Smart Trading Board

1. Abschnitt Handelseinstellungen

Kernkonfiguration für Ihre Handelsstrategie

Standard-Lotgröße : Legen Sie Ihr bevorzugtes Handelsvolumen präzise fest

Magische Zahl : Isolieren Sie die EA-Geschäfte zur einfachen Identifizierung und Verwaltung

Handelskommentar : Passen Sie Auftragskommentare für eine bessere Handelsverfolgung an

Steuerung mehrerer Orders : Schalten Sie zwischen einzelnen oder mehreren gleichzeitigen Positionen um

Maximales Orderlimit: Verhindern Sie übermäßiges Handeln mit konfigurierbaren Orderlimits

Perfekt für Händler, die eine vollständige Kontrolle über ihre Handelsparameter wünschen und gleichzeitig ein organisiertes Handelsmanagement beibehalten wollen.

2. Bereich Risikomanagement

Professioneller Schutz für Ihr Kapital

Stop-Loss-Schutz : Setzen Sie präzise Stop-Loss-Niveaus in Punkten

Take-Profit-Ziele : Definieren Sie Gewinnziele mit höchster Genauigkeit

Kontrolle des Risikoprozentsatzes : Implementieren Sie ein prozentuales Risikomanagement

Geldmanagement-Umschalter: Umschalten zwischen fester und berechneter Positionsgröße

Unverzichtbar für den Kapitalerhalt und die Umsetzung disziplinierter Risiko-Ertrags-Strategien.

3. Abschnitt "Trailing Stop

Fortschrittliche Gewinnsicherungstechnologie

Intelligente Trailing-Aktivierung : Aktivieren/Deaktivieren von Trailing-Stops mit einem Klick

Flexibilität bei der Messung : Wählen Sie zwischen Pips oder Punkten für alle Berechnungen

Trailing-Start-Schwellenwert : Definieren Sie, wann Trailing-Stops aktiviert werden sollen

Schritt- und Abstandssteuerung: Feinabstimmung der Trailing-Stop-Empfindlichkeit und des Abstands

Maximieren Sie Ihre Gewinne und schützen Sie Ihre Gewinne mit diesem ausgeklügelten Trailing-Mechanismus.

4. Abschnitt Dashboard-Einstellungen

Anpassbare professionelle Handelsoberfläche

Vollständige visuelle Anpassung : Wählen Sie Hintergrund-, Text- und Gewinn-/Verlustfarben

Steuerung der Schriftart : Wählen Sie Schriftfamilie und -größe für optimale Lesbarkeit

Schaltflächen-Styling : Anpassen von Schaltflächenfarben und Hover-Effekten

Reaktionsfähiges Design: Sauberes, übersichtliches Layout, das sich an Ihre Präferenzen anpasst

Verwandeln Sie Ihren Handelsarbeitsplatz mit einem professionellen Dashboard, das zu Ihrem Stil passt.

5. Manuelle Ordereinstellungen

Tools zur präzisen Auftragsplatzierung

Auto-Abstandsberechnung : Legen Sie automatische Orderabstände vom aktuellen Preis fest

Preiskontrolle : Wählen Sie zwischen automatischer oder manueller Preiseingabe

Flexible Auftragsarten: Unterstützung für alle schwebenden Ordertypen (Stop/Limit)

Ideal für strategische Händler, die eine präzise Kontrolle über Einstiegspunkte wünschen.

6. Panel-Verwaltung

Platzsparender Arbeitsbereich

Minimieren/Maximieren : Verkleinern Sie das Dashboard, wenn es nicht benötigt wird.

Option Minimiert starten : Beginnen Sie mit einer übersichtlichen Diagrammansicht

Sofortiger Zugriff: Schnelles Umschalten zwischen voller Kontrolle und minimaler Ansicht

Optimieren Sie den Platz auf Ihrem Chart und behalten Sie gleichzeitig den sofortigen Zugriff auf die Trading-Tools.

Hauptmerkmale und Vorteile

Intelligentes Order-Management

Vier Ordertypen : Platzieren Sie Buy Stop-, Sell Stop-, Buy Limit- und Sell Limit-Orders direkt über das Dashboard

Validierung in Echtzeit : Eingebaute Prüfungen verhindern häufige Handelsfehler

Order-Limit-Durchsetzung: Automatische Verhinderung von Over-Trading

Fortgeschrittenes Trailing-Stop-System

Selektive Aktivierung : Anwendung von Trailing auf bestimmte Positionen oder alle Trades

Anpassbare Parameter : Passen Sie das Trailing-Verhalten an Ihre Strategie an

Überwachung in Echtzeit: Kontinuierlicher Schutz für offene Positionen

Umfassendes Risikomanagement

Mehrschichtiger Schutz : Kombinieren Sie feste Stops mit prozentualem Risiko

Konto-Sicherheitsfunktionen : Automatische Berechnung der Positionsgröße

Handelsüberprüfung: Pre-Trade-Prüfungen zur Sicherstellung der Durchführbarkeit von Aufträgen

Professionelles Dashboard

Real-Time Marktdaten : Live-Spreads, Preise und Kontoinformationen

Visuelle Status-Indikatoren : Farbkodierte Gewinn/Verlust-Anzeigen

Ein-Klick-Steuerung: Sofortiger Zugriff auf alle Handelsfunktionen

Handelsmanagement-Tools