Smart Flow Pro

Smart Flow Pro - Handels-Dashboard

🎯 Kernfunktionen

⚡ Duale Handelsmodi

  • Manuell-unterstützter Handel: Sofortige BUY/SELL-Tasten mit konfigurierbarem Intervallhandel

  • Zeitgesteuerte Automatisierung: Planen Sie Trades zu bestimmten Zeiten mit GMT-Offset-Anpassung

🕒 Intelligente Zeitverwaltung

  • GMT-Uhr in Echtzeit mit einstellbarem Zeitzonen-Offset

  • Visueller Countdown-Timer mit Stunden:Minuten:Sekunden bis zum nächsten Handel

  • Automatischer täglicher Reset mit Sitzungsmanagement

  • Farbcodierter Countdown ( Weiß > Gelb > Rot, je näher die Zeit rückt)

🎮 Intuitive Dashboard-Schnittstelle

  • Professionell betiteltes Panel: "EPIC FLOW EA" mit goldenem Akzent

  • Kompaktes horizontales Layout: Platzsparende Gruppierung der Steuerelemente

  • Statusanzeige in Echtzeit: Klare Visualisierung des Handelsstatus

  • Live P&L Monitor: Große Schriftanzeige mit Gewinn/Verlust-Farbcodierung

⚙️ Erweiterte Handelssteuerungen

  • Duale Trading-Engines: Unabhängige manuelle und automatische Systeme

  • Konfigurierbares Order-Intervall: 10ms bis 60.000ms Präzision

  • Einstellbare Losgröße: Validiert mit Broker-Anforderungen

  • Auswahl der Handelsrichtung: Schnelles Umschalten zwischen BUY/SELL

🛡️ Risikomanagement

  • Ein-Klick-Stop: Sofortige Beendigung des Handels

  • Emergency Close All: Massenhafte Positionsauflösung

  • Session-Limits: Kontrolle der maximalen Anzahl von Trades pro Sitzung

  • Auto-Stop Timer: Konfigurierbare Grenzen für die Handelsdauer

📊 Überwachung in Echtzeit

  • Auftragszähler: Verfolgt die in der aktuellen Sitzung platzierten Trades

  • Zeitlicher Handelsstatus: ON/OFF/Wartung/Handelsindikatoren

  • Anzeige nächster Handel: Vorschau der geplanten Ausführungszeit

  • Aktuelle Marktzeit: GMT-angepasste Uhr mit Offset-Anzeige

🎨 Design-Highlights

  • Professionelles Farbschema: Dunkles Panel mit farbkodierten Bedienelementen

  • Reaktionsfähiges Layout: Optimiert für 320px Breite, kompakt und dennoch lesbar

  • Visuelles Feedback: Farbänderungen der Schaltflächen zeigen aktive Zustände an

  • Saubere Typografie: Klare Hierarchie mit angemessener Schriftgröße

🔧 Technische Vorteile

  • MQL5-optimiert: Entwickelt für MetaTrader 5 mit modernen Funktionen

  • Effizientes Timer-System: 1ms Präzision für präzisen Handel

  • Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung und Protokollierung

  • Broker-kompatibel: Funktioniert mit allen MT5-Brokern und Kontotypen

🚀 Ideal für

  • Daytrader: Schnelle manuelle Ausführung mit automatischer Unterstützung

  • Nachrichten-Händler: Planen Sie Trades rund um wirtschaftliche Ereignisse im Voraus

  • Einsteiger Trader: Intuitive Oberfläche mit professionellen Funktionen

  • Fortgeschrittene Trader: Anpassbare Automatisierung mit präzisem Timing


