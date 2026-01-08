Produkt: Phantom Shadow Reversal Engine

Version: 3.0 (Elite-Ausgabe)

Entwickler: Handel mit Thangam





🚀 DAS ULTIMATIVE SCALPING-TOOL FÜR XAUUSD & WICHTIGE PAARE

Die Phantom Shadow Reversal Engine ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes Handelssystem, das für präzises Scalping und Daytrading entwickelt wurde.





Anstatt sich auf nachlaufende Signale zu verlassen, verwendet dieses System eine "Proprietary Shadow Engine", die die Marktvolatilität, die Momentumstärke und den Volumenfluss gleichzeitig analysiert. Es erzeugt nur dann ein Signal, wenn alle drei Faktoren eine Umkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen.





🔥 HAUPTMERKMALE:





✅ 100% NO-REPAINT:

Sobald ein Signalpfeil erscheint und die Kerze schließt, verschwindet oder verschiebt er sich NIE. Was Sie sehen, ist was Sie bekommen.





✅ INTELLIGENTER RAUSCHFILTER:

Das System erkennt automatisch abgehackte (seitwärts laufende) Märkte und vermeidet Fehlsignale bei geringem Volumen.





✅ DREIFACHE BESTÄTIGUNGSLOGIK:

1. Volatilitäts-Scan: Identifiziert überzogene Preisbewegungen.

2. Momentum-Check: Bestätigt, ob der Trend erschöpft ist.

3. Volume Flow: Bestätigt, dass Smart Money in die Umkehrung einsteigt.





✅ VOLLSTÄNDIGES ALARMSYSTEM:

Verpassen Sie nie einen Handel! Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen über:

* Desktop Pop-ups (mit Ton)

* Mobile Benachrichtigungen (direkt an Ihre MT5 Mobile App gesendet)





📊 HOW TO TRADE

1. ZEITRAUM: Optimiert für M1 und M5 (am besten für Scalping).

2. SYMBOLE: Funktioniert am besten bei Gold (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD.

3) KAUFSIGNAL: Grüner Pfeil erscheint (Markt ist überverkauft + Volumen-Spike).

4) VERKAUFSSIGNAL: Roter Pfeil erscheint (Markt ist überkauft + Volumenrückgang).





💎 KOSTENLOS FÜR DIE COMMUNITY

Dieses professionelle Tool wird von "Trade With Thangam" 100% KOSTENLOS zur Verfügung gestellt, um Einzelhändlern zum Erfolg zu verhelfen.





👉 Laden Sie jetzt herunter und verbessern Sie Ihr Trading!