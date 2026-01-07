Keyboard ScalpMaster Pro

🇰🇷 한국어 (Korean)

YouTube 설명 영상:

https://youtu.be/OJXERVs405g

Keyboard Scalper Pro – 도구 설명

Keyboard Scalper Pro는 수동 스캘핑 거래 보조 프로그램으로, 키보드 단축키만을 사용해 거래를 실행하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다.

이를 통해 빠르고 정확하며 집중도 높은 트레이딩이 가능합니다.

이 도구는 거래 결정을 자동화하지 않습니다.

모든 동작은 사전에 설정된 키를 통해 트레이더가 직접 수동으로 실행합니다.

단축키 기능 설명

W – Buy Market

사전에 설정된 리스크 또는 랏 사이즈를 사용하여, 현재 종목에 즉시 시장가 매수 포지션을 엽니다.

S – Sell Market

사전에 설정된 리스크 또는 랏 사이즈를 사용하여, 현재 종목에 즉시 시장가 매도 포지션을 엽니다.

E – Break-Even

해당 종목의 모든 열린 포지션의 평균 진입가를 기준으로 스탑로스를 본전(Break-Even)으로 이동합니다.

분할 진입(스케일 인) 시 특히 유용합니다.

Q – Close All Positions (Symbol)

현재 종목에 열려 있는 모든 포지션을 즉시 청산합니다.

다른 종목에는 영향을 주지 않습니다.

Y / X – 포지션 리스크 조절

계좌 잔액을 기준으로 포지션 리스크를 동적으로 조절합니다:

Y → 리스크 0.1% 감소

X → 리스크 0.1% 증가

설정 창이나 패널을 열지 않고도 빠르게 리스크를 관리할 수 있습니다.

방향키 ↑ / ↓ – 스탑로스 조정

사전에 정의된 스텝 단위로 스탑로스를 위 또는 아래로 이동합니다.

빠른 스캘핑을 위해 최적화되어 있으며,

스텝 크기는 “Steps for SL” 설정에서 조절할 수 있습니다.