One Click Trade Manager

Dies ist kein EA - es ist ein einfacher und leistungsstarker MT5-Indikator, der Ihnen helfen soll, Trades schnell und einfach zu verwalten.

Hauptmerkmale:

  • TP1 Auto-Set - Festgelegt auf 1RR

  • TP2 Auto-Set - Festgelegt auf 2RR

  • Schnelle Lot-Berechnung - Berechnet die Lot-Größe basierend auf SL in 1 Sekunde

  • Schnell-Aktionen:

    • Alle Trades schließen

    • Zum Breakeven bewegen

    • TP auf RR1 / RR2 setzen

  • Benutzerfreundlich - Kein komplexes Setup, einfach an den Chart anhängen und loslegen

📞 S upport:
Telegram - @inForexVIP
WhatsApp - +923118409597

🔜 MT4 Version Coming Soon
Wir sind für alle Probleme oder Updates verfügbar.

Machen Sie den Handel einfacher - verwalten Sie alles mit einem Klick! ✅

