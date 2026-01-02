One Click Trade Manager

Dies ist kein EA - es ist ein einfacher und leistungsstarker MT5-Indikator, der Ihnen helfen soll, Trades schnell und einfach zu verwalten.

✅ Hauptmerkmale:

TP1 Auto-Set - Festgelegt auf 1RR

TP2 Auto-Set - Festgelegt auf 2RR

Schnelle Lot-Berechnung - Berechnet die Lot-Größe basierend auf SL in 1 Sekunde

Schnell-Aktionen: Alle Trades schließen Zum Breakeven bewegen TP auf RR1 / RR2 setzen

Benutzerfreundlich - Kein komplexes Setup, einfach an den Chart anhängen und loslegen

📞 S upport:

Telegram - @inForexVIP

WhatsApp - +923118409597

🔜 MT4 Version Coming Soon

Wir sind für alle Probleme oder Updates verfügbar.

Machen Sie den Handel einfacher - verwalten Sie alles mit einem Klick! ✅