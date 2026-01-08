Smart Hedge Player

1. Kernkonfiguration und Verwaltung der magischen Zahl

Professionelle Handelsstiftung

  • Magisches Nummernsystem: Isolieren Sie EA-Trades für präzises Tracking und Management

  • Abweichungskontrolle: Anpassbare Slippage-Toleranz für alle Aufträge

  • Visuelle Schnittstelle: Anpassbares On-Chart-Panel mit einstellbarer Schriftgröße

  • Gleichmäßiger Orderversatz: Konfigurierbare Preisabstände zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen

Perfekt für Händler, die eine klare Handelsidentifikation und eine präzise Ausführungskontrolle benötigen.

2. Zwölfstufiges Ordersequenz-System

Revolutionäre Multi-Order-Strategie

  • 12 konfigurierbare Order-Slots: Vollständige Kontrolle über jeden Schritt in der Sequenz

  • Flexible Lot-Progression: Eingebaute, von Fibonacci inspirierte Lot-Progression (0,01 bis 0,45)

  • Individuelle Preiseinstellungen: Legen Sie spezifische Einstiegspreise für jeden Auftragsslot fest

  • Unabhängige TP/SL-Konfiguration: Passen Sie Take-Profit und Stop-Loss für jeden Schritt an

  • Sequentielle Ausführung: Automatische Auslösung von Aufträgen auf der Grundlage vorheriger Ausfüllungen

Verwandelt den traditionellen Single-Entry-Handel in eine hochentwickelte Multi-Level-Strategie.

3. Intelligentes Sequenzmanagement

Automatisierte Orderprogression

  • Statusverfolgung: Überwacht alle 12 Auftragszustände (0=inaktiv, 1=anhängig, 2=erfüllt)

  • Automatische Progression: Bewegt sich durch die Sequenzschritte ohne manuelle Eingriffe

  • Richtungsspeicher: Speichert die ursprüngliche Handelsrichtung für Hedge-Berechnungen

  • Vollständige Reset-Funktion: Vollständige Sequenz-Neustart-Funktion

Sorgt für eine konsistente Strategieausführung und eliminiert emotionale Entscheidungen.

4. Fortschrittliche Auslösemechanismen

Mehrere Einstiegsmethodologien

  • M1 Kerzenbasiertes Triggern: Löst automatisch Sequenzen aus, die auf 1-Minuten-Kerzenschlusskursen basieren

  • Manuelle Tastensteuerung: Direkte Orderplatzierung über BUY/SELL-Schaltflächen für jeden Slot

  • Übernahme von Pending Orders: Automatische Erkennung und Übernahme von manuell platzierten Pending Orders

  • Preisfortpflanzung: Intelligente Preisberechnung für nachfolgende Sequenzaufträge

Kombiniert automatische Intelligenz mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit für maximale Flexibilität.

5. Intelligente Auftragstyp-Erkennung

Intelligente Logik der Auftragsplatzierung

  • Erkennung von Markt vs. Pending: Bestimmt automatisch die optimale Auftragsart

  • Relative Preisanalyse: Vergleicht den Einstiegskurs mit dem aktuellen Markt für die Auswahl des Ordertyps

  • Automatische Stop/Limit-Auswahl: Wählt zwischen Stop- und Limit-Orders basierend auf der Preisposition

  • Broker-Einhaltung: Stellt sicher, dass alle Orders die Mindestabstandsanforderungen erfüllen

Eliminiert Fehler bei der Auftragsart und optimiert die Ausführung für jede Marktbedingung.

6. Umfassende Hedge-Strategie

Professionelles Risikomanagement

  • Logik der alternierenden Richtung: Aufträge mit geraden Nummern folgen der ursprünglichen Richtung, Aufträge mit ungeraden Nummern werden abgesichert

  • Dynamische Preisberechnung: Berechnet die Preise der Hedge-Order auf der Grundlage von SL- und Offset-Parametern

  • Proportionale Lot-Größe: Hedge-Positionen werden entsprechend der vordefinierten Progression dimensioniert

  • Automatische Stornierung: Pending Orders werden automatisch storniert, wenn der Handel geschlossen wird

Schafft eine ausgeklügelte Risikomanagement-Matrix, die das Kapital schützt und gleichzeitig das Gewinnpotenzial aufrechterhält.

7. Visuelles Bedienfeld

Professionelle Handelsoberfläche

  • Vollständige Order-Übersicht: Echtzeit-Anzeige aller 12 Sequenz-Slots

  • Interaktive Steuerelemente: BUY/SELL-Schaltflächen für jeden Order-Slot

  • Live-Preis-Updates: Automatische Weitergabe von Preisen über die gesamte Sequenz

  • Schnell-Aktions-Schaltflächen: Ein-Klick-Funktionen CLOSE ALL und RESET

  • Farbkodierter Status: Visuelle Indikatoren für eine einfache Überwachung

Bietet vollständige Handelskontrolle, ohne die Chart-Oberfläche zu verlassen.

Hauptmerkmale und Vorteile

Intelligente Sequenz-Automatisierung

  • Automatische Step-Progression: Bewegt sich durch die 12-Schritte-Sequenz ohne manuelle Eingaben

  • Verfolgung des Auftragsstatus: Kontinuierliche Überwachung aller ausstehenden und ausgeführten Aufträge

  • Intelligente Erkennung von Füllungen: Erkennt automatisch, wenn Aufträge gefüllt werden und schreitet die Sequenz fort

  • Erkennung des Abschlusses: Erkennt, wenn eine vollständige Sequenz abgeschlossen ist und setzt sie für den nächsten Zyklus zurück

Fortschrittliches Risikomanagement

  • Mehrstufige Positionsgrößenbestimmung: Progressive Losgröße steuert Risikoexposition

  • Absicherungsstrategie: Abwechselnde Richtungen reduzieren das Gesamtportfolio-Risiko

  • Unabhängige TP/SL: Jeder Auftrag hat individuelle Risikoparameter

  • Auto-Cancel-Schutz: Eliminiert verwaiste schwebende Aufträge

Professionelle Ausführung

  • Intelligente Auswahl der Auftragsart: Wählt automatisch Markt-, Stop- oder Limit-Order aus

  • Preis-Normalisierung: Stellt sicher, dass alle Preise den Präzisionsanforderungen des Brokers entsprechen

  • Fehlerresistentes Design: Umfassende Fehlerbehandlung und -behebung

  • CTrade-Integration: Nutzt die professionelle Handelsklasse von MQL5

Flexible Auslösungsoptionen

  • Zeitgesteuerte Automatisierung: M1-Kerzen-Trigger für systematischen Einstieg

  • Manuelle Steuerung: Vollständige manuelle Steuerung über Schaltflächen im Panel

  • Hybrider Ansatz: Kombinieren Sie bei Bedarf automatisierte und manuelle Triggerung

  • Integration von Pending Orders: Arbeitet mit manuell platzierten Pending Orders

Umfassendes Handelsmanagement

  • Bulk-Close-Funktion: Schließen Sie alle Positionen mit einem einzigen Klick

  • Sequenz-Reset: Vollständiger Neustart der Handelssequenz

  • Pending Order Bereinigung: Automatische Stornierung von verwaisten Aufträgen

  • Vollständige Protokollierung: Detaillierte Druckstatements für alle Aktionen

Technische Exzellenz

Robuste Architektur

  • Entwurf einer Zustandsmaschine: Professionelle Sequenzverfolgung und -verwaltung

  • Effizienter Speicher: Minimaler Ressourcenverbrauch im Betrieb

  • Stabile Leistung: Entwickelt für den 24/7-Betrieb ohne Leistungseinbußen

  • Saubere Objektverwaltung: Ordnungsgemäße Erstellung und Löschung von Diagrammobjekten

Professionelle Kodierungsstandards

  • Modularer Aufbau: Gut organisierte, wartbare Codestruktur

  • Umfassende Fehlerbehandlung: Anständige Behandlung aller Fehlerbedingungen

  • Vollständige Dokumentation: Klare Kommentare und logischer Ablauf

  • MT5-Optimierung: Vollständig kompatibel mit den MetaTrader 5 Spezifikationen

Benutzerfreundliches Design

  • Intuitive Schnittstelle: Logisches Layout mit klarer visueller Hierarchie

  • Rückmeldung in Echtzeit: Sofortige visuelle Bestätigung aller Aktionen

  • Einfache Konfiguration: Unkomplizierte Eingabeparameter mit sinnvollen Voreinstellungen

  • Minimale Lernkurve: Professionelle Werkzeuge leicht zugänglich präsentiert

Wie es funktioniert - Die Smart Hedge Strategie

Phase 1: Initialer Auslöser

  1. Kerzenbasierter Einstieg: Überwacht 1-Minuten-Kerzenschlüsse für die erste Richtung

  2. Manuelle Alternative: Kann manuell über die BUY/SELL-Taste ausgelöst werden

  3. Platzierung der ersten Order: Platziert die erste Order in der Sequenz mit der angegebenen Losgröße

  4. Preisfortpflanzung: Berechnet und setzt Preise für verbleibende Sequenzaufträge

Phase 2: Sequenz-Ausführung

  1. Automatische Progression: Jede erfüllte Order löst die Platzierung der nächsten in der Sequenz aus

  2. Abwechselnde Richtung: Gerade Slots folgen der ursprünglichen Richtung, ungerade Slots werden abgesichert

  3. Preis-Management: Sorgt für den richtigen Preisabstand zwischen den Aufträgen

  4. Risikokontrolle: Unabhängiger TP/SL für jeden Auftrag steuert das individuelle Risiko

Phase 3: Abschluss und Rücksetzung

  1. Abschluss der Sequenz: Erkennt, wenn alle 12 Aufträge ausgeführt wurden

  2. Automatisches Zurücksetzen: Bereitet sich auf den nächsten Handelszyklus vor

  3. Positionsverwaltung: Setzt die Verwaltung offener Positionen fort

  4. Bereitschaftszustand: Wartet auf das nächste auslösende Ereignis

Warum Smart Hedge Player EA wählen?

Für systematische Trader

  • Regelbasierter Ansatz: Eliminiert emotionale Handelsentscheidungen

  • Konsistente Ausführung: Dieselbe Logik wird auf jede Handelssequenz angewendet

  • Risikomanagement an erster Stelle: Integrierte Absicherung und Kontrolle der Positionsgröße

  • Leistungsverfolgung: Klare, messbare Strategieergebnisse

Für Portfoliomanager

  • Mehrfach-Ordnungs-Strategie: Diversifiziert Einträge über Preisniveaus hinweg

  • Hedging-Fähigkeit: Reduziert das Gesamtrisiko des Portfolios

  • Skalierbares Design: Funktioniert mit jeder Kontogröße

  • Professionelle Qualität: Geeignet für Strategien auf institutioneller Ebene

Für alle Erfahrungsstufen

  • Einsteigerfreundlich: Einfache Einrichtung mit umfassenden Standardeinstellungen

  • Erweiterte Anpassungen: Umfangreiche Parameter für erfahrene Trader

  • Pädagogischer Wert: Lernen Sie anspruchsvolle Strategien durch Beobachtung

  • Risikobewusstes Design: Mehrere Schutzschichten für den Kapitalerhalt

System-Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Konto: Jedes MT5-Konto (Demo oder Real)

  • Mindestkapital: Flexibel, basierend auf der Einstellung der Lotgröße (ab $100 Mikrokonten)

  • Symbole: Funktioniert mit allen Forex-Paaren und anderen liquiden Symbolen

  • VPS empfohlen: Für 24/7 Betrieb mit M1 Triggerung

Unterstützung & Updates

  • Vollständige Dokumentation: Detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Erklärung der Strategie

  • Regelmäßige Updates: Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Benutzer-Feedback

  • Markt-Unterstützung: Direkte Unterstützung durch MQL5-Marktkanäle

  • Strategie-Gemeinschaft: Zugang zu anderen Nutzern für Optimierungstipps

Risikomanagement und bewährte Praktiken

  • Mit Demo beginnen: Testen Sie die Strategie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln

  • Verstehen Sie die Strategie: Studieren Sie die Sequenzlogik vor der Implementierung

  • Richtige Kapitalisierung: Achten Sie auf eine ausreichende Marge für die 12-er Sequenz

  • Regelmäßige Überprüfung: Leistung überwachen und Parameter bei Bedarf anpassen

  • Marktbewußtsein: Verstehen, dass jeder Handel mit einem Verlustrisiko verbunden ist


