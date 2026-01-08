Confluence Signal Intelligence Pro
- Indicadores
- Michael Weaver
- Versión: 8.0
- Actualizado: 12 enero 2026
- Activaciones: 5
CSI Pro - Inteligencia de Señales de Confluencia
Un completo sistema de análisis de operaciones que evalúa las condiciones del mercado a través de 12 factores técnicos y 4 modelos de aprendizaje automático. CSI Pro ofrece señales de compra y venta clasificadas según la fuerza de la concordancia de los factores.
Tres indicadores en uno
CSI Pro consolida tres herramientas analíticas en un único archivo de indicadores. Cárguelo tres veces con diferentes modos de visualización:
Modo Dashboard (A) - Flechas de compra/venta en su gráfico de precios con líneas de tendencia y un panel de información de 21 filas que muestra la clasificación de regímenes, las puntuaciones del modelo AI, los valores de los osciladores y la fuerza de la señal.
Modo CEI (B) - Oscilador del Índice de Agotamiento del Ciclo en una ventana separada. Sigue el agotamiento del impulso y señala cuando el precio entra en territorio de agotamiento y se invierte.
Modo PRG (C) - Oscilador Probability Reversal Gauge en una ventana separada. Utiliza la Transformada de Fisher en tres marcos temporales para identificar extremos estadísticos.
Cómo funcionan las señales
Cuando se produce una inversión de la Transformada de Fisher en un nivel extremo, el sistema cuenta los factores de apoyo y asigna una clasificación:
ALTO - Fuerte acuerdo. Múltiples modelos de IA, osciladores y componentes de tendencia se alinean.
MEDIA - Concordancia moderada. Se cumplen las condiciones básicas con confirmación parcial.
BAJA - Concordancia limitada. Se detecta una inversión de Fisher, pero hay menos factores de apoyo.
Los 12 Factores de Evidencia
- Transformación de Fisher en los extremos
- RSI sobrecompra/sobreventa
- Confirmación StochRSI
- Zona de agotamiento del CEI
- PRG en territorio extremo
- MRO en extremos
- Alineación multi-marco temporal
- Estructura de mercado EMA
- Dirección de tendencia adaptable
- Aumento de volumen
- Estado de régimen HMM
- Sesgo direccional ML
Los 4 modelos de IA
KNN - Coincidencia de patrones utilizando la distancia Lorentziana contra configuraciones históricas.
Gradient Boost - Refinamiento secuencial de decisiones basado en múltiples indicadores.
Red neuronal: capa de perceptrón que aprende las ponderaciones de entrada óptimas.
Ensemble Voting - Comité ponderado que agrega todas las lecturas técnicas.
Características principales
- Señales no repintadas (sólo aparecen tras el cierre de la barra)
- El espaciado mínimo evita la agrupación de señales
- Los umbrales adaptativos se ajustan a la volatilidad
- Confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales
- Alertas sonoras integradas
Parámetros
Selección de modo
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|DisplayMode
|Cuadro de mandos
|Elija Dashboard (A), CEI (B) o PRG (C)
|InstanceID
|A
|Identificador único para cada instancia
|BarsToCalculate
|2500
|Barras históricas a analizar
Ajustes de señal
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|ActivarAlertas
|true
|Alertas sonoras cuando se producen señales
|WaitForBarClose
|true
|Modo sin repintado
|Distancia mínima entre barras
|5
|Barras requeridas entre señales
|OcultarSeñalesDeBajaCalidad
|true
|Mostrar sólo MEDIUM y HIGH
Configuración del panel
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|Dash_ShowInfoPanel
|true
|Mostrar panel de información
|Dash_ShowSignalArrows
|true
|Mostrar flechas de compra/venta
|Dash_ShowSignalLabels
|true
|Mostrar etiquetas de texto de señal
|Dash_ShowKernelLine
|true
|Mostrar tendencia del núcleo (cian)
|Dash_ShowEMALines
|true
|Mostrar EMA 20/50/200
|Dash_ShowAdaptiveTrend
|true
|Mostrar tendencia adaptativa
|Dash_MaxLabels
|500
|Etiquetas de señal máximas
Ajustes Multi-Timeframe
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|MTF_Enable
|true
|Habilitar confirmación MTF
|MTF_Tiempo1
|H1
|Primer marco temporal superior
|MTF_Timeframe2
|H4
|Segundo plazo superior
Ajustes AI/ML
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|ML_PatternLookback
|40
|Historial de coincidencia de patrones
|ML_KVecinos
|8
|Valor K para KNN
|Profundidad de análisis ML
|100
|Profundidad de cálculo ML
|AI_EnableKernel
|true
|Habilitar regresión kernel
|AI_EnableHMM
|true
|Activar detección HMM
|AI_EnableEnsemble
|true
|Activar votación por conjuntos
|AI_EnableNeuralNet
|true
|Habilitar red neuronal
Ajustes CEI
|Parámetro
|Predeterminado
|Descripción
|CEI_CycleLength
|14
|Intervalo del ciclo
|CEI_ExhaustionPeriod
|8
|Barras de medición del impulso
|CEI_Smoothing
|3
|Suavizado EMA
|CEI_SignalStrength
|1.0
|Multiplicador de salida
|CEI_SalidaSuperior
|0.75
|Umbral superior de agotamiento
|CEI_AgotamientoInferior
|-0.75
|Umbral inferior de agotamiento
|CEI_UmbralExtremo
|0.90
|Nivel de agotamiento severo
|CEI_MostrarZonas
|true
|Mostrar líneas de zona
|CEI_ShowCycleWave
|true
|Mostrar superposición de onda de ciclo
|CEI_ShowRevProb
|true
|Mostrar indicador de inversión
|CEI_ShowZoneEntry
|true
|Mostrar indicador de entrada en zona
|CEI_ShowReversals
|true
|Mostrar señales de inversión
Ajustes PRG
|Parámetro
|Por defecto
|Descripción
|PRG_FastPeriod
|10
|Periodo del indicador primario
|PRG_SlowPeriod
|21
|Periodo secundario
|PRG_Smoothing
|3
|Suavizado previo a la transformación
|PRG_OBOSNivel
|1.44
|Nivel de sobrecompra/sobreventa
|PRG_ReversalSensitivity
|1.2
|Sensibilidad de la señal
|PRG_RequireConfluence
|true
|Requiere acuerdo de calibre
|PRG_MinProbParaHP
|0.65
|Umbral de la señal HP
|PRG_ShowProbMeter
|true
|Mostrar barras de histograma
|PRG_ShowProbMetro
|true
|Mostrar indicador secundario
|PRG_MostrarConfluencia
|true
|Mostrar resalte de confluencia
|PRG_MostrarSeñalesStd
|true
|Mostrar señales estándar
|PRG_ShowConfDiamonds
|true
|Mostrar diamantes de confluencia
Configuración recomendada
- Añadir CSI Pro con DisplayMode = Dashboard, InstanceID = A
- Añadir segunda instancia con DisplayMode = CEI, InstanceID = B
- Añadir tercera instancia con DisplayMode = PRG, InstanceID = C