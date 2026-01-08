Smart Hedge Player

1. Kernkonfiguration und Verwaltung der magischen Zahl

Professionelle Handelsstiftung

Magisches Nummernsystem : Isolieren Sie EA-Trades für präzises Tracking und Management

Abweichungskontrolle : Anpassbare Slippage-Toleranz für alle Aufträge

Visuelle Schnittstelle : Anpassbares On-Chart-Panel mit einstellbarer Schriftgröße

Gleichmäßiger Orderversatz: Konfigurierbare Preisabstände zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen

Perfekt für Händler, die eine klare Handelsidentifikation und eine präzise Ausführungskontrolle benötigen.

2. Zwölfstufiges Ordersequenz-System

Revolutionäre Multi-Order-Strategie

12 konfigurierbare Order-Slots : Vollständige Kontrolle über jeden Schritt in der Sequenz

Flexible Lot-Progression : Eingebaute, von Fibonacci inspirierte Lot-Progression (0,01 bis 0,45)

Individuelle Preiseinstellungen : Legen Sie spezifische Einstiegspreise für jeden Auftragsslot fest

Unabhängige TP/SL-Konfiguration : Passen Sie Take-Profit und Stop-Loss für jeden Schritt an

Sequentielle Ausführung: Automatische Auslösung von Aufträgen auf der Grundlage vorheriger Ausfüllungen

Verwandelt den traditionellen Single-Entry-Handel in eine hochentwickelte Multi-Level-Strategie.

3. Intelligentes Sequenzmanagement

Automatisierte Orderprogression

Statusverfolgung : Überwacht alle 12 Auftragszustände (0=inaktiv, 1=anhängig, 2=erfüllt)

Automatische Progression : Bewegt sich durch die Sequenzschritte ohne manuelle Eingriffe

Richtungsspeicher : Speichert die ursprüngliche Handelsrichtung für Hedge-Berechnungen

Vollständige Reset-Funktion: Vollständige Sequenz-Neustart-Funktion

Sorgt für eine konsistente Strategieausführung und eliminiert emotionale Entscheidungen.

4. Fortschrittliche Auslösemechanismen

Mehrere Einstiegsmethodologien

M1 Kerzenbasiertes Triggern : Löst automatisch Sequenzen aus, die auf 1-Minuten-Kerzenschlusskursen basieren

Manuelle Tastensteuerung : Direkte Orderplatzierung über BUY/SELL-Schaltflächen für jeden Slot

Übernahme von Pending Orders : Automatische Erkennung und Übernahme von manuell platzierten Pending Orders

Preisfortpflanzung: Intelligente Preisberechnung für nachfolgende Sequenzaufträge

Kombiniert automatische Intelligenz mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit für maximale Flexibilität.

5. Intelligente Auftragstyp-Erkennung

Intelligente Logik der Auftragsplatzierung

Erkennung von Markt vs. Pending : Bestimmt automatisch die optimale Auftragsart

Relative Preisanalyse : Vergleicht den Einstiegskurs mit dem aktuellen Markt für die Auswahl des Ordertyps

Automatische Stop/Limit-Auswahl : Wählt zwischen Stop- und Limit-Orders basierend auf der Preisposition

Broker-Einhaltung: Stellt sicher, dass alle Orders die Mindestabstandsanforderungen erfüllen

Eliminiert Fehler bei der Auftragsart und optimiert die Ausführung für jede Marktbedingung.

6. Umfassende Hedge-Strategie

Professionelles Risikomanagement

Logik der alternierenden Richtung : Aufträge mit geraden Nummern folgen der ursprünglichen Richtung, Aufträge mit ungeraden Nummern werden abgesichert

Dynamische Preisberechnung : Berechnet die Preise der Hedge-Order auf der Grundlage von SL- und Offset-Parametern

Proportionale Lot-Größe : Hedge-Positionen werden entsprechend der vordefinierten Progression dimensioniert

Automatische Stornierung: Pending Orders werden automatisch storniert, wenn der Handel geschlossen wird

Schafft eine ausgeklügelte Risikomanagement-Matrix, die das Kapital schützt und gleichzeitig das Gewinnpotenzial aufrechterhält.

7. Visuelles Bedienfeld

Professionelle Handelsoberfläche

Vollständige Order-Übersicht : Echtzeit-Anzeige aller 12 Sequenz-Slots

Interaktive Steuerelemente : BUY/SELL-Schaltflächen für jeden Order-Slot

Live-Preis-Updates : Automatische Weitergabe von Preisen über die gesamte Sequenz

Schnell-Aktions-Schaltflächen : Ein-Klick-Funktionen CLOSE ALL und RESET

Farbkodierter Status: Visuelle Indikatoren für eine einfache Überwachung

Bietet vollständige Handelskontrolle, ohne die Chart-Oberfläche zu verlassen.

Hauptmerkmale und Vorteile

Intelligente Sequenz-Automatisierung

Automatische Step-Progression : Bewegt sich durch die 12-Schritte-Sequenz ohne manuelle Eingaben

Verfolgung des Auftragsstatus : Kontinuierliche Überwachung aller ausstehenden und ausgeführten Aufträge

Intelligente Erkennung von Füllungen : Erkennt automatisch, wenn Aufträge gefüllt werden und schreitet die Sequenz fort

Erkennung des Abschlusses: Erkennt, wenn eine vollständige Sequenz abgeschlossen ist und setzt sie für den nächsten Zyklus zurück

Fortschrittliches Risikomanagement

Mehrstufige Positionsgrößenbestimmung : Progressive Losgröße steuert Risikoexposition

Absicherungsstrategie : Abwechselnde Richtungen reduzieren das Gesamtportfolio-Risiko

Unabhängige TP/SL : Jeder Auftrag hat individuelle Risikoparameter

Auto-Cancel-Schutz: Eliminiert verwaiste schwebende Aufträge

Professionelle Ausführung

Intelligente Auswahl der Auftragsart : Wählt automatisch Markt-, Stop- oder Limit-Order aus

Preis-Normalisierung : Stellt sicher, dass alle Preise den Präzisionsanforderungen des Brokers entsprechen

Fehlerresistentes Design : Umfassende Fehlerbehandlung und -behebung

CTrade-Integration: Nutzt die professionelle Handelsklasse von MQL5

Flexible Auslösungsoptionen

Zeitgesteuerte Automatisierung : M1-Kerzen-Trigger für systematischen Einstieg

Manuelle Steuerung : Vollständige manuelle Steuerung über Schaltflächen im Panel

Hybrider Ansatz : Kombinieren Sie bei Bedarf automatisierte und manuelle Triggerung

Integration von Pending Orders: Arbeitet mit manuell platzierten Pending Orders

Umfassendes Handelsmanagement

Bulk-Close-Funktion : Schließen Sie alle Positionen mit einem einzigen Klick

Sequenz-Reset : Vollständiger Neustart der Handelssequenz

Pending Order Bereinigung : Automatische Stornierung von verwaisten Aufträgen

Vollständige Protokollierung: Detaillierte Druckstatements für alle Aktionen

Technische Exzellenz

Robuste Architektur

Entwurf einer Zustandsmaschine : Professionelle Sequenzverfolgung und -verwaltung

Effizienter Speicher : Minimaler Ressourcenverbrauch im Betrieb

Stabile Leistung : Entwickelt für den 24/7-Betrieb ohne Leistungseinbußen

Saubere Objektverwaltung: Ordnungsgemäße Erstellung und Löschung von Diagrammobjekten

Professionelle Kodierungsstandards

Modularer Aufbau : Gut organisierte, wartbare Codestruktur

Umfassende Fehlerbehandlung : Anständige Behandlung aller Fehlerbedingungen

Vollständige Dokumentation : Klare Kommentare und logischer Ablauf

MT5-Optimierung: Vollständig kompatibel mit den MetaTrader 5 Spezifikationen

Benutzerfreundliches Design

Intuitive Schnittstelle : Logisches Layout mit klarer visueller Hierarchie

Rückmeldung in Echtzeit : Sofortige visuelle Bestätigung aller Aktionen

Einfache Konfiguration : Unkomplizierte Eingabeparameter mit sinnvollen Voreinstellungen

Minimale Lernkurve: Professionelle Werkzeuge leicht zugänglich präsentiert

Wie es funktioniert - Die Smart Hedge Strategie

Phase 1: Initialer Auslöser

Kerzenbasierter Einstieg: Überwacht 1-Minuten-Kerzenschlüsse für die erste Richtung Manuelle Alternative: Kann manuell über die BUY/SELL-Taste ausgelöst werden Platzierung der ersten Order: Platziert die erste Order in der Sequenz mit der angegebenen Losgröße Preisfortpflanzung: Berechnet und setzt Preise für verbleibende Sequenzaufträge

Phase 2: Sequenz-Ausführung

Automatische Progression: Jede erfüllte Order löst die Platzierung der nächsten in der Sequenz aus Abwechselnde Richtung: Gerade Slots folgen der ursprünglichen Richtung, ungerade Slots werden abgesichert Preis-Management: Sorgt für den richtigen Preisabstand zwischen den Aufträgen Risikokontrolle: Unabhängiger TP/SL für jeden Auftrag steuert das individuelle Risiko

Phase 3: Abschluss und Rücksetzung

Abschluss der Sequenz: Erkennt, wenn alle 12 Aufträge ausgeführt wurden Automatisches Zurücksetzen: Bereitet sich auf den nächsten Handelszyklus vor Positionsverwaltung: Setzt die Verwaltung offener Positionen fort Bereitschaftszustand: Wartet auf das nächste auslösende Ereignis

Warum Smart Hedge Player EA wählen?

Für systematische Trader

Regelbasierter Ansatz : Eliminiert emotionale Handelsentscheidungen

Konsistente Ausführung : Dieselbe Logik wird auf jede Handelssequenz angewendet

Risikomanagement an erster Stelle : Integrierte Absicherung und Kontrolle der Positionsgröße

Leistungsverfolgung: Klare, messbare Strategieergebnisse

Für Portfoliomanager

Mehrfach-Ordnungs-Strategie : Diversifiziert Einträge über Preisniveaus hinweg

Hedging-Fähigkeit : Reduziert das Gesamtrisiko des Portfolios

Skalierbares Design : Funktioniert mit jeder Kontogröße

Professionelle Qualität: Geeignet für Strategien auf institutioneller Ebene

Für alle Erfahrungsstufen

Einsteigerfreundlich : Einfache Einrichtung mit umfassenden Standardeinstellungen

Erweiterte Anpassungen : Umfangreiche Parameter für erfahrene Trader

Pädagogischer Wert : Lernen Sie anspruchsvolle Strategien durch Beobachtung

Risikobewusstes Design: Mehrere Schutzschichten für den Kapitalerhalt

System-Anforderungen

Plattform : MetaTrader 5

Konto : Jedes MT5-Konto (Demo oder Real)

Mindestkapital : Flexibel, basierend auf der Einstellung der Lotgröße (ab $100 Mikrokonten)

Symbole : Funktioniert mit allen Forex-Paaren und anderen liquiden Symbolen

VPS empfohlen: Für 24/7 Betrieb mit M1 Triggerung

Unterstützung & Updates

Vollständige Dokumentation : Detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Erklärung der Strategie

Regelmäßige Updates : Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Benutzer-Feedback

Markt-Unterstützung : Direkte Unterstützung durch MQL5-Marktkanäle

Strategie-Gemeinschaft: Zugang zu anderen Nutzern für Optimierungstipps

Risikomanagement und bewährte Praktiken