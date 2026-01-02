One Click Trade Manager
- Utilitys
- Kamal Kumar
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dies ist kein EA - es ist ein einfacher und leistungsstarker MT5-Indikator, der Ihnen helfen soll, Trades schnell und einfach zu verwalten.
✅ Hauptmerkmale:
-
TP1 Auto-Set - Festgelegt auf 1RR
-
TP2 Auto-Set - Festgelegt auf 2RR
-
Schnelle Lot-Berechnung - Berechnet die Lot-Größe basierend auf SL in 1 Sekunde
-
Schnell-Aktionen:
-
Alle Trades schließen
-
Zum Breakeven bewegen
-
TP auf RR1 / RR2 setzen
-
-
Benutzerfreundlich - Kein komplexes Setup, einfach an den Chart anhängen und loslegen
📞 S upport:
Telegram - @inForexVIP
WhatsApp - +923118409597
🔜 MT4 Version Coming Soon
Wir sind für alle Probleme oder Updates verfügbar.
Machen Sie den Handel einfacher - verwalten Sie alles mit einem Klick! ✅