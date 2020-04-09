Smart Flow Pro

Lassen Sie Ihr Geld arbeiten - kostenlos! Wir haben den Zoras Gold Breakout EA so entwickelt, dass er zuerst für Sie arbeitet - völlig kostenlos - damit Sie sehen können, wie er sich unter realen Marktbedingungen verhält, bevor wir überhaupt daran denken, eine Gebühr zu verlangen. Diese Version ist vollständig freigeschaltet - keine Einschränkungen, keine deaktivierten Funktionen. Sie erhalten vom ersten Tag an vollen Zugriff auf alle Funktionen, alle Parameter und die gesamte Handelslogik. Die

FREE