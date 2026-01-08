Confluence Signal Intelligence Pro

CSI Pro - Inteligencia de Señales de Confluencia


Un completo sistema de análisis de operaciones que evalúa las condiciones del mercado a través de 12 factores técnicos y 4 modelos de aprendizaje automático. CSI Pro ofrece señales de compra y venta clasificadas según la fuerza de la concordancia de los factores.

Tres indicadores en uno

CSI Pro consolida tres herramientas analíticas en un único archivo de indicadores. Cárguelo tres veces con diferentes modos de visualización:

Modo Dashboard (A) - Flechas de compra/venta en su gráfico de precios con líneas de tendencia y un panel de información de 21 filas que muestra la clasificación de regímenes, las puntuaciones del modelo AI, los valores de los osciladores y la fuerza de la señal.

Modo CEI (B) - Oscilador del Índice de Agotamiento del Ciclo en una ventana separada. Sigue el agotamiento del impulso y señala cuando el precio entra en territorio de agotamiento y se invierte.

Modo PRG (C) - Oscilador Probability Reversal Gauge en una ventana separada. Utiliza la Transformada de Fisher en tres marcos temporales para identificar extremos estadísticos.

Cómo funcionan las señales

Cuando se produce una inversión de la Transformada de Fisher en un nivel extremo, el sistema cuenta los factores de apoyo y asigna una clasificación:

ALTO - Fuerte acuerdo. Múltiples modelos de IA, osciladores y componentes de tendencia se alinean.

MEDIA - Concordancia moderada. Se cumplen las condiciones básicas con confirmación parcial.

BAJA - Concordancia limitada. Se detecta una inversión de Fisher, pero hay menos factores de apoyo.

Los 12 Factores de Evidencia

  1. Transformación de Fisher en los extremos
  2. RSI sobrecompra/sobreventa
  3. Confirmación StochRSI
  4. Zona de agotamiento del CEI
  5. PRG en territorio extremo
  6. MRO en extremos
  7. Alineación multi-marco temporal
  8. Estructura de mercado EMA
  9. Dirección de tendencia adaptable
  10. Aumento de volumen
  11. Estado de régimen HMM
  12. Sesgo direccional ML

Los 4 modelos de IA

KNN - Coincidencia de patrones utilizando la distancia Lorentziana contra configuraciones históricas.

Gradient Boost - Refinamiento secuencial de decisiones basado en múltiples indicadores.

Red neuronal: capa de perceptrón que aprende las ponderaciones de entrada óptimas.

Ensemble Voting - Comité ponderado que agrega todas las lecturas técnicas.

Características principales

  • Señales no repintadas (sólo aparecen tras el cierre de la barra)
  • El espaciado mínimo evita la agrupación de señales
  • Los umbrales adaptativos se ajustan a la volatilidad
  • Confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales
  • Alertas sonoras integradas

Parámetros

Selección de modo

Parámetro Por defecto Descripción
DisplayMode Cuadro de mandos Elija Dashboard (A), CEI (B) o PRG (C)
InstanceID A Identificador único para cada instancia
BarsToCalculate 2500 Barras históricas a analizar


Ajustes de señal

Parámetro Por defecto Descripción
ActivarAlertas true Alertas sonoras cuando se producen señales
WaitForBarClose true Modo sin repintado
Distancia mínima entre barras 5 Barras requeridas entre señales
OcultarSeñalesDeBajaCalidad true Mostrar sólo MEDIUM y HIGH

Configuración del panel

Parámetro Predeterminado Descripción
Dash_ShowInfoPanel true Mostrar panel de información
Dash_ShowSignalArrows true Mostrar flechas de compra/venta
Dash_ShowSignalLabels true Mostrar etiquetas de texto de señal
Dash_ShowKernelLine true Mostrar tendencia del núcleo (cian)
Dash_ShowEMALines true Mostrar EMA 20/50/200
Dash_ShowAdaptiveTrend true Mostrar tendencia adaptativa
Dash_MaxLabels 500 Etiquetas de señal máximas


Ajustes Multi-Timeframe

Parámetro Predeterminado Descripción
MTF_Enable true Habilitar confirmación MTF
MTF_Tiempo1 H1 Primer marco temporal superior
MTF_Timeframe2 H4 Segundo plazo superior


Ajustes AI/ML

Parámetro Predeterminado Descripción
ML_PatternLookback 40 Historial de coincidencia de patrones
ML_KVecinos 8 Valor K para KNN
Profundidad de análisis ML 100 Profundidad de cálculo ML
AI_EnableKernel true Habilitar regresión kernel
AI_EnableHMM true Activar detección HMM
AI_EnableEnsemble true Activar votación por conjuntos
AI_EnableNeuralNet true Habilitar red neuronal


Ajustes CEI

Parámetro Predeterminado Descripción
CEI_CycleLength 14 Intervalo del ciclo
CEI_ExhaustionPeriod 8 Barras de medición del impulso
CEI_Smoothing 3 Suavizado EMA
CEI_SignalStrength 1.0 Multiplicador de salida
CEI_SalidaSuperior 0.75 Umbral superior de agotamiento
CEI_AgotamientoInferior -0.75 Umbral inferior de agotamiento
CEI_UmbralExtremo 0.90 Nivel de agotamiento severo
CEI_MostrarZonas true Mostrar líneas de zona
CEI_ShowCycleWave true Mostrar superposición de onda de ciclo
CEI_ShowRevProb true Mostrar indicador de inversión
CEI_ShowZoneEntry true Mostrar indicador de entrada en zona
CEI_ShowReversals true Mostrar señales de inversión


Ajustes PRG

Parámetro Por defecto Descripción
PRG_FastPeriod 10 Periodo del indicador primario
PRG_SlowPeriod 21 Periodo secundario
PRG_Smoothing 3 Suavizado previo a la transformación
PRG_OBOSNivel 1.44 Nivel de sobrecompra/sobreventa
PRG_ReversalSensitivity 1.2 Sensibilidad de la señal
PRG_RequireConfluence true Requiere acuerdo de calibre
PRG_MinProbParaHP 0.65 Umbral de la señal HP
PRG_ShowProbMeter true Mostrar barras de histograma
PRG_ShowProbMetro true Mostrar indicador secundario
PRG_MostrarConfluencia true Mostrar resalte de confluencia
PRG_MostrarSeñalesStd true Mostrar señales estándar
PRG_ShowConfDiamonds true Mostrar diamantes de confluencia

Configuración recomendada

  1. Añadir CSI Pro con DisplayMode = Dashboard, InstanceID = A
  2. Añadir segunda instancia con DisplayMode = CEI, InstanceID = B
  3. Añadir tercera instancia con DisplayMode = PRG, InstanceID = C

