahefa Raveloson
Indicateurs
RSI Bollinger DualStrike Signals propose une approche claire et structurée pour identifier des zones potentiellement favorables aux retournements de tendance. En combinant le RSI avec les Bandes de Bollinger , l’indicateur met en évidence les moments où le prix montre des signes de pression ou d’essoufflement. Les signaux BUY/SELL aident les traders à prendre des décisions plus organisées et disciplinées. C’est un outil utile pour le scalping, le day trading ou le swing, sans prétendre prédire l
FREE
Volatility Break Signals
Mahefa Raveloson
5 (1)
Indicateurs
Volatility Break Signals Description : Volatility Break Signals  est un indicateur conçu pour détecter les changements de tendance potentiels en filtrant partiellement le bruit du marché. Il utilise une mesure de volatilité adaptative basée sur le prix choisi (Close, Open, High, Low, etc.) et génère des signaux Buy et Sell lorsque le prix montre un retournement par rapport à la direction précédente. Comment ça fonctionne : Mesure de la volatilité du prix Une EMA de ces variations crée une volati
FREE
ZigZag Reversal Detector Signals
Mahefa Raveloson
Indicateurs
ZigZag Reversal Detector Signals C'est un indicateur technique basé sur le principe du ZigZag, conçu pour détecter automatiquement les points d’inversion du marché et générer des signaux d’achat et de vente clairs. Paramètres personnalisables   : Niveau Niveau  : détermine la sensibilité du ZigZag aux variations de prix. Écart  : définit la distance minimale entre deux points du ZigZag. Rebond   : ajuste le seuil de confirmation pour un retournement. Alertes et notifications   : activation ou d
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Indicateurs
Trading Sessions by Mahefa R est un indicateur pour MetaTrader 5 permettant d’identifier visuellement les quatre principales sessions de trading : New York, Londres, Tokyo et Sydney . Conçu pour offrir une lecture propre, intuitive et professionnelle du marché, il met en évidence les périodes les plus actives du Forex grâce à un affichage intelligent des plages horaires (ranges) , couleurs de bougies spécifiques , et séparateurs journaliers . Fonctionnalités principales : Détection automatique
FREE
MultiStrategy and Martingale
Mahefa Raveloson
Experts
Description du EA : MultiStrategy_EA + Martingale MultiStrategy_EA + Martingale est un Expert Advisor polyvalent qui combine plusieurs indicateurs techniques pour générer des signaux précis. Il propose deux modes de fonctionnement : mode normal ou mode martingale , selon la stratégie que vous souhaitez utiliser. Chaque paramètre est entièrement réglable, ce qui vous permet d’adapter l’EA à votre propre style de trading. ️ Important : L’efficacité de cet EA dépend directement : de la stratégi
BOS and CHoCH Detector
Mahefa Raveloson
Indicateurs
BOS and CHoCH Detector est un indicateur conçu pour détecter les BOS (Break of Structure) et CHoCH (Change of Character) dans le cadre de la stratégie Smart Money Management . Il aide les traders à mieux visualiser le marché sur le graphique et à optimiser leur stratégie de trading. Un avantage supplémentaire de cet indicateur est son système de couleur : Vert : indique une forte probabilité de buy (achat) à venir. Rouge : indique une forte probabilité de sell (vente) à venir. Cet outil est idéa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis