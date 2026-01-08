Confluence Signal Intelligence Pro

CSI Pro - Confluence Signal Intelligenz


Ein vollständiges Handelsanalysesystem, das die Marktbedingungen anhand von 12 technischen Faktoren und 4 maschinellen Lernmodellen bewertet. CSI Pro liefert Kauf- und Verkaufssignale, klassifiziert nach der Stärke der Faktorübereinstimmung.

Drei Indikatoren in einem

CSI Pro fasst drei Analysetools in einer einzigen Indikator-Datei zusammen. Laden Sie sie dreimal mit verschiedenen Anzeigemodi:

Dashboard-Modus (A) - Kauf-/Verkaufspfeile auf Ihrem Kurschart mit Trendlinien und einer 21-zeiligen Informationstafel, die die Regime-Klassifizierung, AI-Modell-Scores, Oszillatorwerte und Signalstärke anzeigt.

CEI-Modus (B) - Cycle Exhaustion Index-Oszillator in einem separaten Fenster. Verfolgt die Erschöpfung des Momentums und signalisiert, wenn der Preis in den Bereich der Erschöpfung eintritt und sich umkehrt.

PRG-Modus (C) - Probability Reversal Gauge-Oszillator in einem separaten Fenster. Verwendet die Fisher-Transformation über drei Zeitrahmen, um statistische Extremwerte zu identifizieren.

Wie Signale funktionieren

Wenn eine Umkehrung der Fisher-Transformation auf einem extremen Niveau auftritt, zählt das System die unterstützenden Faktoren und weist eine Klassifizierung zu:

HOCH - Starke Übereinstimmung. Mehrere AI-Modelle, Oszillatoren und Trendkomponenten stimmen überein.

MEDIUM - Mäßige Übereinstimmung. Die Kernbedingungen sind erfüllt und werden teilweise bestätigt.

NIEDRIG - Begrenzte Übereinstimmung. Fisher-Umkehr erkannt, aber weniger unterstützende Faktoren.

Die 12 Evidenz-Faktoren

  1. Fisher-Umkehr bei Extremen
  2. RSI überkauft/überverkauft
  3. StochRSI-Bestätigung
  4. CEI-Erschöpfungszone
  5. PRG im extremen Bereich
  6. MRO bei Extremen
  7. Multi-Timeframe-Ausrichtung
  8. EMA-Marktstruktur
  9. Adaptive Trendrichtung
  10. Volumenanstieg
  11. HMM-Regimezustand
  12. ML direktionale Verzerrung

Die 4 AI-Modelle

KNN - Musterabgleich unter Verwendung des Lorentzschen Abstands gegen historische Setups.

Gradient Boost - Sequentielle Verfeinerung der Entscheidung auf der Grundlage mehrerer Indikatoren.

Neuronales Netzwerk - Perceptron-Schicht, die optimale Eingangsgewichtungen lernt.

Ensemble Voting - Gewichtetes Komitee, das alle technischen Messwerte zusammenfasst.

Wichtigste Merkmale

  • Nicht wiederholende Signale (erscheinen nur nach Bar-Closes)
  • Minimale Abstände verhindern Signalclusterung
  • Adaptive Schwellenwerte passen sich der Volatilität an
  • Multi-Timeframe-Trendbestätigung
  • Eingebaute akustische Warnungen

Parameter

Auswahl des Modus

Parameter Standard Beschreibung
AnzeigeModus Armaturenbrett Wählen Sie Dashboard (A), CEI (B), oder PRG (C)
InstanzID A Eindeutiger Bezeichner für jede Instanz
BarsToCalculate 2500 Zu analysierende historische Balken


Signal-Einstellungen

Parameter Standard Beschreibung
Warnungen einschalten wahr Alarme ertönen, wenn Signale auftreten
WaitForBarClose wahr Nicht-Wiederholungsmodus
MinimumBarSpacing 5 Erforderliche Takte zwischen den Signalen
HideLowQualitySignals true Nur MEDIUM und HIGH anzeigen

Dashboard-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
Dash_ShowInfoPanel true Dashboard mit Informationen anzeigen
Dash_ShowSignalArrows true Kauf-/Verkaufspfeile anzeigen
Dash_ShowSignalLabels true Signalbeschriftungen anzeigen
Dash_ShowKernelLine true Kernel-Trend anzeigen (cyan)
Dash_ShowEMALines wahr EMA 20/50/200 anzeigen
Dash_ShowAdaptiveTrend wahr Adaptiven Trend anzeigen
Dash_MaxLabels 500 Maximale Signalbeschriftungen


Multi-Timeframe-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
MTF_Aktivieren wahr MTF-Bestätigung einschalten
MTF_Zeitrahmen1 H1 Erster höherer Zeitrahmen
MTF_Zeitrahmen2 H4 Zweiter höherer Zeitrahmen


AI/ML-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
ML_PatternLookback 40 Verlauf der Musterübereinstimmung
ML_KNachbarn 8 K-Wert für KNN
ML_AnalysisDepth 100 ML-Berechnungstiefe
AI_EnableKernel true Kernel-Regression einschalten
AI_EnableHMM true HMM-Erkennung einschalten
AI_EnableEnsemble true Ensemble-Abstimmung einschalten
AI_EnableNeuralNet wahr Neuronales Netzwerk einschalten


CEI-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
CEI_Zykluslänge 14 Rückblick auf den Zyklusbereich
CEI_ExhaustionPeriod 8 Balken zur Momentum-Messung
CEI_Glättung 3 EMA-Glättung
CEI_SignalStärke 1.0 Ausgangsmultiplikator
CEI_UpperExhaust 0.75 Obere Erschöpfungsschwelle
CEI_LowerExhaust -0.75 Untere Erschöpfungsschwelle
CEI_ExtremeThreshold 0.90 Schwere Erschöpfungsstufe
CEI_ShowZones true Zonenlinien anzeigen
CEI_ShowCycleWave wahr Zykluswellen-Overlay anzeigen
CEI_ShowRevProb wahr Umkehrindikator anzeigen
CEI_ShowZoneEntry wahr Zoneneinstiegsmarker anzeigen
CEI_ShowReversals true Umkehrsignale anzeigen


PRG-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung
PRG_FastPeriod 10 Primäre Messperiode
PRG_SlowPeriod 21 Sekundärer Messzeitraum
PRG_Glättung 3 Vor-Transformations-Glättung
PRG_OBOSLevel 1.44 Überkauft/überverkauft-Level
PRG_ReversalSensitivität 1.2 Signalempfindlichkeit
PRG_RequireConfluence true Ebenenkonformität voraussetzen
PRG_MinProbForHP 0.65 HP-Signalschwelle
PRG_ShowProbMeter true Histogrammbalken anzeigen
PRG_ShowSlowGauge true Sekundäres Messgerät anzeigen
PRG_ShowConfluence true Hervorhebung des Zusammenflusses anzeigen
PRG_ShowStdSignale wahr Standardsignale anzeigen
PRG_ShowConfDiamanten true Konfluenzdiamanten anzeigen

Empfohlenes Setup

  1. Hinzufügen von CSI Pro mit DisplayMode = Dashboard, InstanceID = A
  2. Zweite Instanz hinzufügen mit DisplayMode = CEI, InstanceID = B
  3. Dritte Instanz hinzufügen mit DisplayMode = PRG, InstanceID = C

