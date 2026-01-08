Confluence Signal Intelligence Pro

CSI Pro - Confluence Signal Intelligenz





Ein vollständiges Handelsanalysesystem, das die Marktbedingungen anhand von 12 technischen Faktoren und 4 maschinellen Lernmodellen bewertet. CSI Pro liefert Kauf- und Verkaufssignale, klassifiziert nach der Stärke der Faktorübereinstimmung.

Drei Indikatoren in einem

CSI Pro fasst drei Analysetools in einer einzigen Indikator-Datei zusammen. Laden Sie sie dreimal mit verschiedenen Anzeigemodi:

Dashboard-Modus (A) - Kauf-/Verkaufspfeile auf Ihrem Kurschart mit Trendlinien und einer 21-zeiligen Informationstafel, die die Regime-Klassifizierung, AI-Modell-Scores, Oszillatorwerte und Signalstärke anzeigt.

CEI-Modus (B) - Cycle Exhaustion Index-Oszillator in einem separaten Fenster. Verfolgt die Erschöpfung des Momentums und signalisiert, wenn der Preis in den Bereich der Erschöpfung eintritt und sich umkehrt.

PRG-Modus (C) - Probability Reversal Gauge-Oszillator in einem separaten Fenster. Verwendet die Fisher-Transformation über drei Zeitrahmen, um statistische Extremwerte zu identifizieren.

Wie Signale funktionieren

Wenn eine Umkehrung der Fisher-Transformation auf einem extremen Niveau auftritt, zählt das System die unterstützenden Faktoren und weist eine Klassifizierung zu:

HOCH - Starke Übereinstimmung. Mehrere AI-Modelle, Oszillatoren und Trendkomponenten stimmen überein.

MEDIUM - Mäßige Übereinstimmung. Die Kernbedingungen sind erfüllt und werden teilweise bestätigt.

NIEDRIG - Begrenzte Übereinstimmung. Fisher-Umkehr erkannt, aber weniger unterstützende Faktoren.

Die 12 Evidenz-Faktoren

Fisher-Umkehr bei Extremen RSI überkauft/überverkauft StochRSI-Bestätigung CEI-Erschöpfungszone PRG im extremen Bereich MRO bei Extremen Multi-Timeframe-Ausrichtung EMA-Marktstruktur Adaptive Trendrichtung Volumenanstieg HMM-Regimezustand ML direktionale Verzerrung

Die 4 AI-Modelle

KNN - Musterabgleich unter Verwendung des Lorentzschen Abstands gegen historische Setups.

Gradient Boost - Sequentielle Verfeinerung der Entscheidung auf der Grundlage mehrerer Indikatoren.

Neuronales Netzwerk - Perceptron-Schicht, die optimale Eingangsgewichtungen lernt.

Ensemble Voting - Gewichtetes Komitee, das alle technischen Messwerte zusammenfasst.

Wichtigste Merkmale

Nicht wiederholende Signale (erscheinen nur nach Bar-Closes)

Minimale Abstände verhindern Signalclusterung

Adaptive Schwellenwerte passen sich der Volatilität an

Multi-Timeframe-Trendbestätigung

Eingebaute akustische Warnungen

Parameter

Auswahl des Modus

Parameter Standard Beschreibung AnzeigeModus Armaturenbrett Wählen Sie Dashboard (A), CEI (B), oder PRG (C) InstanzID A Eindeutiger Bezeichner für jede Instanz BarsToCalculate 2500 Zu analysierende historische Balken





Signal-Einstellungen

Parameter Standard Beschreibung Warnungen einschalten wahr Alarme ertönen, wenn Signale auftreten WaitForBarClose wahr Nicht-Wiederholungsmodus MinimumBarSpacing 5 Erforderliche Takte zwischen den Signalen HideLowQualitySignals true Nur MEDIUM und HIGH anzeigen

Dashboard-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung Dash_ShowInfoPanel true Dashboard mit Informationen anzeigen Dash_ShowSignalArrows true Kauf-/Verkaufspfeile anzeigen Dash_ShowSignalLabels true Signalbeschriftungen anzeigen Dash_ShowKernelLine true Kernel-Trend anzeigen (cyan) Dash_ShowEMALines wahr EMA 20/50/200 anzeigen Dash_ShowAdaptiveTrend wahr Adaptiven Trend anzeigen Dash_MaxLabels 500 Maximale Signalbeschriftungen





Multi-Timeframe-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung MTF_Aktivieren wahr MTF-Bestätigung einschalten MTF_Zeitrahmen1 H1 Erster höherer Zeitrahmen MTF_Zeitrahmen2 H4 Zweiter höherer Zeitrahmen





AI/ML-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung ML_PatternLookback 40 Verlauf der Musterübereinstimmung ML_KNachbarn 8 K-Wert für KNN ML_AnalysisDepth 100 ML-Berechnungstiefe AI_EnableKernel true Kernel-Regression einschalten AI_EnableHMM true HMM-Erkennung einschalten AI_EnableEnsemble true Ensemble-Abstimmung einschalten AI_EnableNeuralNet wahr Neuronales Netzwerk einschalten





CEI-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung CEI_Zykluslänge 14 Rückblick auf den Zyklusbereich CEI_ExhaustionPeriod 8 Balken zur Momentum-Messung CEI_Glättung 3 EMA-Glättung CEI_SignalStärke 1.0 Ausgangsmultiplikator CEI_UpperExhaust 0.75 Obere Erschöpfungsschwelle CEI_LowerExhaust -0.75 Untere Erschöpfungsschwelle CEI_ExtremeThreshold 0.90 Schwere Erschöpfungsstufe CEI_ShowZones true Zonenlinien anzeigen CEI_ShowCycleWave wahr Zykluswellen-Overlay anzeigen CEI_ShowRevProb wahr Umkehrindikator anzeigen CEI_ShowZoneEntry wahr Zoneneinstiegsmarker anzeigen CEI_ShowReversals true Umkehrsignale anzeigen





PRG-Einstellungen

Parameter Voreinstellung Beschreibung PRG_FastPeriod 10 Primäre Messperiode PRG_SlowPeriod 21 Sekundärer Messzeitraum PRG_Glättung 3 Vor-Transformations-Glättung PRG_OBOSLevel 1.44 Überkauft/überverkauft-Level PRG_ReversalSensitivität 1.2 Signalempfindlichkeit PRG_RequireConfluence true Ebenenkonformität voraussetzen PRG_MinProbForHP 0.65 HP-Signalschwelle PRG_ShowProbMeter true Histogrammbalken anzeigen PRG_ShowSlowGauge true Sekundäres Messgerät anzeigen PRG_ShowConfluence true Hervorhebung des Zusammenflusses anzeigen PRG_ShowStdSignale wahr Standardsignale anzeigen PRG_ShowConfDiamanten true Konfluenzdiamanten anzeigen

Empfohlenes Setup