Smart Hedge Player
- Utilitys
- Muhammad Akhtar
- Version: 1.1
1. Kernkonfiguration und Verwaltung der magischen Zahl
Professionelle Handelsstiftung
-
Magisches Nummernsystem: Isolieren Sie EA-Trades für präzises Tracking und Management
-
Abweichungskontrolle: Anpassbare Slippage-Toleranz für alle Aufträge
-
Visuelle Schnittstelle: Anpassbares On-Chart-Panel mit einstellbarer Schriftgröße
-
Gleichmäßiger Orderversatz: Konfigurierbare Preisabstände zwischen aufeinanderfolgenden Aufträgen
Perfekt für Händler, die eine klare Handelsidentifikation und eine präzise Ausführungskontrolle benötigen.
2. Zwölfstufiges Ordersequenz-System
Revolutionäre Multi-Order-Strategie
-
12 konfigurierbare Order-Slots: Vollständige Kontrolle über jeden Schritt in der Sequenz
-
Flexible Lot-Progression: Eingebaute, von Fibonacci inspirierte Lot-Progression (0,01 bis 0,45)
-
Individuelle Preiseinstellungen: Legen Sie spezifische Einstiegspreise für jeden Auftragsslot fest
-
Unabhängige TP/SL-Konfiguration: Passen Sie Take-Profit und Stop-Loss für jeden Schritt an
-
Sequentielle Ausführung: Automatische Auslösung von Aufträgen auf der Grundlage vorheriger Ausfüllungen
Verwandelt den traditionellen Single-Entry-Handel in eine hochentwickelte Multi-Level-Strategie.
3. Intelligentes Sequenzmanagement
Automatisierte Orderprogression
-
Statusverfolgung: Überwacht alle 12 Auftragszustände (0=inaktiv, 1=anhängig, 2=erfüllt)
-
Automatische Progression: Bewegt sich durch die Sequenzschritte ohne manuelle Eingriffe
-
Richtungsspeicher: Speichert die ursprüngliche Handelsrichtung für Hedge-Berechnungen
-
Vollständige Reset-Funktion: Vollständige Sequenz-Neustart-Funktion
Sorgt für eine konsistente Strategieausführung und eliminiert emotionale Entscheidungen.
4. Fortschrittliche Auslösemechanismen
Mehrere Einstiegsmethodologien
-
M1 Kerzenbasiertes Triggern: Löst automatisch Sequenzen aus, die auf 1-Minuten-Kerzenschlusskursen basieren
-
Manuelle Tastensteuerung: Direkte Orderplatzierung über BUY/SELL-Schaltflächen für jeden Slot
-
Übernahme von Pending Orders: Automatische Erkennung und Übernahme von manuell platzierten Pending Orders
-
Preisfortpflanzung: Intelligente Preisberechnung für nachfolgende Sequenzaufträge
Kombiniert automatische Intelligenz mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit für maximale Flexibilität.
5. Intelligente Auftragstyp-Erkennung
Intelligente Logik der Auftragsplatzierung
-
Erkennung von Markt vs. Pending: Bestimmt automatisch die optimale Auftragsart
-
Relative Preisanalyse: Vergleicht den Einstiegskurs mit dem aktuellen Markt für die Auswahl des Ordertyps
-
Automatische Stop/Limit-Auswahl: Wählt zwischen Stop- und Limit-Orders basierend auf der Preisposition
-
Broker-Einhaltung: Stellt sicher, dass alle Orders die Mindestabstandsanforderungen erfüllen
Eliminiert Fehler bei der Auftragsart und optimiert die Ausführung für jede Marktbedingung.
6. Umfassende Hedge-Strategie
Professionelles Risikomanagement
-
Logik der alternierenden Richtung: Aufträge mit geraden Nummern folgen der ursprünglichen Richtung, Aufträge mit ungeraden Nummern werden abgesichert
-
Dynamische Preisberechnung: Berechnet die Preise der Hedge-Order auf der Grundlage von SL- und Offset-Parametern
-
Proportionale Lot-Größe: Hedge-Positionen werden entsprechend der vordefinierten Progression dimensioniert
-
Automatische Stornierung: Pending Orders werden automatisch storniert, wenn der Handel geschlossen wird
Schafft eine ausgeklügelte Risikomanagement-Matrix, die das Kapital schützt und gleichzeitig das Gewinnpotenzial aufrechterhält.
7. Visuelles Bedienfeld
Professionelle Handelsoberfläche
-
Vollständige Order-Übersicht: Echtzeit-Anzeige aller 12 Sequenz-Slots
-
Interaktive Steuerelemente: BUY/SELL-Schaltflächen für jeden Order-Slot
-
Live-Preis-Updates: Automatische Weitergabe von Preisen über die gesamte Sequenz
-
Schnell-Aktions-Schaltflächen: Ein-Klick-Funktionen CLOSE ALL und RESET
-
Farbkodierter Status: Visuelle Indikatoren für eine einfache Überwachung
Bietet vollständige Handelskontrolle, ohne die Chart-Oberfläche zu verlassen.
Hauptmerkmale und Vorteile
Intelligente Sequenz-Automatisierung
-
Automatische Step-Progression: Bewegt sich durch die 12-Schritte-Sequenz ohne manuelle Eingaben
-
Verfolgung des Auftragsstatus: Kontinuierliche Überwachung aller ausstehenden und ausgeführten Aufträge
-
Intelligente Erkennung von Füllungen: Erkennt automatisch, wenn Aufträge gefüllt werden und schreitet die Sequenz fort
-
Erkennung des Abschlusses: Erkennt, wenn eine vollständige Sequenz abgeschlossen ist und setzt sie für den nächsten Zyklus zurück
Fortschrittliches Risikomanagement
-
Mehrstufige Positionsgrößenbestimmung: Progressive Losgröße steuert Risikoexposition
-
Absicherungsstrategie: Abwechselnde Richtungen reduzieren das Gesamtportfolio-Risiko
-
Unabhängige TP/SL: Jeder Auftrag hat individuelle Risikoparameter
-
Auto-Cancel-Schutz: Eliminiert verwaiste schwebende Aufträge
Professionelle Ausführung
-
Intelligente Auswahl der Auftragsart: Wählt automatisch Markt-, Stop- oder Limit-Order aus
-
Preis-Normalisierung: Stellt sicher, dass alle Preise den Präzisionsanforderungen des Brokers entsprechen
-
Fehlerresistentes Design: Umfassende Fehlerbehandlung und -behebung
-
CTrade-Integration: Nutzt die professionelle Handelsklasse von MQL5
Flexible Auslösungsoptionen
-
Zeitgesteuerte Automatisierung: M1-Kerzen-Trigger für systematischen Einstieg
-
Manuelle Steuerung: Vollständige manuelle Steuerung über Schaltflächen im Panel
-
Hybrider Ansatz: Kombinieren Sie bei Bedarf automatisierte und manuelle Triggerung
-
Integration von Pending Orders: Arbeitet mit manuell platzierten Pending Orders
Umfassendes Handelsmanagement
-
Bulk-Close-Funktion: Schließen Sie alle Positionen mit einem einzigen Klick
-
Sequenz-Reset: Vollständiger Neustart der Handelssequenz
-
Pending Order Bereinigung: Automatische Stornierung von verwaisten Aufträgen
-
Vollständige Protokollierung: Detaillierte Druckstatements für alle Aktionen
Technische Exzellenz
Robuste Architektur
-
Entwurf einer Zustandsmaschine: Professionelle Sequenzverfolgung und -verwaltung
-
Effizienter Speicher: Minimaler Ressourcenverbrauch im Betrieb
-
Stabile Leistung: Entwickelt für den 24/7-Betrieb ohne Leistungseinbußen
-
Saubere Objektverwaltung: Ordnungsgemäße Erstellung und Löschung von Diagrammobjekten
Professionelle Kodierungsstandards
-
Modularer Aufbau: Gut organisierte, wartbare Codestruktur
-
Umfassende Fehlerbehandlung: Anständige Behandlung aller Fehlerbedingungen
-
Vollständige Dokumentation: Klare Kommentare und logischer Ablauf
-
MT5-Optimierung: Vollständig kompatibel mit den MetaTrader 5 Spezifikationen
Benutzerfreundliches Design
-
Intuitive Schnittstelle: Logisches Layout mit klarer visueller Hierarchie
-
Rückmeldung in Echtzeit: Sofortige visuelle Bestätigung aller Aktionen
-
Einfache Konfiguration: Unkomplizierte Eingabeparameter mit sinnvollen Voreinstellungen
-
Minimale Lernkurve: Professionelle Werkzeuge leicht zugänglich präsentiert
Wie es funktioniert - Die Smart Hedge Strategie
Phase 1: Initialer Auslöser
-
Kerzenbasierter Einstieg: Überwacht 1-Minuten-Kerzenschlüsse für die erste Richtung
-
Manuelle Alternative: Kann manuell über die BUY/SELL-Taste ausgelöst werden
-
Platzierung der ersten Order: Platziert die erste Order in der Sequenz mit der angegebenen Losgröße
-
Preisfortpflanzung: Berechnet und setzt Preise für verbleibende Sequenzaufträge
Phase 2: Sequenz-Ausführung
-
Automatische Progression: Jede erfüllte Order löst die Platzierung der nächsten in der Sequenz aus
-
Abwechselnde Richtung: Gerade Slots folgen der ursprünglichen Richtung, ungerade Slots werden abgesichert
-
Preis-Management: Sorgt für den richtigen Preisabstand zwischen den Aufträgen
-
Risikokontrolle: Unabhängiger TP/SL für jeden Auftrag steuert das individuelle Risiko
Phase 3: Abschluss und Rücksetzung
-
Abschluss der Sequenz: Erkennt, wenn alle 12 Aufträge ausgeführt wurden
-
Automatisches Zurücksetzen: Bereitet sich auf den nächsten Handelszyklus vor
-
Positionsverwaltung: Setzt die Verwaltung offener Positionen fort
-
Bereitschaftszustand: Wartet auf das nächste auslösende Ereignis
Warum Smart Hedge Player EA wählen?
Für systematische Trader
-
Regelbasierter Ansatz: Eliminiert emotionale Handelsentscheidungen
-
Konsistente Ausführung: Dieselbe Logik wird auf jede Handelssequenz angewendet
-
Risikomanagement an erster Stelle: Integrierte Absicherung und Kontrolle der Positionsgröße
-
Leistungsverfolgung: Klare, messbare Strategieergebnisse
Für Portfoliomanager
-
Mehrfach-Ordnungs-Strategie: Diversifiziert Einträge über Preisniveaus hinweg
-
Hedging-Fähigkeit: Reduziert das Gesamtrisiko des Portfolios
-
Skalierbares Design: Funktioniert mit jeder Kontogröße
-
Professionelle Qualität: Geeignet für Strategien auf institutioneller Ebene
Für alle Erfahrungsstufen
-
Einsteigerfreundlich: Einfache Einrichtung mit umfassenden Standardeinstellungen
-
Erweiterte Anpassungen: Umfangreiche Parameter für erfahrene Trader
-
Pädagogischer Wert: Lernen Sie anspruchsvolle Strategien durch Beobachtung
-
Risikobewusstes Design: Mehrere Schutzschichten für den Kapitalerhalt
System-Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Konto: Jedes MT5-Konto (Demo oder Real)
-
Mindestkapital: Flexibel, basierend auf der Einstellung der Lotgröße (ab $100 Mikrokonten)
-
Symbole: Funktioniert mit allen Forex-Paaren und anderen liquiden Symbolen
-
VPS empfohlen: Für 24/7 Betrieb mit M1 Triggerung
Unterstützung & Updates
-
Vollständige Dokumentation: Detaillierte Anleitung zur Einrichtung und Erklärung der Strategie
-
Regelmäßige Updates: Kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage von Benutzer-Feedback
-
Markt-Unterstützung: Direkte Unterstützung durch MQL5-Marktkanäle
-
Strategie-Gemeinschaft: Zugang zu anderen Nutzern für Optimierungstipps
Risikomanagement und bewährte Praktiken
-
Mit Demo beginnen: Testen Sie die Strategie gründlich in der Demo, bevor Sie live handeln
-
Verstehen Sie die Strategie: Studieren Sie die Sequenzlogik vor der Implementierung
-
Richtige Kapitalisierung: Achten Sie auf eine ausreichende Marge für die 12-er Sequenz
-
Regelmäßige Überprüfung: Leistung überwachen und Parameter bei Bedarf anpassen
-
Marktbewußtsein: Verstehen, dass jeder Handel mit einem Verlustrisiko verbunden ist