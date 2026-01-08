Confluence Signal Intelligence Pro
- Indikatoren
- Michael Weaver
- Version: 4.5
- Aktivierungen: 5
CSI Pro - Confluence Signal Intelligenz
Ein vollständiges Handelsanalysesystem, das die Marktbedingungen anhand von 12 technischen Faktoren und 4 maschinellen Lernmodellen bewertet. CSI Pro liefert Kauf- und Verkaufssignale, klassifiziert nach der Stärke der Faktorübereinstimmung.
Drei Indikatoren in einem
CSI Pro fasst drei Analysetools in einer einzigen Indikator-Datei zusammen. Laden Sie sie dreimal mit verschiedenen Anzeigemodi:
Dashboard-Modus (A) - Kauf-/Verkaufspfeile auf Ihrem Kurschart mit Trendlinien und einer 21-zeiligen Informationstafel, die die Regime-Klassifizierung, AI-Modell-Scores, Oszillatorwerte und Signalstärke anzeigt.
CEI-Modus (B) - Cycle Exhaustion Index-Oszillator in einem separaten Fenster. Verfolgt die Erschöpfung des Momentums und signalisiert, wenn der Preis in den Bereich der Erschöpfung eintritt und sich umkehrt.
PRG-Modus (C) - Probability Reversal Gauge-Oszillator in einem separaten Fenster. Verwendet die Fisher-Transformation über drei Zeitrahmen, um statistische Extremwerte zu identifizieren.
Wie Signale funktionieren
Wenn eine Umkehrung der Fisher-Transformation auf einem extremen Niveau auftritt, zählt das System die unterstützenden Faktoren und weist eine Klassifizierung zu:
HOCH - Starke Übereinstimmung. Mehrere AI-Modelle, Oszillatoren und Trendkomponenten stimmen überein.
MEDIUM - Mäßige Übereinstimmung. Die Kernbedingungen sind erfüllt und werden teilweise bestätigt.
NIEDRIG - Begrenzte Übereinstimmung. Fisher-Umkehr erkannt, aber weniger unterstützende Faktoren.
Die 12 Evidenz-Faktoren
- Fisher-Umkehr bei Extremen
- RSI überkauft/überverkauft
- StochRSI-Bestätigung
- CEI-Erschöpfungszone
- PRG im extremen Bereich
- MRO bei Extremen
- Multi-Timeframe-Ausrichtung
- EMA-Marktstruktur
- Adaptive Trendrichtung
- Volumenanstieg
- HMM-Regimezustand
- ML direktionale Verzerrung
Die 4 AI-Modelle
KNN - Musterabgleich unter Verwendung des Lorentzschen Abstands gegen historische Setups.
Gradient Boost - Sequentielle Verfeinerung der Entscheidung auf der Grundlage mehrerer Indikatoren.
Neuronales Netzwerk - Perceptron-Schicht, die optimale Eingangsgewichtungen lernt.
Ensemble Voting - Gewichtetes Komitee, das alle technischen Messwerte zusammenfasst.
Wichtigste Merkmale
- Nicht wiederholende Signale (erscheinen nur nach Bar-Closes)
- Minimale Abstände verhindern Signalclusterung
- Adaptive Schwellenwerte passen sich der Volatilität an
- Multi-Timeframe-Trendbestätigung
- Eingebaute akustische Warnungen
Parameter
Auswahl des Modus
|Parameter
|Standard
|Beschreibung
|AnzeigeModus
|Armaturenbrett
|Wählen Sie Dashboard (A), CEI (B), oder PRG (C)
|InstanzID
|A
|Eindeutiger Bezeichner für jede Instanz
|BarsToCalculate
|2500
|Zu analysierende historische Balken
Signal-Einstellungen
|Parameter
|Standard
|Beschreibung
|Warnungen einschalten
|wahr
|Alarme ertönen, wenn Signale auftreten
|WaitForBarClose
|wahr
|Nicht-Wiederholungsmodus
|MinimumBarSpacing
|5
|Erforderliche Takte zwischen den Signalen
|HideLowQualitySignals
|true
|Nur MEDIUM und HIGH anzeigen
Dashboard-Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|Dash_ShowInfoPanel
|true
|Dashboard mit Informationen anzeigen
|Dash_ShowSignalArrows
|true
|Kauf-/Verkaufspfeile anzeigen
|Dash_ShowSignalLabels
|true
|Signalbeschriftungen anzeigen
|Dash_ShowKernelLine
|true
|Kernel-Trend anzeigen (cyan)
|Dash_ShowEMALines
|wahr
|EMA 20/50/200 anzeigen
|Dash_ShowAdaptiveTrend
|wahr
|Adaptiven Trend anzeigen
|Dash_MaxLabels
|500
|Maximale Signalbeschriftungen
Multi-Timeframe-Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|MTF_Aktivieren
|wahr
|MTF-Bestätigung einschalten
|MTF_Zeitrahmen1
|H1
|Erster höherer Zeitrahmen
|MTF_Zeitrahmen2
|H4
|Zweiter höherer Zeitrahmen
AI/ML-Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|ML_PatternLookback
|40
|Verlauf der Musterübereinstimmung
|ML_KNachbarn
|8
|K-Wert für KNN
|ML_AnalysisDepth
|100
|ML-Berechnungstiefe
|AI_EnableKernel
|true
|Kernel-Regression einschalten
|AI_EnableHMM
|true
|HMM-Erkennung einschalten
|AI_EnableEnsemble
|true
|Ensemble-Abstimmung einschalten
|AI_EnableNeuralNet
|wahr
|Neuronales Netzwerk einschalten
CEI-Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|CEI_Zykluslänge
|14
|Rückblick auf den Zyklusbereich
|CEI_ExhaustionPeriod
|8
|Balken zur Momentum-Messung
|CEI_Glättung
|3
|EMA-Glättung
|CEI_SignalStärke
|1.0
|Ausgangsmultiplikator
|CEI_UpperExhaust
|0.75
|Obere Erschöpfungsschwelle
|CEI_LowerExhaust
|-0.75
|Untere Erschöpfungsschwelle
|CEI_ExtremeThreshold
|0.90
|Schwere Erschöpfungsstufe
|CEI_ShowZones
|true
|Zonenlinien anzeigen
|CEI_ShowCycleWave
|wahr
|Zykluswellen-Overlay anzeigen
|CEI_ShowRevProb
|wahr
|Umkehrindikator anzeigen
|CEI_ShowZoneEntry
|wahr
|Zoneneinstiegsmarker anzeigen
|CEI_ShowReversals
|true
|Umkehrsignale anzeigen
PRG-Einstellungen
|Parameter
|Voreinstellung
|Beschreibung
|PRG_FastPeriod
|10
|Primäre Messperiode
|PRG_SlowPeriod
|21
|Sekundärer Messzeitraum
|PRG_Glättung
|3
|Vor-Transformations-Glättung
|PRG_OBOSLevel
|1.44
|Überkauft/überverkauft-Level
|PRG_ReversalSensitivität
|1.2
|Signalempfindlichkeit
|PRG_RequireConfluence
|true
|Ebenenkonformität voraussetzen
|PRG_MinProbForHP
|0.65
|HP-Signalschwelle
|PRG_ShowProbMeter
|true
|Histogrammbalken anzeigen
|PRG_ShowSlowGauge
|true
|Sekundäres Messgerät anzeigen
|PRG_ShowConfluence
|true
|Hervorhebung des Zusammenflusses anzeigen
|PRG_ShowStdSignale
|wahr
|Standardsignale anzeigen
|PRG_ShowConfDiamanten
|true
|Konfluenzdiamanten anzeigen
Empfohlenes Setup
- Hinzufügen von CSI Pro mit DisplayMode = Dashboard, InstanceID = A
- Zweite Instanz hinzufügen mit DisplayMode = CEI, InstanceID = B
- Dritte Instanz hinzufügen mit DisplayMode = PRG, InstanceID = C