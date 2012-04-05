Confluence Signal Intelligence Pro

Game Change EA è un sistema di trading trend following basato sull'indicatore Game Changer. Vende automaticamente ogni volta che si forma un punto rosso e continua nella direzione di vendita fino alla comparsa di una X gialla, che segnala una potenziale fine del trend. La stessa logica si applica alle operazioni di acquisto. Quando appare un punto blu, l'EA inizia ad acquistare e chiuderà il ciclo di acquisto non appena viene rilevata una X gialla. Questo EA è adatto a qualsiasi coppia di valute