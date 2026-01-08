Confluence Signal Intelligence Pro

CSI Pro - Inteligencia de Señales de Confluencia





Un completo sistema de análisis de operaciones que evalúa las condiciones del mercado a través de 12 factores técnicos y 4 modelos de aprendizaje automático. CSI Pro ofrece señales de compra y venta clasificadas según la fuerza de la concordancia de los factores.

Tres indicadores en uno

CSI Pro consolida tres herramientas analíticas en un único archivo de indicadores. Cárguelo tres veces con diferentes modos de visualización:

Modo Dashboard (A) - Flechas de compra/venta en su gráfico de precios con líneas de tendencia y un panel de información de 21 filas que muestra la clasificación de regímenes, las puntuaciones del modelo AI, los valores de los osciladores y la fuerza de la señal.

Modo CEI (B) - Oscilador del Índice de Agotamiento del Ciclo en una ventana separada. Sigue el agotamiento del impulso y señala cuando el precio entra en territorio de agotamiento y se invierte.

Modo PRG (C) - Oscilador Probability Reversal Gauge en una ventana separada. Utiliza la Transformada de Fisher en tres marcos temporales para identificar extremos estadísticos.

Cómo funcionan las señales

Cuando se produce una inversión de la Transformada de Fisher en un nivel extremo, el sistema cuenta los factores de apoyo y asigna una clasificación:

ALTO - Fuerte acuerdo. Múltiples modelos de IA, osciladores y componentes de tendencia se alinean.

MEDIA - Concordancia moderada. Se cumplen las condiciones básicas con confirmación parcial.

BAJA - Concordancia limitada. Se detecta una inversión de Fisher, pero hay menos factores de apoyo.

Los 12 Factores de Evidencia

Transformación de Fisher en los extremos RSI sobrecompra/sobreventa Confirmación StochRSI Zona de agotamiento del CEI PRG en territorio extremo MRO en extremos Alineación multi-marco temporal Estructura de mercado EMA Dirección de tendencia adaptable Aumento de volumen Estado de régimen HMM Sesgo direccional ML

Los 4 modelos de IA

KNN - Coincidencia de patrones utilizando la distancia Lorentziana contra configuraciones históricas.

Gradient Boost - Refinamiento secuencial de decisiones basado en múltiples indicadores.

Red neuronal: capa de perceptrón que aprende las ponderaciones de entrada óptimas.

Ensemble Voting - Comité ponderado que agrega todas las lecturas técnicas.

Características principales

Señales no repintadas (sólo aparecen tras el cierre de la barra)

El espaciado mínimo evita la agrupación de señales

Los umbrales adaptativos se ajustan a la volatilidad

Confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales

Alertas sonoras integradas

Parámetros

Selección de modo

Parámetro Por defecto Descripción DisplayMode Cuadro de mandos Elija Dashboard (A), CEI (B) o PRG (C) InstanceID A Identificador único para cada instancia BarsToCalculate 2500 Barras históricas a analizar





Ajustes de señal

Parámetro Por defecto Descripción ActivarAlertas true Alertas sonoras cuando se producen señales WaitForBarClose true Modo sin repintado Distancia mínima entre barras 5 Barras requeridas entre señales OcultarSeñalesDeBajaCalidad true Mostrar sólo MEDIUM y HIGH

Configuración del panel

Parámetro Predeterminado Descripción Dash_ShowInfoPanel true Mostrar panel de información Dash_ShowSignalArrows true Mostrar flechas de compra/venta Dash_ShowSignalLabels true Mostrar etiquetas de texto de señal Dash_ShowKernelLine true Mostrar tendencia del núcleo (cian) Dash_ShowEMALines true Mostrar EMA 20/50/200 Dash_ShowAdaptiveTrend true Mostrar tendencia adaptativa Dash_MaxLabels 500 Etiquetas de señal máximas





Ajustes Multi-Timeframe

Parámetro Predeterminado Descripción MTF_Enable true Habilitar confirmación MTF MTF_Tiempo1 H1 Primer marco temporal superior MTF_Timeframe2 H4 Segundo plazo superior





Ajustes AI/ML

Parámetro Predeterminado Descripción ML_PatternLookback 40 Historial de coincidencia de patrones ML_KVecinos 8 Valor K para KNN Profundidad de análisis ML 100 Profundidad de cálculo ML AI_EnableKernel true Habilitar regresión kernel AI_EnableHMM true Activar detección HMM AI_EnableEnsemble true Activar votación por conjuntos AI_EnableNeuralNet true Habilitar red neuronal





Ajustes CEI

Parámetro Predeterminado Descripción CEI_CycleLength 14 Intervalo del ciclo CEI_ExhaustionPeriod 8 Barras de medición del impulso CEI_Smoothing 3 Suavizado EMA CEI_SignalStrength 1.0 Multiplicador de salida CEI_SalidaSuperior 0.75 Umbral superior de agotamiento CEI_AgotamientoInferior -0.75 Umbral inferior de agotamiento CEI_UmbralExtremo 0.90 Nivel de agotamiento severo CEI_MostrarZonas true Mostrar líneas de zona CEI_ShowCycleWave true Mostrar superposición de onda de ciclo CEI_ShowRevProb true Mostrar indicador de inversión CEI_ShowZoneEntry true Mostrar indicador de entrada en zona CEI_ShowReversals true Mostrar señales de inversión





Ajustes PRG

Parámetro Por defecto Descripción PRG_FastPeriod 10 Periodo del indicador primario PRG_SlowPeriod 21 Periodo secundario PRG_Smoothing 3 Suavizado previo a la transformación PRG_OBOSNivel 1.44 Nivel de sobrecompra/sobreventa PRG_ReversalSensitivity 1.2 Sensibilidad de la señal PRG_RequireConfluence true Requiere acuerdo de calibre PRG_MinProbParaHP 0.65 Umbral de la señal HP PRG_ShowProbMeter true Mostrar barras de histograma PRG_ShowProbMetro true Mostrar indicador secundario PRG_MostrarConfluencia true Mostrar resalte de confluencia PRG_MostrarSeñalesStd true Mostrar señales estándar PRG_ShowConfDiamonds true Mostrar diamantes de confluencia

