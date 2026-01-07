Smart Trading Board
- Utilitys
- Muhammad Akhtar
- Version: 1.1
1. Abschnitt Handelseinstellungen
Kernkonfiguration für Ihre Handelsstrategie
-
Standard-Lotgröße: Legen Sie Ihr bevorzugtes Handelsvolumen präzise fest
-
Magische Zahl: Isolieren Sie die EA-Geschäfte zur einfachen Identifizierung und Verwaltung
-
Handelskommentar: Passen Sie Auftragskommentare für eine bessere Handelsverfolgung an
-
Steuerung mehrerer Orders: Schalten Sie zwischen einzelnen oder mehreren gleichzeitigen Positionen um
-
Maximales Orderlimit: Verhindern Sie übermäßiges Handeln mit konfigurierbaren Orderlimits
Perfekt für Händler, die eine vollständige Kontrolle über ihre Handelsparameter wünschen und gleichzeitig ein organisiertes Handelsmanagement beibehalten wollen.
2. Bereich Risikomanagement
Professioneller Schutz für Ihr Kapital
-
Stop-Loss-Schutz: Setzen Sie präzise Stop-Loss-Niveaus in Punkten
-
Take-Profit-Ziele: Definieren Sie Gewinnziele mit höchster Genauigkeit
-
Kontrolle des Risikoprozentsatzes: Implementieren Sie ein prozentuales Risikomanagement
-
Geldmanagement-Umschalter: Umschalten zwischen fester und berechneter Positionsgröße
Unverzichtbar für den Kapitalerhalt und die Umsetzung disziplinierter Risiko-Ertrags-Strategien.
3. Abschnitt "Trailing Stop
Fortschrittliche Gewinnsicherungstechnologie
-
Intelligente Trailing-Aktivierung: Aktivieren/Deaktivieren von Trailing-Stops mit einem Klick
-
Flexibilität bei der Messung: Wählen Sie zwischen Pips oder Punkten für alle Berechnungen
-
Trailing-Start-Schwellenwert: Definieren Sie, wann Trailing-Stops aktiviert werden sollen
-
Schritt- und Abstandssteuerung: Feinabstimmung der Trailing-Stop-Empfindlichkeit und des Abstands
Maximieren Sie Ihre Gewinne und schützen Sie Ihre Gewinne mit diesem ausgeklügelten Trailing-Mechanismus.
4. Abschnitt Dashboard-Einstellungen
Anpassbare professionelle Handelsoberfläche
-
Vollständige visuelle Anpassung: Wählen Sie Hintergrund-, Text- und Gewinn-/Verlustfarben
-
Steuerung der Schriftart: Wählen Sie Schriftfamilie und -größe für optimale Lesbarkeit
-
Schaltflächen-Styling: Anpassen von Schaltflächenfarben und Hover-Effekten
-
Reaktionsfähiges Design: Sauberes, übersichtliches Layout, das sich an Ihre Präferenzen anpasst
Verwandeln Sie Ihren Handelsarbeitsplatz mit einem professionellen Dashboard, das zu Ihrem Stil passt.
5. Manuelle Ordereinstellungen
Tools zur präzisen Auftragsplatzierung
-
Auto-Abstandsberechnung: Legen Sie automatische Orderabstände vom aktuellen Preis fest
-
Preiskontrolle: Wählen Sie zwischen automatischer oder manueller Preiseingabe
-
Flexible Auftragsarten: Unterstützung für alle schwebenden Ordertypen (Stop/Limit)
Ideal für strategische Händler, die eine präzise Kontrolle über Einstiegspunkte wünschen.
6. Panel-Verwaltung
Platzsparender Arbeitsbereich
-
Minimieren/Maximieren: Verkleinern Sie das Dashboard, wenn es nicht benötigt wird.
-
Option Minimiert starten: Beginnen Sie mit einer übersichtlichen Diagrammansicht
-
Sofortiger Zugriff: Schnelles Umschalten zwischen voller Kontrolle und minimaler Ansicht
Optimieren Sie den Platz auf Ihrem Chart und behalten Sie gleichzeitig den sofortigen Zugriff auf die Trading-Tools.
Hauptmerkmale und Vorteile
Intelligentes Order-Management
-
Vier Ordertypen: Platzieren Sie Buy Stop-, Sell Stop-, Buy Limit- und Sell Limit-Orders direkt über das Dashboard
-
Validierung in Echtzeit: Eingebaute Prüfungen verhindern häufige Handelsfehler
-
Order-Limit-Durchsetzung: Automatische Verhinderung von Over-Trading
Fortgeschrittenes Trailing-Stop-System
-
Selektive Aktivierung: Anwendung von Trailing auf bestimmte Positionen oder alle Trades
-
Anpassbare Parameter: Passen Sie das Trailing-Verhalten an Ihre Strategie an
-
Überwachung in Echtzeit: Kontinuierlicher Schutz für offene Positionen
Umfassendes Risikomanagement
-
Mehrschichtiger Schutz: Kombinieren Sie feste Stops mit prozentualem Risiko
-
Konto-Sicherheitsfunktionen: Automatische Berechnung der Positionsgröße
-
Handelsüberprüfung: Pre-Trade-Prüfungen zur Sicherstellung der Durchführbarkeit von Aufträgen
Professionelles Dashboard
-
Real-Time Marktdaten: Live-Spreads, Preise und Kontoinformationen
-
Visuelle Status-Indikatoren: Farbkodierte Gewinn/Verlust-Anzeigen
-
Ein-Klick-Steuerung: Sofortiger Zugriff auf alle Handelsfunktionen
Handelsmanagement-Tools
-
Bulk Order Management: Schließen Sie alle Positionen mit einem einzigen Klick
-
Selektives Trailing: Anwendung von Trailing auf bestimmte Trades mit magischer Zahl
-
Auftragsüberwachung: Verfolgen Sie alle aktiven und schwebenden Aufträge in Echtzeit