Smart Flow Pro
- Utilitys
- Muhammad Akhtar
- Version: 1.1
🎯 Kernfunktionen
⚡ Duale Handelsmodi
Manuell-unterstützter Handel: Sofortige BUY/SELL-Tasten mit konfigurierbarem Intervallhandel
Zeitgesteuerte Automatisierung: Planen Sie Trades zu bestimmten Zeiten mit GMT-Offset-Anpassung
🕒 Intelligente Zeitverwaltung
GMT-Uhr in Echtzeit mit einstellbarem Zeitzonen-Offset
Visueller Countdown-Timer mit Stunden:Minuten:Sekunden bis zum nächsten Handel
Automatischer täglicher Reset mit Sitzungsmanagement
Farbcodierter Countdown ( Weiß > Gelb > Rot, je näher die Zeit rückt)
🎮 Intuitive Dashboard-Schnittstelle
Professionell betiteltes Panel: "EPIC FLOW EA" mit goldenem Akzent
Kompaktes horizontales Layout: Platzsparende Gruppierung der Steuerelemente
Statusanzeige in Echtzeit: Klare Visualisierung des Handelsstatus
Live P&L Monitor: Große Schriftanzeige mit Gewinn/Verlust-Farbcodierung
⚙️ Erweiterte Handelssteuerungen
Duale Trading-Engines: Unabhängige manuelle und automatische Systeme
Konfigurierbares Order-Intervall: 10ms bis 60.000ms Präzision
Einstellbare Losgröße: Validiert mit Broker-Anforderungen
Auswahl der Handelsrichtung: Schnelles Umschalten zwischen BUY/SELL
🛡️ Risikomanagement
Ein-Klick-Stop: Sofortige Beendigung des Handels
Emergency Close All: Massenhafte Positionsauflösung
Session-Limits: Kontrolle der maximalen Anzahl von Trades pro Sitzung
Auto-Stop Timer: Konfigurierbare Grenzen für die Handelsdauer
📊 Überwachung in Echtzeit
Auftragszähler: Verfolgt die in der aktuellen Sitzung platzierten Trades
Zeitlicher Handelsstatus: ON/OFF/Wartung/Handelsindikatoren
Anzeige nächster Handel: Vorschau der geplanten Ausführungszeit
Aktuelle Marktzeit: GMT-angepasste Uhr mit Offset-Anzeige
🎨 Design-Highlights
Professionelles Farbschema: Dunkles Panel mit farbkodierten Bedienelementen
Reaktionsfähiges Layout: Optimiert für 320px Breite, kompakt und dennoch lesbar
Visuelles Feedback: Farbänderungen der Schaltflächen zeigen aktive Zustände an
Saubere Typografie: Klare Hierarchie mit angemessener Schriftgröße
🔧 Technische Vorteile
MQL5-optimiert: Entwickelt für MetaTrader 5 mit modernen Funktionen
Effizientes Timer-System: 1ms Präzision für präzisen Handel
Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung und Protokollierung
Broker-kompatibel: Funktioniert mit allen MT5-Brokern und Kontotypen
🚀 Ideal für
Daytrader: Schnelle manuelle Ausführung mit automatischer Unterstützung
Nachrichten-Händler: Planen Sie Trades rund um wirtschaftliche Ereignisse im Voraus
Einsteiger Trader: Intuitive Oberfläche mit professionellen Funktionen
Fortgeschrittene Trader: Anpassbare Automatisierung mit präzisem Timing