Keyboard ScalpMaster Pro
- 유틸리티
- Guenter Seidner
- 버전: 4.0
- 활성화: 10
🇰🇷 한국어 (Korean)
YouTube 설명 영상:
https://youtu.be/OJXERVs405g
Keyboard Scalper Pro – 도구 설명
Keyboard Scalper Pro는 수동 스캘핑 거래 보조 프로그램으로, 키보드 단축키만을 사용해 거래를 실행하고 관리할 수 있도록 설계되었습니다.
이를 통해 빠르고 정확하며 집중도 높은 트레이딩이 가능합니다.
이 도구는 거래 결정을 자동화하지 않습니다.
모든 동작은 사전에 설정된 키를 통해 트레이더가 직접 수동으로 실행합니다.
단축키 기능 설명
W – Buy Market
사전에 설정된 리스크 또는 랏 사이즈를 사용하여, 현재 종목에 즉시 시장가 매수 포지션을 엽니다.
S – Sell Market
사전에 설정된 리스크 또는 랏 사이즈를 사용하여, 현재 종목에 즉시 시장가 매도 포지션을 엽니다.
E – Break-Even
해당 종목의 모든 열린 포지션의 평균 진입가를 기준으로 스탑로스를 본전(Break-Even)으로 이동합니다.
분할 진입(스케일 인) 시 특히 유용합니다.
Q – Close All Positions (Symbol)
현재 종목에 열려 있는 모든 포지션을 즉시 청산합니다.
다른 종목에는 영향을 주지 않습니다.
Y / X – 포지션 리스크 조절
계좌 잔액을 기준으로 포지션 리스크를 동적으로 조절합니다:
-
Y → 리스크 0.1% 감소
-
X → 리스크 0.1% 증가
설정 창이나 패널을 열지 않고도 빠르게 리스크를 관리할 수 있습니다.
방향키 ↑ / ↓ – 스탑로스 조정
사전에 정의된 스텝 단위로 스탑로스를 위 또는 아래로 이동합니다.
빠른 스캘핑을 위해 최적화되어 있으며,
스텝 크기는 “Steps for SL” 설정에서 조절할 수 있습니다.