Phantom Shadow Reversal Engine
- Indicadores
- K Thangam
- Versión: 3.0
Producto: Motor de Inversión de la Sombra Fantasma
Versión: 3.0 (Edición Elite)
Desarrollador: Comercio con Thangam
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🚀 LA ÚLTIMA HERRAMIENTA SCALPING PARA XAUUSD Y PARES PRINCIPALES
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
El Phantom Shadow Reversal Engine no es un indicador más; es un sistema de trading completo diseñado para scalping de precisión y day trading.
En lugar de basarse en señales retardadas, este sistema utiliza un "Motor de Sombra Propio" que analiza la Volatilidad del Mercado, la Fuerza del Momentum y el Flujo de Volumen simultáneamente. Sólo genera una señal cuando los tres factores confirman una reversión de alta probabilidad.
🔥 CARACTERÍSTICAS CLAVE:
✅ 100% SIN REPINTADO:
Una vez que aparece una flecha de señal y la vela se cierra, NUNCA desaparece ni se desplaza. Lo que ves es lo que obtienes.
✅ FILTRO DE RUIDO INTELIGENTE:
El sistema detecta automáticamente los mercados entrecortados (laterales) y evita generar malas señales durante el bajo volumen.
✅ TRIPLE LÓGICA DE CONFIRMACIÓN:
1. Escaneo de volatilidad: Identifica movimientos de precios sobreextendidos.
2. Momentum Check: Confirma si la tendencia está agotada.
3. Flujo de Volumen: Valida que el dinero inteligente está entrando en la reversión.
✅ SISTEMA DE ALERTA COMPLETO:
¡Nunca se pierda una operación! Reciba notificaciones instantáneas a través de:
* Pop-ups de Escritorio (con Sonido)
* Notificaciones móviles (enviadas directamente a su aplicación móvil MT5)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📊 CÓMO OPERAR
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
1. CALENDARIO: Optimizado para M1 y M5 (Mejor para Scalping).
2. SÍMBOLOS: Funciona mejor en Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD.
3. SEÑAL DE COMPRA: Aparece la flecha verde (El mercado está sobrevendido + pico de volumen).
4. SEÑAL DE VENTA: Aparece la Flecha Roja (El Mercado está Sobrecomprado + Caída de Volumen).
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💎 GRATIS PARA LA COMUNIDAD
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Esta herramienta de nivel profesional es proporcionada 100% GRATIS por "Trade With Thangam" para ayudar a los traders minoristas a tener éxito.
👉 ¡Descargue ahora y mejore sus operaciones!