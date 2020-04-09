Smart Flow Light

Smart Flow Light - Handelsassistent

🚀 Hauptverkaufsargumente

  1. Smart Interval Trading - Automatisierte Kauf-/Verkaufsausführung mit konfigurierbaren Millisekunden-Intervallen

  2. Visuelles Dashboard - Übersichtliches, professionelles Kontrollpanel mit Echtzeit-P&L-Anzeige

  3. Ein-Klick-Operationen - Sofortige BUY/SELL/STOP/CLOSE ALL-Funktionalität

  4. Risikomanagement - Integrierte Validierung der Losgröße und Positionsüberwachung

✨ Hauptmerkmale

Intuitive Benutzeroberfläche - Professionelles Dashboard mit Titelbanner und übersichtlichen Bedienelementen
Präzises Timing - Konfigurierbarer Intervallhandel von 10ms bis 60.000ms
Echtzeitüberwachung - Live P&L-Anzeige mit farbkodierten Gewinn-/Verlustindikatoren
Session Tracking - Automatische Orderzählung und Statusüberwachung
Quick Controls - Kauf-/Verkaufstasten nebeneinander, Stop/Close Alle logisch gruppiert
Fehlerschutz - Automatische Validierung von Losgrößen und Handelsparametern

🛡️ Sicherheit und Verlässlichkeit

-Auto-Stop-Schutz - Verhindert Ausreißer
- Positionsvalidierung - Überprüft die Losgrößen anhand der Broker-Limits
- Clean-Close-Funktion - Schließt alle Positionen sicher mit Bestätigung

🎯 Ideal für

-Manuelle Trader, die Unterstützung bei der Automatisierung wünschen
- Scalper, die eine präzise Timing-Kontrolle benötigen
- Risikoscheue Benutzer, die eine schnelle Stop/Close-Funktion benötigen
- Alle Erfahrungsstufen vom Anfänger bis zum Profi

⚡ Leistungsmerkmale

-Leichtgewichtig - Minimaler Ressourcenverbrauch
- Schnelle Ausführung - 1ms Timer für präzises Timing
- MT5 Optimiert - Speziell für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt
- Anpassbar - Einstellbare Farben, Panelgröße und Handelsparameter


