Producto: Motor de Inversión de la Sombra Fantasma

Versión: 3.0 (Edición Elite)

Desarrollador: Comercio con Thangam





🚀 LA ÚLTIMA HERRAMIENTA SCALPING PARA XAUUSD Y PARES PRINCIPALES

El Phantom Shadow Reversal Engine no es un indicador más; es un sistema de trading completo diseñado para scalping de precisión y day trading.





En lugar de basarse en señales retardadas, este sistema utiliza un "Motor de Sombra Propio" que analiza la Volatilidad del Mercado, la Fuerza del Momentum y el Flujo de Volumen simultáneamente. Sólo genera una señal cuando los tres factores confirman una reversión de alta probabilidad.





🔥 CARACTERÍSTICAS CLAVE:





✅ 100% SIN REPINTADO:

Una vez que aparece una flecha de señal y la vela se cierra, NUNCA desaparece ni se desplaza. Lo que ves es lo que obtienes.





✅ FILTRO DE RUIDO INTELIGENTE:

El sistema detecta automáticamente los mercados entrecortados (laterales) y evita generar malas señales durante el bajo volumen.





✅ TRIPLE LÓGICA DE CONFIRMACIÓN:

1. Escaneo de volatilidad: Identifica movimientos de precios sobreextendidos.

2. Momentum Check: Confirma si la tendencia está agotada.

3. Flujo de Volumen: Valida que el dinero inteligente está entrando en la reversión.





✅ SISTEMA DE ALERTA COMPLETO:

¡Nunca se pierda una operación! Reciba notificaciones instantáneas a través de:

* Pop-ups de Escritorio (con Sonido)

* Notificaciones móviles (enviadas directamente a su aplicación móvil MT5)





📊 CÓMO OPERAR

1. CALENDARIO: Optimizado para M1 y M5 (Mejor para Scalping).

2. SÍMBOLOS: Funciona mejor en Oro (XAUUSD), EURUSD, GBPUSD.

3. SEÑAL DE COMPRA: Aparece la flecha verde (El mercado está sobrevendido + pico de volumen).

4. SEÑAL DE VENTA: Aparece la Flecha Roja (El Mercado está Sobrecomprado + Caída de Volumen).





💎 GRATIS PARA LA COMUNIDAD

Esta herramienta de nivel profesional es proporcionada 100% GRATIS por "Trade With Thangam" para ayudar a los traders minoristas a tener éxito.





👉 ¡Descargue ahora y mejore sus operaciones!